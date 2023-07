LIVE MotoGP, GP Indonesia 2022 in DIRETTA: griglia di partenza. 5° Bastianini, 6° Bagnaia. Marc Marquez in quinta fila!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 E DELLE QUALIFICHE DI F1 ALLE 13.00 E ALLE 16.00

MARC MARQUEZ 15° TRA PIOGGIA E CADUTE

FABIO QUARTARARO: “BELLO TORNARE IN POLE”

JORGE MARTIN: “TUTTI VICINI SUL PASSO GARA”

JOHANN ZARCO: “NON FACILE TROVARE IL GIRO VELOCE”

9.13 Attenzione poi al meteo, con la pioggia sempre in agguato in Indonesia, anche se le percentuali sono piuttosto basse in vista di domani.

9.12 La griglia di partenza della gara:

1 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.793 19 1’31.608 16 1’41.454 10

2 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.525 17 0.296 0.011 1’31.904 16 1’35.317 17

3 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’34.242 20 0.285 0.255 1’31.893 20 1’35.268 22

4 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.275 20 0.409 0.009 1’32.017 17 1’36.339 14

5 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’34.327 17 0.313 0.017 1’31.921 14 1’50.269 2

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.219 6 7 311.2

7 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.543 22 0.441 0.032 1’32.049 21 1’34.750 23

8 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.893 21 0.498 0.057

9 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.562 19 0.357 0.044 1’31.965 21 1’34.713 17

10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.252 14 0.400 0.043 1’32.008 17 1’43.263 6

11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.631 6 8 0.412 0.412 307.6

12 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.881 16 0.030 0.030 1’31.638 17 1’34.942 11

13 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.666 6 7 0.447 0.035 310.3 Q1

14 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.695 2 5 0.476 0.029 315.7 Q1

15 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.830 2 5 0.611 0.135 309.4 Q1

16 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.831 6 6 0.612 0.001 310.3 Q1

17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’31.870 6 8 0.651 0.039 306.8 Q1

18 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.875 6 8 0.656 0.005 309.4 Q1

19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.987 3 7 0.768 0.112 310.3 Q1

20 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.006 5 7 0.787 0.019 310.3 Q1

21 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.122 3 7 0.903 0.116 307.6 Q1

22 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.140 3 8 0.921 0.018 306.8 Q1

23 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’32.299 6 8 1.080 0.159 307.6 Q1

24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.330 3 8 1.111 0.031 305.9 Q1

9.10 In vista della gara dobbiamo aspettarci grande equilibrio. Quartararo ha dimostrato un passo importante durante le prove, ma lo stesso anche Ducati e Ktm: decisiva sarà la scelta migliore della gomma posteriore.

9.07 Comunque, per come si era messa, va bene il 6° posto per Bagnaia. Ottima la quinta posizione di Bastianini, che sappiamo essere un animale da gara. Abbiamo quattro Ducati nelle prime sei posizioni, un buon segnale in vista della gara, dove il favorito sarà comunque Quartararo. Marc Marquez dovrà provare a risalire dalla quindicesima casella.

9.06 Terminate le qualifiche, pole-position di Fabio Quartararo in 1’31″067. 2° Martin a 0.213, chiude la prima fila Zarco a 0.311. A seguire Binder, Bastianini, Bagnaia, Oliveira, Rins, Miller, Aleix Espargarò, Di Giannantonio e Morbidelli.

9.05 Zarco, Binder e Bastianini si collocano dalla terza alla quinta posizione in extremis, Bagnaia scivola in sesta piazza.

9.03 Un minuto al termine, vediamo se Bagnaia riesce a ‘salvare’ la prima fila. Ultimo tentativo per tutti. Bastianini al momento è nono.

9.02 Cade Aleix Espargarò, ecco le ‘solite’ bandiere gialle. Compromesso il giro di Bastianini: ormai è sempre così in MotoGP. Ha fatto bene Bagnaia a scendere in pista per primo.

9.02 Si migliora anche Quartararo, 1’31″067. 2° Martin a 0.213, 3° Bagnaia a 0.440.

9.01 Bagnaia si migliora ed è sempre secondo.

8.59 Niente da fare, si rialza Bagnaia.

8.59 0.125 di vantaggio per Bagnaia al primo intermedio, 0.119 al secondo.

8.58 Bagnaia gira da solo, meglio così: si mette al riparo da bandiere gialle.

8.57 Si rilancia Bagnaia dopo aver cambiato gomme: rimonta ancora una media all’anteriore e una soft al posteriore.

8.55 Per ora bene Di Giannantonio e Bastianini, rispettivamente quinto e sesto.

8.54 Quartararo in testa con 0.388 su Bagnaia e 0.419 su Martin.

8.54 Caduta per Franco Morbidelli alla curva 5.

8.53 1’31″615 per Bagnaia, vediamo ora gli avversari.

8.53 Bagnaia stava effettuando un gran giro, ma nell’ultimo settore ha commesso un errore.

8.52 Media all’anteriore e soft al posteriore per Zarco, Bagnaia, Martin ed Oliveira.

8.51 Coppia di gomme soft per Bastianini, Miller e Di Giannantonio.

8.50 INIZIATA LA Q2! E’ caccia alla pole-position!

8.48 Saranno presenti quattro italiani: Morbidelli, Bagnaia, Bastianini e Di Giannantonio.

8.47 Alle 8.50 la Q2: 15 minuti per delineare la griglia di partenza.

8.44 Bravissimo Bagnaia ad uscire dalla trappola della Q1. Ora però avrà un treno di gomme soft in meno da utilizzare nella Q2: speriamo di non vedere bandiere gialle.

8.43 Dunque Marc Marquez domani partirà 15° sulla griglia di partenza, Joan Mir addirittura 18°!

8.42 1’31″219 per Bagnaia, che ha dominato la Q1 con 0.412 su Di Giannantonio. Fuori di un soffio Marini a 0.447. Seguono Bezzecchi, Marc Marquez, Pol Espargarò, Dovizioso, Mir, Alex Marquez, Vinales, Fernandez, Gardner, Binder e Nakagami.

8.41 Non ce la fa Luca Marini, chiude terzo. Passano Bagnaia e Di Giannantonio, fuori Marc Marquez!

8.40 Cade anche Mir!

8.39 CADE ANCORA MARC MARQUEZ ED E’ FUORI!!!

8.39 Marc Marquez perde tantissimo tempo in scia a Nakagami!

8.38 Vediamo se Luca Marini riuscirà a fare un favore al connazionale Bagnaia, eliminando Marc Marquez. Ultimi 2 minuti!

8.37 Pazzesco Di Giannantonio, sale in seconda piazza a 0.412 da Bagnaia.

8.37 Caduta per Bezzecchi, che ha rischiato il tutto per tutto.

8.36 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 1’31″219 per Bagnaia, si migliora di 448 millesimi: dovrebbe essersi messo al sicuro!

8.36 Marc Marquez torna in pista ora con la seconda moto.

8.36 Si lancia Bagnaia, ultimi due tentativi con gomma soft nuova al posteriore.

8.35 E’ tutto apertissimo per le prime due posizioni. Bezzecchi e Marini sono le mine vaganti che potrebbero estromettere Bagnaia o Marquez (o entrambi…) dalla Q2.

