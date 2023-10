ATP Vienna 2023: Medvedev e Sinner avanti, Zverev e Khachanov già ai quarti

Pur con tanti match interessanti, alla fine dei conti la terza giornata dell’ATP 500 di Vienna passa, se non in sordina, quantomeno con il fatto compiuto che i match più spettacolari, alla fine, di spettacolo non ne offrono troppo, se si eccettua per buona misura quello tra Jannik Sinner e Ben Shelton, con l’azzurro che vola verso il derby con Lorenzo Sonego.

Debutto anche per Daniil Medvedev: il russo non si fa intimorire dal talento di Arthur Fils, e il francese raccoglie solo sei giochi contro l’uomo atteso da una sfida più complicata, alias Grigor Dimitrov.

Già ai quarti, invece, in due: ancora in quota Russia c’è Karen Khachanov che poco e nulla concede al ceco Jiri Lehecka, mentre per quel che riguarda Alexander Zverev, il tedesco dispone abbastanza facilmente del britannico Cameron Norrie, sconfiggendo il britannico per 6-2 6-4.

Ritornando ai primi turni, sono piuttosto simili i destini di Gael Monfils e Borna Gojo. In particolare, il transalpino riesce a disinnescare il tedesco Daniel Altmaier con un doppio 6-4, mentre è bravo il croato a chiudere il periodo positivo di Aslan Karatsev. Per il russo più di sei giochi non arrivano.

ATP VIENNA 2023: RISULTATI DI OGGI

SECONDI TURNI

Khachanov [8]-Lehecka (CZE) 6-3 6-1

Zverev (GER) [5]-Norrie (GBR) 6-2 6-4

PRIMI TURNI

Medvedev [1]-Fils (FRA) 6-4 6-2

Gojo (CRO) [WC]-Karatsev [SE] 6-3 6-3

Monfils (FRA) [PR]-Altmaier (GER) 6-4 6-4

Sinner (ITA) [2]-Shelton (USA) 7-6(2) 7-5

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger