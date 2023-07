MotoGP, risultati FP1 GP Indonesia 2022: Pol Espargarò in testa, Morbidelli 4°. Bastianini 8° davanti a Bagnaia

Pol Espargarò ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Indonesia 2022, seconda tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Mandalika. Lo spagnolo si conferma a ottimi livelli dopo il terzo posto ottenuto in Qatar (era stato a lungo in testa alla gara) e ha dimostrato un ottimo feeling con la Honda, che ha contribuito a fare crescere nelle ultime stagioni.

L’iberico ha stampato 1:33.499 in chiusura di una sessione incominciata su asfalto umido (è piovuto nel corso della notte locale) e poi progressivamente migliorato col passare dei minuti, anche se tutti i centauri hanno lamentato uno scarso grip e si è restati un paio di secondi sopra ai migliori tempi fatti registrare durante i Test invernali (nel frattempo è stato rifatto l’asfalto e questo aspetto potrebbe avere rimescolato un po’ le carte in tavola per le varie scuderie).

Le Honda sono apparse decisamente in grande spolvero in queste condizioni, tanto che Marc Marquez ha chiuso in terza posizione ad appena 79 millesimi dal compagno di scuderia. Il pluri Campione del Mondo sembra in crescita, anche se la sua condizione fisica è come sempre tutta da valutare. In mezzo alle due moto giapponesi si è piazzato il tonico portoghese Miguel Oliveira, attardato di 44 millesimi in sella alla sua KTM.

Si registra uno squillo importante da parte di Franco Morbidelli, che dopo le criticità palesate a Losail ha saputo destreggiarsi brillantemente con la sua Yamaha ufficiale e ha concluso in quarta posizione a 0.382 da leader. Il romano ha fatto decisamente meglio del suo compagno di squadra Fabio Quartararo: il Campione del Mondo in carica non ha trovato la quadra nel corso del turno e si è fermato in 16ma piazza a 1.294.

Enea Bastianini si è presentato in Asia da vincitore del GP del Qatar (suo primo successo in carriera nella classe regina), ma il centauro del Team Gresini ha riscontrato dei problemi di grip sulla sua Ducati e si è dovuto fermare in ottava posizione a 0.828. Subito alle sue spalle, per appena tre centesimi, troviamo Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale: il piemontese, reduce dalla caduta di Losail, insegue un pronto riscatto, ma per il momento le particolari condizioni dell’asfalto non sembrano soddisfarlo. I due italiani si sono fermati alle spalle del francese Johann Zarco (quinto con la Ducati Pramac a 0.743), dello spagnolo Aleix Espargarò (sesto con l’Aprilia a 0.753) e del sudafricano Brad Binder (settimo con la KTM a 0.776).

A completare la top-10 è stato lo spagnolo Joan Mir con una Suzuki apparsa poco brillante, come testimonia anche la 17ma piazza di Alex Rins. Buon dodicesimo posto per Andrea Dovizioso con la Yamaha (a 1.093), più attardati gli altri italiani: Marco Bezzecchi 20mo a 1.759, Luca Marini 22mo a 3.272, Fabio Di Giannantonio 23mo a 3.339 (compagno di squadra di Bastianini). Di seguito la classifica delle prove libere 1 del GP di Indonesia 2022 per quanto riguarda la MotoGP.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP INDONESIA MOTOGP: RISULTATI E TEMPI

1 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.499 17 17 308.5

2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.543 22 22 0.044 0.044 306.8

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.578 16 16 0.079 0.035 306.8

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.881 16 19 0.382 0.303 303.3

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’34.242 20 20 0.743 0.361 308.5

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.252 14 15 0.753 0.010 307.6

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.275 20 21 0.776 0.023 306.8

8 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’34.327 17 17 0.828 0.052 308.5

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.357 21 21 0.858 0.030 305.9

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.479 18 18 0.980 0.122 305.9

11 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.562 19 20 1.063 0.083 305.0

12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’34.592 16 18 1.093 0.030 302.5

13 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’34.676 18 19 1.177 0.084 305.0

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’34.707 16 16 1.208 0.031 306.8

15 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.715 20 21 1.216 0.008 308.5

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.793 19 21 1.294 0.078 301.6

17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.893 21 21 1.394 0.100 305.9

18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’34.897 17 18 1.398 0.004 305.0

19 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’35.186 18 18 1.687 0.289 301.6

20 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’35.258 21 21 1.759 0.072 305.9

21 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.525 17 17 2.026 0.267 304.2

22 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’36.771 18 18 3.272 1.246 301.6

23 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.838 19 19 3.339 0.067 302.5

24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’37.116 18 19 3.617 0.278 303.3

Foto: MotoGP.com Press