LIVE F1, GP USA 2022 in DIRETTA: nuovo ordine d’arrivo, cambia la top10. Sainz: “In partenza c’è un problema”

22.55 Il GP degli USA si chiude qui. Grazie per la cortese attenzione e ci rivediamo tra una settimana in Messico!

22.53 Davvero peccato per Carlos Sainz, subito ko in curva 1 non certo per colpe sue. Grandi prestazioni ancora una volta per Alonso e Vettel, giudicano pilota del giorno!

22.51 Lewis Hamilton mai così vicino alla vittoria in questa stagione. Il Re Nero le ha provate tutte, ma non c’è stata storia! Charles Leclerc completa un GP eccellente, da 12° a 3°. Il monegasco non ha nulla da recriminare…

22.49 Che gara, quante emozioni! Il COTA non tradisce mai! Max Verstappen centra un successo che conferma come il binomio con la Red Bull sia stellare in questo momento e raggiunge il 13° successo del campionato, pareggiando il record di Schumacher 2004 e Vettel 2013

ORDINE DI ARRIVO GP STATI UNITI 2022

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+5.023 2

3 Charles LECLERC Ferrari+7.501 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+8.293 2

5 George RUSSELL Mercedes+44.815 3

6 Lando NORRIS McLaren+53.785 2

7 Fernando ALONSO Alpine+55.078 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+65.354 2

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+65.834 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+70.919 2

11 Esteban OCON Alpine+72.875 2

12 Alexander ALBON Williams+75.057 2

13GuanyuZHOU a.Romeo+76.164 2

14 Pierre GASLY AlphaTauri+81.763 2

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+84.490 2

16 Daniel RICCIARDO McLaren+90.487 2

17 Nicholas LATIFI Williams+103.588 2

18 Lance STROLL Aston Martin– 1

19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 1

20 Carlos SAINZ Ferrari– 1

TRAGUARDO – Norris sesto, poi Alonso e Vettel che passa Magnussen in maniera clamorosa!!!!!!

TRAGUARDO – Secondo Hamilton a 4.8, poi Leclerc a 7.4. Perez quarto, Russell quinto con il giro veloce

TRAGUARDO – MAX VERSTAPPEN VINCE ANCHE IL GP DEGLI STATI UNITI E FA 13!!!!!!! PAREGGIATO IL RECORD DI SUCCESSI DI SCHUMACHER E VETTEL!

Giro 56°/56 Hamilton è crollato di gomme, Leclerc si porta a 2.8, ma ormai è troppo tardi

Giro 56°/56 INIZIA L’ULTIMO GIRO! Verstappen gestisce 3.2 di margine su Hamilton, poi Leclerc a 3.6 dall’inglese

Giro 55°/56 Russell rientra ai box per andare a provare il giro veloce, Hamilton ora a 2.2 da Max, non ne ha più

Giro 55°/56 Verstappen scappa via! Vantaggio di 1.6 su Hamilton, Leclerc rimane entro i 5″ sull’inglese sperando in una penalità

Giro 54°/56 Ora senza DRS si fa dura per Hamilton che, a sua volta, si becca bandiera bianconera per track limits! Leclerc allunga a 2.4 su Perez

Giro 54°/56 Ultimi 3 giri, errore di Hamilton! Verstappen respira e si porta a 1.2 di margine!

Giro 53°/56 Hamilton record nel T1, si riporta a mezzo secondo da Max!

Giro 53°/56 Hamilton ancora a 8 decimi da Verstappen! Leclerc si riporta a 2.1 da Perez, mentre Vettel, rabbioso, è nono!

Giro 52°/56 Bandiera bianconera per Verstappen per track limits! Hamilton rimane a 8 decimi! Si fa dura per l’olandese!

Giro 52°/56 Leclerc mantiene 1.9 su Perez. Davanti Verstappen prova a allungare su Hamilton, distacco di 9 decimi ora!

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.811 2

3 Charles LECLERC Ferrari+5.356 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+7.081 2

5 George RUSSELL Mercedes+19.048 2

6 Fernando ALONSO Alpine+43.824 2

7 Lando NORRIS McLaren+45.322 2

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+48.685 1

9 Alexander ALBON Williams+55.041 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+55.425 2

11GuanyuZHOUAlfa Romeo+56.314 2

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+56.388 2

13 Pierre GASLY AlphaTauri+57.622 2

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+63.850 2

15 Esteban OCON Alpine+65.377 2

16 Nicholas LATIFI Williams+78.064 2

17 Daniel RICCIARDO McLaren+78.591 2

18 Lance STROLL Aston Martin– 1

19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 1

20 Carlos SAINZ Ferrari– 1

Giro 51°/56 Verstappen spinge, Hamilton cede 7 decimi. Deve provare a mantenere il DRS!

Giro 51°/56 Hamilton non ci sta! Rimane in scia! Che duelloooooooooooo

Giro 50°/56 Verstappen cercherà l’attacco sul rettilineo 11-12, lo approccia con 6 decimi di distacco. Ecco l’attacco!!!!! Ruota a ruota! Lo passa!!!!!!!! Che spettacoloooooooooooo

Giro 50°/56 Inizia a farsi vedere l’olandese! Il Re Nero saprà resistere?

Giro 50°/56 Attenzione!!!!!!! Verstappen è in zona DRS con Hamilton! Come un falco il campione del mondo!!!!!!

Giro 49°/56 Alonso, miracolo dopo l’incidente di prima, passa Magnussen ed è sesto!

Giro 49°/56 Hamilton apre un nuovo giro con 1.3 su Verstappen, poi terzo Leclerc a 5.8 e Perez quarto a 8.3

Giro 48°/56 Leclerc prova a gestire gomme che non ci sono più e mantiene 2.7 su Perez

Giro 48°/56 Attenzione! Verstappen è ormai in zona DRS! 1.3!

Giro 47°/56 Vola Verstappen! Record nel T1, altri 2 decimi presi nel T2, si porta a 1.6

Giro 47°/56 Verstappen ora è a 1.8 da Hamilton! La Red Bull con le medie ora fa la differenza. Leclerc prosegue nel crollo a 3.7, con Perez al medesimo distacco

Giro 46°/56 Hamilton risponde colpo su colpo e riporta a 2.5 il suo vantaggio, mentre Leclerc crolla a 2.5 da Max! Perez vola e si mette a 4.5 dal monegasco. Poi Russell e Magnussen sesto!

Giro 45°/56 Verstappen non scherza più! Si porta a 2.2 da Hamilton, Leclerc esce dalla zona DRS e ora si fa dura…

Giro 44°/56 Hamilton deve stringere i denti ora perchè poi le sue hard potrebbero dargli una mano negli ultimi giri…

Giro 44°/56 Vola Verstappen e si porta a 2.7 da Hamilton, Leclerc non molla e rimane a 7 decimi dall’olandese! Quarto Perez a 6.8 da Leclerc

Giro 43°/56 Hamilton spinge a tutta e mantiene 3.3 secondi su Verstappen e 4.3 su Leclerc che rischia il DRS ora…

Giro 42°/56 Vettel sfortunatissimo!!!!!! Pit di 16.8 secondi per un problema alla gomma ed è 13°!

Giro 42°/56 Hamilton gira in 1:40.232 suo miglior giro in gara, Vettel rientra ai box, per cui Verstappen e Leclerc salgono in seconda e terza posizione

Giro 41°/56 Hamilton attacca Vettel in curva 1 e sale al comando! Verstappen e Leclerc rimangono insieme e guadagnano un secondo al giro sul Re Nero!

Giro 40°/56 LA SITUAZIONE AL MOMENTO: Vettel al comando con 7 decimi su Hamilton, poi Verstappen a 4.8, Leclerc a 5.3

Giro 39°/56 Verstappen apre il DRS e passa Leclerc sul rettilineo prima di curva 12 e ora mirino su Hamilton

Giro 39°/56 Perez ai box! Il messicano rientra sesto. Verstappen attacca Leclerc in curva 1, lo passa! Ma il monegasco risponde in uscita!!!!!!! Che battagliaaaaaaaaa

Giro 38°/56 Leclerc e Verstappen hanno montato le medie e stanno guadagnando tantissimo su Hamilton che con le hard arriverà comodamente al traguardo

Giro 38°/56 Perez apre un nuovo giro con 5.3 su Vettel, quindi Hamilton a 9.3, Leclerc a 13.7 con Verstappen in scia con il nuovo record in 1:39.541!

Giro 37°/56 Leclerc spinge a tutta per tenere a bada Verstappen! I due procedono su record settore per settore, ma ora è Hamilton virtualmente al comando

Giro 37°/56 Russell ai box! Stop di 3.2 secondi rientra alle spalle di Verstappen e Magnussen

Giro 36°/56 Perez al comando con Russell in scia, poi Vettel, Hamilton, Leclerc e Verstappen

Giro 36°/56 Verstappen ai box! L’olandese risponde a Hamilton che sta volando! Si ferma anche Leclerc. Problemi per Max! Esce dopo 11.1! E’ dietro anche Leclerc!

Giro 35°/56 Hamilton ai box!!!!!!! Di nuovo hard per l’inglese, tempo di 2.7. Rientra in sesta posizione alle spalle di Vettel

Giro 34°/56 Hamilton con le hard vola ma Verstappen risponde, Leclerc allunga a 1.3 su Perez

Giro 34°/56 Ora vediamo come si muoveranno i piloti. Le 2 SC hanno fatto sì che si risparmiassero le gomme. Qualcuno proverà ad arrivare fino alla fine?

Giro 33°/56 Verstappen ancora con 1.8 su un Hamilton scatenato, poi Leclerc a 6.2, Perez a 7.6 e Russell in scia!

Giro 32°/56 Intanto 5 secondi di penalità per Gasly per non avere mantenuto 10 le macchine di distanza dalla SC. Stessa infrazione di Perez a Singapore che venne comminata in Reprimenda…

Giro 31°/56 Perez si lamenta del sorpasso di Leclerc dicendo che il monegasco “è uscito di pista”. Ma le immagini lo smentiscono…

Giro 31°/56 Leclerc ora prova a difendersi da Perez, mentre Hamilton rimane a 1.8 da Verstappen

Giro 30°/56 Leclerc attacca Perez e lo passa in curva 12! Che sorpasso!!!!!!!!

Giro 30°/56 Nuovo record per Verstappen in 1:41.045 ma Hamilton non molla! Leclerc record nel T1 ci riprova!

Giro 29°/56 Leclerc spalanca il DRS e attacca Perez in curva 12, il messicano finisce lungo e il monegasco ha dovuto uscire di pista!

Giro 29°/56 Verstappen gira in 1:41.538 con Hamilton sullo stesso tempo. Leclerc a mezzo secondo da Perez!

Giro 28°/56 Siamo a metà gara! Verstappen spinge e porta a 1.5 il suo vantaggio su Hamilton, poi Perez e Leclerc

Giro 27°/56 Leclerc si porta a 7 decimi da Perez e prova a rimanere in scia in attesa del DRS

Giro 27°/56 Verstappen apre un nuovo giro con un margine di 1.1 su Hamilton e piazza il record in 1:41.378!!

Giro 26°/56 Vettel insidia Russell con le gomme medie, tutti gli altri sono abbastanza sgranati

Giro 26°/56 Verstappen dà la nuova ripartenza con Hamilton a debita distanza poi Perez e Leclerc, si riparte!

Giro 25°/56 Invece rapidissimi, la SC rientrerà in questo giro!

Giro 25°/56 Occorrerà un po’ di tempo per ripulire la situazione con detriti vari in pista e gru in azione…

Giro 24°/56 LA SITUAZIONE ATTUALE

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.787 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.659 1

4 Charles LECLERC Ferrari+2.615 1

5 George RUSSELL Mercedes+4.299 1

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+5.240 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+6.776 1

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+9.927 1

9GuanyuZHOUAlfa Romeo+10.633 1

10 Lando NORRIS McLaren+11.209 1

11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+12.283 1

12 Esteban OCON Alpine+16.464 1

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+19.096 1

14 Daniel RICCIARDO McLaren+21.083 2

15 Alexander ALBON Williams+24.727 2

16 Nicholas LATIFI Williams+26.501 2

17 Fernando ALONSO Alpine+30.467 2

18 Lance STROLL Aston Martin– 1

19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 1

20 Carlos SAINZ Ferrari– 1

Giro 23°/56 CLAMOROSO QUELLO CHE è SUCCESSO! Alonso stava superando Stroll a quasi 300kmh, il canadese ha cambiato traiettoria, Alonso lo ha colpito e si è involato rischiando davvero la vita! Per sua fortuna ha solo sfiorato il guard-rail decollando.

Giro 23°/56 Botto davvero spaventoso nel lungo rettilineo che va da curva 11 a curva 12. La Alpine è andata a muro sulla destra, mentre Stroll è fermo sulla sinistra. Alonso è tornato ai box, per il canadese è tutto finito…

Giro 22°/56 ATTENZIONE!!!!!!! BOTTO ALONSO-STROLL IN PIENO RETTILINEO!! DI NUOVO SAFETY CAR!!!!!!!

Giro 22°/56 Tutto regolare, Verstappen allunga su Hamilton e Perez, con Leclerc arrembante sul messicano

Giro 22°/56 Verstappen dà lo strappo inseguito da Hamilton e Perez, quindi Leclerc insidiato da Russell e Vettel con le medie

Giro 21°/56 La SC rientrerà in pista al termine di questo giro! Occhio alla ripartenza!

Giro 21°/56 La vettura di Bottas è rimossa in questo momento. A breve si potrà ripartire!

Giro 20°/56 Ed ora tutti dietro alla Safety Car. Bottas ha sbagliato completamente in curva 19 ed è finito irrimediabilmente nella ghiaia. Vedremo ora tra quanto si potrà ripartire. Leclerc ha sfruttato l’occasione per cambiare gomme e perdere 10 secondi in meno degli altri. Peccato per i 3.5 secondi che gli sono costati il terzo posto…

Giro 19°/56 LA SITUAZIONE DOPO I PIT-STOP: Verstappen precede Hamilton, Perez, Leclerc, Russell, Vettel e Stroll. Ottavo Gasly e nono Alonso

Giro 19°/56 Leclerc sfrutta la SC per entrare ai box! Il monegasco monta le hard, pit di 3.5 un po’ troppo lungo, rientra quarto subito alle spalle di Perez

Giro 18°/56 Bandiera gialla nel T3, problemi per Bottas che si ferma nella ghiaia! SAFETY CAR!!!!!!!!!

Giro 18°/56 Verstappen in 1:42.483 guadagna 8 decimi su Leclerc che si trova a 3.5, quindi Hamilton a 6.3 e Vettel a 8.7

Giro 17°/56 Verstappen vola in 1:41.905 ma Leclerc è ottimo in 1:42.5 e in un team radio annuncia “Piano E possibile”. Che sia il singolo pit-stop?

Giro 16°/56 Hamilton passa Vettel e si mette alla caccia di Leclerc con il record nel T1. Ora vedremo cosa farà il monegasco. Allungherà al massimo lo stint? Tutti andranno sulle 2 soste…

Giro 16°/56 Verstappen apre un nuovo giro in 1:42.424 con Leclerc che rimane a 2.1, poi Vettel a 5.7 e Hamilton in scia. Stroll ai box

Giro 15°/56 LA SITUAZIONE AL MOMENTO

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.542 – –

3 Charles LECLERC Ferrari+3.131 – –

4 Lance STROLL Aston Martin+4.543 – –

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+5.302 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+14.009 1

7 Lando NORRIS McLaren+17.214 – –

8 Fernando ALONSO Alpine+18.767 1

9 George RUSSELL Mercedes+23.456 – –

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+24.307 – –

11 Esteban OCON Alpine+27.369 – –

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+29.705 1

13 Pierre GASLY AlphaTauri+31.053 1

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+32.042 1

15 Alexander ALBON Williams+34.420 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+34.759 1

17GuanyuZHOUAlfa Romeo+48.543 1

18 Daniel RICCIARDO McLaren+50.794 1

19 Nicholas LATIFI Williams+50.063 1

20 Carlos SAINZ Ferrari– 1

Giro 15°/56 Perez ai box! Verstappen torna al comando con Leclerc secondo a 1.9. Il messicano rientra in sesta posizione dopo un pit da 2.1!

Giro 14°/56 Leclerc prende la scia di Stroll e lo passa in curva 12 grazie al DRS

Giro 14°/56 Verstappen ai box! Anche l’olandese rientra per montare le hard e rispondere a Hamilton. Stop di 2.6, rientra anche Russell. Verstappen è secondo alle spalle di Stroll e Leclerc, Russell nono

Giro 13°/56 Hamilton ai box! Monta le hard e esce dopo 2.9 di pitstop. Rientra settimo alle spalle di Vettel

Giro 12°/56 Leclerc prende la scia a Vettel e lo passa alla frenata di curva 12, il monegasco ora è sesto

Giro 12°/56 Leclerc si porta a 4 decimi da Vettel che prova a difendersi. Anche Ricciardo e Gasly ai box

Giro 11°/56 Hamilton fatica, si lamenta delle gomme e perde ben sei decimi nel solo T2. Leclerc inizia a insidiare Vettel

Giro 11°/56 Verstappen si lamenta per il vento fortissimo ma guadagna altri 3 decimi su Hamilton, ora il gap è di 3.7. Leclerc è a 6 decimi da Vettel. Bottas e Tsunoda già al cambio gomme

Giro 10°/56 Verstappen procede in 1:42.412 e guadagna altri 2 decimi su Hamilton, mentre Perez attacca Russell. Leclerc si porta in zona DRS con Vettel

Giro 9°/56 Hamilton inizia a cedere ed è a 3.3 da Verstappen, poi Russell con Perez ormai negli scarichi. Leclerc conclude un giro su tempi altissimi e non guadagna su Vettel

Giro 8°/56 Verstappen torna a spingere e riporta a 2.9 il suo margine su Hamilton, mentre Leclerc inizia a far segnare ottimi crono ed è a 1.6 da Vettel

Giro 7°/56 Hamilton fa segnare parziali interessanti e si porta a 2.4 da Vettel, Russell accusa già 5.5 dal compagno

Giro 7°/56 Perez, con ala danneggiata, sale in 4a posizione, Leclerc settimo spinge e prova ad avvicinarsi a Vettel

Giro 6°/56 Perez, quinto, si mette in scia di Stroll, mentre Latifi esce di pista con un clamoroso testa-coda. Non va a muro, ma di un soffio!

Giro 5°/56 Pacchetto di mischia! Leclerc passa Gasly in curva 12, poi fa lo stesso con Norris! Scatenato il monegasco

Giro 5°/56 Hamilton ora non perde più terreno da Verstappen, mentre Russell cerca l’attacco su Stroll. Leclerc fa lo stesso con Norris, che è stato passato da Gasly

Giro 4°/56 Verstappen porta già il suo margine a 2.1 su Hamilton, poi un ottimo Stroll a 3.7 con Russell in scia. Leclerc attaccato a Gasly

Giro 3°/56 FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+2.151 – –

3 Lance STROLL Aston Martin+5.190 – –

4 George RUSSELL Mercedes+6.103 – –

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+7.351 – –

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+8.155 – –

7 Lando NORRIS McLaren+10.274 – –

8 Pierre GASLY AlphaTauri+11.005 – –

9 Charles LECLERC Ferrari+11.675 – –

10 Alexander ALBON Williams+13.379 – –

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+13.652 – –

12 Fernando ALONSO Alpine+14.098 – –

13 Daniel RICCIARDO McLaren+14.922 – –

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+15.591 – –

15 Nicholas LATIFI Williams+16.120 – –

16GuanyuZHOUAlfa Romeo+16.630 – –

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+17.382 – –

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+19.676 – –

19 Esteban OCON Alpine+19.887 1

20 Carlos SAINZ Ferrari– 1

Giro 3°/56 5 SECONDI DI PENALITA’ PER RUSSELL. Penalità leggera per l’inglese…

Giro 2°/56 Verstappen precede Hamilton e Stroll, poi Russell, Leclerc è nono a caccia di Gasly

Giro 2°/56 SAINZ SI RITIRA AI BOX! Lo spagnolo ha la macchina danneggiata nella fiancata! Che sfortuna per lo spagnolo

Giro 1°/56 Verstappen subito in fuga davanti a Hamilton e Stroll, mentre Sainz è tornato in pista ma lamenta una foratura dopo un contatto con Russell!

