LIVE Sinner-Shelton 7-6 (2), 7-5 ATP Vienna 2023 in DIRETTA: sfida stellare, l’azzurro gioca meglio i punti decisivi e approda agli ottavi con Sonego

19.38 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Shelton, incontro di primo turno dell’Atp di Vienna 2023. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’incontro insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.

19.36 Shelton ha ben figurato nella prima uscita sul cemento indoor, dimostrando di avere tutte le carte in regola per giocare ad altissimo livello anche su questa superficie. L’americano ha tenuto bene il servizio, ottenendo molti punti diretti da questo fondamentale.

19.34 Al prossimo turno Sinner affronterà Lorenzo Sonego, giustiziere di Cerundolo al primo turno. Sarà il quarto incontro ufficiale tra i due azzurri. Il bilancio è di 3-0 per l’altoatesino, il quale ha sconfitto il piemontese a Montpellier, Halle e Us Open, sempre in questa stagione.

19.32 Sinner chiude il match con un miglior bilancio tra vincenti ed errori non forzati rispetto all’avversario: l’azzurro ha messo a segno 28 vincenti e 6 gratuiti, mentre l’americano 31-6.

19.30 L’azzurro in questo match ha vinto l’84% dei punti con la prima di servizio, entrata l’80% delle volte, ed il 57% sulla seconda. Sinner ha concesso, ed annullato, 4 palle break nell’incontro, di cui 3 cancellate con un ace.

19.28 Sinner vince una partita estremamente equilibrata, esprimendo il miglior tennis nei punti importanti di entrambi i parziali. Esce a testa altissima dal campo Shelton, il quale ha espresso un gioco di altissimo livello sia al servizio che in risposta.

7-6, 7-5 Gioco, partita e incontro Sinner: l’azzurro gioca benissimo i punti decisivi di quest’incontro e si prende la rivincita su Shelton, dopo la sconfitta negli ottavi a Shanghai.

40-15 Non definitivo il dritto d’attacco di Sinner, che lascia metà campo aperta. Shelton ne approfitta e passa con il dritto.

40-0 Servizio ad uscire e schiaffo al volo dalla parte opposta.

30-0 Si stampa sul nastro il rovescio di Shelton, il quale era riuscito a ribaltare l’inerzia dello scambio.

15-0 Servizio ad uscire e dritto in contropiede. L’americano arriva sulla palla, ma non riesce a trovare il campo in allungo.

In questo match Sinner ha vinto l’85% dei punti sulla prima di servizio, entrata il 79% delle volte, ed il 57% con la seconda. L’italiano ha messo a segno 8 aces al netto di un solo doppio fallo.

6-5 Break Sinner: favoloso vincente lungolinea di dritto per l’azzurro, che conquista il primo break della partita e va a servire per il match.

Seconda

40-A Risposta in allungo dell’italiano che mette in difficoltà il serve and volley di Shelton. L’azzurro poi gioca un cross di dritto ed un passante di rovescio incrociato favoloso.

40-40 Altro capolavoro in risposta di Sinner, che però sbaglia il rovescio successivo.

30-40 Grandissima risposta dell’italiano, che impatta benissimo sulla seconda a 210 km/h. Va fuori giri Shelton, il quale stecca il dritto.

Seconda

30-30 Shelton viene investito dalla risposta di Sinner. Lo statunitense sceglie di giocare in extremis una smorzata, ma la palla non supera la rete.

30-15 Altra prima vincente per l’americano.

15-15 Servizio imprendibile giocato dall’americano, che ha trovato una grande traiettoria ad uscire.

0-15 Termina di poco lungo il dritto in uscita dal servizio di Shelton.

5-5 Gioco Sinner: rimane lunga la smorzata dell’americano, il quale si offre al passante dell’avversario.

40-15 Profondissimo il dritto in uscita dal servizio dell’altoatesino, che poi chiude con il dritto inside-out.

30-15 Ottavo ace dell’incontro per l’italiano.

15-15 Sfortunato Sinner in questa circostanza: l’azzurro ha costruito bene il punto, attaccando in contro tempo, ma la volee pizzica il nastro e ricade nella sua metà campo.

15-0 Si spegne a metà rete il dritto lungolinea di Shelton, che aveva trovato un’ottima risposta.

