LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: subito tante salite

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia Donne 2023. Dopo la cancellazione della prima tappa per via del maltempo, si spera di poter disputare oggi la prima frazione in linea.

Nella tappa odierna si partirà da Bagno a Ripoli alle ore 12:00 e si arriverà, dopo 102,1 km, a Marradi. Questa frazione sarà divisa in due: la prima parte non presenterà particolari insidie, mentre nella seconda ci sarà l’insidioso Passo della Colla (9.9 km al 5.9% di pendenza media). Si scollinerà su questa salita a circa 16,2 km dal traguardo, poi sarà tutta discesa fino all’arrivo.

La favorita numero 1 per la tappa di oggi è la campionessa in carica Annemiek van Vleuten (Movistar), che proverà subito a mettersi in mostra. Oltre alla veterana classe 1982, cercheranno poi di conquistare il successo di tappa anche soprattutto le italiane Marta Cavalli (FDJ – SUEZ) ed Elisa Longo Borghini (Lidl – Trek), ma attenzione anche alla spagnola Mavi Garcia (Liv Racing TeqFind), alla neozelandese Niamh Fisher-Black (Team SD Worx), alla danese Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ – SUEZ), alla francese Juliette Labous (Team dsm-firmenich) e alle altre azzurre Gaia Realini (Lidl – Trek), Silvia Persico (UAE Team ADQ) ed Erica Magnaldi (UAE Team ADQ).

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia Donne 2023. La frazione comincerà alle ore 12:00, mentre i nostri aggiornamenti cominceranno alle ore 12:30, vi aspettiamo.

Foto: Jacob Kennison (Trek Factory Racing)