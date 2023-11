LIVE Sci alpino, Discesa Zermatt-Cervinia 2023 in DIRETTA: Paris vuole rinascere, attesa per Schieder e Casse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA STARTLIST DELLA DISCESA MASCHILE

Il programma della discesa odierna – La cancellazione del gigante di Soelden

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della prima discesa maschile in programma a Zermatt-Cervinia (Svizzera-Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Il meteo non ha certo aiutato in questi giorni, con una sola prova cronometrata disputata, seguita da ben due cancellazioni.

Il primo evento transfrontaliero della storia del circuito maggiore annovera tra i favoriti il norvegese Aleksander Kilde, l’austriaco Vincent Kriechmayr e lo svizzero Marco Odermatt, mentre appaiono leggermente più indietro nei pronostici il canadese James Crawford, l’elvetico Niels Hintermann e l’austriaco Daniel Hemetsberger.

Saranno otto gli azzurri al via: Dominik Paris, Florian Schieder, Benjamin Alliod (secondo nell’unica prova cronometrata disputata mercoledì mattina), Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Mattia Casse, Pietro Zazzi e Guglielmo Bosca.

La prima discesa maschile in programma a Zermatt-Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, prenderà il via alle ore 11.30: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 11.00.