Dopo il cambio campo Sinner servirà per rimanere nel secondo set. In questo parziale l’azzurro ha vinto l’83% dei punti sulla prima di servizio, entrata l’86% delle volte, ed il 67% sulla seconda. L’italiano inoltre ha messo in campo 3 aces, di cui uno sull’unica palla break concessa.

4-5 Gioco Shelton: seconda al corpo vincente per l’americano.

A-40 Prima vincente per Shelton.

40-40 Scambio mozzafiato vinto da Sinner, che ha messo sotto pressione l’avversario trovando dei colpi estremamente profondi.

Seconda

40-30 Grandissima risposta d’incontro dell’italiano, che disinnesca il tentativo di serve and volley dell’americano.

40-15 Prima al centro per l’americano su cui non riesce a rispondere in campo Sinner.

30-15 Passante vincente di Sinner, che prima si salva con la risposta in allungo e poi chiude con il rovescio.

30-0 L’americano comanda lo scambio da fondo campo, spingendo con il dritto.

15-0 Punto da manuale per Shelton: servizio ad uscire e rovescio lungolinea.

4-4 Gioco Sinner: servizio vincente per l’azzurro.

A-40 L’italiano si apre benissimo il campo con la prima ad uscire, ma sbaglia l’angolo con il dritto al volo. Shelton grazia l’avversario non trovando il campo con il lob.

40-40 Acee!! È il settimo della partita dell’azzurro.

30-40 Sinner sbaglia, in lunghezza, il dritto in uscita dal servizio e torna ad offrire palla break.

30-30 Termina sulla riga il dritto lungolinea di Shelton. L’azzurro arriva sulla palla, ma stecca e la spedisce in corridoio.

Seconda

30-15 Ottima prima di servizio al corpo per Sinner.

15-15 L’americano sbaglia con il rovescio, in una fase di scambio.

0-15 Risposta fulminea di Shelton, con la palla che atterra negli ultimi centimetri di campo.

3-4 Gioco Shelton: l’americano conquista lo scambio più bello della partita. Lo statunitense gioca un’ottima demi-volee, su cui l’azzurro arriva in extremis, giocando un recupero incrociato. Shelton però riesce ad arrivare sulla palla, chiudendo a campo aperto.

A-40 L’americano si apre il campo con il dritto angolato, per poi chiudere a campo aperto.

40-40 Serve and volley perfetto per Shelton, il quale ha giocato un’ottima stop volley.

Seconda

30-40 Risposta bassa dell’italiano, il quale disinnesca il tentativo di serve and volley di Shelton, chiudendo con un comodo passante.

30-30 Seconda al corpo giocata dall’americano, che poi trova un’impressionante dritto lungolinea.

Seconda

15-30 Stecca con il dritto Shelton. Ne approfitta Sinner per attaccare con il dritto e prendere la rete. L’azzurro non ha bisogno di giocare la volee poiché il passante dell’americano termina in rete.

15-15 Sinner vince lo scambio sulla diagonale sinistra, complice un errore dell’americano.

15-0 Colpisce male la risposta l’altoatesino, il quale aveva scelto di posizionarsi diversi metri dietro la riga di fondo campo sulla seconda di Shelton.

3-3 Gioco Sinner: sesto Ace dell’incontro per l’italiano, che pizzica la riga centrale.

40-15 Servizio ad uscire vincente per l’azzurro.

30-15 Shelton va fuori giri con il rovescio, non riuscendo a trovare il campo.

15-15 Bravo in difesa Sinner, che con grande profondità ha costretto l’avversario ad indietreggiare. Nonostante ciò l’americano ha provato a rimanere vicino alla riga, ma il dritto si è spento in rete.

0-15 Grandissimo passante incrociato di Shelton, che trova un ottimo strettino. Sinner aveva fatto tutto bene, aprendosi il campo con il rovescio lungolinea e giocando una volee profonda in controtempo.

Il primo giocatore in difficoltà nel secondo set è Shelton, il quale ha concesso la seconda palla break della partita, la prima dal primo gioco. L’americano è uscito dalla situazione di pericolo aggrappandosi alla prima di servizio, che gli ha portato 3 aces.

2-3 Gioco Shelton: terzo ace per lo statunitense, che con il servizio si salva da una situazione complicata.

A-40 Secondo Ace consecutivo per l’americano, questa volta ad uscire.

40-40 Ace al centro per Shelton, con la palla che viaggiava a 233 km/h.

30-40 Grandissima risposta di Sinner, che si sposta dalla traiettoria al corpo a 206 km/h. L’azzurro poi comanda lo scambio da fondo campo, trovando grande profondità nei colpi e provocando l’errore di dritto dello statunitense.

