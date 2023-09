LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: promossi e bocciati. La Ferrari fa ricorso, ma viene respinto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

PROMOSSI E BOCCIATI GP MONACO 2022

RESPINTO IL RICORSO DELLA FERRARI

LA FERRARI PRESENTA RICORSO

MATTIA BINOTTO: “LA RED BULL HA VIOLATO IL REGOLAMENTO”

VIDEO MATTEO BOBBI: “LA FERRARI VOLEVA FERMARE SAINZ, MA HA DETTO DI ‘NO’. LECLERC FERMATO TARDI”

LA NORMA INVOCATA DALLA FERRARI

ORDINE D’ARRIVO GP MONACO 2022

LA CRONACA DELLA GARA

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI

LE PAGELLE DEL GP DI MONACO

LA FERRARI HA SBAGLIATO STRATEGIA

LA CONFUSIONE DELLA FERRARI

FERRARI ALLERGICA ALLA PIOGGIA

LE GOMME HARD SCELTA GIUSTA DELLA FERRARI

5 VITTORIE IN 7 GARE PER LA RED BULL

CHARLES LECLERC: “NON SI PUO’ PERDERE UNA GARA IN QUESTO MODO”

CARLOS SAINZ: “BISOGNAVA ATTENDERE LE SLICK”

MAX VERSTAPPEN: “HO FATTO DEL MIO MEGLIO”

SERGIO PEREZ: “SPECIALE VINCERE A MONACO”

VIDEO CHARLES LECLERC: “NON SI POSSONO FARE QUESTI ERRORI”

LEWIS HAMILTON: “UNA GARA COMPLICATA”

CHRISTIAN HORNER: “UNA VITTORIA IMPORTANTE”

TOTO WOLFF: “UNA LEZIONE DA IMPARARE”

L’ERRORE AL MURETTO DELLA FERRARI

IL PROGRAMMA DELLA PROSSIMA GARA

18.20 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

18.18 La prossima gara sarà il 12 giugno a Baku con il GP di Azerbaijan.

18.16 La classifica costruttori:

1. Red Bull 235

2. Ferrari 199

3. Mercedes 134

4. McLaren 59

5. Alfa Romeo 41

6. Alpine 40

7. AlphaTauri 17

8. Haas 15

9. Aston Martin 7

10. Williams 3

18.15 La nuova classifica del Mondiale piloti:

1. Max Verstappen (Red Bull) 125

2. Charles Leclerc (Ferrari) 116

3. Sergio Perez (Red Bull) 110

4. George Russell (Mercedes) 84

5. Carlos Sainz (Ferrari) 83

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 50

7. Lando Norris (McLaren) 48

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 40

9. Esteban Ocon (Alpine) 30

10. Kevin Magnussen (Haas) 15

11. Daniel Ricciardo (McLaren) 11

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11

13. Fernando Alonso (Alpine) 10

14. Pierre Gasly (AlphaTauri) 6

15. Sebastian Vettel (Aston Martin) 5

16. Alexander Albon (Williams) 3

17. Lance Stroll (Aston Martin) 2

18. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nicholas Latifi (Williams) 0

18.14 Dulcis in fundo, Leclerc si è ritrovato alle spalle di Norris dopo il secondo pit-stop. In quel frangente ha perso tantissimo, subendo così il sorpasso da parte di Verstappen (che si è fermato un giro dopo per il cambio gomme).

18.13 In sostanza, dal muretto della Ferrari ci hanno capito poco o nulla. Peccato. Complimenti alla Red Bull che ha mostrato maggiore reattività, sfruttando la grande occasione di ribaltare il verdetto delle qualifiche.

18.10 Cerchiamo di sintetizzare. Ha piovuto tanto a Montecarlo. La gara è iniziata con asfalto bagnato, nonostante avesse smesso di piovere. Con le full wet (dopo la partenza dietro la Safety Car) Leclerc aveva guadagnato tanto, ben scortato da Sainz alle sue spalle. Il monegasco aveva oltre 10″ su Verstappen. Al 17° giro Perez si è fermato ed ha montato gomme intermedie, seguito due giri dopo da Leclerc e Verstappen, mentre Sainz ha proseguito con le full wet. Al 22° giro si sono fermati sia Sainz sia Leclerc per montare gomme slick hard (qui il monegasco ha perso anche qualcosa nell’attesa che venisse ultimato il pit-stop di Verstappen). Nella tornata successiva si sono fermate anche le Red Bull, con il risultato che Perez si è ritrovato al comando davanti a Sainz, Verstappen e Leclerc. A quel punto la gara era finita, non a caso la classifica non è più cambiata.

18.06 Quando a Montecarlo parti in prima e seconda posizione e chiude in seconda e quarta, non si può utilizzare una parola diversa da ‘fallimento’ per riassumere il fine settimana. Questa doveva essere una delle piste più favorevoli in assoluto per la Ferrari, ma ancora una volta a spuntarla è stata la Red Bull.

18.04 Il punto di bonus per il giro veloce va a Lando Norris (McLaren).

18.03 L’ordine d’arrivo della gara a Montecarlo:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+1.154 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.491 3

4 Charles LECLERC Ferrari+2.922 3

5 George RUSSELL Mercedes+11.968 2

6 Lando NORRIS McLaren+12.231 4

7 Fernando ALONSO Alpine+46.358 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+50.388 3

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+52.525 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+53.536 3

11 Pierre GASLY AlphaTauri+54.289 3

12 Esteban OCON Alpine+55.644 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren+57.635 2

14 Lance STROLL Aston Martin+60.802 4

15 Nicholas LATIFI Williams1 L 4

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 2

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 4

18 Alexander ALBON Williams–

18.01 Sergio Perez vince il GP di Monaco 2022 davanti a Sainz, Verstappen e Leclerc.

I commissari comunicano ai piloti che va effettuato ancora un giro per completare la gara, nonostante il tempo sia scaduto.

-1′ Prosegue il trenino alle spalle di Perez.

-1′ Inizia ora l’ultimo giro, Perez ad un passo dal successo.

-2′ Perez sta guidando con intelligenza, senza sbavature.

-3′ Sainz per ora non ci ha provato per davvero. E’ nettamente più veloce di Perez, ma davvero a Montecarlo non c’è spazio.

-4′ Scodata di Sainz, sta rischiando tanto.

-5′ Perez, Sainz, Verstappene e Leclerc sono racchiusi in 1″8!

-6′ Sainz si fa vedere negli specchietti all’uscita del tunnel. Ma Perez resiste.

-7′ Altissimi i tempi di Perez. Ma il messicano non sbaglia nulla.

-8′ Giro veloce per Norris e punto di bonus momentaneo.

-9′ Sainz in scia a Perez, ma azzarderà il sorpasso?

-9′ Tanto graining ora alle gomme di Perez.

-10′ Giro veloce per Alonso!

-11′ TRENINO A MONTECARLO! Perez, Sainz, Verstappen e Leclerc sono racchiusi in 2″5.

-13′ Si alzano i tempi di Perez, Sainz si porta ad un secondo. Ma il discorso è sempre lo stesso: dove e come superare a Montecarlo? Bisognerebbe prendersi un rischio eccessivo.

-14′ Quindi la Ferrari ha sbagliato due volte. 1) Leclerc ha reagito con un giro di ritardo rispetto a Perez (e il monegasco non avrebbe voluto cambiare le gomme, era infuriato); 2) se Leclerc, come Sainz, si fosse formato una sola volta, passando direttamente dalle full wet alle slick (senza passare per le intermedie), ora sarebbe ancora in testa.

-16′ C’è poco da raccontare amici. La classifica è ormai consolidata, a Montecarlo non c’è modo di sorpassare. La Ferrari ha perso questa gara a causa della pioggia. Perez è stato il primo a fermarsi per montare le gomme intermedie: è stata la mossa vincente. La Scuderia di Maranello ha reagito in ritardo, richiamando ai box Leclerc 2 giri dopo. Sainz invece non si è fermato ed è andato avanti con le full wet. Dopo qualche tornata, tutti si sono fermati per montare le gomme slick (dunque 2 soste per Leclerc, 1 per Sainz). L’esito è la classifica che abbiamo attualmente.

-18′ Perez allunga, 3″4 su Sainz. Lo spagnolo vede Verstappen alle sue spalle a 1″2. Leclerc 4° a 7 secondi dalla vetta.

-20′ La Red Bull sta utilizzando gomme medie con cui ha effettuato 17 giri. Per le due Ferrari gomme hard e ben 26 tornate effettuate. Altra scelta che non abbiamo capito.

-21′ 1’16″028, Perez migliora il proprio giro veloce.

-22′ La classifica aggiornata:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+2.244 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+4.946 3

4 Charles LECLERC Ferrari+6.314 3

5 George RUSSELL Mercedes+9.880 2

6 Lando NORRIS McLaren+14.243 3

7 Fernando ALONSO Alpine+44.990 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+45.811 3

9 Esteban OCON Alpine+47.354 2

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+48.724 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+50.525 3

12 Pierre GASLY AlphaTauri+51.205 3

13 Daniel RICCIARDO McLaren+51.809 2

14 Lance STROLL Aston Martin+52.143 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+53.157 3

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+54.071 2

17 Nicholas LATIFI Williams+54.858 4

18 Alexander ALBON Williams+56.172 3

-24′ Se la classifica finisse così, Leclerc scivolerebbe a -9 da Verstappen in classifica, con Perez a -14. Il messicano sta dimostrando grande consistenza quest’anno, molto più di Sainz.

-25′ Con l’asciutto, se Leclerc e Sainz avessero tenuto la posizione, quasi certamente la Ferrari avrebbe conquistato una doppietta. Ma la pioggia ha strizzato l’occhio alla Red Bull, scaltra nel cogliere l’occasione.

-26′ 1’16″260, il giro veloce lo firma Perez. La scelta di montare gomme hard usate non convince per la Ferrari.

-27′ Leclerc si allontana volontariamente da Verstappen per provare ad effettuare il giro veloce.

-28′ Perez al comando con 1″2 su Sainz, 2″5 su Verstappen, 5″2 su Leclerc, 7″7 su Russell.

-29′ 1’16″473 per Perez, si prende il punto di bonus (per ora).

-30′ al termine. Ora non contano più i giri, perché la gara, da regolamento, può durare al massimo tre ore. Dunque alle 18.00 dovrà concludersi.

39° giro/77 La classifica aggiornata:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.821 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.509 3

4 Charles LECLERC Ferrari+3.704 3

5 George RUSSELL Mercedes+6.237 2

6 Lando NORRIS McLaren+8.292 3

7 Fernando ALONSO Alpine+18.885 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+19.555 3

9 Esteban OCON Alpine+21.262 2

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+22.101 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+23.504 3

12 Pierre GASLY AlphaTauri+24.299 3

13 Daniel RICCIARDO McLaren+24.713 2

14 Lance STROLL Aston Martin+25.026 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+25.559 3

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+26.097 2

17 Nicholas LATIFI Williams+31.630 4

18 Alexander ALBON Williams+40.923 3

38° giro/77 1’18″150 per Sainz, si migliora ancora. E’ a 8 decimi da Perez.

37° giro/77 Stanno giocando al giro veloce…Ora il punto di bonus lo prende momentaneamente Sainz.

36° giro/77 Perez non va via, ma chiaramente Sainz non può attaccarlo.

