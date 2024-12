Sport invernali oggi, calendario gare 8 dicembre: orari, programma, guida tv e streaming

Oggi, domenica 8 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: gara di Coppa del Mondo per lo sci alpino, con il gigante maschile di Beaver Creek, tappa del World Tour di short track di Pechino, in Cina, e per le specialità dello sci nordico, il salto con gli sci chiuderà la tappa a Wisla, mentre lo sci di fondo e la combinata nordica concluderanno l’appuntamento di Lillehammer.

A Beaver Creek, negli Stati Uniti, si chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino per gli uomini: in programma lo slalom gigante, con la gara maschile che prevede la prima manche alle ore 18.00 italiane e la seconda run alle ore 21.00.

Terza ed ultima giornata di gare per lo short track nella terza tappa del World Tour. A Pechino, in Cina, ultima giornata di finali con il programma che prevede staffetta mista, 1500 femminili, 1000 maschili, 500 femminili e staffetta maschile.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 8 dicembre

02.30 Short track, World Tour Pechino: 3a giornata – 06.00 YouTube Skating ISU

02.30 Snowboard, Coppa del Mondo Yanqing: qualificazioni PSL femminile – Nessuna copertura tv/streaming

03.00 Snowboard, Coppa del Mondo Yanqing: qualificazioni PSL maschile – Nessuna copertura tv/streaming

03.00 Snowboard, Coppa del Mondo Secret Garden: halfpipe femminile – Nessuna copertura tv/streaming

03.00 Snowboard, Coppa del Mondo Pechino: halfpipe maschile – Nessuna copertura tv/streaming

06.30 Snowboard, Coppa del Mondo Yanqing: finali PSL femminile – Rai Sport HD, discovery+

06.45 Snowboard, Coppa del Mondo Yanqing: finali PSL maschile – Rai Sport HD, discovery+

10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km skiathlon maschile – Eurosport 1 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Slittino, Coppa del Mondo Igls: singolo maschile, 1a manche – YouTube FIL Luge

11.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lillehammer: LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.45 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a due femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

11.55 Slittino, Coppa del Mondo Igls: singolo maschile, 2a manche – YouTube FIL Luge

12.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km skiathlon femminile – Eurosport 1 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.30 Slittino, Coppa del Mondo Igls: staffetta a squadre – YouTube FIL Luge

13.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla: qualificazioni maschili – discovery+

14.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lillehammer: 7.5 km Individual Compact maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla: finale maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.30 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a quattro maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

15.45 Sci alpino, FIS Copper Mountain: 1° super-G femminile – Nessuna copertura tv/streaming

16.30 Sci alpino, FIS Copper Mountain: 2° super-G femminile – Nessuna copertura tv/streaming

17.10 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: 12.5 km mass start femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: gigante maschile, 1a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: gigante maschile, 2a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN