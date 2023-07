LIVE Italia-Croazia 1-0, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre guidano anche nel secondo parziale (14-7)!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19-10 Pallonetto di Fabris da seconda linea.

19-9 In campo Gennari e Malual.

19-9 ACEEE DI VILLANI!

18-9 Spallata paurosa di Nwakalor da seconda linea.

17-9 Errore in contrattacco di Villani.

17-8 Ancora una pipe vincente di Degradi.

16-8 WOW! Alzata ad una mano dietro di Bosio e bordata pazzesca di Nwakalor.

15-8 Si insacca il primo tempo di Nwakalor.

15-7 Pipe di seconda intenzione di Degradi.

14-7 ACEEEE DI DANESI!

13-7 Spallata in parallela di Nwakalor, praticamente senza rincorsa.

12-7 Mani-out di Fabris da posto due.

12-6 Primo tempo profondo di Danesi.

11-6 Muro di Strunjak su Degradi.

11-5 Diagonale stretta di Nwakalor.

10-5 Non passa il servizio di Mazzaro.

10-4 Degradi pianta ancora un chiodo in parallela. Entra Deak per la Croazia.

9-4 Buon colpo in parallela di Degradi.

8-4 Karatovic stringe la diagonale.

8-3 Villani in campo per il servizio.

8-3 Bordata di Nwakalor da seconda linea.

7-3 Degradi prova a forzare il gioco per Mazzaro, ma lo schema non riesce.

7-2 In rete l’attacco di Fabris.

6-2 Mani-out di Omoruyi praticamente senza rincorsa.

5-2 Pipe in contrattacco di Degradi.

4-2 Sette vincente di Samadan.

4-1 NON SI PASSA! Muro di Omoruyi su Fabris!

3-1 Mihaljevic attacca direttamente in rete.

2-1 Muro di Nwakalor su Samadan.

1-1 Mani-out di Fabris.

1-0 Si riparte con un murone di Nwakalor su Karatovic!

08:20 Primo set dominato dall’Italia, le azzurre devono continuare ad imprimere il proprio gioco per chiuderla velocemente, senza sprecare energie. Bene in fase break con 3 muri e un ace, Nwakalor top scorer con 6 punti e il 19% di efficienza in attacco.

25-14 Il primo set finisce con un errore croato in battuta.

24-14 Degradi prova una pipe di seconda intenzione, ma sbaglia.

24-13 Mani-out di Fabris.

24-12 Gran primo tempo di Danesi, ci sono 12 set-point per l’Italia.

23-12 Completamente fuori misura Nwakalor.

23-11 Secondo punto della partita per Fabris.

23-10 ACEEEE DI DEGRADI!

22-10 Si insacca l’attacco di Nwakalor da posto due.

21-10 Errore anche per Degradi.

21-9 Scappa l’attacco di Nwakalor.

21-8 Attacco direttamente in rete di Fabris.

20-8 MUROOO DI NWAKALOR SU FABRIS!

19-8 Mlinar prende il posto di Karatovic.

19-8 Nwakalor approfitta di una palla a filo rete.

18-8 Lungo il pallonetto di Karatovic.

17-8 Mani-out di Degradi da posto quattro.

16-8 Errore dai nove metri anche per la Croazia.

15-8 Finisce qui la serie al servizio di Mazzaro.

15-7 Aceeeeee di Mazzaro!

14-7 Lunga anche la pipe di Milos.

13-7 MURONE DI DANESI SU KARATOVIC!

12-7 Primo punto della partita per Degradi.

11-7 Omoruyi pesta la linea dei nove metri.

11-6 Scappa la pipe di Fabris.

10-6 Primo tempo di Mazzaro, voliamo a +4!

9-6 Miracolo in difesa di Parrocchiale, poi ci pensa Bosio a filo rete. Time-out per la Croazia.

8-6 Difesa di Degradi e contrattacco di Nwakalor!

7-6 Muroooo di Bosio su Karatovic!

6-6 Mani-out di Omoruyi.

5-6 Ace di Milos.

5-5 In rete l’attacco di Omoruyi.

5-4 Errore in contrattacco di Omoruyi.

5-3 Nwakalor chiude il primo scambio lungo della partita.

4-3 Diagonale profonda di Omoruyi.

3-3 Parallela di Fabris da posto due.

3-2 Primo tempo con il tocco del muro di Mazzaro.

2-2 Errore al servizio di Strunjak.

1-2 Muro di Samadan su Nwakalor.

1-1 Degradi pesta la linea dei nove metri.

1-0 Il primo punto lo mette giù Nwakalor!

07:57 La Croazia risponde con: Anutnovic, Strunjak, Milos, Karatovic, Fabris, Samadan.

07:57 Questo il sestetto dell’Italia: Bosio, Nwakalor, Degradi, Omoruyi, Danesi, Mazzaro e Parrochiale.

07:54 La fase di riscaldamento ufficiale si è conclusa, è il momento degli inni nazionali!

07:51 Vi ricordiamo che a passare il turno saranno le prime sette classificate, più gli Stati Uniti in quanto Paese ospitante. L’Italia si trova quindi in una situazione di bilico, con Serbia, Canada e Olanda che inseguono ad una vittoria di distacco.

07:48 La Croazia è invece quindicesima e penultima con 6 punti, 2 successi e 8 sconfitte.

07:45 Dopo la vittoria al tie-break di ieri contro il Canada l’Italia occupa l’ottava posizione in classifica con 15 punti, 6 successi e 4 sconfitte.

07:42 A Bangkok le azzurre hanno due sfide a disposizione per qualificarsi alle Final Eiht, il destino è nelle loro mani, con due successi si vola in Final Eight matematicamente.

07:39 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, match valido per l’undicesima e penultima giornata della Nations League di volley femminile 2023.

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, match valido per l’undicesima e penultima giornata della Nations League di volley femminile 2023. A Bangkok restano due sfide all’Italia per provare a qualificarsi alla Final Eight, la situazione è molto tirata, ma le possibilità ci sono!

Le azzurre dopo il successo di ieri contro al Canada (3-2) occupano l’ottava posizione in classifica con 15 punti, 6 successi e 4 sconfitte. La situazione è estremamente delicata perchè l’Italia ha solo un successo di vantaggio su Canada, Serbia e Olanda di conseguenza è vietato sbagliare, le vittorie restano infatti la prima discriminante per la classifica, anche a vantaggio dei punti. Sulla carta quella odierna dovrebbe essere una sfida abbordabile per le azzurre, la Croazia occupa infatti la quindicesima e penultima posizione in classifica, con 6 punti, 2 successi e ben 8 sconfitte. L’Italia dovrà fare i conti con la stanchezza, la formazione è di fatto la medesima dalla prima tappe e le azzurre si sono trovate ad affrontare la bellezza di sette tie-break, di cui cinque consecutivi, in questa competizione, sarà necessario stringere i denti per questo sprint finale.

Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede che a qualificarsi ai quarti di finale saranno le migliore sette classificate al termine del round robin, più gli Stati Uniti in quanto Paese ospitante della Final Eight. Italia nettamente in vantaggio negli scontri diretti, negli ultimi 9 la Croazia è riuscita ad imporsi una sola volta.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, match valido per l’undicesima e penultima giornata della Nations League di volley femminile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, azione dopo azione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 08:00!

Foto: FIVB