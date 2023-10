Perché Matteo Arnaldi potrebbe fare un favore a Sinner nell’ATP di Vienna

Domani, giovedì 26 ottobre, l’incontro che aprirà il programma sul Center Court degli Erste Bank Open 2023 di tennis, e che si disputerà a partire dalle ore 11.45, sarà quello tra l’azzurro Matteo Arnaldi e la testa di serie numero 3, il russo Andrey Rublev.

Il match degli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile del torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, avrà anche due spettatori interessati: il primo sarà il tedesco Alexander Zverev, già approdato ai quarti di venerdì dopo il successo di questa sera, che conoscerà così il nome del prossimo avversario.

Oltre al teutonico, ad osservare con interesse la partita sarà anche l’altro azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding, atteso nel pomeriggio di domani dal derby contro Lorenzo Sonego: Sinner e Rublev, infatti, sono in lotta per la quarta posizione sia nel Ranking ATP che nella Race to Turin.

Se da una parte Sinner è aritmeticamente certo di restare quarto nella Race anche al termine del torneo austriaco, dall’altra l’azzurro conserverebbe il quarto posto nel ranking qualora il russo non dovesse giungere in finale: vincendo domani, dunque, Arnaldi farebbe un bel regalo a Jannik Sinner.

Foto: © e|motion/Bildagentur Zolles KG/Lars Maurer