36° giro/77 1’19″112, giro veloce per Leclerc.

35° giro/77 Ripetiamo: la classifica ora può cambiare solo in caso di errori, incidenti o problemi di affidabilità.

35° giro/77 Si è già formato il classico trenino tipico di Montecarlo. Giro veloce per Perez e punto di bonus.

34° giro/77 Sainz a 9 decimi da Perez, stesso distacco per Leclerc da Verstappen. Ma come fai a superare a Montecarlo?

33° giro/77 La gara ricomincia con una brusca frenata di Perez, che ha bloccato le gomme.

32° giro/77 La Safety Car sta per rientrare ora ai box.

32° giro/77 Si prosegue dietro la Safety Car. Una volta che la gara riprenderà, ci aspettiamo un trenino alle spalle di Perez.

32° giro/77 Davvero difficile da capire perché Leclerc e Sainz abbiano rimontato le stesse gomme hard, con le quali avevano già percorso 8 tornate. Tante domande a cui dovrà rispondere Mattia Binotto.

31° giro/77 Si riparte dietro la Safety Car. La Ferrari sta utilizzando gomme hard usate, mentre le Red Bull hanno optato per una mescola media nuova. Anche qui scelta opinabile per la scuderia italiana.

17.14 Gomme medie per Verstappen, hard per Leclerc e Sainz.

17.13 Ironia della sorte, ora la pista è asciutta e non dovrebbe più piovere. La Ferrari deve rimproverarsi di non essere stata reattiva sotto il profilo della strategia, però la pioggia davvero non ci voleva. E peraltro nel Nuovo Millennio si tratta di una rarità a Montecarlo.

17.11 I piloti doppiati potranno sdoppiarsi.

17.09 Il punto di bonus al momento è in possesso di Russell (Mercedes).

17.09 Ora Leclerc deve rimanere calmo. Meglio perdere 3 punti da Vertsappen che sbagliare e perderne magari 15.

17.07 Purtroppo la Ferrari fa troppa fatica con la pioggia. Lo avevamo già visto a Imola. Quando si tratta di prendere decisioni in pochi secondi, a Maranello manca qualcosa nel confronto con una Red Bull che è più abituata a giocarsi i Mondiali.

17.05 Si riparte tra 10 minuti con Safety Car. Purtroppo si sta profilando una domenica amarissima per la Ferrari. Da una possibile doppietta al ritrovarsi a perdere punti da Verstappen e dalla Red Bull in entrambe le classifiche…

17.01 La Haas di Schumacher completamente distrutta dopo l’incidente:

⚠️ SAFETY CAR ⚠️ Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

16.59 Sia Perez sia Verstappen sono finiti sopra la linea gialla che delinea l’uscita dalla pit-lane. Nessuna investigazione.

16.58 Da capire se ora la gara riprenderà con partenza da fermo. Si tratta di una scelta discrezionale da parte dei commissari.

16.57 Leclerc è sceso dalla macchina e sta imprecando. E’ infuriato! Non vuole parlare con nessuno.

BANDIERA ROSSA! Gara interrotta! I piloti rientrano ai box.

30° giro/77 Leclerc si è arrabbiato tantissimo al momento del primo pit-stop, ha sbattuto la mano destra sul volante. Non avrebbe voluto fermarsi.

29° giro/77 La classifica aggiornata:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+1.544 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.381 2

4 Charles LECLERC Ferrari+6.081 2

5 George RUSSELL Mercedes+10.529 1

6 Lando NORRIS McLaren+13.245 2

7 Fernando ALONSO Alpine+20.914 1

8 Lewis HAMILTON Mercedes+26.955 2

9 Esteban OCON Alpine+46.983 1

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+66.075 1

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+80.666 2

12 Pierre GASLY AlphaTauri+83.122 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren+88.507 1

14 Lance STROLL Aston Martin1 L 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 2

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 1

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

18 Alexander ALBON Williams1 L 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team– 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team–

28° giro/77 E’ chiaro che la Ferrari poteva fare meglio, tuttavia non è stata di certo fortunata: la pioggia, come già accaduto ad Imola, ha compromesso tutto.

27° giro/77 La Ferrari ha commesso un doppio errore strategico: 1) Leclerc ha reagito con 2 giri di ritardo rispetto a Perez quando il messicano ha montato le intermedie; 2) se Leclerc, come ha fatto il compagno di squadra Sainz, avesse continuato a girare con le full wet sino al momento di montare le slick, forse ora sarebbe ancora in testa.

27° giro/77 INCIDENTE PER MICK SCHUMACHER! Safety Car!

26° giro/77 Ora i piloti potranno andare sino in fondo con queste gomme. Salvo penalità o incidenti, la classifica di fatto resterà invariata.

25° giro/77 La classifica aggiornata:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+1.894 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.614 2

4 Charles LECLERC Ferrari+3.360 2

5 George RUSSELL Mercedes+14.626 1

6 Lando NORRIS McLaren+16.220 2

7 Fernando ALONSO Alpine+26.536 1

8 Lewis HAMILTON Mercedes+37.949 2

9 Esteban OCON Alpine+46.905 1

10 Lance STROLL Aston Martin+52.845 2

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+58.734 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+65.605 2

13 Pierre GASLY AlphaTauri+68.905 2

14 Daniel RICCIARDO McLaren+71.524 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+80.294 2

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 2

18 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

19 Alexander ALBON Williams1 L 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team–

24° giro/77 RISCHIO ASSURDO! Leclerc prende la scia di Verstappen sul rettilineo, sbanda in maniera violenta e rischia di finire in testacoda! Si è salvato per miracolo!

24° giro/77 Leclerc ha pagato a caro prezzo il tempo perso alle spalle di Norris nel giro di rientro dopo il pit-stop!

23° giro/77 CHE BEFFA! Perez torna in pista appena davanti a Sainz, mentre Verstappen è davanti a Leclerc di un soffio!

23° giro/77 Reagisce subito la Red Bull. Gomme medie da asciutto anche per Perez e Verstappen.

22° giro/77 COLPO DI SCENA! Si fermano entrambe le Ferrari e montano gomme slick! Hard per entrambi, che azzardo!

21° giro/77 Ora è tutto in mano a Carlos Sainz. Riuscirà a resistere con queste gomme full wet sino a che non sarà tempo di montare le slick?

20° giro/77 Perez, con le intermedie, si porta a soli 5″7 da Sainz, che sta ancora utilizzando le full wet.

19° giro/77 DOCCIA FREDDA PER LA FERRARI! Leclerc rientra alle spalle di Perez. Dunque i due giri con le intermedie hanno consentito al messicano di sopravanzare il monegasco. Sainz invece non si è ancora fermato…

18° giro/77 PIT-STOP PER LECLERC E VERSTAPPEN! Gomme intermedie per entrambi!

18° giro/77 Pit-stop e gomme intermedie per Norris.

17° giro/77 Ora le gomme intermedie danno un chiaro vantaggio.

17° giro/77 Perez rientra in quinta posizione alle spalle di Norris.

17° giro/77 MOMENTO CHIAVE DELLA GARA! Perez si ferma e monta gomme intermedie! Vediamo come reagirà la Ferrari.

16° giro/77 Hamilton si ferma e monta gomme intermedie.

16° giro/77 La classifica aggiornata:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER – –

2 Carlos SAINZ Ferrari+5.479 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+8.387 – –

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+10.447 – –

5 Lando NORRIS McLaren+21.487 – –

6 George RUSSELL Mercedes+25.438 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+27.604 – –

8 Lewis HAMILTON Mercedes+33.583 – –

9 Esteban OCON Alpine+44.647 – –

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+55.514 1

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+56.625 1

12 Pierre GASLY AlphaTauri+57.128 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren+68.522 1

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+69.335 1

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+69.624 1

16 Alexander ALBON Williams+71.857 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+72.348 1

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+73.475 1

19 Lance STROLL Aston Martin+73.883 2

20 Nicholas LATIFI Williams+82.185 2

15° giro/77 Sainz fa sapere alla squadra che vorrebbe andare avanti con queste gomme sin quando la pista non sarà asciutta, dunque da slick.

15° giro/77 Leclerc guida con 5″ su Sainz, 7″5 su Perez e 9″7 su Verstappen.

14° giro/77 Gasly passa anche Ricciardo ed è 12°. Leclerc è il più veloce in pista, firma il giro veloce.

14° giro/77 Perez fa sapere via radio che ora è il momento di montare le gomme intermedie.

13° giro/77 Gasly ora è incollato a Ricciardo. Il francese però non sta guadagnando nulla sui primi, anche se va detto che si trova imbottigliato nel traffico.

13° giro/77 La pista inizia ad asciugarsi in alcuni punti.

12° giro/77 Gasly riesce ad infilare Zhou all’interno e si prende il 13° posto!

12° giro/77 Guadagna Leclerc. 5″1 su Sainz, 7″1 su Perez, 8″5 su Verstappen.

12° giro/77 Gasly è molto più veloce di Zhou e cerca un sorpasso difficilissimo a Montecarlo.

11° giro/77 La domanda è: i primi stanno aspettando di poter montare le gomme slick, senza dover transitare dalle intermedie? Al momento è impensabile, perché l’asfalto è decisamente bagnato.

11° giro/77 Ora Stroll, con le intermedie, inizia a girare sul passo dei primi.

10° giro/77 4″4 il vantaggio di Leclerc su Sainz, che giustamente sta facendo in modo che le Red Bull perdano il più possibile dal compagno di squadra.

10° giro/77 Chi ha già montato le intermedie, per ora non ha pagato l’azzardo, perché le full wet restano più performanti.

9° giro/77 Leclerc al comando con 3″0 su Sainz, 5″1 su Perez e 6″7 su Verstappen. Norris a 13″. I primi quattro stanno tenendo un ritmo nettamente superiore.

8° giro/77 Verstappen fa sapere via radio che la pista si sta asciugando.

8° giro/77 Per il momento chi ha montato le gomme intermedie non guadagna rispetto a chi sta utilizzando le full wet. E’ questione di qualche giro.

7° giro/77 Ora intermedie anche per Vettel e Tsunoda.

7° giro/77 Gasly, Schumacher e Latifi sono i primi che hanno montato gomme intermedie.

6° giro/77 Leclerc al comando con 2″6 su Sainz, 4″8 su Perez, 5″6 su Verstappen.

5° giro/77 Ora sarebbe opportuno che Sainz facesse da tappo il più possibile a Perez e Verstappen.

5° giro/77 Per il momento nessuno tra i big azzarda il pit-stop. Facile pensare che saranno le Red Bull a prendersi il rischio per prime.

4° giro/77 Latifi è riuscito a ripartire dopo il lieve incidente al tornantino.

4° giro/77 La classifica aggiornata:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER – –

2 Carlos SAINZ Ferrari+1.467 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.934 – –

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+4.342 – –

5 Lando NORRIS McLaren+6.637 – –

6 George RUSSELL Mercedes+8.545 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+9.543 – –

8 Lewis HAMILTON Mercedes+10.624 – –

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+12.606 – –

10 Esteban OCON Alpine+15.110 – –

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+16.281 – –

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+17.347 – –

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+17.902 – –

14 Daniel RICCIARDO McLaren+19.087 – –

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+20.225 – –

16 Alexander ALBON Williams+21.262 – –

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+22.356 – –

18 Pierre GASLY AlphaTauri+41.399 1

19 Lance STROLL Aston Martin+49.810 2

20 Nicholas LATIFI Williams+60.502 2

4° giro/77 Scodano tanto le Ferrari. Comunque tutti i piloti non si stanno prendendo particolari rischi.

