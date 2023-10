LIVE PSG-Milan 3-0, Champions League calcio in DIRETTA: brutta sconfitta per i rossoneri, si complica la corsa per il passaggio del turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.58 Alcuni dati: 62% possesso palla per il PSG con 13 tiri di cui 7 in porta. Per il Milan 38% possesso palla con 11 tiri di cui 4 in porta.

22.56 Non è ancora finita per il Milan la Champions League, ma i rossoneri non si sbloccano a livello offensivo. Il PSG grazie ai suoi singoli vince la partita agilmente senza soffrire. Straordinaria ancora una volta la prestazione di Mbappé. Decisiva la prossima partita a Milano proprio contro i parigini.

96′ Finisce la partita, PSG-Milan 3-0.

94′ Fuori Hakimi, dentro Mukiele nel PSG.

92′ Ci saranno altri due minuti di recupero.

90′ Infortunio per Tomori, dentro Kjaer al suo posto.

88′ Gol di Kang-in Lee, sinistro perfetto che fulmina Maignan, PSG-Milan 3-0.

86′ Hakimi dalla distanza manda alto sopra la traversa.

84′ Fuori Kolo Mouani, dentro Goncalo Ramos nel PSG.

82′ Destro di Mbappé, Maignan devia sul palo.

80′ Colpo di testa debole di Giroud.

78′ Leao di sinistro chiama all’intervento Donnarumma.

76′ Fuori Musah e Krunic, dentro Adli e Pobega per il Milan.

74′ Pronti cambi per il Milan.

72′ Dentro Fabian Ruiz, Kang-in Lee al posto di Dembelé e Ugarte nel PSG.

70′ Pallonetto di Giroud, para Donnarumma.

68′ Pronto il giro di sostituzione per il PSG.

66′ Tiro di Leao che non risulta minimamente pericoloso.

64′ Ancora Mbappé pericoloso, ma Dembelé spreca tutto.

62′ Tiro di Pulisic, para tranquillamente Donnarumma.

60′ PSG che continua ad attaccare, giallo per Tomori.

58′ Mbappé con il destro dopo un dribbling su Calabria, respinta di Maignan.

56′ Gol, Kolo Muani, tiro di Dembelé respinto malamente da Maignan su cui Kolo Mouani si avventa per il raddoppio, PSG-Milan 2-0.

54′ Contropiede fulminio del Milan, Giroud con il sinistro trova l’esterno della rete.

52′ Annullata rete a Dembelé per fallo all’inizio dell’azione.

50′ Donnarumma esce male, ma di testa riesce a liberare.

48′ Fuori Thiaw, dentro Calabria per il Milan.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.50 Primo tempo giocato a ritmi bassi, con fiammate dei singoli, prima Leao sfiora il secondo palo, ma poi si scatena Mbappé. Il francese al primo tiro sfiora l’incrocio dei pali, al secondo segna la rete del vantaggio.

A tra poco per il secondo tempo!

47′ Finisce il primo tempo, PSG-Milan 1-0.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

43′ Tra poco la segnalazione del recupero.

41′ Altro errore di Thiaw quando si tratta di sfida in velocità.

39′ Leao prova a venire al centro del gioco per far muovere la fase offensiva rossonera.

37′ Psg che prova ad alzare i ritmi di gioco.

35′ Partita sbloccata dalla prodezza di Mbappé.

33′ Gol di Mbappé, doppio passo e tiro sul primo palo, imparabile per Maignan, PSG-Milan 1-0.

31′ Collo pieno di Mbappé che sfiora l’incrocio dei pali.

29′ Theo Hernandez ferma Dembelé in contropiede.

27′ Guizzo di Leao, dalla sinistra prova il tiro a giro, pallone di poco fuori.

25′ Si riprende a giocare.

23′ Invasione di campo, momento di stop.

21′ Destro di Mbappé da fuori area, pallone centrale, facile per Maignan.

19′ Errore di Zaire-Emery, lancio troppo lungo per Dembelé.

17′ Tomori di punizione trova la barriera parigina.

15′ Giallo per Hakimi, fermato Leao prima dell’ingresso in area di rigore.

13′ Occasione per Pulisic, ma il rimpallo è sfortunato per il rossonero.

11′ Leao prova a spostarsi centrale con Giroud che prova a legare il gioco con il centrocampo.

9′ Ritmi di partita ancora molto lenti, con Vitinha del PSG che è il centrocampista deputato ad inserirsi in area di rigore rossonera.

7′ Milan che prova ad alzare il baricentro.

5′ Giallo per Thiaw, steso Kolo Mouani in ripartenza.

3′ Affondo di Dembelé dalla fascia estra, respinge la difesa rossonera.

1′ Inizia la partita!

20.55 Ingresso in campo dei giocatori, inno della Champions League in corso.

20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due squadre.

20.45 Dopo una sconfitta complessiva per 3-0 contro l’Inter nella semifinale della scorsa stagione e due pareggi senza gol finora in questa stagione, il Milan non è riuscito a realizzare nelle ultime quattro goal di Champions League. È la striscia senza goal più lunga nella storia in competizioni europee per i rossoneri.

20.40 Finora in questa stagione di Champions League solo il Manchester City (55) e il Real Madrid (50) hanno avuto più tiri rispetto al Milan (39), anche se il rossoneri rimangono senza reti fino a questo momento.

20.35 Solo il Manchester City (71.8%) ha una media di possesso più alta finora in questa Champions League rispetto al Paris Saint-Germain (70.5%). Il 73,1% di possesso contro il Newcastle è il terzo totale più alto registrato (dal 2003/04) in un singolo match nella competizione.

20.30 Dal 2017/18, Kylian Mbappé del PSG ha preso parte a più reti nella fase a gironi della Champions League rispetto a qualsiasi altro calciatore (46 – 26 gol, 20 assist), con il francese che ha una media di una rete o assist ogni 65 minuti in questa fase della competizione da allora.

20.02 Ecco le formazioni ufficiali:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Mouani, Mbappé. All.: Luis Enrique

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic. All.: Pioli

20.00 Buonasera e benvenuti alla diretta di PSG-Milan.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale PSG-Milan, Champions League in DIRETTA, sfida cruciale per i rossoneri.

Il Milan è ancora alla ricerca della sua prima vittoria nella corrente Champions League, dopo aver registrato due pareggi per 0-0 contro Newcastle e Borussia Dortmund. Ora, la squadra guidata da Pioli si trova di fronte al PSG di Mbappé. Dopo le prime due giornate, il PSG ha accumulato tre punti, grazie alla vittoria per 2-0 contro il Borussia Dortmund al ‘Parco dei Principi’ e alla sconfitta per 4-1 a ‘St James’ Park’. Newcastle guida il Gruppo F con quattro punti, seguito da Borussia Dortmund in fondo alla classifica con un punto.

Nel PSG, Dembélé e Mbappé affiancano la punta centrale Ramos, mentre Lucas Hernandez gioca come difensore sinistro, sfidando suo fratello Theo. Questa partita rappresenta anche un ritorno al passato per Donnarumma, che sarà il portiere titolare.

Per quanto riguarda la formazione del Milan, Loftus-Cheek non sarà disponibile, e quindi Musah otterrà una nuova opportunità, ma è importante anche tenere d’occhio Pobega. Krunic sarà il regista, pre ndendo il posto di Adli. Maignan e Theo Hernandez rientreranno nella squadra dopo la squalifica nel campionato. Okafor non sarà disponibile a causa dell’affaticamento.

Data: 25/10/2023

Orario: 21.00

Canale TV e streaming: Amazon Prime Video

Probabile formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di PSG-Milan, Champions League in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!