8.34 Marquez rientra ai box in scooter, avrà tempo per utilizzare la seconda moto.

8.33 CADE MARC MARQUEZ alla curva 13! Ma mancano ancora 6’30”, corre verso i box: ha ancora tempo per salire sulla seconda moto.

8.32 Marquez ha già cambiato gomme ed è rientrato in pista, tutti gli altri sono ai box.

8.31 Bagnaia al comando con 0.028 su Bezzecchi e 0.116 su Marini. Marc Marquez è 4° a 0.163, ma lo spagnolo ha commesso un errore visibile nel suo tentativo migliore. 5° Di Giannantonio, poi Alex Marquez e Pol Espargarò.

8.28 Bezzecchi e Marini nelle prime due posizioni! 3° Marc Marquez, poi Di Giannantonio, Pol Espargarò e Bagnaia.

8.27 Il tempo è bene ottenerlo subito, perché poi con le bandiere gialle si rischiano beffe dolorose…

8.26 Media all’anteriore e soft al posteriore per tutti, tranne per Di Giannantonio che monta una coppia di soft.

8.25 Iniziata la Q1, durerà 15 minuti. Solo due pass in palio per la Q2.

8.22 Oltre alle due Honda ufficiali, Bagnaia dovrà fare attenzione anche alla mina vagante Bezzecchi, ma anche alla Suzuki di Mir.

8.20 Dovizioso, Marini, Vinales, Fernandez, Nakagami, Mir, Binder, Pol Espargarò, Di Giannantonio, Bagnaia, Bezzecchi, Alex Marquez, Gardner e Marc Marquez: sono i piloti che prenderanno parte alla Q1.

8.18 Alle 8.25 inizierà una Q1 cruciale per Francesco Bagnaia. Ricordiamo che solo i primi due piloti si qualificheranno per la Q2, tutti gli altri partiranno dalla tredicesima posizione in poi. Sarà durissima, perché dovrà fare i conti con le due Honda ufficiali di Marc Marquez e Pol Espargarò.

8.16 I tempi delle FP4 contano poco o nulla in termini di classifica, quello che va valutato è il passo. In questo senso sono piaciuti molto i francesi Zarco e Quartararo, ma anche la KTM di Oliveira. Marc Marquez è calato alla distanza con la soft al posteriore. Discreto Bagnaia con le medie, ma la sensazione è che gli manchi ancora qualcosa.

8.15 Concluse le FP4. Morbidelli chiude davanti a tutti in 1’31″968, 2° Bezzecchi a 0.452, 3° Zarco a 0.552. Completano la top10 Quartararo, Rins, Martin, Bastianini, Miller, Oliveira e Marini. 12° Bagnaia.

8.14 Zarco sale in terza piazza a 0.552. Il francese ha convinto sulla lunga distanza.

8.12 FRANCO MORBIDELLI AL COMANDO! 1’31″968, il romano ha montato però gomme nuove: media all’anteriore e soft al posteriore.

8.12 Marquez finisce nella ghiaia.

8.11 E’ molto buono il passo di Miguel Oliveira con la KTM (hard-soft). E’ calato invece Marc Marquez, che ha rischiato di cadere.

8.10 Luca Marini risale ed è 7° a 0.340 dal compagno di squadra Bezzecchi.

8.09 Rientrano in pista Bastianini e Bagnaia, entrambi con una media all’anteriore ed una soft al posteriore.

8.08 Zarco sale al 4° posto a 0.277. Stanno funzionando bene le gomme hard-medie utilizzate dal francese.

8.06 Ora si è alzato anche il passo di Bezzecchi, 1’33″5 con la soft al posteriore.

8.05 Bagnaia e Bastianini sono rientrati ai box. Morbidelli è molto indietro, ma sta girando con gomme usurate.

8.04 Non è male il passo di Bagnaia con le medie, ma i piloti con le soft al posteriore stanno girando più forte. Da capire quale sarà la scelta giusta per la gara.

8.03 Gli altri italiani: 13° Morbidelli, 14° Dovizioso, 17° Marini, 21° Di Giannantonio.

8.02 Al comando Bezzecchi davanti a Quartararo, Rins, Oliveira, Marc Marquez, Martin, Bagnaia, Binder, Aleix Espargarò, Pol Espargarò e Bastianini.

8.00 Si sta alzando il passo di Bagnaia, ora gira tra 1’33″0 e 1’33″2. Quartararo è mezzo secondo più veloce. Ricordiamo che il francese ha una soft al posteriore, l’italiano una media.

7.59 Bastianini, che monta una media all’anteriore e una soft al posteriore, è decimo a 0.711 da Bezzecchi.

7.58 1’32″420 per Bezzecchi, si migliora ancora. Quartararo secondo 0.184.

7.57 Marc Marquez è secondo a 0.363, terzo Bagnaia a 0.453. Bezzecchi sta davvero stupendo.

7.56 Scatenato Bezzecchi con la Ducati VR46: 1’32″426!

7.55 Oliveira è secondo a 2 decimi, 3° Bagnaia a 0.326.

7.54 Problema tecnico per la Ducati di Jack Miller, che rientra ai box.

7.53 Bezzecchi si porta in testa in 1’32″774, 432 millesimi meglio di Marc Marquez.

7.53 I piloti sono rientrati con le medesime gomme montate in precedenza.

7.51 Alle 8.25 si svolgerà la Q1, alle 8.50 la Q2.

7.50 Riprendono le FP4, 23’23” al termine della sessione.

7.46 Si riparte alle 14.50 locali, le 7.50 italiane. Resta da capire quali saranno i nuovi orari di Q1 e Q2.

7.45 Sempre tutto fermo, non vi sono comunicazioni dai commissari sulla ripresa delle FP4.

7.42 Gli addetti stanno versando il filler sull’olio, ma è un lavoro piuttosto lungo.

7.41 Zarco era caduto sull’olio lasciato in pista da Rins. Dunque diversi tratti del circuito potrebbero essere cosparsi di olio: una brutta gatta da pelare.

7.40 Gli addetti alla pista stanno pulendo l’asfalto dall’olio con degli stracci…

7.39 Chiaramente ora le qualifiche, inizialmente previste per le 8.05, partiranno in ritardo.

7.37 Ecco la Suzuki andata a fuoco:

Session red flagged! ???? Not the Indonesia heat @Rins42 was expecting but track conditions need to be assessed at Turn 13#MotoGP | #IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/jOjnoBTbl3 — MotoGP™???? (@MotoGP) March 19, 2022

7.35 C’è olio in pista lasciato dalla Suzuki. Ora bisognerà pulire l’asfalto, sarà una sosta abbastanza lunga.

7.33 Al momento Oliveira è al comando in 1’33″705 davanti a Mir, Quartararo, Zarco e Gardner. 6° Dovizioso, 7° Bagnaia. E’ una classifica ancora poco indicativa, la sessione era appena iniziata.

7.32 BANDIERA ROSSA! 23’32” al termine delle FP4. A differenza che in F1, in MotoGP il cronometro viene stoppato in regime di bandiera rossa.

7.32 Rins, nel momento in cui ha visto che la moto stava prendendo fuoco, si è lanciato sull’asfalto con un balzo.

7.31 Non viene data la bandiera rossa.

7.30 Va a fuoco la Suzuki di Rins! Arriva subito un commissario a spegnere l’incendio!

7.30 Finisce a terra Johann Zarco.

7.29 1’34″027 per Zarco, è in testa con 0.190 su Bagnaia.

7.28 Media-soft infine per Fabio Quartararo.

7.27 Doppia media per Morbidelli e Bagnaia. Marc Marquez ha optato per una dura all’anteriore ed una media al posteriore.

7.26 Doppia soft per Jack Miller, coppia di gomme medie per Jorge Martin.

7.26 Hard all’anteriore e soft al posteriore per la Honda di Pol Espargarò.

7.25 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP4 della MotoGP nel GP di Indonesia 2022.

7.21 Il cielo ora è nuvoloso, ma la pista è asciutta.

7.20 Domani non dovrebbe piovere per la gara: gli italiani non amano molto correre sul bagnato, a differenza di Marc Marquez.

7.15 Le FP4 dureranno 30 minuti. Saranno un test importante in vista della gara di domani.

7.05 La pista umida nelle FP3 ha impedito ai piloti di migliorare i tempi di ieri. Centauri come Bagnaia, Marc Marquez e Pol Espargarò dovranno transitare per la Q1: uno dei tre sarà certamente eliminato dalla Q2 e partirà, nella migliore delle ipotesi, dal 13° posto sulla griglia di partenza.

7.00 La classifica combinata di FP1, FP2 e FP3:

1 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.793 19 1’31.608 16 1’41.454 10

2 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.881 16 0.030 0.030 1’31.638 17 1’34.942 11

3 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’34.242 20 0.285 0.255 1’31.893 20 1’35.268 22

4 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.525 17 0.296 0.011 1’31.904 16 1’35.317 17

5 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’34.327 17 0.313 0.017 1’31.921 14 1’50.269 2

6 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.562 19 0.357 0.044 1’31.965 21 1’34.713 17

7 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.252 14 0.400 0.043 1’32.008 17 1’43.263 6

8 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.275 20 0.409 0.009 1’32.017 17 1’36.339 14

9 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.543 22 0.441 0.032 1’32.049 21 1’34.750 23

10 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.893 21 0.498 0.057 1’32.106 21 1’34.633 19

11 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’34.592 16 0.695 0.197 1’32.303 19 1’34.852 20

12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’34.707 16 0.706 0.011 1’32.314 17 1’34.947 20

13 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.715 20 0.736 0.030 1’32.344 17 1’35.210 15

14 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.838 19 0.810 0.074 1’32.418 15 1’35.856 15

15 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’35.258 21 0.863 0.053 1’32.471 19 1’34.350 21

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’34.897 17 0.946 0.083 1’32.554 19 1’35.127 20

17 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’34.676 18 0.949 0.003 1’32.557 17 1’35.944 13

18 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’35.186 18 1.018 0.069 1’32.626 20 1’35.060 19

19 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.499 17 1.020 0.002 1’32.628 17 1’34.643 19

20 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.479 18 1.033 0.013 1’32.641 16 1’34.840 21

21 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.357 21 1.237 0.204 1’32.845 11 1’34.250 16

22 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.578 16 1.239 0.002 1’32.847 7 1’34.067 20

23 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’37.116 18 1.406 0.167 1’33.014 17 1’37.304 16

24 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’36.771 18 1.615 0.209

6.57 La classifica delle FP3 svoltesi nella nottata italiana con asfalto bagnato:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.067 20 21 310.3

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.250 16 16 0.183 0.183 311.2

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’34.350 21 21 0.283 0.100 312.1

4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’34.409 20 20 0.342 0.059 307.6

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.633 19 19 0.566 0.224 306.8

6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.643 19 19 0.576 0.010 309.4

7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.713 17 18 0.646 0.070 309.4

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.750 23 24 0.683 0.037 308.5

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.840 21 21 0.773 0.090 308.5

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’34.852 20 20 0.785 0.012 303.3

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.942 11 11 0.875 0.090 302.5

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’34.947 20 20 0.880 0.005 306.8

13 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’35.060 19 19 0.993 0.113 305.9

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’35.127 20 20 1.060 0.067 308.5

15 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’35.210 15 16 1.143 0.083 310.3

16 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’35.268 22 22 1.201 0.058 311.2

17 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.317 17 17 1.250 0.049 310.3

18 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’35.856 15 15 1.789 0.539 304.2

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’35.944 13 16 1.877 0.088 305.9

20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’36.339 14 15 2.272 0.395 307.6

21 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’37.304 16 17 3.237 0.965 305.9

Not qualified (Out 105%) 1’38.770

20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.454 10 13 7.387 4.150 300.0

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.263 6 7 9.196 1.809 296.7

23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’50.269 2 4 16.202 7.006 292.6

6.55 Ben ritrovati amici di OA Sport. Dalle 7.25 seguiremo insieme le FP4 del GP d’Indonesia 2022, a seguire le qualifiche.

04.45: Appuntamento dunque per la FP4 dalle 07.25 italiane. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

04.44: Saranno quindi delle qualifiche in salita per i due protagonisti di questa sessione. Fondamentale a questo punto capire anche il passo gara in vista della FP4, prevista alle 07.25 italiane.

04.40: Date le condizioni della pista non è stato possibile migliorare i tempi di ieri e quindi la classifica combinata “condanna” sia Marc Marquez che Bagnaia, i migliori di questa FP3. Di seguito la graduatoria combinata:

1 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.793 19 1’31.608 16 – Q2

2 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.881 16 1’31.638 17 0.030 0.030 – Q2

3 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’34.242 20 1’31.893 20 0.285 0.255 – Q2

4 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.525 17 1’31.904 16 0.296 0.011 – Q2

5 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’34.327 17 1’31.921 14 0.313 0.017 – Q2

6 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.562 19 1’31.965 21 0.357 0.044 – Q2

7 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.252 14 1’32.008 17 0.400 0.043 – Q2

8 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.275 20 1’32.017 17 0.409 0.009 – Q2

9 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.543 22 1’32.049 21 0.441 0.032 – Q2

10 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.893 21 1’32.106 21 0.498 0.057 – Q2

11 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’34.592 16 1’32.303 19 0.695 0.197

12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’34.707 16 1’32.314 17 0.706 0.011

13 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.715 20 1’32.344 17 0.736 0.030

14 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.838 19 1’32.418 15 0.810 0.074

15 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’35.258 21 1’32.471 19 0.863 0.053

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’34.897 17 1’32.554 19 0.946 0.083

17 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’34.676 18 1’32.557 17 0.949 0.003

18 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’35.186 18 1’32.626 20 1.018 0.069

19 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.499 17 1’32.628 17 1.020 0.002

20 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.479 18 1’32.641 16 1.033 0.013

21 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.357 21 1’32.845 11 1.237 0.204

22 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.578 16 1’32.847 7 1.239 0.002

23 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’37.116 18 1’33.014 17 1.406 0.167

24 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’36.771 18 1’33.223 15 1.615 0.209

04.36: Marc Marquez si conferma davanti in questo turno con il tempo di 1:34.067 a precedere di 0.183 Bagnaia e di 0.283 un grande Bezzecchi. Marini quarto a 0.342.

