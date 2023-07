LIVE Italia-Marocco, amichevole calcio femminile in DIRETTA: primo test verso i Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Marocco, amichevole calcio femminile, ultima amichevole prima della competizione.

L’Italia femminile è pronta per l’ultimo test prima dell’inizio dei Mondiali di calcio. La squadra guidata da Milena Bertolini sfiderà il Marocco in una partita amichevole che servirà come preparazione finale prima dell’inizio del torneo, che si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda.

Ritorna in campo la squadra italiana dopo quasi tre mesi dalla sua ultima apparizione: l’ultima volta che abbiamo visto Giacinti e le sue compagne in azione con la maglia azzurra è stata a metà aprile, in un’amichevole vinta per 2-1 contro la Colombia.

Nel Mondiale femminile, l’Italia è stata sorteggiata in un girone che comprende anche Argentina, Sudafrica e Svezia. Anche il Marocco, l’avversario di oggi, parteciperà alla fase finale del torneo, e dovrà confrontarsi con Germania, Corea del Sud e Colombia nei match del suo girone.

Partita: Italia-Marocco, amichevole calcio femminile

Data: 01 luglio 2023

Orario: 18.15

Canale TV: Rai2 e Rai Play.

Stadio: Paolo Mazza di Ferrara.

Probabile formazione Italia

ITALIA FEMMINILE (4-3-3): Durante; Lenzini, Linari, Salvai, Boattin; Caruso, Giugliano, Cernoia; Girelli, Giacinti, Bonansea. Ct Bertolini

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Marocco, amichevole calcio femminile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.15. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.