PARTENZA – Lo scatto migliore è di Verstappen che brucia Sainz, poi Sainz tamponato in curva 1 si gira!

21.02 Eccoci qua, i piloti sono di nuovo sulla griglia di partenza. Pochi secondi e scatterà il GP degli Stati Uniti!!!!!

21.01 I piloti sono impegnati sui 5.513 metri del COTA. La cornice di pubblico è fantastica, siamo a 440.000 presenze nei tre giorni di gare!

21.00 Ci siamo. Sono le ore 14.00 locali, le vetture lasciano lo schieramento di partenza! Tutti con le gomme medie, Alonso 14° prova le hard!

20.58 Tra due minuti prenderà il via il giro di formazione. Sale la tensione al COTA!

20.56 Pochi minuti e si parte. Il meteo di Austin al momento parla di cielo quasi coperto 28° e vento forte. C’è meno caldo rispetto a ieri. Come risponderanno le gomme?

20.53 La gara si annuncia interessante anche per una terza fila composta da Lance Stroll e Lando Norris, quindi in quarta Valtteri Bottas e Alexander Albon. Carte decisamente rimescolate rispetto al solito. Vedremo qualche sorpresa ai piani alti?

20.50 Interessante, invece, la seconda fila tutta d’argento con Lewis Hamilton e George Russell. Il 7 volte iridato è alla disperata ricerca della prima vittoria in stagione, per rimpolpare il suo clamoroso record di almeno una vittoria in ogni anno disputato in F1. Ci riuscirà in una delle sue piste preferite? Per ora si segnala un problema al suo impianto frenante, i tecnici infatti stanno intervenendo sulla sua W13

20.47 Anche Sergio Perez, in piena lotta con Leclerc per il secondo posto nel campionato, è costretto a partire 5 posizioni più indietro del previsto e sarà nono dopo una sostituzione sulla sua Red Bull. Il messicano, solitamente, fatica in queste condizioni. Sarà così anche al COTA?

20.45 In questo momento si sta osservando un minuto di raccoglimento in memoria di Mateschitz, quindi ora l’inno americano!

20.44 Al secondo posto troveremo Max Verstappen che ha riassunto tutto alla perfezione nella giornata di ieri: “sappiamo bene di essere più forti in gara di quanto non lo siamo in qualifica”. Per il Drink Team la certezza matematica dell’Iride potrebbe arrivare già oggi, in quanto il Toro più veloce dell’orbe terracqueo può permettersi di cedere 18 lunghezze al Cavallino Rampante, chiudendo comunque definitivamente la partita in proprio favore. Sarebbe il modo migliore per omaggiare il fondatore dell’azienda Dietrich Mateschitz, scomparso ieri all’età di 78 anni.

20.41 Al suo fianco in prima fila non ci sarà Charles Leclerc che, infatti, è stato retrocesso di 10 posizioni per la sostituzione del motore e, dalla 12a caselle della griglia, dovrà mettere in atto una rimonta sensazionale, aiutato da un propulsore fresco e performante

20.38 Iniziamo l’avvicinamento alla gara. Dalla pole position, come visto, scatterà Carlos Sainz che ieri ha sfatato il tabù ferrarista nelle qualifiche di Austin. Mai una Rossa era partita davanti a tutti al Circuit of the Americas, mentre oggi vedremo quella numero 55 occupare la casella privilegiata. Basterà per provare a vincere? Di sicuro lo spagnolo è apparso estremamente a proprio agio nel contesto texano, ma non è detto sia sufficiente per passare per primo sotto la bandiera a scacchi

20.35 Ad Austin in 5 occasioni (55,6%) il vincitore è partito dalla pole position. Però, sempre per quanto riguarda Austin, in 9 occasioni (100,0%) il vincitore è partito dalla prima fila!

20.32 Solo Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti propriamente detto con due team diversi (McLaren e Mercedes). Il britannico è peraltro anche l’unico ad aver primeggiato su due tracciati diversi (Indianapolis e Austin).

20.29 Sul fronte delle scuderie, le più vincenti in assoluto sono la Lotus e la Ferrari, che hanno raccolto 8 successi a testa. Il team fondato da Colin Chapman si è affermato 3 volte con Jim Clark (1962, 1966, 1967) a cui vanno sommati i trionfi di Stirling Moss (1960), Innes Ireland (1961), Jochen Rindt (1969), Emerson Fittipaldi (1970) e Ronnie Peterson (1973). Per quanto riguarda il Cavallino Rampante, invece ci sono ci sono 5 vittorie di Michael Schumacher (2000, 2003, 2004, 2005, 2006) a cui vanno aggiunte le singole affermazioni di Niki Lauda (1975), Rubens Barrichello (2005) e Kimi Räikkönen (2018). Oltre al team di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto il GP degli Usa anche McLaren (6 volte), Mercedes (5) e Red Bull (2).

20.26 Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, capace di imporsi 6 volte. Il britannico ha primeggiato nel 2007, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017, trionfando quindi sia a Indianapolis che ad Austin. Il trentasettenne inglese deve però condividere il primato di affermazioni consecutive con Michael Schumacher, che a sua volta ha raccolto 4 successi di fila (2003-2006). Comprendendo il già citato Hamilton, sono quattro gli uomini in attività ad aver già vinto in America. A Lewis si aggiungono Sebastian Vettel (2013), Valtteri Bottas (2019) e Max Verstappen (2021).

20.23 Prima di entrare nel vivo della gara, facciamo un po’ di storia a stelle e strisce. Se guardiamo al Gran Premio degli Stati Uniti propriamente detto, allora scopriremo che per 15 volte si è corso a Watkins Glen, 9 ad Austin, 8 a Indianapolis, 3 a Phoenix, 1 a Sebring e 1 a Riverside. In questo 2022 l’impianto texano raggiunge quindi la doppia cifra e, in prospettiva, mira a strappare lo scettro alla pista dello Stato di New York.

20.20 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA

1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:34.356

2 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:34.448

3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:34.947

4 63 George Russell MERCEDES 1:34.988

5 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:35.598

6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:35.690

7 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:36.319

8 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:36.368

9 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:34.645

10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:36.398

11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:36.740

12 16 Charles Leclerc FERRARI 1:34.421

13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:37.147

14 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:35.876

15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:36.949

16 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:37.046

17 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:37.068

18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:37.111

19 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:36.970

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:37.244

20.17 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2022 – F1

1 RED BULL RACING RBPT 619

2 FERRARI 454

3 MERCEDES 387

4 ALPINE RENAULT 143

5 MCLAREN MERCEDES 130

6 ALFA ROMEO FERRARI 52

7 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 45

8 HAAS FERRARI 34

9 ALPHATAURI RBPT 34

10 WILLIAMS MERCEDES 8

20.14 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2022 – F1

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 366

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 253

3 Charles Leclerc MON FERRARI 252

4 George Russell GBR MERCEDES 207

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 202

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 180

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 101

8 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 78

9 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 65

10 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 46

11 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 32

12 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 29

13 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 23

14 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 22

15 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 13

16 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 12

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 11

18 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 6

19 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 4

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 2

21 Nyck De Vries NED WILLIAMS MERCEDES 2

22 Nico Hulkenberg GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 0

20.11 In questa stagione, dopo 18 appuntamenti, abbiamo visto 12 succ

20.11 In questa stagione, dopo 18 appuntamenti, abbiamo visto 12 successi di Max Verstappen, 3 di Charles Leclerc, 2 di Sergio Perez e uno di Carlos Sainz. Chi metterà la tacca sulla pista texana?

20.08 Si corre sullo splendido tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas. 5.513 metri, 20 curve ed un lay-out splendido. Primo tratto guidato con il bellissimo “snake” che ricorda Suzuka, poi tratti veloci, rettilinei, curvoni e curve da trazione

20.05 Siamo giunti al diciannovesimo e quartultimo appuntamento della stagione. Lo scenario è meraviglioso, cornice di pubblico sensazionale e c’è voglia di divertirsi ora che il titolo è già stato assegnato!

20.00 Buonasera e benvenuti ad Austin, Texas, tra un’ora esatta prenderà il via il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno!

01.10 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

01.08 Giusto ricordare le penalità per i seguenti piloti:

Cinque posizioni di penalità per Zhou, Alonso e Perez (sostituzione del motore endotermico)

Dieci posizioni di penalità per Leclerc (cambio motore endotermico e turbocompressore)

01.06 Prima pole della Ferrari qui ad Austin e Sainz cercherà di sfruttarla in gara.

01.05 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:34.356 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.065 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.092 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.289 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.591 6

6 George RUSSELL Mercedes+0.632 6

7 Lance STROLL Aston Martin+1.242 5

8 Lando NORRIS McLaren+1.334 6

9 Fernando ALONSO Alpine+1.520 6

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.963 6

11 Alexander ALBON Williams- – 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 4

13 Pierre GASLY AlphaTauri- – 4

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 4

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

17 Daniel RICCIARDO McLaren- – 2

18 Esteban OCON Alpine- – 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 3

01.02 POLE POSITION DI SAINZ!!!! Grande giro dello spagnolo che precede Leclerc di 0.065 e Verstappen di 0.092. Perez quarto a 0.289.

BANDIERA A SCACCHI!!!