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:34.067 2 63 F. BAGNAIA +0.183 3 72 M. BEZZECCHI +0.283 4 10 L. MARINI +0.342 5 42 A. RINS +0.566 6 44 P. ESPARGARO +0.576 7 43 J. MILLER +0.646 8 88 M. OLIVEIRA +0.683 9 36 J. MIR +0.773 10 4 A. DOVIZIOSO +0.785

BANDIERA A SCACCHI!!!

04.34: Marc Marquez fa una gran differenza in queste condizioni particolari e migliora il proprio riscontro in 1:34.067 precedendo Rins di 0.566 e Pol Espargaro di 0.576.

04.32: Ottima prestazione di Dovizioso che si porta con la Yamaha WithU RNA a 0.871.

04.31: Marc Marquez migliora con il crono di 1:34.344 a precedere di 0.540 Bagnaia e di 0.944 Pol Espargaro.

04.29: Bagnaia migliora il proprio riscontro e si porta 0.242 da Marc Marquez, mentre è terzo Pol Espargaro a 0.420. Bene Morbidelli e Dovizioso ora in quarta e quinta posizione a 0.755 e a 0.789.

04.27: Bagnaia si porta in seconda posizione 0.586 da Marc Marquez, con lo spagnolo che fa il tempo di 1:34.868.

04.26: Marc Marquez migliora il proprio riscontro in 1:35.550 a precedere di 0.388 Oliveira e di 0.467 Marini. Bagnaia è settimo a 0.949.

04.26: Bezzecchi è quinto a 0.751, mentre Bagnaia migliora ed è decimo a 1.950.

04.25: I riferimenti continuano ad abbassarsi: Marc Marquez guida con il crono di 1:35.648 con 0.290 su Oliveira e 0.408 su Miller. Bagnaia ha cominciato a girare con le slick ed è 13° a 2.570 dalla vetta.

04.23: Marc Marquez si porta al comando con la sua Honda in 1:36.211 a precedere di 0.279 Miller e di 0.313 Zarco.

04.21: Miller migliora ancora e si porta in vetta in 1:36.490 a precedere di 0.604 Zarco e di 0.954 Marc Marquez.

04.20: Cambia il padrone di questo turno con Zarco davanti a tutti in 1:37.029 a precedere di 0.380 Oliveira e di 0.387 Miller. Bezzecchi quinto a 1.808.

04.18: Miller ancora veloce in 1:37.481 a precedere di 0.085 Zarco e di 1.783 Bezzecchi.

04.16: Bezzecchi migliora ancora il proprio riscontro ed è secondo a 1.374. Nel frattempo anche altri piloti vanno in pista con le slick, tra cui anche Marc Marquez.

04.15: Zarco migliora il proprio riscontro ed è 1.425 da Miller.

04.14: Miller esaltato da queste condizioni di quasi asciutto con la Ducati: l’australiano migliora ancora con il crono di 1:37.860 a precedere di 2.076 Bezzecchi e di 2.983 Zarco.

04.12: Evidentemente è tempo di girare con le slick, visto che Bezzecchi ora è secondo a 2.869 da Miller, ora anche Zarco con due soft slick.

04.11: Migliora giro dopo giro Miller con la Ducati: 1:38.275 per l’australiano a precedere di 3.179 Quartararo e di 3.289 Pol Espargaro.

04.09: Miller abbatte il muro dell’1:40 e realizza il crono di 1:39.160 a precedere di 2.404 Pol Espargaro con la Honda e di 2.842 Miguel Oliveira.

04.07: Jack Miller si porta al comando con le due slick (morbide) in 1:40.284 a precedere di 1.718 Miguel Oliveira e di 1.969 Alex Marquez.

04.05: Nel frattempo Miller si porta in quarta piazza con le slick (due soft) a 0.381. Siamo però a più di dieci secondi dai tempi sull’asciutto, mentre Alex Marquez è secondo a 02.51 davanti al fratello Marc (0.317(.

04.04: Oliveira ottiene il miglior tempo di 1:42.002 a precedere di 0.317 Marc Marquez e di 0.644 Johann Zarco.

04.04: Nel frattempo Miller ci prova con una coppia di soft slick.

04.02: Marc Marquez si disimpegna piuttosto bene in queste condizioni con il crono di 1:42.319 con 310 millesimi di vantaggio su Oliveira e 327 su Zarco.

04.00: Oliveira rimane sempre in vetta a precedere di 0.506 Marc Marquez e di 0.629 Raul Fernandez su KTM. Bagnaia ora è nono a 1.223 ed è rientrato ai box.

03.57: Arrivano i primi miglioramenti con Oliveira che con la KTM abbassa di molto il limite con il crono di 1:42.629 a precedere di 0.904 Marc Marquez e di 1.033 Alex Marquez. Bagnaia è quinto a 1.223.

03.54: In questo momento i piloti stanno girando con gomme medie da bagnato con Quartararo davanti a tutti con il crono di 1:45.604.

03.50: VIA ALLA FP3! Vedremo con quali gomme i piloti gireranno visto l’asfalto umido/asciutto.

03.47: Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato di Mandalika, sede del Gran Premio di Indonesia 2022. Si tratta del secondo round stagionale del Mondiale MotoGP, che fa il suo debutto assoluto in un weekend di gara ufficiale sull’inedito tracciato asiatico completato pochi mesi fa.

MOTOGP SU TV8: ORARIO QUALIFICHE SABATO 19 MARZO IN CHIARO

IL PROGRAMMA COMPLETO DI SABATO 19 MARZO

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.00 E ALLE 16.00

FRANCESCO BAGNAIA 21°: PERCHE’ NON BISOGNA PREOCCUPARSI. MA LA PIOGGIA…

FRANCESCO BAGNAIA: “HO RITROVATO LE SENSAZIONI DEL 2021”

BAGNAIA E MARQUEZ: PREOCCUPA IL METEO. RISCHIO Q1 PER ENTRAMBI

DUCATI RISPONDE PRESENTE A MANDALIKA, BAGNAIA SFORTUNATO

ENEA BASTIANINI: “GIORNATA POSITIVA TRANNE LA CADUTA”

ANDREA DOVIZIOSO: “TEMPO NON VERITIERO, DEVO ANCORA LAVORARE MOLTO”

LE PREVISIONI METEO DI DOMANI A MANDALIKA: RISCHIO PIOGGIA CONCRETO

MARC MARQUEZ: “PREGO CHE NON PIOVA”

LA CRONACA DELLE FP2

RISULTATI E CLASSIFICA FP2

LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE LIBERE

GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE PER LA MOTOGP

JACK MILLER: “MI SONO DIVERTITO MOLTO OGGI”

ALEIX ESPARGARO: “OTTIMO LAVORO OGGI, SIAMO AD UN DECIMO DALLA TOP3”

QUARTARARO RESPIRA: MANDALIKA ESALTA LA YAMAHA

FABIO QUARTARARO: “YAMAHA MOLTO MIGLIORATA RISPETTO AL QATAR”

CRONACA PROVE LIBERE 1 MOTOGP

CLASSIFICA TEMPI E RISULTATI FP1 GP INDONESIA MOTOGP

LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2

LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE DI MOTO3

FRANCO MORBIDELLI: “GIORNATA POSITIVA”

VIDEO DAVIDE TARDOZZI: “ALLA DUCATI SERVONO SOLO LE RIFINITURE”

VIDEO LA CADUTA DI MARC MARQUEZ

VIDEO PROBLEMA TECNICO PER FABIO QUARTARARO

9.04 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

9.03 La classifica delle FP2:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.608 16 18 307.6

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.638 17 18 0.030 0.030 304.2

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’31.893 20 22 0.285 0.255 308.5

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’31.904 16 20 0.296 0.011 308.5

5 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.921 14 14 0.313 0.017 311.2

6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.965 21 22 0.357 0.044 307.6

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.008 17 18 0.400 0.043 309.4

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.017 17 19 0.409 0.009 309.4

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.049 21 22 0.441 0.032 309.4

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.106 21 21 0.498 0.057 308.5

11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’32.303 19 21 0.695 0.197 305.9

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.314 17 20 0.706 0.011 306.8

13 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.344 17 19 0.736 0.030 307.6

14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.418 15 18 0.810 0.074 303.3

15 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.471 19 20 0.863 0.053 308.5

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.554 19 22 0.946 0.083 307.6

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.557 17 19 0.949 0.003 305.9

18 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.626 20 20 1.018 0.069 304.2

19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.628 17 18 1.020 0.002 309.4

20 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.641 16 19 1.033 0.013 308.5

21 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.845 11 18 1.237 0.204 306.8

22 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.847 7 18 1.239 0.002 308.5

23 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’33.014 17 19 1.406 0.167 306.8

24 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’33.223 15 20 1.615 0.209 305.0

9.01 Il 21° posto di Bagnaia non deve preoccupare. Sul passo è stato tra i migliori, stava andando fortissimo anche sul giro secco, tuttavia le cadute di Bastianini e Marc Marquez, con conseguente esposizione delle bandiere gialle, non gli hanno consentito di migliorarsi nei due tentativi a sua disposizione con gomma soft al posteriore nel finale.

9.00 I piazzamenti degli italiani: 5° Bastianini, 11° Dovizioso, 14° Di Giannantonio, 15° Bezzecchi, 21° Bagnaia, 24° Marini.

8.58 La Honda si è smarrita dopo la convincente prima sessione: 19° Pol Espargarò, 22° Marc Marquez. E’ un Mondiale strano, dove la costanza sarà decisiva per vincere il titolo.

8.56 Quartararo ha confermato il feeling della Yamaha con questa pista, precedendo il compagno di squadra Morbidelli di soli 30 millesimi. Bene le Ducati, ben quattro tra la terza e la sesta posizione: Zarco a 0.285, Martin a 0.296, Bastianini a 0.313, Miller a 0.357. La Ktm ha brillato con le gomme dure, meno con le soft.

8.54 Marc Marquez aveva rischiato due volte di finire a terra, alla terza è caduto. Lo spagnolo e Bagnaia dovranno sperare che domani non piova nelle FP3, altrimenti saranno obbligati a transitare dalla Q1.

8.53 Bagnaia manda tutti a quel paese al rientro ai box. Ci sta il nervosismo. Sta girando tutto male in questo inizio di Mondiale, ma bisogna tenere duro. Sul passo ha ottenuto ottime risposte con la Ducati, è chiaro che le cadute di Bastianini e Marquez, con conseguenti bandiere gialle, sono eventi esterni non controllabili.

8.51 Si chiudono le FP2 con Quartararo davanti a Morbidelli, Zarco, Martin e Bastianini. 6° Miller, completano la top10 Aleix Espargarò, Binder, Oliveira, Rins. 11° Dovizioso, 22° Bagnaia, 23° Marc Marquez!

8.50 Bagnaia chiude 21°, pazzesco. Non ha potuto migliorarsi a causa delle bandiere gialle. Il problema però è stato perdere quei 10 minuti ad inizio sessione, che hanno comportato un ritardo per tutto il resto delle FP2.

8.49 CADUTA ANCHE PER MARC MARQUEZ!

8.49 Caduta per Bastianini, pessima notizia anche per Bagnaia, che è 20° e con le bandiere gialle non può migliorarsi!

8.48 Quartararo strappa la prima posizione a Morbidelli per soli 30 millesimi.

8.48 MORBIDELLIIIIIIIIIIIII!!! 1’31″638, è primo!

8.47 Zarco si porta al comando con 11 millesimi su Martin! Due Ducati Pramac davanti!

8.46 MORBIDELLI! E’ 2° a soli 46 millesimi da Martin. 3° Binder a 0.113.

8.45 1’31″904 per Jorge Martin con la Ducati Pramac, è al comando con 0.410 su Nakagami. Rientra ora Bagnaia con soft al posteriore, mancano 4 minuti.

8.45 Bezzecchi è terzo! Ma ora tutti si stanno migliorando, e non di poco…

8.44 Joan Mir, che era ultimo, sale in 20ma posizione: sta facendo tantissima fatica con la Suzuki.

8.43 Rientrano in pista i piloti con gomma soft nuova al posteriore. Si fa sul serio…Comunque la Ducati ha ottenuto ottime risposte sul passo sia con Bagnaia sia con Bastianini.

8.43 7 minuti al termine delle FP2.

8.41 Anche Bagnaia ai box. Tra poco sarà ‘time attack’, ovvero i piloti andranno a caccia del tempo con le gomme soft.

8.39 Il passo di Bagnaia è buono. Al momento è l’unico in pista, sta recuperando il tempo perso all’inizio.

8.38 Stupisce Remy Gardner con la KTM Tech3, ottavo a 0.341 (gomma soft nuova al posteriore).

8.37 QUARTARARO LEADER! 1’32″570 per il francese con soft al posteriore, rifila 0.137 ad Oliveira.

8.35 Oliveira guida davanti a Bagnaia, Marc Marquez, Quartararo, Bastianini, Rins e Pol Espargarò.

8.34 Gran giro di Bastianini con le medie, è 5° a 0.164.

8.33 Bagnaia è rientrato ai box per analizzare i dati.

8.32 Quartararo fa segnare i migliori intertempi, poi sbaglia nel quarto settore e non si migliora.

8.31 Attacco al tempo di Quartararo, ha montato una gomma soft al posteriore.

8.30 Si conferma competitivo Enea Bastianini, sesto a 0.289. Morbidelli è 7° a 0.295.

8.29 Ricordiamo che Oliveira è l’unico ad aver ottenuto il tempo con una gomma hard all’anteriore.

8.28 SECONDO BAGNAIA! 0.138 da Quartararo. La Ducati è molto veloce nei primi tre settori, ma fatica tanto nel quarto, quello con tante curve lente.

8.26 Quartararo respira ed è terzo a 0.146 da Oliveira.

8.24 Si fanno vedere gli italiani: 4° Morbidelli a 0.295, 6° Bagnaia a 0.441.

8.24 Ora Quartararo migliora ed è 7°.

8.23 Guadagna qualche posizione Morbidelli: è 11° a 0.625, appena davanti a Bagnaia.

8.23 Quartararo sale in 17ma piazza a 8 decimi da Oliveira.

8.22 Gli italiani: 10° Bastianini, 11° Bagnaia, 13° Bezzecchi, 15° Marini, 18° Morbidelli, 19° Di Giannantonio, 20° Dovizioso.

8.21 Zarco balza in terza piazza a 0.226 dalla vetta.

8.20 Bagnaia risale ed è 11° a 0.690 da Oliveira. Mezz’ora al termine della sessione.

8.20 Quartararo è fermo ai box dopo i problemi di affidabilità in cui è incappata la Yamaha.

8.18 Bagnaia è 14° a un secondo da Oliveira, appena davanti a Morbidelli.

8.18 Bastianini è rientrato ai box, al momento è sceso al 10° posto.

8.17 Risale Marc Marquez, è 2° a 0.140. Lo spagnolo ha preso un’altra imbarcata, rischiando nuovamente di cadere.

8.17 Miller batte un colpo con la Ducati ufficiale ed è 2° a 0.354.

8.16 Tempone di Oliveira: 1’32″707: sta funzionando bene la gomma dura all’anteriore per il portoghese.

8.16 1’33″175 per Binder, al comando con la KTM. 2° Aleix Espargarò con l’Aprilia a soli 4 millesimi. Poi Martin, Nakagami, Bastianini, Zarco e Oliveira. 8° Marc Marquez.

8.15 Proprio ora rientra in pista Bagnaia.

8.15 Bagnaia è ancora fermo ai box, ha già perso 10 minuti di queste prove.

8.14 Continuano a migliorare i tempi. Nakagami al comando in 1’33″265, 2° Bastianini a 21 millesimi!

8.13 Sale in quinta piazza Jorge Martin con la Ducati.

8.13 Zarco al comando davanti ad Oliveira, Pol Espargarò, Marc Marquez, Miller e Morbidelli. Chiaramente parliamo di classifica combinata.

8.12 Brutta scodata per Marc Marquez, si è salvato per un soffio dalla caduta.

8.11 Zarco si porta in testa con la Ducati Pramac e fa meglio di 18 millesimi rispetto ad Oliveira. E’ già rientrato ai box Bagnaia, qualcosa non va.

8.10 Oliveira si porta al comando in 1’33″328, 0.171 meglio del tempo di Pol Espargarò nelle FP1.

8.10 Problema tecnico per la Yamaha di Quartararo, fermo a bordo pista. Si è spenta la moto, piove sul bagnato per il francese.

8.08 Oliveira si differenzia dagli avversari con una hard all’anteriore e una media al posteriore. Doppia media per Bagnaia.

8.08 Ora entra in pista anche Francesco Bagnaia

8.07 Media-soft anche per le Yamaha di Morbidelli e Quartararo. Doppia media per Marc Marquez.

8.07 Tutti i piloti in pista, tranne Bagnaia che è ancora ai box.

8.06 Jack Miller opta per una media all’anteriore e una soft al posteriore.

8.05 Coppia di gomme medie per Bastianini e Pol Espargarò.

8.05 Iniziate le FP2 a Mandalika.

8.03 Le FP2 dureranno 45 minuti.

8.02 Cielo sereno al momento, ma attenzione perché in questa zona del mondo i temporali possono sempre materializzarsi all’improvviso.

8.00 VINCITORI DEL GP D’INDONESIA – 500cc

1996 – Mick DOOHAN (AUS) {Honda}

1997 – Tadayuki OKADA (JPN) {Honda}

VINCITORI DEL GP D’INDONESIA – 250cc

1996 – Tetsuya HARADA (JPN) {Yamaha}

1997 – Max BIAGGI (ITA) {Honda}

VINCITORI DEL GP D’INDONESIA – 125cc

1996 – Masaki TOKUDOME (JPN) {Aprilia}

1997 – Valentino ROSSI (ITA) {Aprilia}

7.55 Le affermazioni italiane sono arrivati solo nelle classi inferiori, entrambi nel 1997, quando Valentino Rossi vinse nella 125cc e Max Biaggi si impose nella 250cc. Il trionfo del romano fu però oltremodo significativo, perché risultò determinante per la conquista del quarto Mondiale consecutivo nella quarto di litro.

Quella indonesiana era la penultima gara stagionale, alla quale il Corsaro Nero arrivò occupando la terza posizione nella classifica iridata. Ralf Waldmann (214 punti) e Tetsuya Harada (211) erano infatti davanti a Biaggi (205), che però dominò la scena, mentre il giapponese non andò oltre la quarta piazza e il tedesco visse una delle giornate più difficili della sua stagione, classificandosi solo settimo.

In questo modo Max ribaltò la situazione, prendendo il comando della graduatoria assoluta con 230 punti, contro i 224 di Harada e i 223 di Waldmann. Il Corsaro Nero completò l’opera con il secondo posto nel successivo GP d’Australia, laureandosi Campione della 250cc per la quarta volta di fila, la prima con Honda dopo le tre corone iridate ottenute con Aprilia.

7.52 Per la cronaca, le due gare della 500cc ebbero altrettanti vincitori diversi. Nel 1996 trionfò l’australiano Mick Doohan, che precedette il brasiliano Alex Barros e l’italiano Loris Capirossi, il quale infilò la sua Yamaha tra una muta di Honda. Nel 1997, invece, la Casa dell’Ala dorata monopolizzò il podio. Il giapponese Tadayuki Okada fu capace di battere in volata il già citato Doohan, reduce da 10 successi consecutivi, mentre Alex Crivillé si prese il gradino più basso del podio.

7.50 Questo appuntamento aveva già fatto il proprio ingresso nel calendario iridato a metà anni ’90. All’epoca si correva a Sentul, sull’Isola di Java, ma l’evento ebbe vita breve. Dopo due edizioni, datate 1996 e 1997, la prova fu cancellata a causa delle difficoltà economiche generate dalla cosiddetta “Crisi finanziaria asiatica” del 1997-1998. L’Indonesia è quindi rimasta lontana dalla geografia del Motomondiale per due decenni, sino a quando è cominciata la costruzione del Mandalika International Street Circuit, situato nella provincia del Nusa Tenggara Occidentale, non lontano da Bali. Il completamento della pista e il forte interesse degli organizzatori locali hanno pertanto consentito alla MotoGP di tornare dopo 25 anni nell’arcipelago indonesiano.

7.43 Questa settimana la MotoGP farà ritorno in Estremo Oriente per la prima volta dopo l’esplosione della pandemia di Covid-19. L’ultima gara disputata in quest’area geografica risale addirittura al 20 ottobre 2019, in quanto non è stato possibile mandare in scena alcun appuntamento sia nel 2020 che nel 2021. Curiosamente, il Motomondiale non torna nel Sud-est asiatico in un contesto conosciuto, bensì su un tracciato completamente inedito, poiché dopo un quarto di secolo torneremo a vedere il Gran Premio di Indonesia.

7.40 La Yamaha ha mostrato qualche passo avanti con Franco Morbidelli, mentre resta nelle retrovie un nervoso Fabio Quartararo. Il layout della pista dovrebbe però aiutare la moto della scuderia di Iwata.

7.35 Tra l’altro Marc Marquez potrebbe tentare già un primo allungo in classifica tra il GP di Indonesia ed il GP di Argentina: anche il circuito di Termas de Rio Hondo è particolarmente gradito allo spagnolo.

7.30 Quella di Mandalika è una pista nuova, eppure qui si erano svolti tre giorni di test a febbraio. Anche in quella occasione era stata la Honda a farla da padrone. La moto giapponese quest’anno fa paura, perché non solo è ‘docile’ e maneggevole, ma dispone anche di un gran motore. Per questo Marc Marquez è il favorito n.1 del Mondiale.

7.23 La classifica dopo le FP1:

1 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.499 17 17 308.5

2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.543 22 22 0.044 0.044 306.8

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.578 16 16 0.079 0.035 306.8

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.881 16 19 0.382 0.303 303.3

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’34.242 20 20 0.743 0.361 308.5

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.252 14 15 0.753 0.010 307.6

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.275 20 21 0.776 0.023 306.8

8 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’34.327 17 17 0.828 0.052 308.5

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.357 21 21 0.858 0.030 305.9

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.479 18 18 0.980 0.122 305.9

11 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.562 19 20 1.063 0.083 305.0

12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’34.592 16 18 1.093 0.030 302.5

13 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’34.676 18 19 1.177 0.084 305.0

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’34.707 16 16 1.208 0.031 306.8

15 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.715 20 21 1.216 0.008 308.5

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.793 19 21 1.294 0.078 301.6

17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.893 21 21 1.394 0.100 305.9

18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’34.897 17 18 1.398 0.004 305.0

19 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’35.186 18 18 1.687 0.289 301.6

20 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’35.258 21 21 1.759 0.072 305.9

21 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.525 17 17 2.026 0.267 304.2

22 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’36.771 18 18 3.272 1.246 301.6

23 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.838 19 19 3.339 0.067 302.5

24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’37.116 18 19 3.617 0.278 303.3

7.20 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 8.05 inizierà la seconda sessione di prove libere della MotoGP nel GP di Indonesia 2022 a Mandalika.

CRONACA PROVE LIBERE 1 MOTOGP

CLASSIFICA TEMPI E RISULTATI FP1 GP INDONESIA MOTOGP

CRONACA PROVE LIBERE 1 MOTO3

CRONACA PROVE LIBERE 1 MOTO2

Grazie a tutti per averci seguito nel corso della notte. Appuntamento alle ore 08.05 con la FP2 del GP di Indonesia per la MotoGP.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP INDONESIA MOTOGP:

1 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.499 17 17 308.5

2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.543 22 22 0.044 0.044 306.8

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.578 16 16 0.079 0.035 306.8

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.881 16 19 0.382 0.303 303.3

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’34.242 20 20 0.743 0.361 308.5

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.252 14 15 0.753 0.010 307.6

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.275 20 21 0.776 0.023 306.8

8 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’34.327 17 17 0.828 0.052 308.5

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.357 21 21 0.858 0.030 305.9

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.479 18 18 0.980 0.122 305.9

11 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.562 19 20 1.063 0.083 305.0

12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’34.592 16 18 1.093 0.030 302.5

13 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’34.676 18 19 1.177 0.084 305.0

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’34.707 16 16 1.208 0.031 306.8

15 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.715 20 21 1.216 0.008 308.5

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.793 19 21 1.294 0.078 301.6

17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.893 21 21 1.394 0.100 305.9

18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’34.897 17 18 1.398 0.004 305.0

19 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’35.186 18 18 1.687 0.289 301.6

20 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’35.258 21 21 1.759 0.072 305.9

21 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.525 17 17 2.026 0.267 304.2

22 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’36.771 18 18 3.272 1.246 301.6

23 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.838 19 19 3.339 0.067 302.5

24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’37.116 18 19 3.617 0.278 303.3

04.41 CLASSIFICA TOP-10:

1 44 P. ESPARGARO 1:33.499 2 88 M. OLIVEIRA +0.044 3 93 M. MARQUEZ +0.079 4 21 F. MORBIDELLI +0.382 5 5 J. ZARCO +0.743 6 41 A. ESPARGARO +0.753 7 33 B. BINDER +0.776 8 23 E. BASTIANINI +0.828 9 63 F. BAGNAIA +0.858 10 36 J. MIR +0.980

04.40 La pista è progressivamente migliorata col passare dei minuti, ma il poco grip è stato un tema costante del turno. La speranza è che la situazione migliori per la FP2, in programma alle ore 08.05.

04.39 Andrea Dovizioso 12mo a 1.093 con la Yamaha, subito alle spalle di Joan Mir (Suzuki) e Jack Miller (Ducati). Fabio Quartararo è soltanto 16mo da Campione del Mondo, attardato di 1.294 con la Yamaha ufficiale alle spalle di Maverick Vinales. Marco Bezzecchi 20mo, Luca Marini 22mo, Fabio Di Giannantonio 23mo.

04.38 Enea Bastianini ottavo con la Ducati del Team Gresini a 0.828. Il vincitore del GP del Qatar ha avuto un po’ di problemi di grip, proprio come Francesco Bagnaia, nono con la Ducati ufficiale a 0.858.

04.37 Franco Morbidelli ottimo quarto in sella alla Yamaha ufficiale, attardato di 0.382. Il romano ha preceduto Johann Zarco (a 0.743 con la Ducati Pramac) e Aleix Espargarò (a 0.753 con la Aprilia).

04.36 Pol Espargarò ribalta la situazione e firma il miglior tempo in 1:33.499, con 44 millesimi di vantaggio su Miguel Oliveira e 79 millesimi su Marc Marquez. Le due Honda hanno brillato, separate soltanto dalla KTM del portoghese.

04.36 Miguel Oliveira si prende la prima posizione con 1:33.543, 35 millesimi meglio di Marquez. Pol Espargarò può rispondere.

04.35 Marc Marquez scatenato, chiude in 1:33.578, con 0.182 su Pol Espargarò e 0.303 su Morbidelli. Francesco Bagnaia settimo a 0.779.

04.34 Pol Espargarò firma il miglior tempo: 1:33.760, precede Morbidelli di 0.121. Ultimo giro per tutti i piloti.

04.33 Brad Binder e Miguel Oliveira si inseriscono alle spalle di Morbidelli con le loro KTM.

04.33 Ultimi due minuti della sessione.

04.32 Francesco Bagnaia è risalito in ottava posizione a 1.214 da Morbidelli. Andrea Dovizioso quinto a 0.931. Enea Bastianini 18mo a 2.065.

