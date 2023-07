LIVE Judo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l’Italia con Odette Giuffrida cerca l’impresa nella prova a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come vedere la gara in tv e streaming – Presentazione gara – Tabellone

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event di judo ai Giochi Europei 2023. Fari puntati dunque sulla Krynica-Zdrój Arena per un evento valevole anche come Campionato Europeo a squadre per Nazioni che assegna (oltre al titolo e alle medaglie) punti per il ranking mondiale e olimpico verso Parigi 2024.

L’Italia partecipa alla competizione nel ruolo di outsider e va alla ricerca di un’impresa per salire sul podio continentale, potendo contare su due stelle del movimento tricolore come Odette Giuffrida (impegnata per l’occasione nei -57 kg) e l’argento mondiale 2022 nei -90 kg Christian Parlati. Il roster azzurro è formato anche da Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Cecilia Betemps (-70 kg), Giorgia Stangherlin (+70 kg), Asya Tavano (+70 kg), Edoardo Mella (-73 kg), Luigi Centracchio (-73 kg), Nicholas Mungai (-90 kg), Lorenzo Agro Sylvain (+90 kg) e Kwadjo Anani (+90 kg).

Il sorteggio non ha sorriso particolarmente al Bel Paese, che dovrà vedersela agli ottavi con la vincente del match Romania-Serbia (due compagini alla portata dei nostri portacolori) per poi entrare eventualmente in rotta di collisione con la Francia campione in carica o in alternativa con Azerbaigian o Repubblica Ceca. Arrivare ai quarti garantirebbe comunque perlomeno il ripescaggio a Giuffrida e compagni.

Si comincia alle ore 10.00 con le prime sfide eliminatorie, mentre il Final Block (quindi finali per il bronzo e finalissima) scatterà alle 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per seguire il cammino della squadra azzurra in Polonia: buon divertimento!

Foto: IJF