00.57 Ora tutti in pista per l’ultimo colpo.

00.55 Verstappen cambia subito le gomme e torna in pista per ottenere un tempo migliore.

00.53 UNO-DUE FERRARI!! Leclerc davanti a tutti in 1:34.624 a precedere di 0.159 Sainz e di 0.324. Solo quarto Verstappen a 0.420, che sicuramente non ha ottenuto il suo best time. Da considerare la penalità di 10 posizioni di Leclerc e quindi così Sainz sarebbe in pole.

00.51 Tutti in pista tranne Stroll in questo momento.

00.50 Leclerc e Sainz anche sulla pista, vedremo se i piloti faranno giochi di scia.

00.49 Il primo a scendere in pista è George Russell. Sul tracciato ci sono anche Bottas, Norris, Alonso e Verstappen.

00.48 VIA ALLA Q3!!!!

00.45 Si decide dunque la pole di questo GP.

00.43 Albon, Vettel, Gasly, Zhou e Tsunoda eliminati.

00.42 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato dopo la Q2:

1 Charles LECLERC Ferrari1:35.246 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.048 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.344 2

4 George RUSSELL Mercedes+0.446 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.486 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.618 2

7 Fernando ALONSO Alpine+0.742 4

8 Lance STROLL Aston Martin+0.786 4

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.075 4

10 Lando NORRIS McLaren+1.095 4

11 Alexander ALBON Williams+1.122 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.152 4

13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.494 4

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.724 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.901 4

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

17 Daniel RICCIARDO McLaren- – 2

18 Esteban OCON Alpine- – 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 3

00.40 Semplice installation lap per Max, evidentemente per rodarla in chiave gara.

00.39 Verstappen in pista con gomma nuova soft, vedremo se Max completerà il suo giro.

00.38 Scendere dalla macchina Leclerc per andare in bagno, sicuro di avere il pass per la Q3. Ora vedremo come andrà a finire la lotta per la qualificazione all’ultimo stint di queste qualifiche.

00.36 Da sottolineare che i primi tre hanno ottenuto il loro crono con gomme usate, diversamente dagli altri.

00.35 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles LECLERC Ferrari1:35.246 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.048 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.344 2

4 George RUSSELL Mercedes+0.446 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.618 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.664 3

7 Fernando ALONSO Alpine+0.973 3

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.502 3

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.724 3

10 Lando NORRIS McLaren+1.812 3

11 Alexander ALBON Williams+1.878 3

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.901 3

13 Lance STROLL Aston Martin+1.978 3

14 Pierre GASLY AlphaTauri- – 3

15 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 3

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

17 Daniel RICCIARDO McLaren- – 2

18 Esteban OCON Alpine- – 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 3

00.33 Leclerc ottiene il miglior tempo in 1:33.246 a precedere Verstappen di 48 millesimi, terzo Sainz e più distante 0.344. Russell è quarto a 0.446 davanti a Perez (+0.618), mentre Hamilton è sesto 0.664.

00.30 Albon ottiene il miglior tempo provvisorio in 1:37.124 a precedere Albon di 23 millesimi.

00.29 Sul circuito ora anche Red Bull, Ferrari e Mercedes.

00.27 Sul tracciato Tsunoda, Albon e Gasly, mentre i top team aspettano.

00.25 COMINCIA LA Q2!!!

00.24 Ci si prepara quindi alla Q2, vedremo se la Ferrari si confermerà.

00.22 Non hanno superato, quindi, il taglio Magnussen, Ricciardo, Ocon, Schumacher e Latifi. Mick in testacoda nell’ultimo tentativo e grande delusione per Ocon, visto il settimo tempo di Alonso.

00.20 Di seguito l’ordine dei tempi finale della Q1:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:35.297 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.498 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.567 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.851 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.866 1

6 George RUSSELL Mercedes+0.898 2

7 Fernando ALONSO Alpine+1.149 2

8 Lando NORRIS McLaren+1.168 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.280 2

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.359 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.398 2

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.449 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.511 2

14 Lance STROLL Aston Martin+1.563 2

15 Alexander ALBON Williams+1.635 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.652 2

17 Daniel RICCIARDO McLaren+1.749 2

18 Esteban OCON Alpine+1.771 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.814 2

20 Nicholas LATIFI Williams+1.947 3

00.17 Restano ai box le Ferrari e le Red Bull, mentre le Mercedes decidono di uscire.

00.16 I piloti a rischio taglio, o non sicuri, tornano in pista per centrare un nuovo crono.

00.15 Terminato il primo run di questa Q1 con le Ferrari che occupano le prime due posizioni con Sainz e Leclerc. Ricordiamo che il monegasco sconterà una penalità di 10 posizioni in griglia.

00.13 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:35.297 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.498 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.567 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.851 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.866 1

6 George RUSSELL Mercedes+0.898 1

7 Fernando ALONSO Alpine+1.149 1

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.520 1

9 Lance STROLL Aston Martin+1.563 1

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.715 1

11 Lando NORRIS McLaren+1.791 1

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.814 1

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.870 1

14 Esteban OCON Alpine+1.932 1

15 Nicholas LATIFI Williams+1.947 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.952 1

17 Alexander ALBON Williams+2.022 1

18 Daniel RICCIARDO McLaren+2.086 1

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.141 1

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.590 1

00.11 SUPER GIRO DI CARLOS SAINZ!!! 1:35.297 per lo spagnolo a precedere di 0.498 Leclerc e di 0.567 Verstappen.

00.10 Molto bene la Mercedes con Hamilton in terza piazza davanti a Perez, mentre Russell è quinto a 0.400 davanti ad Alonso.

00.08 Leclerc si porta in vetta con il crono di 1:35.795 a precedere di 0.069 Verstappen e di 0.353 Hamilton. Tempo alto per Sainz che ha commesso un errore.

00.06 Tanto vento presente in questo momento in pista.

00.05 Sono tutti in pista ora, con Ferrari, Red Bull e Mercedes osservate speciali.

00.04 Arrivano i tempi con Mick Schumacher davanti a tutti in 1:37.816 a precedere di 0.071 Zhou e di 0.171 Albon. Magnussen quarto a 0.328 con l’altra Haas.

00.02 Sainz e Verstappen si giocheranno la pole, ma attenzione a Hamilton che è andato forte con la Mercedes.

00.01 Sulla pista Magnussen, Albon, Latifi, Schumacher e Zhou, tutti con gomme soft.

00.00 VIA ALLA Q1!!!

23.57 Saranno, per questo, qualifiche molto particolari per la Red Bull.

23.54 Nel lontano 2004 aveva acquistato l’allora team Jaguar dando vita all’avventura di Red Bull nella massima serie. Tra i suoi principali successi in F1 si ricordano principalmente i titoli conquistati con Sebastian Vettel, prima, e con Max Verstappen, poi, entrambi capaci di conquistare il titolo di Campione del Mondo al volante di una monoposto della scuderia di Milton Keynes.

23.51 Una notizia molto spiacevole riguardante la Red Bull, ovvero la scomparsa del fondatore ovvero, Dietrich «Didi» Mateschitz. Lungamente malato, purtroppo è venuto a mancare nelle ultime ore all’età di 78 anni.

23.48 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia comandata ex aequo da Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi capaci di ottenere 4 partenze al palo. Il tedesco è scattato davanti a tutti nel 2000, 2001, 2002, 2006; il britannico invece lo ha fatto 2007, 2016, 2017, 2018.

23.45 Per quanto riguarda il Cavallino Rampante, invece ci sono ci sono 5 vittorie di Michael Schumacher (2000, 2003, 2004, 2005, 2006) a cui vanno aggiunte le singole affermazioni di Niki Lauda (1975), Rubens Barrichello (2005) e Kimi Räikkönen (2018). Oltre al team di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto il GP degli Usa anche McLaren (6 volte), Mercedes (5) e Red Bull (2).

23.42 Sul fronte delle scuderie, le più vincenti in assoluto sono la Lotus e la Ferrari, che hanno raccolto 8 successi a testa. Il team fondato da Colin Chapman si è affermato 3 volte con Jim Clark (1962, 1966, 1967) a cui vanno sommati i trionfi di Stirling Moss (1960), Innes Ireland (1961), Jochen Rindt (1969), Emerson Fittipaldi (1970) e Ronnie Peterson (1973).

23.39 Comprendendo il già citato Hamilton, sono quattro gli uomini in attività ad aver già vinto in America. A Lewis si aggiungono Sebastian Vettel (2013), Valtteri Bottas (2019) e Max Verstappen (2021).

23.36 Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, capace di imporsi 6 volte. Il britannico ha primeggiato nel 2007, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017, trionfando quindi sia a Indianapolis che ad Austin. Il trentasettenne inglese deve però condividere il primato di affermazioni consecutive con Michael Schumacher, che a sua volta ha raccolto 4 successi di fila (2003-2006).

23.33 Da capire cosa riuscirà a fare la Mercedes che, forse, sul layout texano potrebbe giocare qualche brutto scherzo.

23.30 Ne potranno approfittare Sainz e soprattutto il due volte campione del mondo Max Verstappen. L’olandese non ha la pancia piena ed è pronto a sferrare il suo attacco.

23.27 In totale sono quattro i piloti soggetti a penalità:

Cinque posizioni di penalità per Zhou, Alonso e Perez (sostituzione del motore endotermico)

Dieci posizioni di penalità per Leclerc (cambio motore endotermico e turbocompressore)

23.24 Vero è che il monegasco sarà soggetto a una penalità per la sostituzione del motore, alla stessa stregua del messicano Sergio Perez con la Red Bull.

23.21 La Ferrari punta alla pole-position dopo le buone indicazioni delle prove libere. Nella FP1 Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo, mentre nella FP2 è stato Charles Leclerc a svettare.

23.18 Sulla pista di Austin assisteremo a un time-attack particolarmente interessante e in gioco ci sarà la pole-position dell’appuntamento in Texas.

23.15 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondiale 2022 di F1.

22.07 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento a più tardi per le qualifiche di Austin su OA Sport!

22.05 Sessione molto interessante in Texas, con Verstappen che si presenta da favorito in vista delle qualifiche anche per le penalità di Perez e Leclerc. La Ferrari però è competitiva sul giro secco e Sainz può provare ad impensierire il due volte campione del mondo. Attenzione anche alle Mercedes e soprattutto a quella di Hamilton.

22.01 Finisce qui la FP3 di Austin. Di seguito la classifica definitiva:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:35.825 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.320 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.446 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.572 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.576 5

6 Fernando ALONSO Alpine+1.103 3

7 George RUSSELL Mercedes+1.239 5

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.326 7

9 Lance STROLL Aston Martin+1.390 6

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.465 6

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.485 6

12 Lando NORRIS McLaren+1.624 3

13 Esteban OCON Alpine+1.643 4

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.694 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.797 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.063 3

17 Alexander ALBON Williams+2.079 4

18 Nicholas LATIFI Williams+2.203 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.307 2

21.59 Finale di sessione infuocato ad Austin! Charles Leclerc si migliora in 1’36″145, ma Max Verstappen vola con la Red Bull in 1’35″825 anche grazie ad una buona scia sul rettilineo tra curva 11 e 12.

21.57 Bel colpo di Sebastian Vettel, che porta la sua Aston Martin al comando del midfield ed in settima posizione assoluta a 928 millesimi dal miglior tempo di Verstappen.

21.55 Sainz vola col il record nel terzo settore, ma resta alle spalle di Verstappen e Leclerc per una manciata di centesimi. Si migliora anche Hamilton (con gomme soft usate), davvero molto competitivo a 178 millesimi dalla vetta con la Mercedes.

21.53 Si lancia adesso anche Carlos Sainz per il suo primo time-attack di giornata con gomme morbide, mentre a breve dovrebbero effettuare un secondo tentativo Leclerc e Verstappen.

21.52 Bellissima sfida a distanza tra Verstappen e Leclerc! Miglior tempo per l’olandese in 1’36″223 con soli 10 millesimi di vantaggio sul monegasco della Rossa, che ha però commesso qualche sbavatura e ha quindi margine per limare qualcosa.

21.50 Verstappen va lungo in curva 1 e dovrà rilanciarsi per un nuovo tentativo, in attesa di capire quale sarà il programma di lavoro della Ferrari con Leclerc in questo finale di sessione.

21.48 Bottas sfrutta il grip della gomma soft nuova e sale in settima posizione con l’Alfa Romeo a 7 decimi dal miglior tempo di Perez con la Red Bull.

21.46 Meno di un quarto d’ora al termine della sessione, entrano in pista Charles Leclerc e Max Verstappen con gomme soft nuove per l’ultima simulazione di qualifica.

21.44 Ottimo primo settore e poi due errori abbastanza gravi per Lewis Hamilton, che lascia però intravedere un bel potenziale sul giro secco oggi con la Mercedes.

21.42 Russell si migliora e fa un grande passo avanti in classifica, portandosi al sesto posto provvisorio in 1’37″064 a meno di mezzo secondo dal leader Perez.

21.40 Adesso si lancia anche Hamilton con gomme morbide nuove per un nuovo tentativo di time-attack, mentre Russell ci riprova dopo l’errore del giro precedente.

21.39 Che rischio per Russell!! Traverso super spettacolare in uscita di curva 1 per il britannico della Mercedes, che riesce comunque a controllare la sua W13 perdendo tempo e dovendo abortire il suo giro veloce.

21.37 Sainz comincia ad accusare un evidente calo delle gomme e taglia il traguardo in 1’43″1 dopo 6 giri consecutivi di long-run sulla mescola media.

21.36 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:36.578 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.110 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.128 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.187 3

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.316 3

6 Fernando ALONSO Alpine+0.861 2

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.883 5

8 Esteban OCON Alpine+0.935 1

9 Lance STROLL Aston Martin+1.142 5

10 George RUSSELL Mercedes+1.165 2

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.236 1

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.754 3

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.909 3

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.966 2

15 Alexander ALBON Williams+2.095 1

16 Lando NORRIS McLaren+2.108 2

17 Nicholas LATIFI Williams+2.745 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.798

21.34 Sainz aumenta il ritmo in 1’42″2 e conferma una buona gestione delle sue gomme medie, mentre Verstappen conclude la sua simulazione di gara rientrando ai box.

21.32 Prove di long-run in questa fase per Ferrari e Red Bull con Sainz e Verstappen. Ultimo passaggio in 1’42″5 per lo spagnolo con gomme medie, 1’43″0 per l’olandese con le soft.

21.30 Classifica cortissima a metà della terza sessione di libere, con i primi cinque racchiusi in 316 millesimi. Carlos Sainz, 5°, deve però ancora effettuare il time-attack con gomme soft.

21.28 Sergio Perez si mette a dettare il passo in 1’36″578 con un set di gomme soft usate, mentre Lewis Hamilton porta la Mercedes in piazza d’onore a soli 110 millesimi dalla vetta.

21.26 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:36.706 3

2 Charles LECLERC Ferrari+0.059 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.188 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.632 2

5 Fernando ALONSO Alpine+0.733 1

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.755 4

7 Esteban OCON Alpine+0.807 1

8 Lance STROLL Aston Martin+1.014 4

9 George RUSSELL Mercedes+1.037 2

10 Lewis HAMILTON Mercedes+1.228 2

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.781 3

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.928 1

13 Lando NORRIS McLaren+1.980 1

14 Alexander ALBON Williams+2.023 1

15 Daniel RICCIARDO McLaren+2.300 1

16 Nicholas LATIFI Williams+2.617 1

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.670 3

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.029 1

21.23 In attesa di capire se ci saranno degli ulteriori cambiamenti prima della qualifica, questa è la situazione dei penalizzati: Charles Leclerc sconta 10 posizioni di penalità in griglia, mentre ne accumulano 5 Sergio Perez, Guanyu Zhou e Fernando Alonso.

21.21 Leclerc sconta al momento 10 posizioni di penalità per aver cambiato il motore endotermico ed il turbo, mentre Alonso ne accumula 5 per una nuova ICE.

21.19 Proprio mentre Charles Leclerc taglia il traguardo migliorandosi in 1’36″765 e portandosi in seconda piazza a 59 millesimi da Verstappen, arriva il comunicato ufficiale della FIA sulle penalità.

21.17 Tornano ai box i piloti Red Bull e Carlos Sainz. Molto lontane le Mercedes nel primo tentativo di time-attack con gomme soft.

21.15 Ottimi segnali per la Ferrari, con Carlos Sainz che si inserisce in seconda posizione a soli 188 millesimi da Max Verstappen con una mescola di svantaggio rispetto all’olandese della Red Bull.

21.13 Arriva la risposta Red Bull con uno scatenato Max Verstappen, che vola davanti a tutti in 1’36″706 rifilando 377 millesimi a Leclerc e 632 millesimi a Perez. Quasi 1″ di gap per Sainz, che ha girato però con mescola media.

21.11 Molto bene Carlos Sainz, che si avvicina a due decimi dal compagno di squadra Leclerc con una mescola di svantaggio rispetto ai primi tre della graduatoria.

21.09 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Charles LECLERC Ferrari1:37.471 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.065 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.142 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.215 1

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.571 2

6 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.264 1

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.803 1

21.07 Problemi tecnici intanto per la Haas di Mick Schumacher, che procede lentamente sul dritto.

21.06 Grande equilibrio al termine del primo time-attack con gomme soft: Leclerc precede di 65 millesimi Verstappen e di 142 millesimi su Perez.

21.04 Leclerc è subito il più veloce nel primo giro lanciato con la Ferrari in 1’37″471 davanti alle Red Bull di Verstappen e Perez. 4° Sainz a 1″1 dal compagno di squadra con una mescola di svantaggio.

21.02 Strategia differenziata in casa Ferrari con Leclerc subito in pista con gomme soft e Sainz con le medie.

21.00 SEMAFORO VERDE!!! Comincia la terza sessione di prove libere, con gli ultimi 60 minuti di attività in vista delle qualifiche.

20.57 Al momento gli unici piloti già certi di una sanzione sono Perez e Zhou, entrambi a quota 5 posizioni di penalità da scontare in griglia per aver montato una o più componenti della power-unit oltre il limite stagionale previsto dal regolamento.

20.55 All’inizio della FP3 dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale della FIA sui nuovi motori e quindi sulle varie penalità da scontare sulla griglia di partenza in Texas. Leclerc con ogni probabilità avrà la nuova power-unit e andrà in penalità.

20.52 Nel frattempo Jost Capito ha annunciato che Logan Sargeant sarà il nuovo pilota della Williams nel 2023, ma l’ufficialità arriverà solo dopo il GP di Abu Dhabi. Il giovane pilota americano dovrà infatti conservare un posto nella top5 del campionato di F2 (al momento è 3°) per ottenere la superlicenza.

20.50 La giornata di ieri ha visto la Ferrari al comando di entrambe le sessioni di prove libere, tuttavia le prestazioni di ieri sono difficili da interpretare (nella FP2 i team hanno testato le gomme Pirelli del 2023). La FP3 sarà dunque molto importante per capire i valori in campo sul giro secco a Austin.

20.48 Red Bull è saldamente al comando del campionato costruttori e potrebbe festeggiare già ad Austin la certezza aritmetica del titolo, nel caso in cui dovesse perdere meno di 19 punti dalla Ferrari nel GP texano.

20.46 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI:

1 RED BULL RACING RBPT 619

2 FERRARI 454

3 MERCEDES 387

4 ALPINE RENAULT 143

5 MCLAREN MERCEDES 130

6 ALFA ROMEO FERRARI 52

7 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 45

8 HAAS FERRARI 34

9 ALPHATAURI RBPT 34

10 WILLIAMS MERCEDES 8

20.43 Già assegnato a Suzuka il titolo piloti, resta aperta la lotta per il secondo posto in campionato tra Sergio Perez e Charles Leclerc. Troppo distanti a meno di colpi di scena George Russell e Carlos Sainz.