Seconda

30-30 Quarto doppio fallo del match per l’americano, il quale prova ad essere aggressivo anche sulla seconda di servizio.

30-15 Prima vincente per Shelton, ancora al centro.

15-15 Il primo scambio prolungato di questo set lo vince Sinner, che si difende bene sulle accelerazioni dell’americano, senza perdere campo. Il primo a sbagliare è Shelton, il quale spedisce in corridoio il dritto.

15-0 Prima al centro vincente per l’americano.

2-2 Gioco Sinner: lascia andare il braccio Shelton in risposta, ma la palla si stampa sul nastro.

40-0 Ace, il primo del set.

30-0 Uno-due vincente per Sinner, che trova un grande dritto incrociato in uscita dal servizio.

15-0 Attacco in slice di Shelton, che si salva con la prima volee, ma sbaglia il colpo successivo.

Numeri perfetti al servizio in quest’avvio di secondo set, con il giocatore alla battuta che ha sempre vinto il gioco a 0.

1-2 Gioco Shelton: prima ad uscire per l’americano, su cui non riesce a rispondere l’azzurro.

40-0 Sinner vanifica un’ottima risposta spedendo il rovescio lungolinea in rete.

30-0 Shelton chiama l’avversario a rete sulla smorzata e poi chiude con la volee.

15-0 Servizio alla T vincente per Shelton.

1-1 Gioco Sinner: dritto lungolinea vincente per l’italiano con il colpo in uscita dal servizio.

40-0 Ottima smorzata giocata da Sinner in uscita dal servizio. Shelton arriva sulla palla, ma non riesce a trovare il campo con il recupero.

30-0 Prima vincente per l’azzurro.

15-0 L’americano indovina l’angolo dell’attacco di dritto di Sinner, ma non riesce a gestire la velocità della palla.

0-1 Gioco Shelton: settimo ace dell’incontro per lo statunitense.

40-0 Servizio vincente per l’americano.

30-0 Dritto lungolinea vincente per Shelton.

15-0 Si spegne in rete il recupero di Sinner, che ha giocato il colpo spalle alla rete, dopo il lob dell’americano.

Al servizio Ben Shelton

SECONDO SET

Negli ultimi due game al servizio del primo set Sinner ha sofferto, concedendo 3 palle break. L’azzurro ha gestito alla grande i momenti delicati, servendo 2 Aces e raggiungendo il tie-break.

Tie-break al limite della perfezione giocato da Sinner, che è riuscito a rispondere con costanza al servizio dell’avversario, disinnescando i diversi tentativi di verticalizzare dell’americano. L’azzurro inoltre ha ritrovato la grande precisione al servizio dei primi turni di battuta, la quale era venuta meno negli ultimi giochi del parziale.

7-6 Gioco e primo set Sinner: stecca la risposta Shelton, che consegna il primo parziale all’italiano.

Seconda

6-2 Prima precisa alla T per l’italiano, che poi chiude con il dritto in avanzamento.

5-2 Si spegne in rete il rovescio di Sinner, il quale era riuscito nuovamente a rispondere.

5-1 Dritto in contropiede per Shelton, che riesce a giocare un vincente nonostante la risposta di Sinner l’avesse quasi superato.

5-0 Punto da manuale per Sinner: servizio ad uscire e dritto lungolinea dalla parte opposta.

4-0 Termina in corridoio il dritto in corsa di Shelton, messo in difficoltà dal colpo lungolinea di Sinner.

3-0 Altra grande risposta dell’azzurro, il quale poi tira due ottimi passanti per conquistare il secondo mini-break.

2-0 Grandissima risposta di Sinner, che trova grande profondità.

Seconda

1-0 Sinner: servizio ad uscire e schiaffo al volo dalla parte opposta.

6-6 Gioco Shelton: con un altro Ace l’americano raggiunge Sinner al tie-break.

40-0 Ace per l’americano, con la prima che viaggiava a 220 km/h.

30-0 Demi volee fantastica dell’americano, che in precedenza aveva gestito un’ottima risposta di Sinner.

Seconda

15-0 Prima alla T vincente per Shelton.

L’americano torna a servire sotto pressione. Nell’ultimo turno di risposta Sinner ha provato a cambiare le carte in tavola, arretrando nettamente la posizione in campo, sia sulla prima che sulla seconda, per disinnescare la velocità del servizio dell’americano. Vedremo se l’azzurro manterrà questa nuova posizione in risposta.

