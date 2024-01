Calendario sport invernali oggi: orari 6 gennaio, programma, tv, streaming

Oggi sabato 6 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile a Kranjska Gora e il gigante maschile ad Adelboden: l’Italia spera in un colpaccio da parte di Federica Brignone e Marta Bassino sul pendio sloveno, mentre il compito sarà decisamente più arduo in terra svizzera.

Da non perdere la Tournée dei Quattro Trampolini: appuntamento conclusivo a Bischofshofen, dove si assegnerà il prestigioso trofeo. La Coppa del Mondo di biathlon prosegue la propria avventura a Oberhof con i due inseguimenti, mentre il Tour de Ski regalerà due mass start in Val di Fiemme. Da seguire anche gli Europei di speed skating a Heerenveen e la Coppa del Mondo di slittino a Winterberg.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 6 gennaio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali della Rai e su quelli di Eurosport; proposta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 6 gennaio

08.55 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Winterberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile ad Adelboden, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Winterberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

11.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 15 km mass start femminile in tecnica classica in Val di Fiemme (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.25 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Oberhof (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile ad Adelboden, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Doppio a Laas (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Winterberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

14.30 SPEED SKATING – Europei a Heerenveen (diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

14.40 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Oberhof (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

15.25 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 15 km mass start maschile in tecnica classica in Val di Fiemme (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.30 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS142 maschile a Bischofshofen, fase finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

Foto: Lapresse