20.41 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 366

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 253

3 Charles Leclerc MON FERRARI 252

4 George Russell GBR MERCEDES 207

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 202

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 180

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 101

8 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 78

9 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 65

10 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 46

11 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 32

12 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 29

13 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 23

14 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 22

15 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 13

16 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 12

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 11

18 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 6

19 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 4

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 2

21 Nyck De Vries NED WILLIAMS MERCEDES 2

20.37 Questa invece è la graduatoria della FP2, dedicata ai test Pirelli sulle gomme 2023 e quindi non troppo indicativa per le prestazioni delle vetture:

1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:36.810 37

2 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:37.525 +0.715s 37

3 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:37.627 +0.817s 40

4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:38.232 +1.422s 26

5 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:39.507 +2.697s 26

6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:39.547 +2.737s 26

7 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:39.575 +2.765s 26

8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:39.698 +2.888s 26

9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:39.840 +3.030s 26

10 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:39.852 +3.042s 26

11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:40.084 +3.274s 24

12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:40.178 +3.368s 26

13 63 George Russell MERCEDES 1:40.562 +3.752s 26

14 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:40.664 +3.854s 26

15 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:40.806 +3.996s 26

16 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:41.310 +4.500s 26

17 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:41.334 +4.524s 26

18 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:41.853 +5.043s 26

19 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:41.857 +5.047s 26

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:42.317 +5.507s 26

20.33 Di seguito la classifica della FP1, in cui hanno girato ben cinque piloti di riserva:

1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:36.857 19

2 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:37.081 +0.224s 15

3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:37.332 +0.475s 20

4 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:37.460 +0.603s 23

5 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:37.515 +0.658s 19

6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:37.713 +0.856s 25

7 63 George Russell MERCEDES 1:37.802 +0.945s 23

8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:37.810 +0.953s 24

9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:37.856 +0.999s 23

10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:38.041 +1.184s 25

11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:38.102 +1.245s 24

12 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:38.276 +1.419s 21

13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:38.422 +1.565s 21

14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:38.898 +2.041s 23

15 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:38.922 +2.065s 20

16 39 Robert Shwartzman FERRARI 1:38.951 +2.094s 21

17 28 Alex Palou MCLAREN MERCEDES 1:39.911 +3.054s 21

18 98 Theo Pourchaire ALFA ROMEO FERRARI 1:40.175 +3.318s 19

19 45 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:40.325 +3.468s 23

20 99 Antonio Giovinazzi HAAS FERRARI 1:43.063 +6.206s 4

20.29 Tra poco più di mezz’ora andrà in scena al COTA di Austin l’ultimo turno di libere in vista delle qualifiche, in programma a partire dalla mezzanotte italiana.

20.25 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2022, valevole come quartultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno.

1.38 Grazie per aver seguito con noi le FP2 del GP degli USA 2022 di Formula 1. Un augurio di una buona notte a tutte e a tutti.

1.36 L’attesa, per ricevere indicazioni importanti anche in ottica gara, è dunque per le FP3 e poi, soprattutto, per le qualifiche: solo il più veloce di tutti alla Q3 potrà conquistare la pole position.

1.34 Sessione importante più in ottica futura che per l’immediato, più per il 2023 che per il GP statunitense, dal momento che i piloti hanno testato i prototipi delle gomme Pirelli per la prossima stagione. Leclerc, Bottas, Ricciardo, Latifi e Magnussen (che non avevano partecipato alle FP1) hanno avuto modo di girare sul circuito di Austin con le gomme “standard”, e proprio in questa occasione il monegasco ha realizzato il miglior tempo di giornata (facendo meglio anche del tempo del compagno registrato nelle FP1).

1.32 Ecco la classifica finale delle FP2:

1 Charles LECLERC Ferrari1:36.810 7

2 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.715 6

3 Daniel RICCIARDO McLaren+0.817 6

4 Carlos SAINZ Ferrari+1.422 4

5 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.697 4

6 Lando NORRIS McLaren+2.737 4

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.765 4

8 Lewis HAMILTON Mercedes+2.888 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+3.030 4

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.042 4

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.274 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.368 4

13 George RUSSELL Mercedes+3.752 4

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.854 4

15 Lance STROLL Aston Martin+3.996 4

16 Esteban OCON Alpine+4.500 4

17 Fernando ALONSO Alpine+4.524 4

18 Alexander ALBON Williams+5.043 4

19 Sebastian VETTEL Aston Martin+5.047 4

20 Nicholas LATIFI Williams+5.507 4

1.30 Si chiudono qui le FP2 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2022 di Formula 1!

1.27 Il miglior tempo del venerdì è dunque di Charles Leclerc, con 1:36.810, realizzato con gomme medie nelle FP2 che si stanno per concludere; visto anche il primo tempo ottenuto con Sainz nelle FP1, la giornata può essere ritenuta positiva per la Ferrari.

1.24 Rientrano progressivamente tutti i piloti ai box.

1.21 Ecco i tempi delle FP2, a meno di dieci minuti dal termine:

1 Charles LECLERC Ferrari1:36.810 6

2 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.715 5

3 Daniel RICCIARDO McLaren+0.817 5

4 Carlos SAINZ Ferrari+1.422 4

5 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.697 4

6 Lando NORRIS McLaren+2.737 4

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.765 4

8 Lewis HAMILTON Mercedes+2.888 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+3.030 4

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.042 4

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.274 3

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.368 4

13 George RUSSELL Mercedes+3.752 4

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.854 4

15 Lance STROLL Aston Martin+3.996 4

16 Esteban OCON Alpine+4.500 4

17 Fernando ALONSO Alpine+4.524 4

18 Alexander ALBON Williams+5.043 4

19 Sebastian VETTEL Aston Martin+5.047 4

20 Nicholas LATIFI Williams+5.507 4

1.18 Manca poco al termine dell’odierna seconda sessione di prove libere, non molto significativa ai fini del weekend a stelle e strisce:

Our work with the 2023 test tyres continues: not much in terms of headline times right now as everyone is focused on the programme. We enter the final 20 minutes of the session…#USGP — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) October 21, 2022

1.15 Sia Leclerc che Carlos Sainz raggiungono anche l’1:40 e l’1:41, ma non basta per migliorare i propri tempi.

1.12 Carlos Sainz gira sull1:42.1 con le nuove gomme; non cambia la classifica temporanea delle FP2:

1 Charles LECLERC Ferrari1:36.810 6

2 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.715 5

3 Daniel RICCIARDO McLaren+0.817 5

4 Carlos SAINZ Ferrari+1.422 4

5 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.697 4

6 Lando NORRIS McLaren+2.737 4

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.765 4

8 Lewis HAMILTON Mercedes+2.888 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+3.030 4

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.042 4

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.274 3

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.368 4

13 George RUSSELL Mercedes+3.752 4

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.854 4

15 Lance STROLL Aston Martin+3.996 4

16 Esteban OCON Alpine+4.500 4

17 Fernando ALONSO Alpine+4.524 4

18 Alexander ALBON Williams+5.043 4

19 Sebastian VETTEL Aston Martin+5.047 4

20 Nicholas LATIFI Williams+5.507 4

1.09 Incontri “di lusso” al box della Red Bull:

1.06 Ribadiamo che la durata maggiore di queste FP2 è dovuta ai test, da parte dei piloti, dei prototipi delle nuove gomme Pirelli per il 2023; non si conoscono le mescole che stanno usando i singoli piloti.

1.03 Nessuno riesce a migliorare le proprie prestazioni, sessione un po’ estemporanea per il weekend del GP degli USA.

1.00 Rientrano in pista i due piloti della Ferrari; ricordiamo che Leclerc è davanti a tutti con il miglior tempo (1:36.810).

00.57 Sono ai box Leclerc, Ricciardo, Sainz, Russell e Zhou; tutti gli altri piloti sono in pista, cercando il giusto feeling con i nuovi pneumatici.

00.54 Verosimilmente sarà questa, bene o male, la classifica delle FP2 da qui fino alla fine (difficile immaginare dei miglioramenti consistenti dei tempi dei piloti con i prototipi delle gomme Pirelli 2023):

1 Charles LECLERC Ferrari1:36.810 4

2 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.715 3

3 Daniel RICCIARDO McLaren+0.817 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+1.422 3

5 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.697 2

6 Lando NORRIS McLaren+2.737 3

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.765 3

8 Lewis HAMILTON Mercedes+2.888 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+3.030 3

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.042 3

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.274 2

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.368 3

13 George RUSSELL Mercedes+3.752 3

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.854 3

15 Lance STROLL Aston Martin+3.996 2

16 Esteban OCON Alpine+4.500 3

17 Fernando ALONSO Alpine+4.524 3

18 Alexander ALBON Williams+5.043 3

19 Sebastian VETTEL Aston Martin+5.047 3

20 Nicholas LATIFI Williams+5.507 3

00.51 I piloti testano i nuovi prototipi girando (per quanto con costanza) sull’1:38 alto e 1:39 basso, circa due secondi in più rispetto al leader delle FP2 Charles Leclerc.

00.48 Correzione “evidente” e un grosso rischio corso da Lewis Hamilton:

Lewis Hamilton hits the kerb HARD ???? He makes a save and continues on, but that was close! ????#USGP #F1 pic.twitter.com/8o0U0OlLbi — Formula 1 (@F1) October 21, 2022

00.45 Ecco la classifica attuale dei tempi delle FP2:

1 Charles LECLERC Ferrari1:36.810 4

2 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.715 3

3 Daniel RICCIARDO McLaren+0.817 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+1.422 3

5 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.697 2

6 Lando NORRIS McLaren+2.737 3

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.765 3

8 Lewis HAMILTON Mercedes+2.888 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+3.030 3

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.042 3

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.274 2

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.368 3

13 George RUSSELL Mercedes+3.752 3

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.854 3

15 Lance STROLL Aston Martin+3.996 2

16 Esteban OCON Alpine+4.500 3

17 Fernando ALONSO Alpine+4.524 3

18 Alexander ALBON Williams+5.043 3

19 Sebastian VETTEL Aston Martin+5.047 3

20 Nicholas LATIFI Williams+5.507 3

00.42 I piloti che non avevano preso parte alle FP1 (Leclerc, Bottas, Ricciardo, Latifi e Magnussen) hanno avuto a disposizione 35 minuti per girare sul circuito di Austin con le gomme “standard”, ma adesso toccherà anche a loro testare i prototipi Pirelli 2023.

