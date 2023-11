LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2023 in DIRETTA: Shiffrin acciaccata, Vlhova favorita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA LISTA DI PARTENZA DELLO SLALOM DI LEVI

Programma, orari, Tv e streaming del primo slalom di Levi – Presentazione del primo slalom di Levi – Infortunio per Mikaela Shiffrin ma sarà al via – Classifica della Coppa del Mondo femminile – Le favorite della Coppa del Mondo femminile – Le convocate azzurre per gli slalom di Levi – Gli obiettivi delle azzurre per i due slalom di Levi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo slalom speciale di Levi (Finlandia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-24.Riparte da Levi la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Doppio appuntamento sulle nevi finlandesi, visto che nel weekend sono in programma due slalom. L’incognita riguarda proprio la favorita numero uno degli slalom finlandesi, Mikaela Shiffrin, alle prese con qualche acciacco dopo una brutta caduta in allenamento. La statunitense sarà al via ma potrebbe non essere al meglio.

Un rapporto sicuramente speciale quello dell’americana con Levi, visto che ci ha già vinto per sei volte in carriera, compresa la doppietta della scorsa stagione. La principale rivale della nativa di Vail è sicuramente Petra Vlhova. Prima della doppietta di Shiffrin, la slovacca, infatti, aveva una striscia aperta di quattro vittorie consecutive sul tracciato finlandese. Un duello sicuramente avvincente con questi due slalom che rappresentano probabilmente uno scontro per la coppa di specialità che durerà fino all’ultima gara.

Shiffrin prima per due volte lo scorso anno, mentre Vlhova terza in entrambi gli slalom. Al secondo posto avevano chiuso prima la svedese Anna Swenn-Larsson e poi la svizzera Wendy Holdener, che si iscrivono assolutamente al ruolo di outsider di lusso e che proveranno a sovvertire il pronostico che vede l’americana e la slovacca principali antagoniste. In casa Italia lo slalom femminile ha sempre rappresentato un problema nelle ultime stagioni. Sicuramente la specialità dove la squadra azzurra ha fatto maggiormente fatica. Saranno ben otto comunque le italiane al cancelletto di partenza, con l’obiettivo prima di tutto di accedere alla seconda manche e poi di centrare il miglior piazzamento possibile. Le speranze maggiori sono riposte su Martina Peterlini, che ha messo finalmente da parte i problemi alla schiena, ma attenzione anche alla giovane Beatrice Sola. L’obiettivo delle azzurre è quello di qualificarsi alla seconda manche e portare a casa qualche punto. Ci proveranno Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola. In gara anche Martina Peterlini, Anita Gulli, Vera Tschurtschenthaler, Emilia Mondinelli, Lucrezia Lorenzi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo slalom speciale di Levi (Finlandia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-24. La partenza della prima manche è fissata alle 10.00, mentre la seconda con l’inversione delle 30 scatterà a partire dalle 13.00; buon divertimento a tutti!

Foto Lapresse