Arnaldi-Rublev, ATP Vienna 2023: orario, programma, tv, streaming

Il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile degli Erste Bank Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, si completerà domani, giovedì 26 ottobre, quando si affronteranno l’azzurro Matteo Arnaldi e la testa di serie numero 3, il russo Andrey Rublev.

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-RUBLEV DALLE 11.45

L’incontro aprirà il programma sul Center Court e si disputerà a partire dalle ore 11.45. Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Matteo Arnaldi ed Andrey Rublev: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore.

Sarà possibile seguire l’incontro Arnaldi-Rublev in diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now, SuperTenniX, Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Matteo Arnaldi ed Andrey Rublev.

CALENDARIO ARNALDI-RUBLEV ATP VIENNA 2023

Giovedì 26 ottobre – Center Court

Dalle ore 11.45

Matteo Arnaldi (Italia) – Andrey Rublev (Russia, 3) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

PROGRAMMA ARNALDI-RUBLEV ATP VIENNA 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e SuperTennis HD.

Diretta streaming: Sky Go, Now, SuperTenniX, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: © e|motion/Bildagentur Zolles KG/Lars Maurer