3° giro/77 INIZIA LA GARA A TUTTI GLI EFFETTI! Tanti piloti sono già ai box per montare le intermedie!

2° giro/77 La Safety Car sta per rientrare ai box, dunque la gara inizierà ufficialmente!

2° giro/77 Si prosegue dietro la Safety Car, le condizioni sono davvero difficili.

1° giro/77 LATIFI FINISCE CONTRO LE BARRIERE AL TORNANTINO!

1° giro/77 Asfalto chiaramente bagnato, ma da diversi minuti ha smesso di piovere.

16.05 CI SIAMO! Le monoposto escono dalla pit-lane alle spalle della Safety Car!

16.02 Confermata la partenza fra tre minuti.

16.00 Si partirà dietro la Safety Car con gomme full wet.

15.55 Si parte alle 16.05!

15.53 Ricordiamo il regolamento. Partendo con le gomme da bagnato, se e quando i piloti monteranno le gomme slick, potranno anche andare sino in fondo alla gara, senza fermarsi ulteriormente.

15.52 In alcuni tratti della pista ha smesso del tutto di piovere.

15.49 Ancora nessuna comunicazione ufficiale relativa alla partenza, anche se ora l’intensità della pioggia è decisamente diminuita.

15.46 Infine tra i 40 ed i 59 giri vengono assegnati i seguenti punti: 19 al primo, 14 al secondo, 12 al terzo, 10 al quarto, 8 al quinto, 6 al sesto, 4 al settimo, 3 all’ottavo, 2 al nono, 1 al decimo.

15.43 Questi i punteggi se i giri completati saranno tra 20 e 39: 13 al primo, 10 al secondo, 8 al terzo, 6 al quarto, 5 al quinto, 4 al sesto, 3 al settimo, 2 all’ottavo, 1 al nono.

15.41 Se verranno completati dai 2 ai 19 giri di gara, verranno assegnati 6 punti al primi, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e 1 al quinto.

15.39 Ora torna a piovere con insistenza. E’ un clima davvero molto ballerino. Inutile dire che queste condizioni meteo giocano a favore della Red Bull, ma in casa Ferrari serve mantenere nervi saldi e sangue freddo.

15.38 Ancora nessuna comunicazione sulla partenza. Ricordiamo che la gara sarebbe dovuta iniziare alle 15.00.

15.35 Tra l’altro la gara di Montecarlo è particolarissima perché c’è anche il tunnel, dunque in quel frangente l’asfalto sarà asciutto.

15.33 Ora spunta anche uno spiraglio di sole…

15.30 Sembra però esserci una schiarita all’orizzonte. I piloti sono chiaramente nervosi per questa lunga attesa, bisogna soltanto aspettare. Al momento non è ancora stato definito un orario per la ripartenza.

15.28 Le vetture sono in pit-lane, coperte da gazebo. Continua comunque a piovere, come si vede dalle pozzanghere sulla pista. L’intensità sembra però essere calata.

15.26 I piloti sono scesi dalle monoposto e hanno tolto anche il casco.

15.24 Ora sembra che ci sia una schiarita, ma i piloti sono fermi i box.

15.23 Ora non si potrà fare altro che attendere.

15.21 BANDIERA ROSSA! I piloti rientrano ai box, impossibile correre al momento. Sta piovendo troppo, la pista è allagata in alcuni tratti.

15.19 Continua a piovere a dirotto. Pista quasi allagata! Così non ci sono le condizioni per gareggiare.

15.18 Si prosegue ancora dietro la Safety Car. In queste condizioni è difficile che si possa gareggiare.

15.17 Le macchine pattinano tanto, continua a piovere con insistenza.

15.16 GIRO DI FORMAZIONE! I piloti procedono dietro la Safety Car. Ci sono tante pozzanghere in pista.

15.15 La percentuale di pioggia era del 75% per oggi pomeriggio. Le previsioni meteo difficilmente sbagliano…Ora il cielo è davvero coperto, anche se piove con minore intensità.

15.13 Come detto, tutti i piloti scatteranno con gomme da full wet.

15.10 Sta piovendo davvero tanto. E’ il classico temporale estivo, magari durerà poco e smetterà nell’arco di 10-15 minuti.

15.09 Alle 15.16 viene fissato il giro di formazione alle spalle della Safety Car.

15.07 Piove tanto adesso. E’ un vero e proprio acquazzone.

15.06 Ora riprende a piovere. Sarà una lotteria nella roulette di Montecarlo.

15.05 La partenza dietro la Safety Car obbliga i piloti a montare le gomme full wet. Tuttavia ora l’asfalto non è così bagnato, è da intermedie.

15.04 PARTENZA DI NUOVO RINVIATA! Grande confusione a Montecarlo.

15.03 E’ una lotteria. Ora quasi tutti montano gomme da full wet, comprese le Ferrari e le Red Bull.

15.02 Ora ha smesso di piovere.

15.00 Il giro di formazione avverrà dietro la Safety Car.

14.59 PARTENZA RINVIATA! Il giro di formazione si svolgerà alle 15.09!

14.58 Tutti i piloti partiranno con gomme intermedie. Servirà fare grande attenzione, perché in questo fine settimana non hanno mai provato con asfalto bagnato.

14.55 Saranno 78 i giri da percorrere. Vedremo quanto pioverà, dovrebbe trattarsi di un temporale.

14.52 Gomme da bagnato! Le squadre mettono le intermedie, una scelta quasi obbligata con una pioggia sempre più intensa.

14.49 I protagonisti stanno per salire nelle rispettive monoposto. Cresce la tensione, le gomme intermedie potrebbero essere un’opzione per i team.

14.47 Comincia a piovere a Montecarlo! Si è appena concluso l’inno monegasco, una situazione che non è favorevole per la Rossa. La partenza dovrebbe essere effettuata con le gomme slick.

14.45 Spera nel bagnato anche la Mercedes che deve inseguire con entrambe le monoposto. Sessione deludete ieri per Hamilton e Russell, nettamente inferiori ai diretti rivali per il Mondiale.

14.42 Non piove a Monaco, ma tutte le squadre guardano il cielo. Red Bull spera nel maltempo che potrebbe rivoluzionare la strategia delle varie formazioni che al momento dovrebbero effettuare una sola sosta.

14.40 Sono pochi i metri che conducono dalla griglia di partenza alla St. Devote, la prima curva del tracciato cittadino più famoso al mondo. Scattare dalla prima fila è cruciale e garantisce un margine enorme sulla concorrenza.

14.36 “Ci concentriamo sulla gara, andrà tutto bene”. Sono queste le ultime dichiarazioni di Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1, tranquillo prima del via della settima tappa del 2022.

14.33 Tutti sanno come a Montecarlo sia difficilissimo sorpassare. Infatti in 30 occasioni (44,8%) il vincitore è partito dalla pole position. Dal 1996 il primo classificato al termine dell’evento è partito nelle prime tre piazze.

14.30 Il pilota più blasonato di sempre è tuttora Ayrton Senna, unico uomo capace di imporsi per 6 volte (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993). Il brasiliano resta padrone di questa speciale classifica, impossibile da raggiungere.

14.28 Le monoposto hanno raggiunto la griglia senza problemi. Ricordiamo che tutti hanno preso parte alle qualifiche di ieri, non ci sono stati incidenti significativi.

14.25 Sono quasi tre i giri che i protagonisti possono effettuare prima di schierarsi in griglia. Il tracciato monegasco, uno dei più corti dell’intero calendario, aiuta quest’operazione che non sempre è concessa visti i pochi minuti a disposizione prima della chiusura della pit lane.

14.23 Tutti i protagonisti si stanno recando senza problemi sulla griglia di partenza. Saranno dei giri fondamentali per capire le condizioni in vista di una corsa che, lo ripetiamo, è prevista su una singola sosta.

14.21 In qualifica il portacolori della Ferrari è stato semplicemente perfetto. La velocità della Rossa è stata chiara sin da subito, le libere ci hanno fornito degli indizi che sono stati confermati nella decisiva Q3.

14.18 Charles Leclerc è l’osservato speciale del week-end. Il padrone di casa non ha mai completato una gara nella pista di casa. In F1 ed in FIA F2 l’attuale #16 del gruppo non ha mai visto la bandiera a scacchi.

14.15 I protagonisti si apprestano per scendere in pista per portarsi sullo schieramento. Tra pochi minuti si aprirà la pit road e tutti si dovranno recare verso la propria casella.

14.12 Il meteo non è dei migliori, ma al momento non piove. Qualche goccia è segnalata in pit lane, una delle più strette e corte del Mondiale. Ricordiamo che quest’ultima termina poco dopo la linea del traguardo e ‘prosegue’ di fatto fino alla St. Devote.

14.09 La pioggia resta una variabile. Nessuno ha mai girato sul bagnato in questo fine settimana tra i muretti monegaschi, una variabile che ribalterebbe una situazione che appare scontata con una sola sosta in pit lane.

14.06 La nouvelle chicane e la St. Devote sono i due punti principali, altre zone è obiettivamente complesso portare un attacco ai rivali. Le nuove auto non aiutano i protagonisti, la larghezza è maggiore come noto rispetto agli ultimi anni.

14.03 Cresce l’attesa per una delle prove più caratteristiche dell’anno. La qualifica di ieri potrebbe definire l’ordine d’arrivo, superare nel Principato è semplicemente impossibile.

14.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Monaco, settima tappa del Mondiale F1 2022. Tra 60 minuti il via di una delle competizioni più particolari dell’anno.

PROGRAMMA E ORARI F1 E MOTOGP DI DOMENICA 29 MAGGIO

LE PREVISIONI METEO: ALTO RISCHIO PIOGGIA

HELMUT MARKO ATTACCA LA FERRARI: “LECLERC DOVEVA ESSERE PENALIZZATO”

LA PRESENTAZIONE DELLA GARA

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

VIDEO INCIDENTE SAINZ-PEREZ

VIDEO LA POLE POSITION DI CHARLES LECLERC

COS’E’ SUCCESSO TRA SAINZ E PEREZ? LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

CHARLES LECLERC: “POLE SPECIALE CON UNA MACCHINA FANTASTICA”

CARLOS SAINZ: “MI DISPIACE TERMINARE CON LA BANDIERA ROSSA”

LAURENT MEKIES: “CONTENTO PER LA FERRARI, DOMANI POTREBBE PIOVERE”

FERRARI, E’ IL MOMENTO DI TIRARE FUORI GLI ARTIGLI

FERRARI IN GRANDE SPOLVERO COL MOTORE 1 DELLE QUALIFICHE

CARLOS SAINZ SOTTO ESAME A MONTECARLO, DOVRA’ AIUTARE LECLERC

LE PREVISIONI METEO: RISCHIO PIOGGIA A MONTECARLO

MAX VERSTAPPEN: “SE PIOVE SARA’ CAOS, LA FERRARI E’ FORTE”

LE POSSIBILI STRATEGIE A MONTECARLO

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10

17.15 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

17.13 Per domani è prevista la pioggia per cui ci potrebbe essere un’altra variabile da considerare. La Ferrari dovrà assolutamente sfruttare la chance di essere in prima fila per impostare il ritmo.

