MotoGP, Quartararo respira: la pista di Mandalika esalta la Yamaha

Fabio Quartararo, quando ha chiuso le proprie valigie per lasciare Lusail ed il Qatar, lo ha fatto con una unica grande speranza, ovvero che le difficoltà emerse nel primo atto della stagione del Mondiale MotoGP 2022, potessero essere dimenticate in occasione del secondo capitolo, ovvero il Gran Premio di Indonesia.

Come si era visto nella tre-giorni di test, il circuito di Mandalika poteva dare una generosa mano alla tremebonda M1 vista nel deserto del Qatar e così, a quanto pare, è stato. La pista che si affaccia sull’Oceano Indiano, essendovi letteralmente in riva, non presenta un rettilineo lunghissimo come nel caso di Lusail (1068 metri) ma solamente quello del traguardo da circa mezzo chilometro.

Per la moto di Iwata, che propone probabilmente il motore meno performante del lotto, si tratta di una boccata d’ossigeno notevole. Il gap in fatto di velocità di punta non si fa notare e, nel resto della pista, con tante curve, la M1 può fare la differenza. Talmente tanto che il campione del mondo ha concluso la giornata in vetta alla classifica generale con il tempo di 1:31.608 contro l’1:31.638 del suo compagno di scuderia Franco Morbidelli, leggermente rallentato dal traffico nel T4 nel momento del time attack.

Un venerdì da sorriso pieno nel team Yamaha, dunque, che confidava in maniera particolare su questa pista con questo lay-out così variegato. Come ha spiegato il francese al termine della FP2 c’è ancora tanto lavoro da svolgere, ma la M1 è decisamente più prestazionale rispetto a quanto visto a Lusail.

Per qualifiche e gara, quindi, dovremo fare i conti anche con le due moto nipponiche. Unica incognita? Il meteo. Se dovesse nuovamente piovere, come abbiamo visto nelle ultime edizioni della MotoGP, la Yamaha spesso ha sofferto queste condizioni ma, per il momento, Fabio Quartararo vuole pensare solamente agli aspetti positivi, dopo un fine settimana qatariota che aveva proposto al francese più dubbi che certezze…

