DIRETTA F1, GP Arabia Saudita 2022 LIVE: vince Verstappen, Leclerc primo in classifica. Binotto protesta: “Max andava penalizzato”

20.50 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, ordine d’arrivo, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle e tantissimo altro. Un saluto sportivo da Federico Militello.

20.47 La nuova classifica costruttori:

1. Ferrari 78

2. Mercedes 38

3. Red Bull 37

4. Alpine 16

5. Haas 12

6. Alfa Romeo 9

7. AlphaTauri 8

8. McLaren 6

9. Aston Martin 0

10. Williams 0

20.43 La nuova classifica piloti:

1. Charles Leclerc (Ferrari) 45

2. Carlos Sainz (Ferrari) 33

3. Max Verstappen (Red Bull) 25

4. George Russell (Mercedes) 22

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 16

6. Esteban Ocon (Alpine) 14

7. Sergio Perez (Red Bull) 12

8. Kevin Magnussen (Haas) 12

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 8

10. Lando Norris (McLaren) 6

11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 4

11. Pierre Gasly (AlphaTauri) 4

12. Fernando Alonso (Alpine) 2

13. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1

20.40 Verstappen si è confermato comunque un pilota eccezionale, il migliore in assoluto nel corpo a corpo. La Ferrari è attesa ad una sfida durissima per batterlo da qui a fine novembre. Ripetiamo: si deciderà tutto con lo sviluppo.

20.39 Sainz per ora sale sul podio, non vi sono comunicazioni da parte della giuria.

20.38 Leclerc e Verstappen si sono scambiati un pollice subito dopo l’arrivo. Alla Fonzie, per capirci…

20.36 La Ferrari era più veloce in curva, ma più lenta in rettilineo per questioni di carico. Leclerc è stato sfortunato al penultimo giro: lì era davvero in scia a Verstappen, lo avrebbe attaccato senz’altro, ma l’esposizione della bandiera gialla a seguito del contatto tra Albon e Stroll ha impedito al monegasco di provarci.

20.34 La Ferrari si è fatta preferire con gomme medie, la Red Bull aveva qualcosa in più con le hard nel finale. Comunque parliamo di due macchine sostanzialmente equivalenti: sarà decisivo lo sviluppo durante la stagione. Mercedes al momento è molto lontana, paga un secondo al giro sul passo.

20.32 Chris Horner (team-principal della Red Bull) è andato subito a stringere la mano a Mattia Binotto.

20.32 Attenzione, colpo di scena non gradito. Sainz viene investigato: potrebbe non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiere gialle.

20.31 Fino al 38° giro Leclerc sembrava in controllo, sebbene Verstappen fosse a 1″5. La Virtual Safety Car ha cambiato tutto, perché l’olandese si è avvicinato sotto il secondo.

20.30 L’ordine d’arrivo della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.549 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+8.097 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+10.800 1

5 George RUSSELL Mercedes+32.732 1

6 Esteban OCON Alpine+56.017 1

7 Lando NORRIS McLaren+56.124 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+62.946 1

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+64.308 1

10 Lewis HAMILTON Mercedes+73.948 1

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+82.215 2

12 Nico HULKENBERG Aston Martin+91.742 1

13 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

Charles Leclerc si prende il giro veloce, con conseguente punto di bonus. Sainz chiude sul podio.

Max Verstappen vince in volata con 543 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc. Una gara bellissima.

50° giro/50 Leclerc non può attaccare, ci sono ancora le bandiere gialle nel primo settore.

49° giro/50 Si ritira Albon dopo un contatto con Stroll. Ancora bandiere gialle, peccato che un duello del genere debba finire così…

49° giro/50 Pazzesco, che sfortuna. Viene sventolata una bandiera gialla e Leclerc non può utilizzare il DRS.

48° giro/50 Ora è Leclerc ad essere incollato…

48° giro/50 Leclerc resta vicinissimo a Verstappen, l’olandese firma il giro veloce in 1’31″779.

