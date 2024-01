A che ora gioca Arnaldi contro de Minaur: programma Australian Open, dove vederlo in tv e streaming

Domani, mercoledì 17 gennaio, Matteo Arnaldi scenderà sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) e affronterà l’australiano Alex de Minaur (n.10 del mondo) per il secondo turno degli Australian Open 2024. Il ligure, quindi, dovrà affrontare un altro padrone di casa dopo essersi imposto contro la wild card, Adam Walton, in tre set.

Sarà un match complicato tra due giocatori che interpretato un tennis abbastanza simile. Arnaldi riesce a sviluppare maggior potenza, mentre de Minaur è un po’ più rapido negli spostamenti. Vero è che parliamo di due “contrattaccanti” e a far pendere la bilancia da una parte o dall’altra saranno le percentuali di errori. Chi sbaglierà di meno avrà la meglio.

Da questo punto di vista il nostro portacolori dovrà avere grande apporto dal servizio, come è accaduto all’esordio, oltre a ottenere tanti punti entro i cinque colpi. Quest’ultimo aspetto sarà fondamentale, considerando le qualità difensiva del rivale. Non ci sono precedenti tra i due, che neanche si sono mai allenati. Di conseguenza, anche questo contribuirà a rendere interessante il confronto.

La partita tra Matteo Arnaldi e Alex de Minaur, secondo turno degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ARNALDI-DE MINAUR AUSTRALIAN OPEN 2024

Mercoledì 17 gennaio

ROD LAVER ARENA

Sessione diurna dalle ore 2:00 italiane

Jabeur (TUN) [6]-Andreeva – 2° turno donne

de Minaur (AUS) [10]-Arnaldi (ITA) – 2° turno uomini

Sessione notturna dalle ore 9:00 italiane

B. Fruhvirtova (CZE) [Q]-Sabalenka [2] – 2° turno donne

Djokovic (SRB) [1]-Popyrin (AUS) – 2° turno uomini

ARNALDI-DE MINAUR AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: Agn Foto/IPA Sport

