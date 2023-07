Moto2, risultati FP1 GP Indonesia 2022: Sam Lowes al comando. Arbolino 3° davanti a Celestino Vietti

Sam Lowes ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Indonesia 2022, seconda tappa del Mondiale Moto2 che va in scena sul circuito di Mandalika. I centauri hanno iniziato la sessione d’apertura con l’impiego delle gomme da bagnato, poi col passare dei minuti l’asfalto si è asciugato e si è così passati sulle slick. Il britannico ha timbrato un interessante 1:44.439 nel corso della sua ultima tornata ed è riuscito a infliggere oltre un secondo di distacco al più immediato inseguitore. Il centauro dell’Elf Marc VDS Racing Team, terzo un paio di settimane fa in Qatar, ha preceduto di 1.043 lo statunitense Joe Roberts (Italtrans Racing Team) e di 2.049 il nostro Tony Arbolino, suo compagno di scuderia.

Celestino Vietti, dominatore sul tracciato di Losail dove ha trionfato scattando dalla pole-position, ha concluso in quarta posizione con un ritardo dalla vetta di 2.623. Il 20enne del Mooney VR46 Racing Team, scuderia che porta il marchio di Valentino Rossi, ha preceduto di tre decimi il britannico Jake Dixon (quinto a 2.903) e lo spagnolo Fermin Aldeguer (sesto a 2.915). Interessante il settimo posto di Alessandro Zaccone, l’alfiere del Team Gresini ha chiuso a 3.112 appena davanti al francese Aron Canet (Flexbox HP40, reduce dal secondo posto in Qatar).

Decimo posto per Romano Fenati (Speed Up Racing, a 3.436), che ha preceduto lo spagnolo Pedro Acosta (il Campione del Mondo della Moto3 è undicesimo a 3.513). Gli altri italiani, ufficialmente non classificati per la regola del 105%: Simone Corsi 19mo a 5.249, Niccolò Antonelli 21mo a 5.755, Lorenzo Dalla Porta 30mo a 9.885. Di seguito la classifica dettagliata delle prove libere 1 del GP di Indonesia 2022 per quanto riguarda la Moto2.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP INDONESIA MOTO2: RISULTATI E TEMPI

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’44.439 17 17 251.7

2 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’45.482 15 15 1.043 1.043 244.8

3 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’46.848 21 21 2.409 1.366 248.8

4 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’47.062 16 16 2.623 0.214 251.1

5 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’47.342 17 17 2.903 0.280 247.1

6 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1’47.354 16 17 2.915 0.012 247.1

7 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1’47.551 15 15 3.112 0.197 248.8

8 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1’47.710 13 16 3.271 0.159 247.7

9 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1’47.717 17 17 3.278 0.007 248.8

10 5 Romano FENATI ITA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1’47.875 18 18 3.436 0.158 247.7

11 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’47.952 16 17 3.513 0.077 249.4

12 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’48.324 14 15 3.885 0.372 247.1

13 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’48.438 18 18 3.999 0.114 247.7

14 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’48.582 21 21 4.143 0.144 247.7

15 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’48.885 15 15 4.446 0.303 244.3

16 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’48.955 16 16 4.516 0.070 240.0

17 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’49.070 19 20 4.631 0.115 246.5

18 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1’49.533 17 17 5.094 0.463 246.0

Not qualified (Out 105%) 1’49.661

24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’49.688 16 17 5.249 0.155 240.5

75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’50.064 16 16 5.625 0.376 244.8

28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’50.214 17 17 5.775 0.150 250.0

23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’50.304 13 15 5.865 0.090 247.1

84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1’50.646 15 17 6.207 0.342 246.5

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’51.096 14 15 6.657 0.450 246.5

2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’51.376 15 16 6.937 0.280 246.0

18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1’52.576 8 9 8.137 1.200 244.3

64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’53.251 14 15 8.812 0.675 246.0

81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1’53.439 14 16 9.000 0.188 243.2

12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1’53.488 14 16 9.049 0.049 244.3

19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’54.324 14 15 9.885 0.836 246.5

Foto: MotoGP.com Press