04.30 Marc Marquez secondo a 0.492 da Morbidelli.

04.29 FRANCO MORBIDELLIIIIIIIIIIIII! DAVANTI A TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIII! 1:33.881, che ruggito con la Yamaha ufficiale! Ha rifilato 0.595 a Pol Espargarò.

04.28 Miguel Oliveira si inserisce in seconda posizione con la KTM a 0.239 da Espargarò.

04.27 Marquez si avvicina a Pol Espargarò e si porta a 0.316. Jack Miller terzo a 0.527, appena davanti a Zarco. Bagnaia e Bastianini lamentano problemi di grip.

04.22 Francesco Bagnaia 17mo a 2.423, Enea Bastianini 24mo a 4.537. Per il momento ci sono difficoltà per i due italiani. Franco Morbidelli sesto a 1.084.

04.20 Si resta comunque lontani da 1:31.0 visto nei Test. L’asfalto non è ancora performante a causa della pioggia caduta nella notte, manca un po’ di grip.

04.18 Due Honda davanti a tutti. Pol Espargarò timbra 1:34.476, con 0.511 di vantaggio su Marc Marquez e 0.570 su Johann Zarco. Entriamo nell’ultimo quarto d’ora di FP1.

04.16 Enea Bastianini è fermo ai box (21mo a 4.026), Bagnaia è rientrato ed è 15mo a 2.641, Bezzecchi 13mo a 2.082.

04.15 Marc Marquez sta continuando a fornire risposte importanti, sembra essere davvero a suo agio e migliora in 1:34.987, precendo Johann Zarco di 59 millesimi. Franco Morbidelli ottimo terzo con la Yamaha ufficiale a 0.573.

04.13 Fabio Quartararo settimo a 1.343, Marco Bezzecchi ottavo a 1.497, Francesco Bagnaia decimo a 1.947.

04.12 Johann Zarco replica alle Honde: 1:35.681, precede di 17 millesimi Pol Espargarò e Marc Marquez di 0.105.

04.10 Ormai la pista è in condizioni ideali. Marc Marquez vola al comando in 1:34.958 sulla Honda, ha preceduto di 0.477 Miguel Oliveira (KTM) e Johann Zarco (Ducati Pramac) di 0.504.

04.06 La classifica continua a cambiare in maniera repentina, si continua ad abbassare il tempo di riferimento col progressivo passaggio delle moto. Ora c’è Miguel Oliveira in testa con la sua KTM, 1:37.978 davanti di 0.356 a Quartararo e di 0.849 a Miller. Dovizioso quarto davanti a Bastianini e Bezzecchi, Bagnaia nono a 1.421.

04.05 Fabio Quartararo balza al comando con la sua Yamaha, timbrando 1:38.751 e precedendo di 76 millesimi Jack Miller. Andrea Dovizioso terzo a 0.246 con la Yamaha.

04.03 La pista si sta migliorando, i piloti girano con gomma soft all’anteriore e media al posteriore.

04.02 ECCOLIIII! Marco Bezzecchi secondo a 1.115, Francesco Bagnaia risale in terza posizione a 1.1167. Enea Bastianini quinto a 1.719. Le Ducati si stanno distinguendo in queste condizioni.

04.00 Jack Miller è eccezionale in queste condizioni di pista e scende a 1:38.827 prima di rientrare ai box. Fabio Quartararo dà uno squillo con la sua Yamaha e sale in seconda posizione a 1.817.

03.59 Un superbo Enea Bastianini si inserisce in seconda piazza a 1.864 da Miller. Si sta progressivamente migliorando col passare dei giri.

03.57 Enea Bastianini sale in quinta posizione a 3.187 da Miller, Francesco Bagnaia settimo a 4.096.

03.56 Jack Miller sembra trovarsi a suo agio in queste condizioni e continua a migliorarsi: 1:40.460, il centauro della Ducati è in vantaggio con 1.841 su Miguel Oliveira e 2.590 su Brad Binder, poi Johann Zarco a 2.628. Per il momento sono in luce Ducati e KTM.

03.54 Chiaramente le condizioni dell’asfalto non sono delle migliori, assisteremo a un turno interlocutorio.

03.53 La prima girandola dei tempi premia Johann Zarco, che ha firmato 1:44.994. Alle sue spalle Miguel Oliveira e Jack Miller.

03.51 Subito tutti in pista, la pista è ancora un po’ umida.

03.50 INIZIA LA FP2 DELLA MOTOGP.

03.42 La giornata è incominciata sul bagnato, la pista si sta progressivamente asciugando.

03.40 Marc Marquez vuole brillare in sella alla sua Honda. Mir e Rins cercano un riscatto con le Suzuki, Aleix Espargarò vuole conferma con la Aprilia, Pol Espargarò vuole dimostrare di essere all’altezza di Marquez.

03.35 Quindici minuti all’inizio delle prove libere 1.

03.32 Nutrita la pattuglia spagnola con Pol Espargarò, Aleix Espargarò, Marc Marquez, Joan Mir, Alex Rins pronti a fare risultato.

03.30 Enea Bastianini è in fiducia e ha tutte le carte in regola per confermarsi ai massimi livelli.

03.28 Bagnaia sembra avere ricucito il rapporto con la Ducati dopo le dichiarazioni polemiche di Losail riguardo alla nuova moto, l’auspicio è che si possa ripartire nel miglior modo possibile.

03.26 Si aspettano risposte importanti anche da parte di Francesco Bagnaia, reduce dalla caduta di Losail in coda a una gara disputata nelle retrovie.

03.24 L’Italia attende Enea Bastianini, magnifico vincitore un paio di settimana fa in Qatar.

03.22 Sul circuito di Mandalia inizia l’intenso fine settimana, si incomincia alle ore 03.50 italiane. In Indonesia sono avanti sei ore rispetto a noi.

03.20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Indonesia 2022, seconda tappa del Mondiale Moto2.

Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP di Indonesia

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Indonesia, secondo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito di Mandalika, piloti e team saranno impegnati nel trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche del sabato e della gara domenicale.

Sulla pista indonesiana i piloti hanno avuto modo di girare nel corso dei test pre-stagionali, allo scopo di conoscerla e capirla. Sarà un fine-settimana molto impegnativo, condizionato indubbiamente dalle variabili climatiche e anche da quello che sarà l’asfalto. Aspetto quest’ultimo di cui tanti centauri nelle prove invernali si sono lamentati. Sarà interessante comprendere i valori visto e considerato che tutti si dovranno adattare in breve tempo a un layout in cui le informazioni non sono moltissime, anche se i menzionati test hanno potuto supportare i tecnici delle scuderie.

Ducati, Honda e Suzuki dovrebbe avere a disposizione un materiale più performante, ma attenzione a sottovalutare KTM, Aprilia e soprattutto Yamaha che vorrà riscattarsi dopo l’inizio incolore di Losail. Parlando di piloti, Enea Bastianini sulla Rossa del Gresini Racing sarà tra gli osservati speciali e, per motivi opposti, ci si aspetta un riscatto da parte di Francesco “Pecco” Bagnaia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Indonesia, secondo round del Mondiale 2022 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 03.50 italiane per la FP1, mentre la FP2 è prevista alle 08.05 italiane. Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press