17.11 Un incredibile ultimo giro in questa Q3 con l’errore di Perez nella curva in discesa verso il tunnel. Poco fortunati Sainz e Verstappen fermati da questo crash, con l’iberico che è andato a sbattere contro la vettura del messicano.

17.09 Arriva la 14ma pole-position in carriera per Charles Leclerc a precedere Carlos Sainz di 0.225 e il messicano Sergio Perez a 0.253. Amaro quarto posto per Max Verstappen a 0.290. George Russell è sesto a 0.736 e Lewis Hamilton ottavo a 1.184. Ultima volta di una prima fila tutta Rossa risaliva nel 2017, grande Ferrari!

17.07 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles LECLERC Ferrari1:11.376 5

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.225 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.253 6

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.290 6

5 Lando NORRIS McLaren+0.473 7

6 George RUSSELL Mercedes+0.736 6

7 Fernando ALONSO Alpine+0.871 7

8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.184 7

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.356 7

10 Esteban OCON Alpine+1.671 7

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 5

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 5

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 5

14 Daniel RICCIARDO McLaren- – 5

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 5

16 Alexander ALBON Williams- – 3

17 Pierre GASLY AlphaTauri- – 3

18 Lance STROLL Aston Martin- – 3

19 Nicholas LATIFI Williams- – 3

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 3

17.06 POSSIAMO DIRLO!!!! Pole position per Charles Leclerc ancora una volta in questa stagione, a precedere Sainz, Perez e Verstappen. Il monegasco stava migliorando visto il record nel primo settore di 18.707.

17.05 ATTENZIONE!!!! Perez va a muro all’ingresso del tunnel, con Sainz che va contro la macchina del messicano. Verstappen costretto a fermarsi. A muro anche Alonso. Pazzesco!

17.03 Russell si migliora ed è sesto a 0.736 dalla vetta.

17.02 Verstappen non si migliora, mentre Norris sì, ma è quinto a 0.473. Ha rischiato tantissimo all’ultima curva Max nell’ultima curva.

17.01 Verstappen si lancia per il suo giro!

17.00 Nel frattempo tornano tutti ai box. C’è da aspettare perché la pista si sta gommando per cui Leclerc e Sainz non sono certi di essere davanti.

16.59 Alonso è quinto a 0.871.

16.56 LECLERC E SAINZ!!!!! Primo e secondo. Il monegasco davanti con il crono di 1:11.376 a precedere lo spagnolo di 0.225. Perez è terzo a 0.253 e Verstappen è 0.290. Un giro pazzesco di Charles! Norris è quinto a 1.075, Hamilton sesto a 1.184. Russell è settimo a 1.259.

16.54 Leclerc è il primo a uscire. Che tensione!

16.53 VIA ALLA Q3!!!!

16.52 Si prospetta un time-attack in questa Q3 particolarmente tirata.

16.50 Da sottolineare l’ottava piazza di Vettel con l’Aston Martin.

16.47 Gli esclusi dalla Q3 saranno Tsunoda, Bottas, Magnussen, Ricciardo e Schumacher.

16.46 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles LECLERC Ferrari1:11.864 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.090 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.210 3

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.253 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.402 5

6 Esteban OCON Alpine+0.664 5

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.731 5

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.749 4

9 George RUSSELL Mercedes+0.753 5

10 Fernando ALONSO Alpine+0.824 5

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.933 5

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.045 5

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.057 5

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.100 5

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.217 5

16 Alexander ALBON Williams- – 3

17 Pierre GASLY AlphaTauri- – 3

18 Lance STROLL Aston Martin- – 3

19 Nicholas LATIFI Williams- – 3

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 3

16.45 Verstappen migliora, ma è quarto a 0.253 da Leclerc davanti a Norris.

16.44 Russell migliora e si porta in sesta posizione a 0.753 dalla vetta.

16.42 Norris in quarta posizione a 0.402 da Laclerc, mentre Hamilton è ottavo a 0.979 e Russell nono a 1.053.

16.41 Ultimi tre minuti per i piloti in questa Q2.

16.38 Leclerc si porta in vetta con il crono di 1:11.864 a precedere di 90 millesimi un grande Perez, Sainz è terzo a 0.210, mentre Verstappen è quarto a 0.489.

16.36 Grande tempo per Alonso che si porta in quinta posizione a precedere Hamilton, con il britannico indietro di 784 millesimi dalla vetta.

16.34 Super Sergio Perez che precede le due Ferrari in questa Q2, niente giro per le Mercedes.

16.33 Perez davanti a tutti con il crono di 1:12.059 a precedere di 15 millesimi Sainz e di 33 Leclerc. Verstappen quarto a 0.492.

16.32 Tutti fuori con gomme soft in questa Q2. Il primo in pista è Verstappen.

16.30 VIA ALLA Q2!!!

16.26 Esclusi Albon, Gasly, Stroll, Latifi e Zhou dalla Q2.

16.24 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles LECLERC Ferrari1:12.569 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.047 1

3 George RUSSELL Mercedes+0.218 2

4 Esteban OCON Alpine+0.279 3

5 Lando NORRIS McLaren+0.358 3

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.424 1

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.435 1

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.500 3

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.541 3

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.744 3

11 Daniel RICCIARDO McLaren+0.769 3

12 Fernando ALONSO Alpine+0.825 3

13 Lewis HAMILTON Mercedes+0.875 3

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.900 3

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.972 3

16 Alexander ALBON Williams+1.042 3

17 Pierre GASLY AlphaTauri+1.091 3

18 Lance STROLL Aston Martin+1.109 3

19 Nicholas LATIFI Williams+1.834 3

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.037 3

16.22 Ai box Leclerc, Sainz, Russell, Verstappen e Perez.

16.21 SI RIPRENDE! Ultimi 2′ per i piloti.

16.20 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles LECLERC Ferrari1:12.569 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.047 1

3 George RUSSELL Mercedes+0.218 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.424 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.435 1

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.500 2

7 Fernando ALONSO Alpine+0.825 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.875 2

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.900 2

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.972 2

11 Alexander ALBON Williams+1.057 3

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.091 2

13 Lance STROLL Aston Martin+1.109 2

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.220 3

15 Lando NORRIS McLaren+1.231 2

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.493 2

17 Esteban OCON Alpine+1.560 2

18 Nicholas LATIFI Williams+2.001 3

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.025 2

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.037 2

16.19 Tsunoda è andato a sbattere nella variante dopo il tunnel. I commissari stanno pulendo la pista. Da sottolineare che il crono di Russell è frutto di una gomma nuova soft.

16.17 BANDIERA ROSSA!!!! Tsunoda a muro!

16.15 Leclerc si rilancia per un altro giro.

16.15 Impressionante Magnussen quinto con la Haas a 0.500, mentre Mick Schumacher è ottavo a 0.900.

16.14 Bravo Hamilton a tirarsi fuori da guai con il sesto tempo a 0.875, mentre Russell è 12° a 1.283.

16.13 Verstappen rimane in terza posizione a 0.424 e Perez quarto a 0.435.

16.12 Uno-due Ferrari con Leclerc e Sainz davanti a tutti: 1:12.569 per il monegasco a precedere di 0.047 Sainz. Verstappen terzo a 0.424 e Perez quarto a 0.723.

16.11 Verstappen è secodo a 0.054 da Leclerc, mentre Perez è terzo a 0.353 con lo stesso distacco di Sainz. Russell ottavo a 0.913, mentre Hamilton è solo 14° a 1.851.

16.09 Leclerc si porta in vetta in 1:12.939 a precedere di 0.353 Perez e Sainz, ma gli altri già si stanno rilanciando. Da tenere in considerazione che la pista si gomma sempre di più.

16.08 Perez si porta in vetta con il crono di 1:13.292 con lo stesso crono di Sainz! Verstappen 3° a 0.110. Si rilancia Leclerc.

16.06 Giro conservativo di Leclerc in 1:14.892 con Alonso e Norris che si mettono in prima e seconda posizione.

16.05 Verstappen risponde subito ed è primo in 1:14.295 a precedere Perez di 74 millesimi Perez e di 1.096 di Hamilton.

16.04 Arrivano i primi tempi e Perez suona la campana in 1:14.369 a precedere di 1.022 Hamilton e di 1.096 Ricciardo.

16.02 Ferrari ora in pista con Leclerc e Sainz con gomme soft.

16.02 Vedremo come Ferrari e Red Bull in particolare riusciranno a sfruttare la situazione per tenersi lontane dai guai.

16.01 Si dia il via alle danze, tutti in pista e sarà grande sfida e il traffico potrebbe essere determinante!

16.00 VIA ALLA Q1!!!

15.58 2′ al via e i piloti si preparano per la Q1.

15.55 Ferrari che vorrà far valere le sue qualità su una pista così tortuosa, ma attenzione alla Red Bull che soprattutto Perez è in grande forma.

15.51 Meno di 10′ al via delle qualifiche e sale la tensione.

15.48 Tra le due Frecce d’Argento si è inserito il danese Kevin Magnussen con la Haas, mentre completa la top10 Fernando Alonso con l’Alpine.

15.45 Mercedes ancora sottotono nel Principato, con Lewis Hamilton 7° a 0.899 e George Russell 9° a 1″ netto dal miglior crono di Perez.

15.42 Quinta piazza molto positiva a 734 millesimi dal leader per l’AlphaTauri di Pierre Gasly, che ha preceduto di 16 millesimi la McLaren di un Lando Norris ancora non al top della forma fisica.

15.39 L’olandese della Red Bull ha fatto fatica ad esprimersi sul giro secco, pagando ben quattro decimi dal compagno di squadra e lamentando un forte sottosterzo a centro curva sulla sua RB18.

15.36 Scuderia di Maranello che ha potuto sorridere anche per il terzo posto dello spagnolo Carlos Sainz (convocato però dai commissari per un presunto impeding su Stroll) a 370 millesimi dalla vetta, ma soprattutto davanti al campione iridato in carica Max Verstappen.

15.33 Il monegasco della Ferrari, dopo aver dettato il passo nelle libere del venerdì, ha disputato una FP3 molto pulita in cui si è migliorato progressivamente senza però correre dei rischi eccessivi, in modo da non compromettere il prosieguo del weekend.

15.30 Sergio Perez si è confermato estremamente competitivo tra i muretti di Montecarlo e si impone nella terza sessione di prove libere. Il messicano della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo del turno nella simulazione di qualifica in 1’12″476, beffando proprio in extremis il padrone di casa Charles Leclerc per soli 41 millesimi.

15.27 Grande attesa anche per Carlos Sainz con l’altra Ferrari, desideroso di mettersi in mostra. La Mercedes non sembra poter essere in lotta per le posizioni che contano, George Russell e Lewis Hamilton dovrebbero accontentarsi di un piazzamento nelle retrovie.

15.24 Charles Leclerc sogna il colpaccio di fronte al proprio pubblico. Il monegasco punta a riscattare la delusione di Barcellona e cerca il sigillo sul tracciato di casa, dove non è quasi mai riuscito a esaltarsi.

15.21 Su un tracciato dove è estremamente complicato sorpassare, le qualifiche odierne hanno un peso determinante e avranno conseguenze importanti sull’esito del Gran Premio.

15.18 Si preannuncia grande spettacolo tra le stradine e i muretti, dove i piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e dove si definirà la griglia di partenza per la gara di domani.

15.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Montecarlo 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino del Principato di Monaco.

14.10 A partire dalle 16.00 si prospettano qualifiche molto lottate. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

14.07 Per quanto riguarda la Mercedes, Lewis Hamilton ha terminato in settima posizione a 0.899, mentre Russell è non a 1.000. W13 che soffre tanto le sconnessioni della pista.

14.05 Sergio Perez velocissimo con la Red Bull in questa sessione con il crono di 1:12.476 a precedere le due Ferrari di Leclerc e di Sainz di 41 millesimi e di 370 Sainz. Verstappen è quarto a 0.405. Saranno delle qualifiche molto tirate con la Red Bull che è tornata ad alto livello con il messicano.

14.02 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:12.476 3

2 Charles LECLERC Ferrari+0.041 6

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.370 5

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.405 2

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.734 4

6 Lando NORRIS McLaren+0.750 3

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.899 3

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.960 4

9 George RUSSELL Mercedes+1.000 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.109 5

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.169 3

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.351 5

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.362 7

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.373 4

15 Alexander ALBON Williams+1.406 3

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.628 4

17 Esteban OCON Alpine+1.784 2

18 Lance STROLL Aston Martin+2.163 5

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.385 4

20 Nicholas LATIFI Williams+2.434 4

BANDIERA A SCACCHI!!!

13.59 Perez si porta in vetta con 41 millesimi di margine su Leclerc e 370 su Sainz. Verstappen è quarto a 0.405.

13.57 LECLERC! Risponde il monegasco che di 37 millesimi si porta in vetta rispetto a Perez. Che spettacolo!

13.56 Perez! Il messicano si porta in tesa con un vantaggio 148 millesimi su Leclerc, Sainz è terzo a 0.292.

13.55 Ultimi cinque minuti molto intensi quelli che ci apprestiamo a vivere.

13.53 Leclerc spinge ancora ed è primo con il crono di 1:12.702 a precedere di 75 millesimi Perez, di 144 Sainz e di 179 Verstappen che nel suo tentativo buono ha trovato traffico.

13.51 PEREZ! Si porta in vetta il messicano della Red Bull con 69 millesimi su Sainz e 104 su Verstappen. 104 il ritardo di Leclerc.

13.49 Carlos Sainz migliora e si porta in vetta con il crono di 1:12.846 a precedere di 35 millesimi Verstappen e di 39 Leclerc.

13.48 Russell si migliora e sale in settima posizione a 0.591. Nel frattempo Verstappen migliora ed è secondo a 0.316.

13.47 Tornano in pista le due Ferrari di Leclerc e di Sainz.

13.46 Nel frattempo Gasly migliora, pur rimanendo sempre in terza posizione a 0.325.

13.45 Va lungo Verstappen per il tanto traffico nel suo giro.

13.43 Gasly si migliora e sale in terza posizione a 0.325. Migliora la pista, vediamo ora che faranno Red Bull e Ferrari.

13.42 Magnussen scavalca Sainz con la Haas ed è quinto a 0.551 davanti al ferrarista.

13.40 Norris fortissimo! Mclaren del britannico che si porta in terza posizione a 0.341, la pista continua a migliorare.

13.37 Attenzione Tsunoda che con l’AlphaTauri si è portato in quinta posizione a 0.606 a precedere il compagno di squadra Gasly (+1.032).

13.36 Migliora Perez che però resta secondo in classifica a 0.318 da Leclerc.

13.34 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles LECLERC Ferrari1:12.885 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.412 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.414 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.606 3

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.032 1

6 Lando NORRIS McLaren+1.200 1

7 George RUSSELL Mercedes+1.295 2

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.311 2

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.464 2

10 Lewis HAMILTON Mercedes+1.642 2

11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.651 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.804 1

13 Fernando ALONSO Alpine+1.844 2

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.926 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.098 2

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.163 3

17 Alexander ALBON Williams+2.211 1

18 Esteban OCON Alpine+2.303 1

19 Lance STROLL Aston Martin+2.514 3

20 Nicholas LATIFI Williams+2.926 2

13.33 Lungo Carlos Sainz in curva-1, ma nessuna conseguenza per lui che riesce a rimediare.

13.32 Nello stesso tempo Russell è settimo a 1.295 e Hamilton 10° a 1.642, penalizzato anche dal traffico.

13.30 Si spinge forte con Leclerc che si porta in vetta con il crono di 1:12.855 a precedere di 0.412 Perez e di 0.414 Verstappen, che ha trovato traffico nel secondo settore.

13.28 Si rilanciano i piloti per un altro giro.

13.26 Per quanto riguarda Mercedes, Hamilton è ottavo a 1.230 e Russell nono a 1.374.

13.24 PAZZESCO! Perez e Leclerc con lo stesso tempo in vetta: 1:13.297 a precedere di 0.125 Verstappen e di 0.194 Sainz. Incredibile!

13.23 Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Charles LECLERC Ferrari1:13.434 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.246 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.350 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.441 1

5 Lando NORRIS McLaren+0.781 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.940 1

7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.255 1

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.322 2

9 Fernando ALONSO Alpine+1.323 1

10 Lewis HAMILTON Mercedes+1.374 2

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.377 1

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.377 1

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.459 2

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.549 1

15 George RUSSELL Mercedes+1.579 1

16 Esteban OCON Alpine+1.754 1

17 Alexander ALBON Williams+2.200 1

18 Lance STROLL Aston Martin+2.594 3

19 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.720 3

20 Nicholas LATIFI Williams+3.178 2

13.20 CHE SFIDA LECLERC-VERSTAPPEN! Migliorano entrambi e il ferrarista è sempre in vetta con il crono di 1:13.434 a precedere di 0.246 Verstappen e di 0.350 Sainz.

13.19 Evolve la pista e migliora Sainz, ma è terzo sempre a 0.137 da Leclerc.

13.18 VERSTAPPEN!!! Red Bull si avvicina a 38 millesimi in seconda posizione, per cui l’olandese c’è!

13.16 Leclerc vola e si porta a 1:13.647 a precedere di 0.467 Sainz e di 0.808 Verstappen.

13.15 Arrivano le Red Bull: Verstappen 3° a 0.447 e Perez 4° 0.464.

13.13 Red Bull in pista con Verstappen e Perez, vedremo che cosa accadrà.

13.12 Uno-due Ferrari con Leclerc in vetta con il crono di 1:14.008 a precedere di 0.106 Sainz. Alonso è terzo a 0.749, siamo ancora piuttosto distanti dai crono delle libere di ieri.

13.11 Le Ferrari dopo due giri lenti si lanciano!

13.10 Alonso abbassa il riferimento con le soft portando il crono a 1:14.757 a precedere di 1.164 Bottas e di 1.475 Ricciardo.

13.09 Attenzione, sul tracciato anche le due Ferrari di Sainz e di Leclerc con gomme soft

13.08 Ricciardo con le soft è secondo ora a 0.423 dal crono di Alonso sempre con le soft. L’australiano, reduce dall’incidente di ieri, ha bisogno di girare.

13.07 Si fanno attendere i top team.

13.06 Alonso con le gomme soft ottiene il miglior tempo di 1:15.809 con 1.514 di margine.

13.05 Latifi ottiene il primo tempo con le medie in 1:19.375.

13.03 In pista anche Alonso con le soft.

13.02 Sulla pista Latfi, Magnussen, Vettel, Mick Schumacher e Stroll.

13.01 In pista Latifi e Magnussen con le gomme medie. In pista anche Vettel con le hard.

13.00 VIA ALLA FP3!!!

12.59 Si lavora nel Team McLaren e infatti hanno rotto il coprifuoco. Ma nessun danno serio sulla vettura.

12.58 Ci si possono permettere errori visto che in caso di incidente ci potrebbero essere conseguenze sulla presenza nelle qualifiche.

12.55 Il sole splende sul Principato e sarà una sessione di libere piuttosto calda.

12.53 Si prospetta quindi una FP3 molto interessante!

12.50 Red Bull e Mercedes finora hanno manifestato difficoltà: la RB18 ha sofferto di sottosterzo in percorrenza di curva; la W13 salta troppo in relazione alle sconnessioni citate. Per questo George Russell e Lewis Hamilton si sono trovati in grande difficoltà.

12.47 Alla fine della fiera, come si può analizzare dai singoli settori, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto i migliori riscontri nei singoli settori: il monegasco nel primo e nel terzo; lo spagnolo nel secondo. Conclusione: doppietta nella FP2 con Charles davanti a Carlos.

12.44 Nella prima giornata di prove libere la vettura di Maranello è particolarmente puntata sull’anteriore e questo ha dato modo ai piloti di affrontare con grande agilità i cambi di direzione della pista di Montecarlo, assorbendo anche piuttosto bene le tante sconnessioni presenti lungo il tracciato.

12.41 E poi c’è un punto di forza proprio nel motore della Ferrari. Come evidenziato da Motorsport.com, la power unit della Ferrari ha una peculiarità nella gestione dell’ibrido, ovvero un innovativo sistema di alimentazione che permette di sfruttare un turbo più piccolo per avere un’accelerazione molto pronta. Questo si traduce in un’eccellente trazione in uscita dalle curve.

12.38 Poi un breve tratto rettilineo prima della curva a sinistra di 90° detta del Tabaccaio, e quindi la doppia chicane delle Piscine che porta al La Rascasse, tornante a destra di 150°, dove Leclerc mise in scena il suo talento con un sorpasso ai danni di Romain Grosjean. Si arriva quindi ad una rapidissima destra-sinistra (Antony Noghes) che immette sul rettilineo principale.

12.35 Terminato il tornante si gira a destra verso il Mirabeau basso e poi ancora a destra si percorre il Portier prima di imboccare il curvone veloce del Tunnel. Al termine c’è una staccata molto impegnativa per impostare la Chicane del Porto, non facile per i piloti.

12.32 Subito dopo si percorre la controcurva a destra del Casino, e dopo un breve rettilineo in discesa si arriva al Mirabeau alto curva a destra. Un breve tratto in discesa porta poi al tornante più lento di tutto il mondiale, un “180°gradi” famosissimo (Loews).

12.29 Dopo il rettilineo principale la prima curva, di circa 90° a destra, è la Sainte Devote, patrona del Principato. Successivamente i piloti affrontano un piccolo rettilineo molto ondulato “Beau Rivage” che precede il curvone a sinistra “Massenet”.

12.26 Montecarlo è un circuito cittadino, vecchia scuola, formato da 10 curve a destra e 9 a sinistra e i tratti considerati ad “alta” velocità sono soltanto 4.

12.23 Aspetti questi peculiari a Monaco, visto che le vetture dovranno adottare un assetto speciale con alto carico aerodinamico per massimizzare l’aderenza alle basse velocità, con grip garantito meccanicamente dai pneumatici e aerodinamicamente dal carico. Sarà un bel banco di prova per tutti visto che sarà la prima volta per queste macchine a effetto suolo di nuova generazione in un contesto così diverso.

12.20 Secondo le prime indicazioni, il layout del Principato si presta molto bene alle caratteristiche della F1-75, monoposto dotata di tanta deportanza e con grande trazione.

12.17 Motivazioni non mancano anche a Carlos Sainz che vorrà dimenticare gli ultimi errori di cui si è reso protagonista. Da capire come reagiranno Red Bull e Mercedes. La RB18 dovrà trovare il bilanciamento adeguato su questo circuito, mentre la W13 sembra soffrire soprattutto sul giro secco le tante sconnessioni della pista.