6-5 Gioco Sinner: si difende bene l’azzurro sull’accelerazione di rovescio dell’americano, che poi va fuori giri con il dritto.

A-40 Rimane corta la risposta di Shelton, che viene punito dal passante incrociato dell’altoatesino.

Seconda

40-40 Aceee!! Grandissimo servizio dell’italiano, che annulla la palla break.

30-40 Doppio fallo per Sinner, il primo del suo incontro. L’azzurro è stato messo sotto pressione dalla posizione aggressiva dell’avversario, che era due passi avanti alla riga di fondo campo.

Seconda

30-30 Risposta fantastica dell’americano, il quale lascia andare il braccio e trova grandissima profondità.

30-15 Risposta d’incontro di Shelton, che aggredisce la seconda dell’avversario, chiudendo poi il punto a rete.

30-0 Gran prima di Sinner, che pizzica la riga centrale.

15-0 Termina in corridoio il dritto lungolinea giocato dall’americano.

5-5 Gioco Shelton: l’americano gioca un altro grande dritto vincente, questa volta incrociato.

Seconda

40-30 Favoloso dritto lungolinea di Shelton, che colpisce la palla in contro balzo.

30-30 Gran risposta di Sinner, con la palla che atterra tra le stringhe delle scarpe dell’americano, il quale aveva giocato un nuovo serve and volley.

Seconda

30-15 Serve and volley vincente per Shelton, che prova ad approfittare della posizione più arretrata dell’avversario.

15-15 La risposta incrociata dell’azzurro sbatte sul nastro e termina in corridoio.

0-15 Sinner sceglie di variare la propria posizione in risposta, giocando poi un dritto carico di top spin, che manda fuori giri l’americano.

Dopo il cambio campo l’americano servirà per rimanere nel primo set. In questo parziale Shelton ha conquistato il 100% dei punti con la prima di servizio, entrata il 50% delle volte, ed il 50% dei punti con la seconda. Lo statunitense inoltre ha messo in campo 4 Aces e 3 doppi falli.

5-4 Gioco Sinner: dritto vincente lungolinea per l’azzurro, che si salva dal 15-40.

A-40 Primo scambio prolungato della partita, che viene vinto da Sinner. L’azzurro manovra bene con il dritto da fondo campo, guadagnando metri e chiudendo con un comodo smash.

40-40 Shelton prova di nuovo ad aggredire sulla risposta, ma la palla si stampa sul nastro.

Seconda

30-40 Aceee! Con una grandissima prima slice l’azzurro annulla la prima palla break.

15-40 Risposta d’incontro per l’americano, che si è poi presentato a rete. Lo statunitense però non ha bisogno di giocare la volee, poichè il rovescio di Sinner termina in rete.

Seconda

15-30 Non trova il campo con il contropiede di rovescio di Sinner, che non è riuscito a prendere in mano l’inerzia dello scambio con la prima di servizio.

15-15 Ottimo passante di Shelton, che obbliga l’avversario a giocare una complicatissima demi volee. L’americano poi chiude il punto con il dritto successivo.

15-0 Termina largo il rovescio lungolinea tentato dallo statunitense.

4-4 Gioco Shelton: con il secondo Ace del game l’americano rimedia al doppio fallo ed aggancia la parità.

40-15 Doppio fallo per l’americano, che ha rischiato anche sulla seconda tirando a 231 km/h.

40-0 Terzo Ace dell’incontro per Shelton.

30-0 Termina di poco lungo il rovescio in corsa di Sinner, che non è riuscito a gestire l’ottimo angolo trovato dall’americano con il dritto incrociato.

15-0 Ancora una volta Shelton non è definitivo con lo schiaffo al volo, ma riesce a salvarsi con la volee successiva.

4-3 Gioco Sinner: prima al centro per l’azzurro, su cui non trova il campo in risposta Shelton.

40-30 Tenta il serve and volley Sinner, che però viene disinnescato dalla risposta dell’americano.

40-15 L’azzurro sbaglia lo smash da metà campo, dopo aver trovato un ottimo servizio al centro. È il primo punto vinto in risposta sulla prima di servizio.

40-0 Altra prima vincente per l’italiano, che serve nuovamente ad uscire.

30-0 Ace ad uscire per Sinner.