00.39 Dopo aver svolto un incontro con Christian Horner al termine delle FP1, ecco il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem a colloquio con Toto Wolff:

00.36 Leclerc è in testa girando con gomme medie, mentre Bottas e Ricciardo hanno optato per il momento per le soft. Come detto in precedenza, invece, per gli altri piloti non è possibile conoscere le mescole, dal momento che stanno testando i prototipi delle gomme Pirelli 2023.

00.33 Di seguito la classifica attuale, terminato il primo terzo delle FP2, con i giri realizzati da ciascun pilota:

30/90 MINUTES FP2 CLASS Charles Leclerc remains at the top of the timesheets as we move into the final hour of FP2 #USGP #F1 pic.twitter.com/fc0K9aIOlZ — Formula 1 (@F1) October 21, 2022

00.30 Molte le correzioni che stanno effettuando i piloti in pista (come Alonso nelle FP1), da Russell a Bottas fino a Carlos Sainz.

00.27 Si avvicinano a Leclerc Ricciardo e Bottas, rispettivamente secondo (+0.817) e terzo (+0.846).

00.24 Ciascun pilota dovrò compiere 26 giri in questa sessione per testare le gomme (hanno a disposizione due set, di cui però non si conoscono le mescole).

00.21 Prove di apertura e chiusura di DRS per Lewis Hamilton con le nuove gomme Pirelli; prendono nota sia i meccanici Mercedes sia gli uomini della Pirelli, per capire la reazione degli pneumatici.

00.18 Ecco la classifica temporanea delle FP2:

1 Charles LECLERC Ferrari1:36.810 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+1.953 1

3 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.189 1

4 Daniel RICCIARDO McLaren+2.350 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+2.888 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.228 2

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.429 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+3.695 2

9 George RUSSELL Mercedes+3.752 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.019 1

11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.131 1

12 Lando NORRIS McLaren+4.212 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+4.624 2

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+4.678 2

15 Esteban OCON Alpine+4.815 2

16 Alexander ALBON Williams+5.274 2

17 Fernando ALONSO Alpine+5.553 2

18 Sebastian VETTEL Aston Martin+5.793 2

19 Nicholas LATIFI Williams+6.780 2

20 Lance STROLL Aston Martin- – – –

00.15 Bene anche Bottas e Ricciardo, che pagano però più di due secondi di ritardo da Leclerc (pur occupando la terza e la quarta posizione nella classifica della FP2).

00.12 Si migliora il monegasco, 1:36.810, migliorando di 47 millesimi il miglior tempo di Sainz nelle FP1.

00.09 Sorpasso di Leclerc sul compagno di squadra, 1:37.614; Sainz è a 1″149 di ritardo dal monegasco.

00.06 Davanti a tutti i due piloti della Ferrari: Carlos Sainz al comando in 1:38.763, seguito da Charles Leclerc.

00.03 Ricordiamo che la sessione è stata prolungata (90 minuti in programma rispetto ai soliti 60) per permettere ai piloti di testare i prototipi delle gomme Pirelli per la stagione 2023.

00.00 Cominciano le FP2!

23.58 Ci siamo, sta per cominciare la seconda sessione di prove libere ad Austin per il GP degli USA.

23.55 Fernando Alonso e Lance Stroll (soprattutto) sono stati sorprendenti nella prima sessione di prove libere, rispettivamente sesto e quarto. Proveranno a ripetersi anche nelle FP2.

23.51 Ricordiamo, intanto, che Sergio Perez verrà retrocesso di 5 posizioni sulla griglia di partenza per aver montato un nuovo motore a combustione interna sulla sua Red Bull.

23.47 Sin dalle FP1 i piloti hanno spinto al massimo, non solo nei tentativi di passo gara, come dimostra Fernando Alonso:

Hittin' the lip! ???? Just Fernando Alonso showing those youngsters how drifting is done in the USA ????‍♂️???? Catch up on all the highlights from Practice 1 at COTA ????#USGP #F1 @AlpineF1Team — Formula 1 (@F1) October 21, 2022

23.43 Non è andato oltre il sedicesimo tempo nelle FP1, ma Schwartzman può ritenersi più che soddisfatto per la sua prestazione con la Ferrari:

That smile says it all ???? What a great day for @ShwartzmanRob, another @InsideFDA driver to make the step and drive in an official #F1 session ❤️#essereFerrari ???? #USGP pic.twitter.com/JGNdQiUVVP — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 21, 2022

23.39 Si correrà su pista asciutta, il cielo in quel di Austin è sereno e non preoccupa i piloti (dovrebbe essere lo stesso per i restanti giorni del weekend).

23.35 In pista tornerà Charles Leclerc per la Ferrari, dopo aver lasciato spazio nelle FP1 a Robert Schwartzman.

23.31 Cominciamo ad avvicinarci alle FP2 riproponendo i risultati della prima sessione di prove libere:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:36.857 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.224 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.475 5

4 Lance STROLL Aston Martin+0.603 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.658 4

6 Fernando ALONSO Alpine+0.856 4

7 George RUSSELL Mercedes+0.945 4

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.953 4

9 Lando NORRIS McLaren+0.999 5

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.184 3

11 Esteban OCON Alpine+1.245 4

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.419 5

13 Alexander ALBON Williams+1.565 6

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.041 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.065 4

16 Robert SHWARTZMAN Ferrari+2.094 3

17 Alex PALOU McLaren+3.054 3

18 Theo POURCHAIRE Alfa Romeo+3.318 4

19 Logan SARGEANT Williams+3.468 4

20 Antonio GIOVINAZZI Haas F1 Team+6.206 1

23.27 Le FP2 avranno invece inizio tra poco più di mezz’ora, allo scoccare della mezzanotte di sabato 22.

23.23 Sarà una sessione di un’ora e mezza attraverso la quale i piloti cercheranno di raccogliere ulteriori dati in vista delle qualifiche, in programma tra poco più di 24 ore (allo scoccare della mezzanotte di domenica 23).

23.19 Dopo la prima sessione conclusa poche ore fa, con Carlos Sainz in testa precedendo Max Verstappen, con le FP2 si conclude il venerdì in quel di Austin.

23.15 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buonasera a tutte e a tutti! Benvenute e benvenuti alla Diretta LIVE delle FP2 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2022 di Formula 1!

22.07 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento poco prima di mezzanotte per la seconda sessione di libere in Texas!

22.05 Buoni segnali per la Ferrari, in attesa di vedere all’opera Charles Leclerc a partire dalla FP2 che andrà in scena a partire da mezzanotte.

22.04 Positivo il debutto in un weekend ufficiale di F1 per Robert Shwartzman, il migliore in classifica dei piloti di riserva impegnati in FP1 ad Austin.

22.02 Di seguito la classifica finale della FP1:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:36.857 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.224 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.475 5

4 Lance STROLL Aston Martin+0.603 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.658 4

6 Fernando ALONSO Alpine+0.856 4

7 George RUSSELL Mercedes+0.945 4

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.953 4

9 Lando NORRIS McLaren+0.999 5

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.184 3

11 Esteban OCON Alpine+1.245 4

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.419 5

13 Alexander ALBON Williams+1.565 6

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.041 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.065 4

16 Robert SHWARTZMAN Ferrari+2.094 3

17 Alex PALOU McLaren+3.054 3

18 Theo POURCHAIRE Alfa Romeo+3.318 4

19 Logan SARGEANT Williams+3.468 4

20 Antonio GIOVINAZZI Haas F1 Team+6.206 1

22.00 BANDIERA A SCACCHI! Finisce qui la prima sessione di prove libere ad Austin, con Carlos Sainz davanti a tutti sulla Ferrari.

21.58 Peccato per Shwartzman, che trova un po’ di traffico prima dell’ultima curva e perde molto tempo, non riuscendo a migliorare il suo tempo.

21.57 Grande equilibrio adesso nei long-run tra Ferrari, Red Bull e Mercedes, con Sainz, Perez e Hamilton che girano tutti in 1’42″3. Il sette volte iridato monta gomme medie, gli altri le soft.

21.55 Simulazione di passo gara per Sainz e Perez. Ultimo giro in 1’42″3 per lo spagnolo, 1’41″9 per il messicano a parità di mescola (soft).

21.53 Nonostante una sbavatura alla staccata di curva 11 (in cui ha perso il punto di corda), Verstappen firma il record nel T2 ma alla fine è solo secondo in 1’37″081 a 224 millesimi dal miglior tempo di Sainz.

21.52 Momento clou della FP1: Max Verstappen torna in pista e si lancia con gomme soft nuove sulla sua Red Bull.

21.50 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:36.857 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.475 4

3 Lance STROLL Aston Martin+0.603 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.605 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.658 3

6 Fernando ALONSO Alpine+0.856 4

7 George RUSSELL Mercedes+0.945 4

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.953 3

9 Lando NORRIS McLaren+0.999 4

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.184 3

11 Esteban OCON Alpine+1.245 4

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.419 4

13 Alexander ALBON Williams+1.565 5

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.054 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.065 4

16 Alex PALOU McLaren+3.054 3

17 Robert SHWARTZMAN Ferrari+3.177 3

18 Theo POURCHAIRE Alfa Romeo+3.318 4

19 Logan SARGEANT Williams+3.468 4

20 Antonio GIOVINAZZI Haas F1 Team+6.206 1

21.47 Hamilton si migliora ma non riesce ad eguagliare la prestazione della Ferrari, portandosi in seconda piazza a 475 millesimi da Carlos Sainz con gomme morbide.

21.46 Sempre fermo ai box Max Verstappen. I meccanici Red Bull sono al lavoro sulla macchina del campione del mondo, forse per una modifica sostanziale di set-up.

