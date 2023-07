LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: Superpole e gara-1 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Gran Bretagna 2023, occhi su Bautista.

La seconda sessione di prove libere a Donington Park, nel weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 del Mondiale Superbike, è stata sostanzialmente una pausa non pianificata. Il maltempo ha avuto un impatto significativo sul turno pomeridiano sul tracciato inglese, con pochissimi piloti in grado di completare un singolo giro valido.

La pioggia ha iniziato a cadere sullo storico circuito britannico poco dopo l’inizio della FP2, interrompendo immediatamente l’attività in pista e causando un lungo intervallo. Alcuni dei protagonisti del campionato, come Jonathan Rea e Alvaro Bautista, hanno deciso di rimanere nei box fino alla fine della sessione, evitando di correre rischi non necessari sul circuito bagnato.

Nel breve tempo disponibile prima della pioggia, Toprak Razgatlioglu ha registrato il miglior tempo di 1’27″639 con la sua Yamaha, battendo per 142 millesimi la Ducati di Axel Bassani. Altri cinque piloti sono riusciti a segnare un tempo sotto la pioggia, ma con uno scarto significativo rispetto ai primi due.

Evento: Superbike, GP Gran Bretagna

Data: 01/07/2023

Ore: Superpole 12.10, Gara-1 15.00

Dove vederla: Sky Sport MotoGP, Sky Sport Summer e TV8.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Gran Bretagna 2023: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole 12.10 mentre gara-1 alle 15.00. Buon divertimento!

Foto: LPS.