15-0 Dritto in contropiede vincente per Sinner, che ha seguito a rete il colpo in uscita dal servizio.

3-3 Gioco Shelton: prima ad uscire e volee di dritto a campo aperto per lo statunitense

40-0 Servizio al corpo e dritto vincente per l’americano.

30-0 Ace alla T per Shelton, il secondo del match.

15-0 Termina di poco largo il passante lungolinea di Sinner, che vanifica un’ottima risposta in allungo.

Entrambi i giocatori hanno iniziato alla grande il match al servizio, vincendo il 100% dei punti giocati sulla prima di servizio. Nonostante ciò Shelton ha dovuto annullare una palla break nel primo game, in cui la prima palla è entrata raramente.

3-2 Gioco Sinner: altra prima vincente per l’altoatesino, che ha servito alla grande in questo game.

40-0 Uno-due vincente per l’italiano.

30-0 Ottima prima alla T per l’azzurro, che poi chiude con un comodo smash.

15-0 Buon servizio ad uscire per Sinner.

2-2 Gioco Shelton: fantastico dritto lungolinea vincente per lo statunitense.

40-15 Schiaffo al volo vincente per l’americano, dopo una prima al corpo.

30-15 Shelton rimedia immediatamente con una buona prima ad uscire.

15-15 Secondo doppio fallo della partita per l’americano.

15-0 Termina a metà rete il dritto dell’italiano.

2-1 Gioco Sinner: rimane corto l’attacco in controtempo di Shelton, che viene punito dall’azzurro.

40-0 Ace, il primo dell’incontro.

30-0 Termina di poco largo il passante in back di Shelton, messo alle strette dall’attacco in controtempo dell’italiano.

15-0 Prima vincente al corpo per Sinner.

1-1 Gioco Shelton: altra prima vincente dell’americano, che salva una palla break.

A-40 Lo statunitense si costruisce il punto con l’accelerazione lungolinea di dritto, per poi chiudere con l’incrociato.

40-40 L’azzurro ricaccia indietro l’avversario con un’ottima risposta, vanificando il tentativo di serve and volley. L’americano tenta poi di riconquistare la rete con un rovescio lungolinea, ma non trova il campo.

A-40 Prima vincente per Shelton.

40-40 L’americano non è definitivo con lo schiaffo al volo, ma viene graziato dal passante in corsa di Sinner, che termina di poco lungo.

30-40 Ottima risposta incrociata dell’altoatesino, che poi gioca un altro rovescio molto profondo. Shelton non riesce a gestire la palla, spedendo il rovescio in rete.

Seconda

30-30 Sinner trova grande profondità con il rovescio, forzando l’errore di dritto dell’avversario.

30-15 Dritto in contropiede vincente per l’americano in uscita dal servizio.

15-15 Kick al corpo servito a 184 km/h da Shelton. Sinner non riesce ad impattare correttamente

0-15 Doppio fallo per Shelton, il quale aveva provato a seguire la seconda palla, senza però trovare il campo con essa.

1-0 Gioco Sinner: prima vincente per l’azzurro, che parte bene al servizio.

40-15 Prova a mettere pressione sulla risposta Shelton, ma la palla termina in corridoio.

30-15 Si stampa sul nastro il dritto di Sinner, il quale aveva giocato un’ottima seconda al corpo.

30-0 L’americano stecca il dritto nel tentativo di prendere la rete.

15-0 Shelton cerca il vincente di rovescio lungolinea, ma non trova il campo.

Al servizio Jannik Sinner

PRIMO SET

17.40 Errata corrige: Sinner inizierà il match al servizio, e non Shelton.

17.40 Terminati i 5 minuti di riscaldamento. A breve inizierà il match.

17.38 Ben Shelton ha vinto il sorteggio ed ha scelto di iniziare il match al servizio.

17.37 A livello professionistico Sinner e Shelton si sono affrontati solamente 15 giorni fa a Shanghai, dove ha vinto in tre set l’americano.

17.35 Iniziano i 5 minuti di riscaldamento pre-match.

17.34 È il momento delle foto di rito nei pressi della rete e del sorteggio, tenuto dal giudice di sedia Richard Haigh.

17.32 Entra ora sul centrale dell’ATP di Vienna Jannik Sinner.

17.32 Ben Shelton fa il proprio ingresso in campo.

17.30 Per Sinner è la quinta partecipazione a Vienna, dove ha raggiunto una semifinale, nel 2021 contro Tiafoe, e un quarto di finale, lo scorso anno contro Medvedev. In totale l’altoatesino ha vinto 7 partite su 11 nel capoluogo austriaco.

