LIVE Canoa slalom, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l’Italia punta in alto con Horn e De Gennaro

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di canoa slalom dei Giochi Europei 2023, in corso di svolgimento in Polonia. Sabato fondamentale per il kayak, con le semifinali e le finali del k1 maschile e femminile che assegneranno le medaglie continentali e il primo pass per le Olimpiadi del prossimo anno.

Palcoscenico di questa edizione degli European Games è lo stadio dell’acqua del “Kolna Sports Center”, un bacino artificiale noto ai canoisti internazionali essendo spesso luogo di competizioni d’alto livello. Oltre al titolo di campione del Vecchio continente e alle conseguenti medaglie, quest’oggi saranno in palio le prime carte olimpiche. Andranno in scena le semifinali del k1 maschile e femminile, rispettivamente alle 9.35 e alle 11.05, che qualificheranno per le seguenti finali (12.40 uomini, 13.10 donne). Colui che si laureerà Campione d’Europa staccherà il pass per Parigi 2024, obiettivo che potrà poi essere raggiunto anche e soprattutto con i Mondiali che si disputeranno a Londra e vedranno assegnare 15 imbarcazioni per sesso.

L’Italia oggi sogna in grande e vuole allungare definitivamente nel medagliere complessivo della manifestazione e rimpinguare il bottino di qualificati per le Olimpiadi dell’anno prossimo. Azzurri che puntano in alto sia nella gara maschile sia in quella femminile, soprattutto grazie a Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn. Nelle semifinali del k1 maschile saranno presenti ben 3 italiani, tutti capaci di qualificarsi subito dopo la prima manche: Giovanni De Gennaro, quarto nella discesa d’apertura e uno dei maggiori candidati per lottare per la vittoria e per il podio; mentre Xabier Ferrazzi, solido in top-10 con una gara pulita, e Marcello Beda hanno come obiettivo primario quello di disputare la finale. Nel k1 femminile i colori azzurri saranno difesi dalla sola Stefanie Horn, che scenderà per quart’ultima dopo la brillante discesa di qualificazione; non sono riuscite a staccare il biglietto per la semifinale Chiara Sabattini e Marta Bertoncelli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del k1 maschile e femminile di canoa slalom valido per i Giochi Europei 2023. Si parte alle 9.35 di mattina con la semifinale maschile, seguita a ruota dalla gara femminile e poi dalle due Finali. Italia che culla sogni di gloria sia Continentali sia olimpici, in quanto spetterà di diritto un posto a Parigi ai vincitori odierni. Insomma, giornata imperdibile; buon divertimento e buona canoa a tutti!

