Tennis, Carlos Alcaraz rassicura: il messaggio sui social dello spagnolo

Carlos Alcaraz rassicura tutti sulle sue condizioni. Il tennista spagnolo era stato costretto ad annunciare giorni fa che non avrebbe disputato il torneo ATP500 di Basilea, previsto questa settimana. Il n.2 del ranking aveva rinunciato agli Swiss Indoors a causa di un’infiammazione alla pianta del piede sinistro e di un affaticamento muscolare alla parte bassa della schiena.

Uno stop che si è rivelato a scopo precauzionale per consentire all’iberico di concentrarsi sui tornei in chiusura della stagione, ovvero il Masters1000 di Parigi-Bercy (30 ottobre-5 novembre) e soprattutto le ATP Finals (12-19 novembre) a Torino.

Ebbene, Alcaraz ha scritto un post sui suoi canali social informando del suo stato di salute e dando conferma che giocherà sul veloce indoor francese e al Pala Alpitour: “Ho buone notizie! Ogni giorno che passa sto meglio e giocherò a Parigi-Bercy e sarò a Torino per le ATP Finals! Sono entusiasta di finire l’anno alla grande!“.

Giova ricordare che nel 2022, l’asso di Murcia non prese parte al Master di fine anno a causa di un infortunio agli addominali nel corso del match di Bercy contro il danese Holger Rune. Per questo, l’allievo di Juan Carlos Ferrero ha una motivazione più per essere a Torino.

I have good news! I am feeling better every day and I will play Paris-Bercy and be in Turin for the ATP Finals! Excited to finish the year on a high! pic.twitter.com/RC1pCzr237

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) October 25, 2023