17.27 Una delle grandi incognite di quest’incontro sarà la condizione di Shelton. 72 ore fa l’americano vinceva il primo titolo della propria carriera a Tokyo, Giappone, mentre a breve entrerà in campo a Vienna, Austria. Bisognerà capire come lo statunitense ha gestito il fuso orario, dato che ci sono 7 ore di differenza tra le due città, una variazione non facile da smaltire in neppure 3 giorni,

17.24 A Shanghai la corsa di Shelton è terminata il turno successivo alla vittoria con l’azzurro, venendo sconfitto ai quarti di finale da Sebastian Korda. Il giovane americano è poi rimasto a giocare in Asia, spostandosi a Tokyo, per l’Atp 500. Nella capitale giapponese lo statunitense ha conquistato il primo titolo della propria carriera, issandosi alla posizione numero 15 del ranking mondiale, suo best ranking.

17.21 Quella sfida è stata l’ultima uscita ufficiale di Jannik Sinner. Con gli ottavi a Shanghai l’altoatesino ha concluso la propria torunee asiatica, in cui ha vinto l’ATP 500 di Pechino ed ha conquistato la posizione numero 4 del ranking mondiale.

17.18 Sinner e Shelton tornano ad affrontarsi quindici giorni dopo la loro prima sfida, andata in scena agli ottavi di finale a Shanghai. In Cina a vincere è stato il talentuoso americano con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6.

17.15 Il programma sul campo centrale di Vienna al momento è fermo. Il prossimo incontro sarà quello tra Jannik Sinner e Ben Shelton, il quale inizierà non prima delle 17.30.

17.13 Daniil Medvedev batte Arthur Fils 6-4, 6-2 ed accede al secondo turno dell’ATP 500 di Vienna.

16.37 Daniil Medvedev conquista il primo set contro Arthur Fils per 6 giochi a 4. Ricordiamo che al termine di questa partita, ma non prima delle 17.30, sarà il momento della sfida tra Sinner e Shelton.

15.41 È appena concluso il primo incontro sul centrale dell’ATP 500 di Vienna, con la vittoria di Gael Monfils ai danni di Daniel Altmaier per 6-4, 6-4. Su questo campo ora sarà la volta di Medvedev-Fils. A seguire, ma non prima delle 17.30, toccherà a Jannik Sinner e Ben Shelton.

15.39 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Shelton.

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Shelton, incontro dell’ATP 500 di Vienna 2023. Jannik Sinner ha l’occasione per prendersi la rivincita sul giovane americano Ben Shelton, dopo la sfida agli ottavi di finale dell’Atp 1000 di Shanghai di neppure 20 gironi fa, quando lo statunitense si è imposto per 2-6, 6-3, 7-6.

Quella partita è stata l’ultima uscita ufficiale di Sinner. L’azzurro, dopo l’ottima tournee asiatica, si è preso una settimana di pausa per preparare al meglio la parte conclusiva della stagione, in cui giocherà le Finals e la Davis. In Asia l’altoatesino ha raggiunto per la prima volta la posizione numero 4 del ranking mondiale, vincendo l’ATP 500 di Pechino, in cui ha sconfitto Alcaraz e Medvedev.

Shelton dopo il torneo di Shanghai, in cui è uscito di scena ai quarti di finale contro il connazionale Korda, ha scelto di rimanere in Asia, giocando l’ATP 500 di Tokyo. Nella capitale giapponese lo statunitense ha conquistato il primo titolo della sua giovane carriera, battendo nell’ordine: Taro Daniel, Jordan Thompson, Tommy Paul, Marcos Giron ed Aslan Karatsev. Per il tennista americano la grande incognita sarà la gestione del fuso orario, visto il passaggio repentino dal Giappone all’Austria.

A livello professionistico Sinner e Shelton si sono affrontati solamente una volta, nel già citato incontro di Shanghai vinto dall’americano. I due si giocheranno la rivincita sul campo centrale dell’Atp 500 di Vienna, come terzo match di giornata, ma sicuramente non prima delle 17.30. La partita sarà visibile su Sky Sport Tennis e Supertennis, mentre la copertura streaming sarà affidata a Sky Go, Now Tv e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Shelton, sfida di primo turno dell’ATP 500 di Vienna, in programma non prima delle 17.30, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