47° giro/50 Perez sta andando a riprendere Sainz. Red Bull meglio della Ferrari con gomme hard.

47° giro/50 Questa volta Verstappen attacca Leclerc all’esterno e lo passa in fondo al rettilineo.

46° giro/50 Attenzione, ora Verstappen è vicinissimo nel settore centrale…

46° giro/50 Altro attacco di Verstappen, staccata profonda di Leclerc, che resiste. Non finisce mai questa gara…

45° giro/50 Stavolta non riesce ad attaccare Verstappen, ma resta sotto il secondo di distacco. Si arriverà in volata, incredibile…

44° giro/50 Niente da fare, Verstappen ancora in scia a Leclerc, non molla.

43° giro/50 ASSURDOOOOOOOOOOOOOO!!! Attacco all’interno di Verstappen! Bloccaggio delle ruote per entrambi, resta davanti la Ferrari! E’ una sfida allucinante.

43° giro/50 ANCORA SORPASSO E CONTROSORPASSO! Verstappen supera Leclerc all’esterno, il monegasco torna davanti prendendo la scia sul rettilineo principale!

42° giro/50 Leclerc resiste in staccata. Viene da chiedersi come sia possibile che Verstappen si sia avvicinato in regime di Virtual Safety Car…

42° giro/50 Verstappen è in scia a Leclerc.

41° giro/50 Pit-stop lento per Hamilton, 3″9. Monta gomme medie.

41° giro/50 Si riparte dopo il regime di Virtual Safety Car. Verstappen è molto vicino a Leclerc, 1″1.

40° giro/50 Al momento il punto di bonus per il giro veloce è in mano a Max Verstappen.

40° giro/50 La classifica in regime di Virtual Safety Car:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.319 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+10.796 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+15.082 1

5 George RUSSELL Mercedes+29.361 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+45.605 – –

7 Esteban OCON Alpine+57.198 1

8 Lando NORRIS McLaren+62.037 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+66.132 1

10 Lance STROLL Aston Martin+75.606 1

11 Alexander ALBON Williams+78.020 1

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+78.960 1

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+83.429 2

14 Nico HULKENBERG Aston Martin+96.738 1

39° giro/50 In una sola tornata si sono ritirati Ricciardo, Alonso e Bottas. L’affidabilità gioca un ruolo decisivo quest’anno.

39° giro/50 Cosa farà ora Max Verstappen? Si fermerà e monterà gomme soft? Al momento la pit-lane è chiusa.

38° giro/50 VIRTUAL SAFETY CAR! Vediamo ora cosa succede, è stata chiusa la pit-lane. Anche Alonso non riesce a rientrare ai box e si ferma all’ingresso della pit-lane…

38° giro/50 Ricciardo parcheggia la macchina poco prima dell’ingresso in pit-lane. Bandiere gialle. Si ritira Bottas con l’Alfa Romeo.

37° giro/50 Attenzione, procede lentamente anche la McLaren di Ricciardo, qui può cambiare tutto.

37° giro/50 Migliora il passo di Russell, ora gira solo 4 decimi più lento rispetto a Sainz (ma 8 rispetto a Leclerc).

36° giro/50 Problemi tecnici per Alonso, la macchina procede lentissima verso i box.

36° giro/50 1’33″474 per Verstappen, giro veloce, ma guadagna appena 7 millesimi su Leclerc.

35° giro/50 Leclerc e Verstappen stanno spingendo al massimo. Errore in frenata per Sergio Perez, che scivola 2″7 da Sainz.

35° giro/50 Alonso passa Magnussen ed è 7° con la Alpine.

35° giro/50 1’32″680 per Leclerc, si migliora ancora e guadagna 2 decimi su Verstappen.

34° giro/50 Il fatto che Hamilton abbia già effettuato 34 tornate con gomme hard, fa capire che sia la Ferrari sia la Red Bull possono andare sino in fondo con le mescole montate al pit-stop.

