ATP Vienna, battuta di Shelton devastante. Ma Sinner con il servizio ha fatto la differenza

Un match in cui entrambi i tennisti hanno ottenuto tantissimo dal servizio: il primo turno degli Erste Bank Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, ha riservato la sfida tra Jannik Sinner, numero 2 del seeding, e lo statunitense Ben Shelton.

Una sfida decisa dai dettagli, ed andata a Sinner per 7-6 (2) 7-5 in un’ora e tre quarti di gioco: l’azzurro ha servito l’80% (57/71) di prime, ottenendo il punto nell’84% (48/57) dei casi, mentre Shelton si è attestato all’86% (38/44), mettendo in campo, però, soltanto il 56% (44/78) di prime.

Lo statunitense ha messo a segno più ace, 11 contro 8, ma ha anche commesso più doppi falli, 4-1, mentre Sinner ha fatto meglio con la seconda, col 57% (8/14) dei punti contro il 47% (16/34) di Shelton. L’azzurro, inoltre, ha convertito una palla break su 5, ma ha cancellato tutte le 4 concesse all’avversario.

Sinner, infine, ha vinto più punti nel complesso, 80 contro 69, mettendo a segno meno vincenti, 28-31, ma commettendo anche meno errori gratuiti, 6-11. L’azzurro è sceso a rete 21 volte, conquistando il punto in 13 occasioni, mentre lo statunitense conta 31 discese, con 19 punti messi a segno.

