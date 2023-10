Arnaldi-Rublev in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, ATP Vienna 2023

Oggi giovedì 26 ottobre Matteo Arnaldi e Andrey Rublev si affrontano nell’ottavo di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento della capitale austriaca, dove verrà messa in palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro il tedesco Alexander Zverev. L’azzurro è reduce dall’affermazione contro il qualificato spagnolo Ramos, mentre lo spagnolo ha regolato il rognoso australiano Popyrin.

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-RUBLEV DALLE 11.45

Andrey Rublev partirà con tutti i favori del pronostico, ma Matteo Arnaldi ha tutte le carte in regola per provare a impensierirlo e regalarsi una grande serata. Il nostro portacolori, attuale numero 46 del ranking ATP, incrocerà il numero 5 al mondo. Tra l’altro il 22enne, in caso di vittoria, farebbe un favore a Jannik Sinner in ottica classifica e Race. Non ci sono precedenti tra questi due giocatori. L’appuntamento è a cavallo dell’ora di pranzo, a partire dalle ore 11.45 sul Campo Centrale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Rublev, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Vienna.

CALENDARIO ARNALDI-RUBLEV OGGI

Giovedì 26 ottobre

Ore 11.45 Matteo Arnaldi vs Andrey Rublev – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ARNALDI-RUBLEV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, Tennis Tv, per abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