12.14 La Ferrari vuol recitare il ruolo della primattrice. Dopo i problemi di affidabilità che hanno messo fuori gioco Charles Leclerc in Spagna dove si sta avviando alla vittoria, Charles va a caccia di riscatto nell’appuntamento di casa per dimostrare il proprio valore.

12.11 Sul tracciato cittadino del Principato superare sarà molto difficile e per questo partire il più avanti possibile in griglia è sicuramente un vantaggio. Il time-attack, per questo, acquisisce un’importanza superiore alla normalità e non saranno ammessi errori.

12.08 Sulla pista di Montecarlo assisteremo a una giornata particolarmente intensa, il cui esito sarà importante anche in ottica gara.

12.05 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2022 di F1.

F1 SU TV8: ORARIO QUALIFICHE GP MONTECARLO IN CHIARO

F1 E MOTOGP OGGI: ORARI IN ORDINE CRONOLOGICO

ORARI MOTOGP E F1 DI OGGI SU TV8

LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE

LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2

CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2

LA FERRARI REAGISCE DOPO BARCELLONA. VENERDI’ INCORAGGIANTE SENZA ILLUSIONI

LE QUALIFICHE DETERMINANTI A MONTECARLO

LA STRATEGIA IN GARA: UNA SOLA SOSTA, SCELTA OBBLIGATA

LECLERC E SAINZ VOLANO NEI SINGOLI SETTORI A MONACO

MERCEDES PIU’ IN DIFFICOLTA’ A MONTECARLO: LE CAUSE

CHARLES LECLERC: “DOBBIAMO ANCORA LAVORARE SULLA MESSA A PUNTO”

CARLOS SAINZ: “SENSAZIONI INCORAGGIANTI QUEST’OGGI”

MAX VERSTAPPEN: “DOBBIAMO LAVORARE PER TROVARE IL BILANCIAMENTO”

LEWIS HAMILTON: “PISTA PIENA DI BUCHE, E’ TREMENDO”

SERGIO PEREZ: “LE FERRARI SONO MOLTO VELOCI”

LANDO NORRIS: “MI SENTO MOLTO MEGLIO RISPETTO A UNA SETTIMANA FA”

FERNANDO ALONSO: “MONTECARLO E’ UN CIRCUITO DIVERSO DA TUTTI GLI ALTRI”

SEBASTIAN VETTEL: “A MONTECARLO NON SI PUO’ SBAGLIARE”

PIERRE GASLY: “ABBIAMO RACCOLTO TANTI DATI OGGI”

VALTTERI BOTTAS: “PECCATO PER IL PROBLEMA AL MOTORE”

MICK SCHUMACHER ABBIAMO AVUTO DEI PROBLEMI IN FP1″

NICO ROSBERG: “HAMILTON E’ STATO PIU’ SFORTUNATO RISPETTO A RUSSELL”

VIDEO CHARLES LECLERC: “IMPRESSIONI POSITIVE”

VIDEO MAX VERSTAPPEN: “ERO PIU’ CONTENTO IN FP1 CHE IN FP2”

VIDEO L’INCIDENTE DI DANIEL RICCIARDO

18.10 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

18.09 Ferrari che può trarre ottimi spunti in vista delle qualifiche e della gara per il passo dimostrato visto che la macchina sembra funzionare con tutte le mescole. Ora chiaramente a partire da domani si dovrà concretizzare.

18.07 Mercedes un po’ più in difficoltà con Russell in sesta posizione a 0.750, mentre Hamilton anche per il traffico non è andato oltre il 12° tempo a 1.611.

18.05 Leclerc e Sainz davanti a tutti al termine di questa FP2. Ottimi segnali da parte della Rossa con il monegasco davanti in 1:12.656 a precedere di 0.044 Sainz, di 0.379 Perez e di 0.447 di Verstappen. Ferrari ancora contro Red Bull e F1-75 efficiente soprattutto nell’ultimo settore.

18.02 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles LECLERC Ferrari1:12.656 6

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.044 6

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.379 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.447 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.638 5

6 George RUSSELL Mercedes+0.750 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.980 4

8 Fernando ALONSO Alpine+1.256 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.403 5

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.478 3

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.583 3

12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.611 3

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.812 4

14 Alexander ALBON Williams+1.830 4

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.869 3

16 Lance STROLL Aston Martin+1.967 4

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.238 3

18 Esteban OCON Alpine+2.560 3

19 Nicholas LATIFI Williams+3.620 4

20 Daniel RICCIARDO McLaren- – 1

18.00 BANDIERA A SCACCHI!!!

17.59 Sainz risponde con 1:16.298 con le hard, davvero notevole!

17.58 1:16.283 per Leclerc che, trovando pista libera, dimostra di andare veramente forte anche con le soft. Il monegasco sembra in palla.

17.56 Ferrari sta girando con le soft, mentre Red Bull con le medie e da questo punto di vista le gomme a banda gialla sembrano funzionare meglio.

17.55 1:17.158 per Leclerc con gomme soft.

17.54 1:17.5 per Russell, ma probabilmente ha trovato traffico. Difficile valutare il passo gara.

17.53 1:16.4 per Verstappen, ma c’è tanto Perez. Ferrari in pista con Leclerc.

17.52 Si torna in pista per la simulazione passo gara.

17.50 Ferrari e Red Bull ai box per fare il punto della situazione.

17.48 SAINZ! Vicinissimo lo spagnolo a Leclerc con 44 millesimi di ritardo da Leclerc. L’iberico vuole cancellare quanto accaduto nei precedenti weekend.

17.46 Ferrari che fa una grande differenza soprattutto nel terzo settore in termini di trazione.

17.44 Di seguito l’ordine di tempi aggiornato:

1 Charles LECLERC Ferrari1:12.656 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.221 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.379 3

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.447 2

5 Lando NORRIS McLaren+0.638 3

6 George RUSSELL Mercedes+0.750 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.980 3

8 Fernando ALONSO Alpine+1.256 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.403 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.481 2

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.583 2

12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.611 2

13 Alexander ALBON Williams+1.830 2

14 Lance STROLL Aston Martin+1.967 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.238 2

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.423 2

17 Esteban OCON Alpine+2.560 3

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+3.053 3

19 Nicholas LATIFI Williams+3.620 2

20 Daniel RICCIARDO McLaren- – 1

17.42 Leclerc stava migliorando, ma ha trovato traffico. Peccato!

17.41 Non c’è un attimo di tregua e Sainz migliora e si porta in seconda posizione a 0.221 da Leclerc.

17.39 Verstappen è sempre quarto a 0.447 dalla vetta nel frattempo.

17.38 Perez si scuote e si porta in seconda posizione a 0.379 da Leclerc, mentre Verstappen si rilancia e potrebbe avvicinarsi.

17.37 VOLA LECLERC!!! 1:12.656 per Charles che fa una differenza imbarazzante nell’ultimo settore con 0.410 di margine su Sainz e 0.447 su Verstappen. Norris 4° a 0.638 e Perez 5° a 0.668.

17.34 UNO-DUE FERRARI!!! Leclerc si porta in vetta con il crono di 1:12.764 a precedere di 0.302 Sainz e di 0.339 Verstappen. Con le soft le Rosse vanno forte.

17.32 Verstappen si porta in vetta con il crono di 1:13.103, attendiamo la risposta di Leclerc

17.29 Suona la campana Leclerc che, con il record nell’ultimo settore, si porta in vetta con il crono di 1:13.125 a precedere di 0.199 Perez e di 0.230 su Verstappen. Gomme rosse per tutti.

17.28 Si vedono le gomme soft e Perez si conferma davanti con il crono di 1:13.324 a precedere Verstppen di 31 millesimi. Terzo Russell a 0.560 e Hamilton settimo a 0.943.

17.27 Tutti in pista per continuare il lavoro di messa a punto.

17.25 RIPRENDE LA SESSIONE!!!

17.23 Per quanto riguarda Ricciardo, l’australiano ha perso il posteriore in percorrenza dell’ingresso della prima chicane nella zona delle Piscine.

???? RED FLAG ???? Ricciardo into the barriers after getting out of shape going through the swimming pool section#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/VJtJOnDKPx — Formula 1 (@F1) May 27, 2022

17.21 In attesa della ripresa della FP2, si conferma il confronto tra Red Bull e Ferrari con Perez e Verstappen a comandare, ma con le medie. Leclerc e Perez vicini e con le gomme dure, un segnale importante!

17.19 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:14.001 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.254 1

3 Charles LECLERC Ferrari+0.254 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.273 1

5 George RUSSELL Mercedes+0.326 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.360 1

7 Lando NORRIS McLaren+0.622 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.712 1

9 Fernando ALONSO Alpine+0.964 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.496 1

11 Lance STROLL Aston Martin+1.538 1

12 Alexander ALBON Williams+1.978 1

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.092 1

14 Esteban OCON Alpine+2.287 1

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.671 2

16 Nicholas LATIFI Williams+3.295 1

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.771 1

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+4.431 1

19 Daniel RICCIARDO McLaren– 1

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – – –

17.17 ATTENZIONE!!! BANDIERA ROSSA!!!! Ricciardo contro le barriere nella zona delle Piscine!

17.16 Sainz migliora ancora con le dure, ma è sempre quarto a 0.273 con le medie immediatamente alle spalle di Leclerc.

17.14 Curioso che Leclerc con le dure abbia realizzato lo stesso crono di Verstappen con le medie al millesimo.

17.12 Leclerc migliora con le dure a 0.254 ed è terzo dietro a Perez e a Verstappen. Sainz è quarto a 0.450. Le Ferrari sono le uniche a girare con le dure, rispetto agli altri tutti con le medie.

17.10 Uno-due Red Bull ora con Perez a comanda in 1:14.001 a precedere di 0.254 Verstappen e di 0.622 Norris. Sainz 5° a 0.879 e Leclerc 7° a 1.034.

17.09 La pista si gomma sempre di più con Perez che si porta davanti a tutti con le medie in 1:14.001 a precedere Sainz di 0.879 con le dure e Verstappen a 0.914. Sesto Leclerc a 1.034 da Perez, anch’egli con gomme dure.

17.07 Risponde subito Verstappen che con le medie si porta al comando con il crono di 1:14.915 a precedere di 55 millesimi Norris e di 0.847 su Leclerc. I primi due con gomme medie e Leclerc con le dure.

17.06 Leclerc suona la campana con le dure! Il monegasco della Rossa in vetta con il tempo di 1:15.762 con 210 millesimi di vantaggio su Magnussen e 0.414 su Perez, ultimi due con le meie. Sainz 5° a 0.746 sempre con le dure. Verstappen non ha ancora completato un giro.

17.04 Arrivano i primi tempi con Perez che comanda con il crono di 1:16.176 a precedere Hamilton di 0.024 e Alonso di 0.684. Leclerc settimo a 1.718, ma è con le dure a differenze delle medie degli altri.

17.02 In pista anche le Ferrari di Sainz e di Leclerc e le Mercedes di Russell e di Hamilton.

17.01 In pista subito Albon, Latifi, Magnussen, Ocon, Verstappen. L’olandese della Red Bull con gomme medie.

17.00 VIA ALLA FP2!!!

16.59 In tutto questo, le previsioni meteo danno probabile l’arrivo della pioggia per domani, giornata di FP3, ma soprattutto delle qualifiche.

16.56 MGU-H e trasmissione cambiata sulla Haas di Mick Schumacher. Sempre MGU-H con problemi sulla vettura di Botta. Motore Ferrari sempre protagonista, per cui attenzione.

16.53 Grazie ad una serie di innovazioni apportate tanto sul fronte delle strategie di gestione dell’ibrido quanto su quello della sovralimentazione, il motore Superfast del Cavallino dovrebbe essere a proprio agio tra le strette e tortuose strade del Principato.

16.50 Gara, chiaramente, condizionata dalla mancata partecipazione alla corsa di Leclerc per l’incidente nel corso delle qualifiche che gli avevano regalato la pole-position. Il monegasco saprà sfatare il tabù?

16.47 Ferrari favorita, ma attenzione al talento di Max Verstappen che su un circuito così tecnico potrebbe esaltarsi, ricordando il successo dell’anno passato davanti a Carlos Sainz e a Lando Norris.

16.44 Si arriva quindi ad una rapidissima destra-sinistra (Antony Noghes) che immette sul rettilineo principale.

16.41 Poi un breve tratto rettilineo prima della curva a sinistra di 90° detta del Tabaccaio, e quindi la doppia chicane delle Piscine che porta al La Rascasse, tornante a destra di 150°, dove Leclerc mise in scena il suo talento con un sorpasso ai danni di Romain Grosjean.

16.38 Terminato il tornante si gira a destra verso il Mirabeau basso e poi ancora a destra si percorre il Portier prima di imboccare il curvone veloce del Tunnel. Al termine c’è una staccata molto impegnativa per impostare la Chicane del Porto, non facile per i piloti.

16.35 Successivamente i piloti affrontano un piccolo rettilineo molto ondulato “Beau Rivage” che precede il curvone a sinistra “Massenet”. Subito dopo si percorre la controcurva a destra del Casino, e dopo un breve rettilineo in discesa si arriva al Mirabeau alto curva a destra. Un breve tratto in discesa porta poi al tornante più lento di tutto il mondiale, un “180°gradi” famosissimo (Loews).

16.32 Montecarlo è un circuito cittadino, vecchia scuola, formato da 10 curve a destra e 9 a sinistra e i tratti considerati ad “alta” velocità sono soltanto 4. Dopo il rettilineo principale la prima curva, di circa 90° a destra, è la Sainte Devote, patrona del Principato.

16.29 Sarà un bel banco di prova per tutti visto che sarà la prima volta per queste macchine a effetto suolo di nuova generazione in un contesto così diverso.

16.26 Aspetti questi peculiari a Monaco, visto che le vetture dovranno adottare un assetto speciale con alto carico aerodinamico per massimizzare l’aderenza alle basse velocità, con grip garantito meccanicamente dai pneumatici e aerodinamicamente dal carico.

16.23 Sulla carta il layout del Principato si presta molto bene alle caratteristiche della F1-75, monoposto dotata di tanta deportanza e con grande trazione.

16.20 La Ferrari va a caccia di conferme dopo la FP1.

16.17 La Scuderia di Maranello è ben presente, considerando anche il terzo posto di Carlos Sainz, ma le Red Bull marcano da vicino: Sergio Perez secondo ad appena 39 millesimi, Max Verstappen quarto. Le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton sembrano essere in crisi.

16.14 Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1. Il padrone di casa si è distinto al volante della Ferrari e insegure il riscatto dopo il ritiro forzato di Barcellona.

16.11 Si preannuncia un turno particolarmente intenso e cruciale per tutti gli atleti, dopo una prima sessione che ha già fornito i primi segnali.

16.08 I piloti avranno a disposizione un’ora di tempo per trovare il giusto feeling col tracciato e per proseguire nel lavoro di messa a punto in vista di qualifiche e gara.

16.05 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Montecarlo 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino del Principato di Monaco.

15.11 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 17.00 per una FP2 davvero importante sia sul fronte time attack, sia su quello dei long run. Per il momento grazie e buon proseguimento di giornata.

15.09 Buon inizio di weekend, invece, per la McLaren con Norris quinto e Ricciardo settimo. Si confermerà anche nella FP2 il team di Woking?

15.07 C’era molta curiosità sulla Mercedes che, dopo quanto visto al Montmelò, voleva sbarcare a Montecarlo per inserirsi nella lotta per la vetta… al momento Russell è ottavo a 680 millesimi, mentre Hamilton è decimo a 968, disperato per un “porpoising” nuovamente clamoroso sulla W13.

15.05 Cosa ci ha detto questa prima sessione? Niente di nuovo… tutto sembra portare verso l’ennesimo duello Ferrari-Red Bull con Charles Leclerc che si è messo in cima alla classifica, mentre Verstappen è quarto a soli 181 millesimi, con Perez e Sainz nel mezzo. La sensazione, tuttavia, è che le due rivali abbiano lasciato molti assi nel taschino per ora…

15.03 RIEPILOGO TEMPI FP1

1 Charles LECLERC Ferrari1:14.531 4

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.039 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.070 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.181 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.525 4

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.552 4

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.626 4

8 George RUSSELL Mercedes+0.680 5

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.856 3

10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.968 5

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.005 3

12 Lance STROLL Aston Martin+1.008 4

13 Fernando ALONSO Alpine+1.218 2

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.275 4

15 Alexander ALBON Williams+1.579 4

16 Esteban OCON Alpine+1.784 3

17

Guanyu

ZHOU

Alfa Romeo+1.886 3

18 Nicholas LATIFI Williams+3.183 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.105 1

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- –

15.01 Il turno si chiude senza scossoni. Leclerc completa un altro giro sul passo dell’1:16, se si tratta già di una simulazione di passo gara, si tratterebbe davvero di un crono interessante…

15.00 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE QUI LA FP1 DEL GP DI MONACO!!!!!!

14.59 Ultimo minuto della FP1, tutti su tempi altissimi e già proiettati verso il turno che chiuderà la giornata. Leclerc prosegue con un buon T1 poi allunga alla chicane del porto. Stranissima questa tattica della Ferrari che, a quanto pare, si concentra solamente sul primo settore. Hamilton, invece, si lamenta dei saltellamenti della sua W13 “Ormai perdo la testa” il suo ultimo team radio…

14.58 In questo momento non migliora nessuno in pista, anzi la sensazione è che molti stiano provando i primissimi giri delle simulazioni di passo gara.

14.57 Lo spagnolo della Ferrari, come Leclerc, alza il piede nel T2 e abortisce il giro dopo aver sbagliato l’ingresso alla chicane del porto…

14.56 Siamo ormai nelle ultimissime battute di questa FP1, vedremo se qualcuno proverà a superare il crono messo a segno da Leclerc, o si inizierà già a pensare alla FP2… Attenzione! Subito Sainz da record nel T1 in 19.588!

14.55 Leclerc si rilancia ed è di nuovo record nel T1 in 19.632, quindi rallenta di nuovo nel T2 e lascia perdere il giro…

14.54 Ancora ottimo T1 per Leclerc in 19.654, nel T2 si presenta con un buon 35.389, quindi chiude senza migliora per un soffio. Lungo di Perez dove? Sempre in curva 1…

14.53 Di nuovo Leclerc record nel T1 in 19.634! Il monegasco arriva al T2 e rallenta senza spingere. Torna in pista Russell con gomme hard, inizia una simulazione di passo gara?

14.52 Anche Magnussen finisce lungo alla Sainte Devote, mentre Perez fa segnare il suo migliore T1, si migliora anche nel T2 con 124 millesimi di distacco e chiude secondo a 39 millesimi!

14.51 Risponde Sainz! Secondo a 70 millesimi dal compagno di scuderia! La Ferrari piazza la zampata!

14.50 Leclerc ci riprova e stampa il nuovo record nel T1 in 19.666, arriva al T2 e si migliora ancora, quindi conclude il suo giro in 1:14.531 ed è primo con 181 millesimi su Verstappen!

14.49 Leclerc si rilancia, fa segnare buoni tempi tra T1 e T2 ma non migliora il suo tempo. Norris ottimo nel T1, poi trova traffico e sbaglia anche alla chicane del porto

14.48 Perez migliora e si mette al terzo posto a 111 millesimi dalla vetta con record nel T3 in 19.815

14.47 Mentre Leclerc centrava il secondo tempo, Verstappen ha sbagliato in curva 1 ed è finito lungo alla Sainte Devote

14.46 Sainz parte con gomma media per il suo giro ed è record nel T1 in 19.674, risponde Leclerc in 19.682. Lo spagnolo arriva al T2 con 167 millesimi su Verstappen, Leclerc leggermente più lento. Sainz trova traffico nel T3 e lascia il giro, il padrone di casa no ed è secondo a 34 millesimi

14.45 Perez si mette in scia al compagno di team a 188 millesimi, le Ferrari iniziano su tempi alti

14.44 Russell di nuovo record nel T1 in 19.706 ma non migliora, lo fa Verstappen che stampa un ottimo 1:14.712 con 344 millesimi su Norris, con gomma media nuova

14.43 Di nuovo in pista Leclerc e Sainz. Cercheremo di capire il reale valore delle due vetture di Maranello

14.42 Ancora ai box le due Ferrari. Vedremo quando usciranno i due piloti per gli ultimi giri. Tsunoda ottavo a 480 millesimi, Magnussen 11° si infila tra le due Ferrari

14.41 Russell stampa un ottimo tempo nel T1, record in 19.746, arriva al T2 con soli 24 millesimi di ritardo da Norris e chiude terzo a 155

14.40 Gasly che giro!! Il francese si piazza in seconda posizione a 94 millesimi da Norris con gomme medie. Siamo ancora lontani dai tempi attesi. Un anno fa nella FP1 si chiude in 1:12.9…

14.39 Russell migliora e si mette al quinto posto a 368 millesimi da Norris, Perez chiude un giro ma rimane 13° a 1.222

14.38 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Lando NORRIS McLaren1:15.056 2

2 Daniel RICCIARDO McLaren+0.185 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.271 2

4 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.331 2

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.443 2

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.575 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.638 2

8 Charles LECLERC Ferrari+0.658 2

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.826 2

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.361 2

11 Alexander ALBON Williams+1.396 2

12 George RUSSELL Mercedes+1.409 3

13 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.439 3

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.459 2

15 Fernando ALONSO Alpine+2.317 1

16 Lance STROLL Aston Martin+2.474 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.580 1

18 Esteban OCON Alpine+3.750 2

19 Nicholas LATIFI Williams+4.130 2

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 1

14.37 Ancora fermo ai box Valtteri Bottas che non ha ancora realizzato un giro. Problemi per il finlandese in casa Alfa Romeo

14.36 Ricciardo risponde a Norris ed è secondo a 185 millesimi. Di nuovo ai box anche Hamilton e Verstappen.

14.35 Ancora un grande giro per Norris che scende a 1:15.056 e allunga a 271 millesimi su Verstappen e 331 su Vettel che balza al terzo posto grazie alle gomme soft!

14.34 Di nuovo Hamilton si migliora nel T1 in 20.043, arriva al T2 ma rallenta e lascia perdere il giro. In casa Ferrari cambio di set-up sulla vettura di Carlos Sainz. A breve torneranno in azione le due Rosse.

