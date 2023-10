ATP Vienna 2023, Jannik Sinner: “È stata una partita molto dura. Shelton serve sempre molto bene, non vedo l’ora che arrivi il prossimo incontro”

Nel primo turno degli Erste Bank Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding, ha battuto lo statunitense Ben Shelton con lo score di 7-6 (2) 7-5, maturato in un’ora e 44 minuti di gioco.

Al sito ufficiale dell’ATP Sinner ha commentato così il successo odierno: “È stata una partita molto dura. Shelton serve sempre molto bene, ed oggi è stato lo stesso, ovviamente. È in fiducia, è un giocatore molto difficile da battere. Non vedevo l’ora“.

Sulle sfide con Shelton: “Ho perso l’ultimo incontro, quindi sono felice di aver vinto questo. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo. Gli auguro il meglio per il resto della stagione, penso che finirà la stagione alla grande. Sono molto contento della prestazione e felice di essere al prossimo turno“.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger