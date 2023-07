MotoGP, risultati FP2 GP Indonesia 2022: Quartararo precede Morbidelli, sfortunato Bagnaia, cade Marc Marquez

Doppietta Yamaha sulla pista inedita di Mandalika al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Indonesia 2022, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Fabio Quartararo è stato il più veloce del lotto sul giro secco in 1’31″608, beffando il compagno di squadra italiano Franco Morbidelli per soli 30 millesimi e mettendo in evidenza anche un ottimo passo con gomme usate.

Nonostante un problema di affidabilità accusato ad inizio turno sulla sua M1, il campione del mondo in carica ha trovato un bel feeling con il tracciato asiatico e si candida ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del weekend in condizioni di pista asciutta (il meteo è incerto).

Alle spalle delle due Yamaha ufficiali troviamo in classifica un quartetto di Ducati formato dal francese Johann Zarco, 3° a 0.285 dalla vetta, dallo spagnolo Jorge Martin, 4° a 0.296, dall’azzurro Enea Bastianini, 5° a 0.313 (con caduta nel finale sulla sua GP21), e dall’australiano Jack Miller, 6° a 0.357.

Completano la top 10, e quindi l’elenco dei piloti virtualmente qualificati per il Q2 (in attesa di una FP3 che potrebbe essere però bagnata e di conseguenza ininfluente), l’Aprilia di Aleix Espargarò, le KTM ufficiali di Brad Binder e Miguel Oliveira ed infine la Suzuki di Alex Rins, che ha fatto retrocedere in undicesima piazza proprio allo scadere il forlivese Andrea Dovizioso (Yamaha).

Prestazione incoraggiante da parte dei due rookie italiani, con Fabio Di Giannantonio 14° a 810 e Marco Bezzecchi 15° a 863 millesimi dal miglior crono assoluto di Quartararo. Attualmente esclusi dal Q2 tre grandi protagonisti della MotoGP come Joan Mir (20° con la Suzuki), Francesco Bagnaia (21° con la Ducati) e Marc Marquez (22° con la Honda).

“Pecco” ha dimostrato un buon ritmo con gomme medie usate, poi è stato abbastanza sfortunato (pur senza brillare) negli ultimi minuti con le bandiere gialle senza riuscire a concludere un giro pulito. L’otto volte campione del mondo iberico è invece caduto malamente durante il suo tentativo conclusivo di time-attack.

CLASSIFICA FP2 GP INDONESIA 2022 MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.608 16 18 307.6

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.638 17 18 0.030 0.030 304.2

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’31.893 20 22 0.285 0.255 308.5

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’31.904 16 20 0.296 0.011 308.5

5 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.921 14 14 0.313 0.017 311.2

6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.965 21 22 0.357 0.044 307.6

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.008 17 18 0.400 0.043 309.4

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.017 17 19 0.409 0.009 309.4

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.049 21 22 0.441 0.032 309.4

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.106 21 21 0.498 0.057 308.5

11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’32.303 19 21 0.695 0.197 305.9

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.314 17 20 0.706 0.011 306.8

13 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.344 17 19 0.736 0.030 307.6

14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.418 15 18 0.810 0.074 303.3

15 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.471 19 20 0.863 0.053 308.5

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.554 19 22 0.946 0.083 307.6

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.557 17 19 0.949 0.003 305.9

18 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.626 20 20 1.018 0.069 304.2

19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.628 17 18 1.020 0.002 309.4

20 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.641 16 19 1.033 0.013 308.5

21 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.845 11 18 1.237 0.204 306.8

22 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.847 7 18 1.239 0.002 308.5

23 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’33.014 17 19 1.406 0.167 306.8

24 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’33.223 15 20 1.615 0.209 305.0

Credit: MotoGP.com Press