14.33 Ed ora è Lando Norris a centrare la migliore prestazione in 1:15.301 con 26 millesimi su Verstappen e 198 su Hamilton! Bello scatto del pilota della McLaren

14.32 Ricciardo glielo leva subito ed è terzo in 1:15.700 a 373 millesimi dalla vetta. Le due Ferrari rimangono ancora ai box in attesa del prossimo run

14.31 Il “Re Nero” si rilancia e migliora nel T1, quindi arriva al T2 confermandosi su ottimi tempi, quindi taglia il traguardo in 1:15.499 secondo a 172 millesimi da Verstappen con nuovo record nel T3 (20.016)

14.30 Preoccupante team radio per Hamilton che, parlando con il suo ingegnere di pista “Bono” parla di rimbalzi notevoli della sua W13

14.29 In pista anche Russell e Ricciardo, ora tocca anche a Max Verstappen! Norris fa segnare i suoi migliori parziali e sale al terzo posto a 393 millesimi dalla vetta. Gomme medie anche per il classe 1999

14.28 Hamilton migliora nel T2 e va a concludere il suo tentativo in quarta posizione a 644 millesimi con il record nel T3 (20.128)

14.27 Si lancia Hamilton con le medie, arriva al T1, però con 4 decimi di distacco da Verstappen. Norris a sua volta entra in azione, mentre Red Bull e Ferrari attendono ancora

14.26 Cornice di pubblico notevole a Monaco. 20.000 spettatori, sold out oggi, domani e domenica previste 24.000 per un totale di 68.000 spettatori nel weekend

14.25 Si riparte! SEMAFORO VERDE di nuovo!

14.24 Riportata ai box la Haas di Mick Schumacher, a breve si potrà tornare a girare nella FP1

14.23 Approfittando dello stop ecco LA CLASSIFICA DELLA FP1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:15.327 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.387 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.555 2

4 Daniel RICCIARDO McLaren+0.980 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.168 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.188 1

7 Lando NORRIS McLaren+1.251 1

8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.426 1

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.819 1

10 George RUSSELL Mercedes+1.970 2

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.975 1

12 Fernando ALONSO Alpine+2.046 1

13 Alexander ALBON Williams+2.184 1

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.305 1

15 Lance STROLL Aston Martin+2.318 1

16

Guanyu

ZHOU

Alfa Romeo+2.419 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.309 1

18 Esteban OCON Alpine+3.479 1

19 Nicholas LATIFI Williams+22.980 1

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 1

14.21 Intanto momento particolare all’ingresso dei box. Alonso è fermo e alle sue spalle c’è anche Mick Schumacher. Bandiere gialle. Il tedesco ha un problema e viene spinto ai box. BANDIERA ROSSA ora

14.20 Hamilton fa segnare i suoi migliori parziali ma rimane settimo. Verstappen si rilancia ed è record nel T1 in 19.796, arriva al T2 e alza il piede

14.19 Leclerc si rilancia ma arriva lungo in curva 1, finendo momentaneamente nella via di fuga della Saint Devote

14.18 Leclerc si rilancia ed è subito record nel T1 in 19.811, Verstappen 19.812! Nel T2 vola l’olandese in 35.364 ed è primo in 1:15.327 con 387 millesimi su Leclerc e 555 su Sainz

14.17 Sainz di nuovo record nel T1 in 19.875, arriva al T2 si migliora ancora, quindi chiude il suo giro in 1:15.882 ed è primo con un solo millesimo su Leclerc! Terzo Verstappen a 51

14.16 Verstappen migliora e si mette a 50 millesimi da Leclerc con il record nel T2, con hard invece che media. Torna subito in azione il monegasco. Turno davvero intenso a Montecarlo

14.15 Leclerc fa il nuovo record nel T1 poi trova traffico e torna ai box. Il monegasco non ha sostituito parti del motore per cui tutto ok a livello di penalità per questo GP

14.14 Sainz record nel T1 e T2 sale in vetta in 1:16.020, Leclerc risponde a 137 millesimi, terzo Verstappen a 393 poi Norris a 717 e Hamilton a 870

14.13 Sainz si porta al secondo posto a 415 millesimi mentre Verstappen segna un ottimo T1, non migliora nel T2 e chiude a 119 millesimi da Leclerc

14.12 Per ora Mercedes nascosta, ma il turno è partito davvero molto forte per tutti. Una pista simile va conosciuta in fretta per trovare il limite giro dopo giro

14.11 Leclerc record anche nel T2, chiude in 1:16.157 e si mette al comando con 425 millesimi su Verstappen e 443 su Norris

14.10 Le Ferrari girano con le medie, tutti gli altri con le hard. Alonso ora è quarto a 374 millesimi davanti a Stroll e Leclerc che stampa di nuovo il record nel T1 in 20.123. Verstappen in vetta in 1:16.582

14.09 Sainz sale in vetta in 1:17.252, Leclerc alza il piede nel T2 e non migliora. Lo fa Norris, secondo a 140 millesimi dallo spagnolo

1d.08 Norris secondo a 419 millesimi poi Stroll a 1.356 mentre Leclerc prosegue ed è di nuovo record nel T1

14.07 Sainz fa segnare i suoi migliori T1 e T2 ma non migliora, Leclerc record in ogni settore ed è primo in 1:17.993

14.06 Ricciardo sale al comando in 1:20.364 poi Alonso, Norris e Sainz

14.05 Sainz scende in 1:22.247 davanti a Perez in 1:22.367, poi Leclerc in 1:23.297

14.04 Verstappen chiude il primo giro in 1:30.304, Albon 1:24.291

14.03 Solamente Latifi e Hamilton attendono ancora qualche istante. Leclerc è in pista con le medie, Verstappen si lancia per il primo giro.

14.02 La sessione è partita subito senza indugi! Tutti in pista per trovare subito il feeling con una pista unica nel calendario.

14.01 Subito in pista Verstappen, Albon, Russell, Sainz, Perez, Vettel, Bottas e Leclerc!

14.00 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DI MONACO!!!!!!

13.57 Ancora pochi istanti e si parte! Tutto è pronto per il via della prima sessione di prove libere!

13.54 Attenzione anche alla Mercedes. Dopo i notevoli miglioramenti messi in mostra nella gara spagnola, il team di Brackley cerca conferme anche nel Principato. Potrà davvero inserirsi nella lotta per qualifiche e gara?

13.51 Sarà un weekend importantissimo anche per Carlos Sainz. Lo spagnolo, dopo una pessima gara al Montmelò, ha disperato bisogno di invertire il proprio trend e provare a comporre una doppietta rossa

13.48 Per il momento, tuttavia, la gara di casa non ha mai sorriso a Charles Leclerc. 18° nel 2018 dopo non aver concluso la gara per colpa dell’esplosione dei freni della sua Sauber, quindi ko anche nel 2019 al primo anno in Ferrari dopo un tentativo di rimonta rabbioso dopo una clamorosa eliminazione nel Q1, quindi l’anno scorso dopo la pole position arrivò il botto nel finale della Q3 che non gli permise di prendere parte alla gara

13.45 Charles Leclerc, dopo lo “zero” sfortunatissimo del Montmelò, quando stava andando a vincere la gara, cercherà il riscatto sul suo tracciato. Il padrone di casa numero 1 farà di tutto per rifarsi dopo la beffa catalana

13.42 In casa Ferrari, inutile girarci attorno, questo weekend sarà fondamentale. La F1-75 dovrebbe sposarsi bene a Montecarlo grazie alla sua efficienza sulle curve lente e alla sua trazione. Tutto ciò sarà confermato?

13.39 Max Verstappen è primo in classifica generale, e non gli succedeva da Abu Dhabi e ora proverà a mettere pressione su Charles Leclerc che, fino a questo momento, lo precedeva con buon margine visti i due “zero” dell’olandese.

13.36 La Red Bull sbarca a Montecarlo con la chiara intenzione di proseguire sul ruolino di marcia delle ultime uscite. Dopo il pacchetto di aggiornamenti di Imola, infatti, il team di Milton-Keynes ha centrato 3 successi consecutivi, 2 dei quali doppiette, per cui faranno di tutto per “battere il ferro finché è caldo”.

13.33 Cosa dovremo attenderci da questa prima sessione di prove libere? Vedremo se quanto pre-annunciato sarà confermato. Sulla carta, infatti, il lay-out del tracciato monegasco potrebbe favorire la Ferrari e andare a discapito della Red Bull. Sarà davvero così?

13.30 Siamo a 30 minuti esatti dal via della FP1. Il meteo vede sole pieno e temperature attorno ai 27°. Tutto il weekend dovrebbe proseguire su questa scia, senza intoppi di sorta

13.29 Lando Norris conferma la sua presenza in questa FP1. L’inglese non è ancora al meglio delle sue condizioni, questa mattina non ha partecipato alla sessione dedicata ai media, ma ha assicurato che salirà sulla vettura.

13.27 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2022 F1

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 110

2 Charles Leclerc MON FERRARI 104

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 85

4 George Russell GBR MERCEDES 74

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 65

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 46

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 39

8 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 38

9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 30

10 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 15

11 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 11

12 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 11

13 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 6

14 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 4

15 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 4

16 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 3

17 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 2

18 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Nico Hulkenberg GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 0

21 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

13.24 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2022 F1

1 RED BULL RACING RBPT 195

2 FERRARI 169

3 MERCEDES 120

4 MCLAREN MERCEDES 50

5 ALFA ROMEO FERRARI 39

6 ALPINE RENAULT 34

7 ALPHATAURI RBPT 17

8 HAAS FERRARI 15

9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 6

10 WILLIAMS MERCEDES 3

13.21 Siamo giunti, quindi, al settimo appuntamento di questa bellissima stagione. Reduci dal GP di Spagna gli spunti non mancheranno nel Principato con la sfida Ferrari-Red Bull che, almeno sulla carta, dovrebbe prendere il palcoscenico

13.18 Si inizierà con la prima sessione di prove libere alle ore 14.00, quindi si passerà alla FP2 alle ore 17.00 per completare le canoniche due ore di lavoro in pista

13.15 Buongiorno e benvenuti a Monte-Carlo! Tra 45 minuti esatti prenderà il via l’attesissimo fine settimana del GP di Monaco di F1

Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP di Montecarlo – Le cinque risposte del GP di Montecarlo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Montecarlo, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato cittadino del Principato, le squadre saranno a lavoro in cerca del miglior assetto possibile per essere da subito performanti su una pista molto particolare.

Osservata speciale sarà la Ferrari. La Rossa si presenta a questo appuntamento con la voglia di dimenticare l’esito poco favorevole del fine-settimana in Spagna. Il ritiro del monegasco Charles Leclerc ha avuto effetti molto negativi nelle classifiche piloti e costruttori dal momento che la scuderia di Maranello ha perso il primato, con Max Verstappen e Red Bull a fare la voce grossa.

Sarà interessante capire con quale spirito correranno Verstappen e Red Bull. L’anno passato l’olandese trionfò approfittando della p.1 lasciata vuota da Leclerc, impossibilitato a partire per i danni riportati nel crash delle qualifiche. Il neerlandese potrebbe gareggiare pensando al campionato. Vedremo che ruolo avranno le Mercedes, apparse in crescita a Barcellona.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Montecarlo, settimo round del Mondiale 2022 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si cominci alle ore 14.00 con la FP1 e si proseguirà con la FP2 dalle 17.00. Buon divertimento!

@RACINGPICTURE