Ranking ATP, prosegue la sfida serrata tra Sinner e Rublev per il 4° posto. Ma nella Race...

Dopo le vittorie ottenute da entrambi oggi a Vienna, nel ranking ATP l’azzurro Jannik Sinner si conferma al quarto posto a quota 4990, mentre il russo Andrey Rublev rimane in quinta posizione con 4800, a -190 dal tennista italiano.

A Vienna è in corso uno scontro diretto per il numero 4 ATP: lunedì prossimo Sinner scarterà i 90 punti dei quarti di finale dello scorso anno a Vienna, mentre Rublev nella scorsa stagione è uscito agli ottavi a Vienna (45 punti). Il match tra i due, rispettivamente testa di serie numero 2 e numero 3, potrebbe verificarsi in semifinale.

In caso di premature eliminazioni agli ottavi, invece, a Vienna entrambi recupererebbero un torneo da 45 punti, che per Rublev arriverebbero dagli ottavi dell’ATP 500 di Pechino, mentre per Sinner dai quarti dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch: in questo caso, ovviamente, l’azzurro conserverebbe il quarto posto in graduatoria.

Rublev vincendo il torneo di Vienna arriverebbe a quota 5255 ed in quel caso Sinner non potrebbe difendere il quarto posto, in quanto nella migliore delle ipotesi sarebbe sconfitto in semifinale, raggiungendo quota 5125, scivolando al quinto posto della classifica.

Discorso diverso nel caso in cui Rublev fosse il finalista perdente a Vienna: il russo si fermerebbe a quota 5055, ed in quel caso la sconfitta in semifinale basterebbe a Sinner per difendere il quarto posto nel ranking ATP (5125). Qualora il russo non dovesse giungere in finale, Sinner sarebbe certo di restare quarto in graduatoria.

Jannik Sinner è attualmente al quarto posto della Race to Turin, che determinerà gli otto qualificati alle ATP Finals: l’azzurro vanta 670 lunghezze di margine sul quinto classificato, Andrey Rublev, dato che ha accumulato finora 4945 punti contro i 4275 del russo. Essendo entrambi i tennisti presenti al torneo di Vienna, di categoria ATP 500, va da sé che Sinner resterà quarto nella Race anche al termine del torneo austriaco.

RANKING ATP LIVE 25 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 11045

2 Carlos Alcaraz 8625

3 Daniil Medvedev 6980

4 Jannik Sinner 4990

5 Andrey Rublev 4800

6 Stefanos Tsitsipas 4300

7 Holger Rune 4145

8 Casper Ruud 3740

9 Alexander Zverev 3540

10 Taylor Fritz 3535

RACE ATP LIVE 25 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 8945

2 Carlos Alcaraz 8445

3 Daniil Medvedev 6935

4 Jannik Sinner 4945

5 Andrey Rublev 4275

6 Stefanos Tsitsipas 3740

7 Alexander Zverev 3460

8 Holger Rune 3145

—————————-

9 Taylor Fritz 3055

10 Hubert Hurkacz 2855

11 Casper Ruud 2815

12 Tommy Paul 2620

13 Alex de Minaur 2560

Foto: LaPresse