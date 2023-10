ATP Vienna, Sinner sfiderà Sonego agli ottavi: nei precedenti ha perso solo un set

Quella degli ottavi di finale degli Erste Bank Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, sarà il quarto derby in carriera tra Lorenzo Sonego, lucky loser, e Jannik Sinner, testa di serie numero 2.

Curiosamente, però, tutti i confronti si concentrano nella stagione 2023, e tutti sono a favore di Jannik Sinner: primo incrocio a Montpellier, in Francia, sul veloce indoor, ai quarti di finale, dove Sinner vinse per 6-4 6-2 per poi andare a conquistare il torneo.

Seconda sfida ad Halle, in Germania, sull’erba, agli ottavi, quando Sinner vinse in rimonta per 6-7 (4) 6-4 6-4, nell’unica occasione in cui Sonego riesce a strappare un set, infine l’ultimo match arriva al secondo turno degli US Open, sfida che Jannik Sinner domina per 6-4 6-2 6-4.

PRECEDENTI SINNER-SONEGO

2023 US Open NY, U.S.A. Outdoor Hard R64 Jannik Sinner b. Lorenzo Sonego 6-4 6-2 6-4

2023 Halle Germany Outdoor Grass R16 Jannik Sinner b. Lorenzo Sonego 6-7 (4) 6-4 6-4

2023 Montpellier France Indoor Hard QF Jannik Sinner b. Lorenzo Sonego 6-4 6-2

