Moto2, risultati FP2 GP Indonesia 2022: Dixon è il più veloce sul giro secco davanti a Vietti e Lowes, 8° Arbolino

Si è appena conclusa a Mandalika la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Indonesia 2022, valido come secondo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2, con il miglior tempo assoluto firmato dal britannico Jake Dixon in 1’35″897.

Il portacolori del Team Aspar ha fatto la differenza nel time-attack, rifilando ben 431 millesimi al primo inseguitore Celestino Vietti (Team VR46) e lanciando un segnale importante in vista del prosieguo del weekend sull’inedito circuito indonesiano.

Terza piazza a 594 millesimi dalla vetta per il britannico Sam Lowes (Team Marc Vds), che ha preceduto di pochi centesimi il rookie spagnolo del Team Red Bull KTM Ajo, Pedro Acosta. Il campione del mondo in carica della Moto3 si è reso protagonista anche di una caduta in regime di bandiere gialle e quindi rischia di scontare una penalità in griglia.

A seguire troviamo gli spagnoli Augusto Fernandez, Fermin Aldeguer e Albert Arenas, con l’azzurro Tony Arbolino 8° a 804 millesimi dal leader. Completano la top 10 gli iberici Aron Canet e Manuel Gonzalez. Virtualmente qualificato in Q2 con l’ultimo pass a disposizione anche Romano Fenati, 14°. Più lontani gli altri italiani: 17° Simone Corsi, 25° Lorenzo Dalla Porta, 28° Alessandro Zaccone e 29° Niccolò Antonelli.

CLASSIFICA FP2 GP INDONESIA 2022 MOTO2

1 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’35.897 15 17 254.7

2 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’36.328 18 18 0.431 0.431 257.7

3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’36.491 15 16 0.594 0.163 254.7

4 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.529 12 14 0.632 0.038 257.7

5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.636 16 17 0.739 0.107 255.9

6 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1’36.647 13 17 0.750 0.011 254.1

7 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’36.681 19 19 0.784 0.034 254.1

8 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’36.701 15 17 0.804 0.020 256.5

9 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1’36.795 9 10 0.898 0.094 252.9

10 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1’36.971 11 20 1.074 0.176 252.3

11 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’36.973 17 19 1.076 0.002 255.3

12 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’37.056 19 19 1.159 0.083 252.9

13 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’37.057 16 18 1.160 0.001 255.3

14 5 Romano FENATI ITA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1’37.085 17 18 1.188 0.028 255.3

15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’37.191 18 18 1.294 0.106 256.5

16 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’37.200 18 18 1.303 0.009 258.3

17 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’37.278 13 17 1.381 0.078 252.9

18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.303 16 18 1.406 0.025 256.5

19 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’37.346 13 18 1.449 0.043 253.5

20 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.396 10 14 1.499 0.050 255.9

21 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’37.473 17 19 1.576 0.077 252.9

22 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1’37.588 13 17 1.691 0.115 254.1

23 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1’37.875 17 18 1.978 0.287 255.3

24 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1’37.944 15 17 2.047 0.069 251.7

25 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’37.955 17 19 2.058 0.011 255.9

26 2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’38.093 13 18 2.196 0.138 255.3

27 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1’38.225 10 13 2.328 0.132 254.7

28 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1’38.364 16 17 2.467 0.139 254.1

29 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’38.537 15 17 2.640 0.173 255.9

30 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1’38.836 13 14 2.939 0.299 254.7

Credit: MotoGP.com Press