21.45 Pista in grande evoluzione, Sainz ne approfitta e fa segnare il miglior tempo in 1’36″857 rifilando 6 decimi all’Aston Martin di Stroll e alle Red Bull.

21.43 Stroll primo!! Gran tempo per il canadese dell’Aston Martin, che fa meglio di Verstappen per 2 millesimi portandosi davanti a tutti a 17 minuti dalla fine della sessione.

21.42 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:37.462 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.183 3

3 Fernando ALONSO Alpine+0.251 3

4 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.579 3

5 Esteban OCON Alpine+0.823 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.825 3

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.883 3

8 Lance STROLL Aston Martin+0.946 3

9 George RUSSELL Mercedes+1.117 3

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.337 3

11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.460 3

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.772 3

13 Lando NORRIS McLaren+2.193 3

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.429 3

15 Alex PALOU McLaren+2.449 2

16 Robert SHWARTZMAN Ferrari+2.572 2

17 Logan SARGEANT Williams+2.863 3

18 Theo POURCHAIRE Alfa Romeo+4.016 3

19 Alexander ALBON Williams+4.563 4

20 Antonio GIOVINAZZI Haas F1 Team+5.601 1

21.40 Alonso vola con il record nel T1, si migliora nel settore centrale ma sbaglia in uscita dall’ultima curva, portandosi in terza piazza a 251 millesimi dal leader Verstappen.

21.38 Primo acuto Mercedes targato Lewis Hamilton, che sale in seconda posizione a soli 183 millesimi dal miglior tempo di Verstappen a parità di mescola con gli altri big.

21.37 Shwartzman si migliora in 1’40″0, ma resta 15° al momento con un gap di 2″5 dalla vetta e 1″7 dall’altra Ferrari di Sainz.

21.35 Non eccezionale il primo time-attack di Russell, 6° a 1″117 dalla vetta con la Mercedes. Adesso si lancia anche Hamilton con le soft.

21.34 Dopo aver lavorato con tanto carico di benzina, Mercedes comincia a fare sul serio ed effettua il primo run con gomme morbide nuove.

21.33 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:37.462 2

2 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.579 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.825 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.883 2

5 Esteban OCON Alpine+1.348 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.772 2

7 Fernando ALONSO Alpine+2.093 3

8 Lando NORRIS McLaren+2.193 3

9 Lance STROLL Aston Martin+2.247 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.429 2

11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.443 3

12 Alex PALOU McLaren+2.449 2

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.543 2

14 Robert SHWARTZMAN Ferrari+3.079 2

15 Logan SARGEANT Williams+3.670 3

16 Lewis HAMILTON Mercedes+4.196 2

17 Alexander ALBON Williams+4.563 3

18 George RUSSELL Mercedes+4.638 3

19 Theo POURCHAIRE Alfa Romeo+4.757 3

20 Antonio GIOVINAZZI Haas F1 Team+5.601 1

21.31 Segnali incoraggianti per Aston Martin, con Vettel che passa in seconda piazza a 579 millesimi dal leader Verstappen a parità di mescola (soft).

21.30 Interessante il confronto a distanza tra i piloti di riserva impegnati in questa FP1: molto bene Palou, 12° con la McLaren a soli 3 decimi dal compagno di squadra Lando Norris!

21.29 Sainz lima qualche centesimo e balza in seconda posizione, superando Perez per pochi centesimi e pagando comunque 825 millesimi dal tempone di Verstappen con le soft.

21.28 Verstappen nel frattempo ha fissato un nuovo limite in 1’37″462, rifilando otto decimi al compagno di squadra e quasi 1″ a Vettel e Sainz a parità di mescola.

21.27 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:37.462 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.883 2

3 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.983 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.990 2

5 Esteban OCON Alpine+1.348 2

6 Fernando ALONSO Alpine+2.093 2

7 Lando NORRIS McLaren+2.193 3

8 Lance STROLL Aston Martin+2.247 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+2.313 2

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.443 2

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.543 2

12 Alex PALOU McLaren+3.449 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.463 2

14 Lewis HAMILTON Mercedes+4.196 2

15 Alexander ALBON Williams+4.563 3

16 George RUSSELL Mercedes+4.638 2

17 Robert SHWARTZMAN Ferrari+4.901 2

18 Antonio GIOVINAZZI Haas F1 Team+5.601 1

19 Logan SARGEANT Williams+7.365 2

21.25 Ferrari rompe gli indugi e comincia un nuovo run con gomme soft: 4° Sainz in 1’38″4, 17° Shwartzman in 1’42″3.

21.23 Stessa sanzione anche per Guanyu Zhou con l’Alfa Romeo, mentre la Ferrari non ha ancora montato la nuova power-unit sulla F1-75 di Leclerc.

21.22 Colpo di scena importante per il prosieguo del weekend texano: Sergio Perez va infatti in penalità e verrà retrocesso di 5 posizioni sulla griglia di partenza per aver montato un nuovo motore a combustione interna sulla sua Red Bull.

21.20 Verstappen vola con gomme soft e rifila mezzo secondo all’Alpine di Ocon con una mescola di vantaggio. Lontane al momento le Mercedes, ma è ancora presto per trarre delle conclusioni sui possibili valori in campo.

21.18 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:38.272 2

2 Esteban OCON Alpine+0.538 2

3 Fernando ALONSO Alpine+1.283 2

4 Lando NORRIS McLaren+1.383 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.571 2

6 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.633 2

7 Lance STROLL Aston Martin+1.863 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+2.111 2

9 Carlos SAINZ Ferrari+3.109 1

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.254 1

11 Alexander ALBON Williams+3.753 2

12 George RUSSELL Mercedes+4.168 2

13 Lewis HAMILTON Mercedes+4.270 2

14 Antonio GIOVINAZZI Haas F1 Team+4.791

21.16 Purtroppo finisce qui con ogni probabilità la FP1 di Giovinazzi, che è sceso dalla macchina e si è tolto il casco. L’azzurro ha sciupato una chance importante di ben figurare in un momento estremamente delicato della sua carriera.

21.15 Perez e Verstappen nuovamente in pista con gomme morbide sulle Red Bull. Ferme ai box le due Ferrari.

21.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:40.549 2

2 Lando NORRIS McLaren+0.124 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.832 1

4 Esteban OCON Alpine+0.851 2

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.977 1

6 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.160 2

7 Lance STROLL Aston Martin+1.580 2

8 George RUSSELL Mercedes+1.891 1

9 Fernando ALONSO Alpine+1.905 2

10 Lewis HAMILTON Mercedes+1.993 2

11 Antonio GIOVINAZZI Haas F1 Team+2.514 1

12 Alexander ALBON Williams+4.670 2

13 Robert SHWARTZMAN Ferrari+5.183 1

14 Alex PALOU McLaren+7.178 1

21.12 Interruzione molto breve, perché le barriere non hanno subito dei danni importanti, mentre Giovinazzi è riuscito a riportare ai box la sua Haas.

21.10 Brutto errore per Giovinazzi, che rischia di compromettere le sue chance di rientrare a tempo pieno nel circus dal 2023. Questa sessione rappresentava infatti un confronto diretto importante a parità di mezzo e di condizioni con Mick Schumacher in Haas.

21.08 BANDIERA ROSSA!!! Giovinazzi è finito contro le barriere nella zona dello Snake dopo un testacoda, ma è riuscito comunque a ripartire con qualche danno alla sua Haas.

21.07 Pista molto affollata in questa fase, con 17 piloti attualmente impegnati sul tracciato texano. Norris si porta in seconda piazza a 124 millesimi da Perez, girando con gomme medie.

21.06 Sainz si porta al comando in 1’41″381, ma Perez alza subito l’asticella in 1’40″549 con la Red Bull a parità di mescola.

21.05 Dopo cinque minuti di attesa, Max Verstappen comincia il programma di lavoro odierno montando gomme soft sulla sua Red Bull.

21.04 Gomma hard per le Aston Martin e per l’AlphaTauri di Gasly. Giovinazzi scende in pista con le soft sulla Haas.

21.02 Ferrari subito in pista con gomme soft con entrambe le macchine, mescola media invece per McLaren, Alpine e Hamilton.

21.01 SEMAFORO VERDE!!!! Comincia la FP1 di Austin: 60 minuti a disposizione per i piloti.

20.59 Ricordiamo che Leclerc dovrà scontare con ogni probabilità una penalizzazione di almeno cinque posizioni in griglia, per l’introduzione di una nuova power-unit sulla sua Ferrari.

20.57 Red Bull può festeggiare il titolo domenica con tre gare d’anticipo nella graduatoria a squadre, ma per farlo dovrà perdere un massimo di 18 punti dalla Ferrari in occasione del GP texano.

20.55 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI:

1 RED BULL RACING RBPT 619

2 FERRARI 454

3 MERCEDES 387

4 ALPINE RENAULT 143

5 MCLAREN MERCEDES 130

6 ALFA ROMEO FERRARI 52

7 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 45

8 HAAS FERRARI 34

9 ALPHATAURI RBPT 34

10 WILLIAMS MERCEDES 8

20.53 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 366

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 253

3 Charles Leclerc MON FERRARI 252

4 George Russell GBR MERCEDES 207

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 202

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 180

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 101

8 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 78

9 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 65

10 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 46

11 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 32

12 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 29

13 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 23

14 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 22

15 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 13

16 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 12

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 11

18 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 6

19 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 4

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 2

21 Nyck De Vries NED WILLIAMS MERCEDES 2

20.51 Le ultime due novità riguardano l’Alfa Romeo e la Mclaren, con Theo Pourchaire che sostituirà Valtteri Bottas e con Alex Palou che debutterà in un weekend ufficiale di F1 prendendo il posto di Daniel Ricciardo.

20.48 Nello specifico, l’azzurro Antonio Giovinazzi sarà al volante della Haas di Kevin Magnussen per una sorta di test anche in ottica 2023. Robert Shwartzman guiderà la Ferrari al posto di Charles Leclerc, mentre Logan Sargeant salirà sulla Williams di Nicholas Latifi.

