A che ora il sorteggio dell’ATP di Roma 2024: programma, teste di serie, possibili avversari di Sinner

Lo scenario sarà speciale a Roma in occasione della cerimonia del sorteggio degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis. La Fontana di Trevi farà da cornice alla definizione del main draw del torneo nella Città Eterna, che dal 7 al 19 maggio animerà la scena e catalizzerà l’attenzione degli appassionati. Lunedì 6 maggio, alle ore 11.00, sapremo gli incroci del torneo femminile, mentre alle 12.00 gli scontri al maschile.

Jannik Sinner è il giocatore più atteso, ma ci sono dei punti interrogativi sulla sua presenza. L’altoatesino, visti i problemi all’anca, si è dovuto ritirare dal Masters1000 di Madrid, dove aveva raggiunto i quarti di finale, ed è stato costretto a fermarsi per trovare una soluzione. Si parla di un’infiammazione, ma non si conosce l’entità. Sinner, comunque, dovrebbe essere a Roma domenica sera e presenziare alla cerimonia del sorteggio nel giorno successivo, prima di allenarsi sui campi del Foro Italico e fare il punto della situazione.

Jannik è la testa di serie n.2 di un tabellone in cui la n.1 è quella del serbo Novak Djokovic e c’è tanta curiosità anche sullo stato di forma del nativo di Belgrado, visto un 2024 lontano dall’eccellenza a cui aveva abituato. Non ci sarà invece chi avrebbe dovuto essere il n.3 del seeding, ovvero Carlos Alcaraz. I problemi al braccio destro sono tornati a farsi sentire e lo spagnolo ha deciso di rinunciare all’evento romano.

Vi sono dubbi anche sul russo Daniil Medvedev (testa di serie n.3), vincitore degli Internazionali l’anno scorso. A Madrid il moscovita si è dovuto fermare per un problema all’inguine nel match che lo vedeva opposto al ceco Jiri Lehecka. Ironia della sorte, quest’ultimo è stato anch’egli costretto ad abbandonare il 1000 spagnolo per un problema fisico in semifinale contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Nel main draw, in casa Italia, ci saranno anche Lorenzo Musetti (testa di serie n.28), Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi, Fabio Fognini (wild card), Matteo Berrettini (wild card), Andrea Vavassori (wild card), Giulio Zeppieri (wild card) e Matteo Gigante (wild card).

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER

Jannik Sinner, numero 2 del seeding, potrà incontrare uno tra Daniil Medvedev (3) e Alexander Zverev (4) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare soltanto in finale Novak Djokovic (1). Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, Casper Ruud, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas e Hubert Hurkacz.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero, nell’ordine, Ben Shelton, Ugo Humbert, Tommy Paul e Alexander Bublik, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente gli atleti tra il 25 ed il 32 del seeding, tra i quali Lorenzo Musetti, infine non incontrerà teste di serie nel secondo turno (ed al primo avrà un bye).

TESTE DI SERIE

In aggiornamento

1. Novak Djokovic

2. Jannik Sinner

3. Daniil Medvedev

4. Alexander Zverev

5. Casper Ruud

6. Andrey Rublev

7. Stefanos Tsitsipas

8. Hubert Hurkacz

9. Grigor Dimitrov

10. Alex de Minaur

11. Holger Rune

12. Taylor Fritz.

13. Ben Shelton

14. Ugo Humbert

15. Tommy Paul

16. Alexander Bublik

17. Karen Khachanov

18. Sebastian Baez

19. Felix Auger-Aliassime

20. Adrian Mannarino

21. Francisco Cerundolo

22. Jiri Lehecka

23. Nicolas Jarry

24. Frances Tiafoe

25. Tallon Griekspoor

26. Sebastian Korda

27. Tomas Etcheverry

28. Lorenzo Musetti

29. Cameron Norrie

30. Alejandro Davidovich Fokina

31. Arthur Fils

32. Mariano Navone

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno

Bye

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie, tra i quali gli italiani Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Luca Nardi e le wild card Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Tallon Griekspoor, Sebastian Korda, Tomas Etcheverry, Lorenzo Musetti, Cameron Norrie, Alejandro Davidovich Fokina, Arthur Fils e Mariano Navone.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Ben Shelton, Ugo Humbert, Tommy Paul e Alexander Bublik,.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Casper Ruud, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas e Hubert Hurkacz.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Daniil Medvedev, Alexander Zverev.

Finale

La testa di serie numero 1, ovvero Novak Djokovic.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP ROMA 2024

Lunedì 6 maggio 2024, alle ore 12.00.