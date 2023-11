Sci alpino, startlist slalom femminile Levi 2023: orari, italiane in gara, canali tv, programma, streaming

Sabato 11 novembre andrà in scena il primo slalom femminile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si apre l’intenso fine settimana in Finlandia, dove si disputerà un’altra gara tra i pali stretti nella giornata di domenica. Appuntamento alle ore 10.00 per la prima manche, mentre alle ore 13.00 scatterà la seconda manche. Si preannuncia grande spettacolo in terra nordica, con l’ormai abituale duello a scaldare il cuore degli appassionati.

La statunitense Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova daranno sicuramente vita a un avvincente duello per il successo. Proveranno a insidiarle la svizzera Wendy Holdener, la tedesca Lena Duerr, la svedese Anna Swenn Larson. Più attardate nei pronostici la croata Leona Popovic, la statunitense Paula Moltzan, la slovena Ana Bucik, le svedesi Sara Hector e Hanna Aronsson Elfman, la canadese Laurence St-Germain.

Le italiane non sono particolarmente accreditate: l’obiettivo è quello di qualificarsi alla seconda manche e portare a casa qualche punto. Ci proveranno Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola. In gara anche Martina Peterlini, Anita Gulli, Vera Tschurtschenthaler, Emilia Mondinelli, Lucrezia Lorenzi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom femminile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE A LEVI

Sabato 11 novembre

Ore 10.00 Slalom femminile a Levi, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 13.00 Slalom femminile a Levi, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

PROGRAMMA SLALOM FEMMINILE A LEVI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM FEMMINILE LEVI

1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

2 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

3 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

5 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

7 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

8 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

9 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

10 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

11 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

12 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

13 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

14 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

15 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

16 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

18 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

19 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

20 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

21 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

22 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

23 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

24 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

25 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

26 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

27 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

28 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar

29 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

30 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

31 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

32 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

33 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

34 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

35 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

36 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol

37 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

38 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

39 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

40 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol

41 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

42 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

43 539927 LAPANJA Lila 1994 USA Stoeckli

44 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

45 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

46 6536851 ZIMMERMANN Zoe 2002 USA Rossignol

47 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

48 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

49 225518 GUEST Charlie 1993 GBR Fischer

50 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

51 56344 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic

52 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Voelkl

53 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl

54 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

55 299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA Rossignol

56 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

57 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

58 405188 DERKS Kiara 2001 NED Kaestle

59 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

60 506965 HENNING Emelie 1999 SWE Nordica

61 507049 CEDER Liv 2001 SWE Rossignol

62 6537061 ROMANOV Dasha 2003 USA

63 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol

64 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head

65 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

66 299939 LORENZI Lucrezia 1998 ITA Rossignol

67 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol

68 225733 PALLA Victoria 2001 GBR

69 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

70 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

71 245084 TOTH Zita 2002 HUN

72 516552 ZELGER Lorina 1999 SUI Rossignol

73 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Voelkl

74 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

75 507297 LANDSTROEM Moa 2005 SWE Atomic

76 206910 LIPP Elina 2002 GER

77 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Fischer

78 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

79 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN

80 185447 KORPIO Nella 1999 FIN Atomic

81 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

82 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

83 185498 PALLARI Riia 2003 FIN Nordica

84 185497 HENRIKSSON Charlotte 2003 FIN Atomic

85 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN

ITALIANE IN GARA SLALOM FEMMINILE A LEVI

Lara Della Mea

Anita Gulli

Lucrezia Lorenzi

Emilia Mondinelli

Martina Peterlini

Marta Rossetti

Beatrice Sola

Vera Tschurtschenthaler

Foto: Lapresse