Sinner-Sonego, ATP Vienna 2023: orario d’inizio, dove vederla in tv, streaming

Domani, non prima delle 17.30, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si affronteranno nella sfida valida per gli ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco i due italiano si contenderanno l’accesso ai quarti del prestigioso torneo, desiderosi di spingersi il più lontano possibile e di dimostrare il proprio valore.

Sonego si è imposto all’esordio contro l’argentino Francisco Cerundolo. Una bella prestazione del piemontese, ripescato nel tabellone principale dopo aver perso l’ultimo di qualificazioni contro il francese Alexandre Muller. Da lucky loser, Sonny vuol stupire come fece in questo torneo nel 2020, quando seppe anche battere Novak Djokovic, perdendo in Finale dal russo Andrey Rublev.

Sinner, invece, ha dovuto affrontare un avversario molto complicato come lo statunitense Ben Shelton. L’altoatesino si è preso una rivincita, ricordando l’esito negativo degli ottavi di finale nel Masters1000 di Shanghai. Una prestazione molto consistente di Jannik che quindi dovrà affrontare un derby. Si tratta del quarto incrocio tra i due nel 2023 e nei tre precedenti ha sempre vinto Sinner, ovvero su veloce indoor di Montpellier, sull’erba di Halle e sul cemento degli US Open.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Sinner-Sonego, ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis (203) e in chiaro da SuperTennis; in diretta streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’ incontro con aggiornamenti in tempo reale.

SINNER-SONEGO ATP VIENNA 2023

Giovedì 26 ottobre

Center Court – Inizio dalle 11.45

Matteo Arnaldi vs Andrey Rublev [3]

Non prima delle 14.00

Daniil Medvedev [1] vs Grigor Dimitrov

Stefanos Tsitsipas vs Tomas Machac (Q)

Non prima delle 17.30

Lorenzo Sonego (LL) vs Jannik Sinner [2]

Frances Tiafoe [7] vs Gael Monfils

SINNER-SONEGO ATP VIENNA: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), SuperTennis.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger