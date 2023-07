LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: tanti strappi, subito sfida diretta tra Pogacar e Vingegaard?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour de France 2023! La Grande Boucle inizia dalla Spagna, con una frazione che inizia e termina a Bilbao; percorso quantomeno mosso, che strizza l’occhio agli scalatori dallo scatto veloce, soprattutto per il finale.

Prima frazione con cinque gran premi della montagna da scalare, ma tante altre piccole salitelle non segnalate come valide per la classifica della maglia a pois. Si comincia con il Cote de Laukiz (2,1 km al 6,8% di pendenza media, seguito dalla Cote de San Juan de Gaztelugatxe (3,5 km al 7,6% al chilometro 67,8). Tanti piccoli dentelli faranno da cornice, con la fuga di giornata che a questo punto potrebbe già essere partita.

Gli altri tre gpm sono tutti nello spazio degli ultimi 40 chilometri. Prima il Col de Morga (3,9 km al 4,1%), poi la Cote de Vivero (4,2 km al 7,3%), unica salita di seconda categoria. Ma la rampa più temibile è la Cote de Pike, 2 km al 10% ma che ha vette del 15% nel secondo chilometro. Si scollina ai -10, poi è discesa fino al finale, situato al termine di un’altra rampa.

La prima tappa del Tour de France 2023 inizierà alle ore 12.15 con la partenza dal chilometro zero. La DIRETTA LIVE di OA Sport partirà attorno a quell’orario, per non perdere nemmeno una pedalata di questa Grande Boucle! BUON DIVERTIMENTO!

