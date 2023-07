Sport in tv oggi (sabato 1° luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 1° luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Spettacolo assicurato agli European Games, dove l’Italia cercherà di fare nuovamente incetta di medaglie. Gli appassionati di ciclismo potranno gustarsi la prima tappa del Tour de France e la seconda frazione del Giro d’Italia femminile. Da non perdere la Sprint Shootout e la Sprint Race del GP d’Austria per la F1. Da seguire Italia-Croazia per la Nations League di volley femminile. Ampio spazio al tennis con le finali dei tornei della settimana e al terzo giro dei tornei di golf.

La Superbike proporrà qualifiche e gara-1 del GP di Gran Bretagna, la Ocean Race di vela farà tappa a Genova, la Coppa del Mondo di mountain bike sbarcherà in Val di Sole, mentre la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva sarà a Villars con il lead. Da seguire anche i quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 1° luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DEI GIOCHI EUROPEI DI OGGI

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 1° luglio

07.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Corea del Sud-Cina (diretta streaming su Volleyball World Tv)

08.00 GOLF (DP World Tour) – British Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 14.30; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Italia-Croazia (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

09.00 MULTISPORT – European Games CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO (diretta streaming sul canale Italia Team del Coni e su European Games Tv)

10.00 F3 – GP Austria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 SUPERBIKE – GP Gran Bretagna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.25 MOTOCROSS (MX2) – GP Lombok, Qualifying Race (diretta streaming su mxgp-tv.com)

10.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Germania-USA (diretta streaming su Volleyball World Tv)

10.45 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill in Val di Sole, semifinale femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play 3)

11.10 MOTOCROSS (MXGP) – GP Lombok, Qualifying Race (diretta streaming su mxgp-tv.com)

11.20 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill in Val di Sole, semifinale maschile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play 3)

12.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Olanda-Canada (diretta streaming su Volleyball World Tv)

12.30 TENNIS – WTA 500 Eastbourne, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

12.00 VELA – The Ocean Race, a Genova (diretta tv su Eurosport 2; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.00)

12.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Coppa del Mondo lead, semifinali maschile/femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.00 SURF – World Games a Rio de Janeiro (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.00 F1 – GP Austria, Sprint Shootout (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 17.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 17.30)

12.00 CICLISMO FEMMINILE – Giro d’Italia, seconda tappa: Bagno a Ripoli-Marradi (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.30 alle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 12.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 14.00)

12.10 SUPERBIKE – GP Gran Bretagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CICLISMO – Tour de France, prima tappa: Bilbao-Bilbao (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.45; diretta tv su Eurosport 1 dalle 12.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 FRECCETTE – European Darts Matchplay, seconda giornata (diretta streaming su DAZN)

13.00 BILIARDO – World Cup of Pool, quinta giornata (diretta streaming su DAZN)

13.00 BASKET FEMMINILE (Europei Under 18) – Italia-Lituania (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

13.00 SCACCHI – Global Chess League, decima giornata (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, DAZN)

13.00 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill in Val di Sole, finale femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play 3)

13.30 TENNIS – WTA 250 Bad Homburg, finale: Bronzetti vs Siniakova (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

13.45 F2 – GP Austria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill in Val di Sole, finale maschile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play 3)

14.30 TENNIS – ATP 250 Eastbourne, finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Rocket Mortgage Classic, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW dalle ore 19.00)

15.00 SUPERBIKE – GP Gran Bretagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Thailandia-Giappone (diretta streaming su Volleyball World Tv)

15.30 TENNIS – WTA 500 Eastbourne, finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

16.30 F1 – GP Austria, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 19.05; differita streaming su tv8.it dalle ore 19.05)

16.30 MOTORSPORT – 24 Ore di Spa (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Europei Under 21, quarti di finale) – Georgia-Israele (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Uefa Tv)

18.00 TENNIS – ATP 250 Maiorca, finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

18.15 CALCIO FEMMINILE (amichevole) – Italia-Marocco (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

19.00 FRECCETTE – European Darts Matchplay, seconda giornata (diretta streaming su DAZN)

19.00 BILIARDO – World Cup of Pool, quinta giornata (diretta streaming su DAZN)

19.00 ATLETICA – Meeting di Nembro (diretta streaming su atletica.tv)

20.00 BOXE – Riunione a Sheffield, main event: Smith vs Maxwell (diretta streaming su DAZN)

20.00 BOXE – Riunione Boxxer, main event: Grews-Dezurn vs Marshall (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Coppa del Mondo lead, finali maschile/femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

20.15 EQUITAZIONE (Global Champions Tour) – Salto ostacoli a Monaco (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.15 BASEBALL (MLB) – St. Louis Cardinals-New York Yankees (diretta tv su Sky Sport Summer; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie A brasiliana) – San Paolo-Fluminense (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 CALCIO (Europei Under 21, quarti di finale) – Spagna-Svizzera (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Uefa Tv)

21.07 FOOTBALL AMERICANO (IFL, Finale) – Panthers Roma vs Guelfi Firenze (diretta streaming su Eleven Sports, DAZN)

23.30 CALCIO (Serie A brasiliana) – Flamengo-Fortaleza (diretta streaming su Mola Tv)

Domenica 2 luglio

02.00 PALLANUOTO (World Cup, Super Finals) – Semifinale 1 Spagna-Ungheria (diretta streaming su Recast)

04.00 PALLANUOTO (World Cup, Super Finals) – Semifinale 2 Italia-USA (diretta streaming su Recast)

