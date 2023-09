F1, Carlos Sainz: “Una giornata incoraggiante, dobbiamo lavorare sui dettagli”

Un venerdì positivo per la Ferrari a Montecarlo, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino più famoso del mondo le due Rosse hanno terminato in vetta con Charles Leclerc davanti al compagno di squadra Carlos Sainz di appena 44 millesimi. Immediatamente dietro alle due F1-75 ci sono le Red Bull: il messicano Sergio Perez a 0.379 e l’olandese Max Verstappen a 0.447.

La monoposto di Maranello si è dimostrata super performante e con tutte le mescole portate da Pirelli: basti pensare che Sainz con le dure abbia ottenuto un tempo di 1:16.2 molto vicino a quello di Leclerc con le soft nella simulazione del passo gara. Segno che la vettura è ben bilanciata e si trova su questo tracciato, come un po’ si prevedeva.

E’ quindi con soddisfazione che Sainz, come riportato dal sito ufficiale della Ferrari, ha commentato quanto fatto quest’oggi: “Una giornata incoraggiante quella odierna: abbiamo completato il nostro programma e ottenuto buone prestazioni in pista. Monte Carlo è sempre un circuito impegnativo ma anche un tracciato molto divertente sul quale spingere. Le qualifiche domani saranno molto serrate ma fin qui possiamo dirci soddisfatti del lavoro che abbiamo portato avanti dal momento che siamo riusciti a migliorarci ogni volta che scendevamo in pista. Ora si tratta solo di lavorare sui dettagli per trovare il perfetto bilanciamento per domani“, le considerazioni di Carlos.

A questo punto vedremo cosa accadrà domani, con la scuderia italiana che non dovrà commettere errori per sfruttare il vantaggio tecnico evidenziato quest’oggi.

Foto: LaPresse