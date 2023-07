Griglia di partenza MotoGP, GP Indonesia 2022: penalizzato Morbidelli, Marquez guadagna una posizione

Il Motomondiale 2022 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP dell’Indonesia: si è corso sull’isola di Lombok, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della gara in programma domani, domenica 20 marzo.

La pole position la firma il transalpino Fabio Quartararo in 1’31″067. Quinto Enea Bastianini a 0″437, davanti a Francesco Bagnaia, sesto a 0″440. 11° Fabio Di Giannantonio a 0″762, 12° Franco Morbidelli a 1″269. Fuori in Q1 gli altri azzurri Luca Marini, 13°, Marco Bezzecchi, 14°, ed Andrea Dovizioso, 17°.

FRANCO MORBIDELLI PENALIZZATO DI TRE POSIZIONI: COSA E’ SUCCESSO

GRIGLIA DI PARTENZA GP INDONESIA 2022 MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’31.067 5 7 306.8

2 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q2 1’31.280 6 8 0.213 0.213 312.1

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’31.378 8 8 0.311 0.098 313.0

4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’31.433 8 8 0.366 0.055 307.6

5 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’31.504 8 8 0.437 0.071 313.0

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’31.507 6 8 0.440 0.003 309.4

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’31.566 6 8 0.499 0.059 308.5

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’31.582 6 8 0.515 0.016 310.3

9 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’31.714 6 8 0.647 0.132 309.4

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’31.723 3 5 0.656 0.009 309.4

11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’31.829 2 8 0.762 0.106 308.5

12 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q1 1’31.666 6 7 (*) 0.447 310.3

13 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q1 1’31.695 2 5 (*) 0.476 0.029 315.7

14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’31.830 2 5 (*) 0.611 0.135 309.4

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’32.336 6 6 1.269 0.507 304.2 Q2 (**)

16 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’31.831 6 6 (*) 0.612 0.001 310.3

17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’31.870 6 8 (*) 0.651 0.039 306.8

18 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’31.875 6 8 (*) 0.656 0.005 309.4

19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’31.987 3 7 (*) 0.768 0.112 310.3

20 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q1 1’32.006 5 7 (*) 0.787 0.019 310.3

21 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’32.122 3 7 (*) 0.903 0.116 307.6

22 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’32.140 3 8 (*) 0.921 0.018 306.8

23 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’32.299 6 8 (*) 1.080 0.159 307.6

24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’32.330 3 8 (*) 1.111 0.031 305.9

(*) = eliminato in Q1

(**) = penalizzato tre posizioni

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

Foto: MotoGP.com Press