Ordine d’arrivo sci alpino, risultati slalom Levi 2023: la top30 e i distacchi. Vlhova dominatrice, Shiffrin senza podio

Petra Vlhova ha vinto lo slalom femminile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La slovacca si è imposta sulla neve finlandese con assoluta autorevolezza: dopo aver firmato il miglior tempo nella prima manche, si è ripetuta nella seconda frazione e ha chiuso con il tempo complessivo di 1:50.59.

Petra Vlhova ha inflitto distacchi imbarazzanti alle prime inseguitrici. La tedesca Lena Duerr è seconda a 1.41, l’austriaca Katharina Liensberger ha completato il podio (con il pettorale 21!) a 1.55 dalla vincitrici. La statunitense Mikaela Shiffrin era tra le grandi favorite della vigilia, ma si è dovuta accontentare del quarto posto a 1.70. Alle sue spalle si sono piazzate la svedese Sara Hector, la canadese Ali Nullmeyer, la svizzera Melanie Meillard e l’austriaca Katharina Huber.

Soltanto due italiane si erano qualificate alla seconda manche. Martina Peterlini ha recuperato dodici posizioni e ha chiuso al 17mo posto con un ritardo di 3.97. Lara Della Mea è scivolata indietro di una piazza e ha terminata 26ma a 5.42. Di seguito la classifica, l’ordine d’arrivo e i distacchi dello slalom femminile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

CLASSIFICA SLALOM LEVI

1 7 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 53.79 (1) 56.80 (1) 1:50.59 0.00 Rossignol

2 5 206355 DUERR Lena 1991 GER 53.97 (2) 58.03 (8) 1:52.00 1.41 9.31 Head

3 21 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 54.81 (4) 57.33 (2) 1:52.14 1.55 10.23 Rossignol

4 4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 54.21 (3) 58.08 (10) 1:52.29 1.70 11.22 Atomic

5 14 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 55.22 (6) 57.97 (6) 1:53.19 2.60 17.16 Head

6 18 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN 55.95 (20) 57.61 (3) 1:53.56 2.97 19.60 Atomic

7 30 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 55.51 (10) 58.07 (9) 1:53.58 2.99 19.74 Rossignol

8 29 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 55.04 (5) 58.70 (16) 1:53.74 3.15 20.79 Fischer

9 11 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 55.27 (8) 58.49 (13) 1:53.76 3.17 20.93 Rossignol

10 3 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO 56.15 (21) 57.74 (4) 1:53.89 3.30 21.78 Voelkl

11 25 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR 55.23 (7) 58.75 (17) 1:53.98 3.39 22.38 Head

12 1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 55.87 (17) 58.21 (11) 1:54.08 3.49 23.04 Head

13 27 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 55.33 (9) 58.81 (20) 1:54.14 3.55 23.43 Atomic

14 20 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 55.82 (14) 58.49 (13) 1:54.31 3.72 24.56 Kaestle

15 6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 55.75 (12) 58.68 (15) 1:54.43 3.84 25.35 Rossignol

16 9 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 55.59 (11) 58.96 (21) 1:54.55 3.96 26.14 Voelkl

17 45 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA 56.64 (29) 57.92 (5) 1:54.56 3.97 26.21 Rossignol

18 26 516562 RAST Camille 1999 SUI 55.79 (13) 58.78 (18) 1:54.57 3.98 26.27 Head

19 2 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 56.63 (27) 57.99 (7) 1:54.62 4.03 26.60 Head

20 19 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 55.91 (19) 58.78 (18) 1:54.69 4.10 27.06 Atomic

21 17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 55.83 (16) 58.96 (21) 1:54.79 4.20 27.72 Salomon

22 65 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 56.63 (27) 58.31 (12) 1:54.94 4.35 28.71 Blizzard

23 8 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 55.82 (14) 59.23 (23) 1:55.05 4.46 29.44 Rossignol

24 38 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA 56.38 (23) 59.37 (24) 1:55.75 5.16 34.06 Rossignol

25 36 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS 56.62 (25) 59.38 (25) 1:56.00 5.41 35.71 Rossignol

26 34 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 56.62 (25) 59.39 (26) 1:56.01 5.42 35.78 Fischer

27 23 107747 SMART Amelia 1998 CAN 56.51 (24) 59.83 (27) 1:56.34 5.75 37.96 Atomic

28> 54 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 56.30 (22) 1:04.17 (28) 2:00.47 9.88 65.22 Head

NON COMPLETANO LA SECONDA MANCHE

10 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

24 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

Foto: Lapresse