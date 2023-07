LIVE Tiro a volo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Italia all’assalto nel trap misto con Rossi-Pellielo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Giochi Europei 2023 in Polonia per il trap, specialità del tiro a volo. A Breslavia spazio terza giornata dedicata alle coppie miste e l’Italia non può che puntare in alto e magari cercare podi pesanti in chiave medagliere.

Due le coppie azzurre in gara, la prima è formata dal veterano Giovanni Pellielo e dalla campionessa olimpica di Londra e neo-vincitrice dell’oro individuale ai giochi europei, Jessica Rossi che può festeggiare con un altro podio il trionfo di ieri e la conquista del pass olimpico. La seconda è composta dall’oro di ieri nell’individuale maschile Mauro De Filippis, che ha conquistato la carta olimpica e da Giulia Grassia che vuole riscattare la prova di ieri.

Le squadre da tenere per le coppie azzurre sono diverse, le due spagnole, il Portogallo, San Marino, la Gran Bretagna, la Francia e la Repubblica Ceca del veterano Kostelecky che proverà ad aggiungere una medaglia al suo palmares già enorme. Come al solito al termine della qualificazione le prime due della classifica disputeranno la finale per l’oro e la terza e la quarta la finale per il bronzo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Giochi Europei 2023 per il trap, specialità del tiro a volo. Colpo dopo colpo, serie dopo serie, piattello dopo piattello. Per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 9.00 con le qualificazioni, finali alle 14.45. Buon divertimento!

Foto ISSF