34° giro/50 Le Mercedes continuano a girare sempre intorno al secondo di distacco sul giro nei confronti di Leclerc e Verstappen.

33° giro/50 Chiaramente ora sarà decisivo il degrado delle gomme hard che montano sia Ferrari sia Red Bull.

33° giro/50 Vanno ad elastico Leclerc e Verstappen, ora è il monegasco a rifilare 2 decimi al rivale. 1’32″683 per il ferrarista, è il giro veloce.

32° giro/50 Verstappen guadagna 2 decimi e si porta a 1″2 da Leclerc.

31° giro/50 Torna a respirare Sainz, Perez scivola a 1″9. Anche oggi, comunque, Leclerc e Verstappen sembrano avere un altro passo.

31° giro/50 La classifica aggiornata:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.757 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+5.090 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+7.311 1

5 George RUSSELL Mercedes+12.831 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+18.746 – –

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+21.716 – –

8 Fernando ALONSO Alpine+23.741 1

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+24.347 1

10 Esteban OCON Alpine+27.090 1

11 Daniel RICCIARDO McLaren+29.391 1

12 Lando NORRIS McLaren+31.096 1

13 Pierre GASLY AlphaTauri+32.900 1

14 Nico HULKENBERG Aston Martin+33.573 1

15 Lance STROLL Aston Martin+36.564 1

16 Alexander ALBON Williams+38.054 1

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+47.703 2

30° giro/50 Sainz è in difficoltà. Perde 7 decimi da Leclerc e vede avvicinarsi Perez a 1″3.

29° giro/50 Hamilton, che è partito con mescole hard e non si è ancora fermato, fa sapere le gomme sono a posto, per ora.

29° giro/50 Ora Leclerc guadagna 3 decimi su Verstappen con il giro veloce, 1’32″711. Ci aspettiamo una nuova sosta ai box nel finale di gara, è un’ipotesi plausibile. Verstappen potrebbe tentare l’undercut, la Ferrari dovrà ragionare bene sul da farsi.

28° giro/50 La Red Bull vola con le hard. Giro veloce per Verstappen, si porta a soli 9 decimi da Leclerc. E sotto il secondo si può usare il DRS…

27° giro/50 Leclerc al comando con 1″4 su Verstappen, 3″6 su Sainz, 5″5 su Perez e 9″2 su Russell.

27° giro/50 1’33″181 per Sainz, è il giro veloce.

26° giro/50 Al momento le Mercedes sono in quinta e sesta posizione, ma girano oltre il secondo più lente rispetto a Ferrari e Red Bull.

26° giro/50 Attenzione, Leclerc ha pizzicato la linea bianca di ingresso ai box nel momento di ripartenza dopo la Safety Car. C’è apprensione per l’ipotesi di una penalità. Verstappen ha protestato tanto via radio.

25° giro/50 Hamilton infila Magnussen all’interno ed è sesto.

25° giro/50 1’33″445, ora il giro veloce è di Verstappen, che si riporta a 1″1 da Leclerc. L’olandese è il solito mastino, non lo scopriamo oggi.

24° giro/50 Leclerc vola, 1’33″459, ma Verstappen non molla e resta a 1″3.

24° giro/50 Sorpasso e controsorpasso tra Hamilton e Magnussen per il sesto posto. Per il momento reagisce il danese della Haas.

23° giro/50 1’34″075 per Leclerc, è il giro veloce della gara.

23° giro/50 La classifica parziale:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.976 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+2.548 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.520 1

5 George RUSSELL Mercedes+4.667 1

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+6.375 – –

7 Lewis HAMILTON Mercedes+7.088 – –

8 Fernando ALONSO Alpine+8.568 1

9 Nico HULKENBERG Aston Martin+9.351 – –

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+10.006 1

11 Esteban OCON Alpine+10.809 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren+11.412 1

13 Lando NORRIS McLaren+12.130 1

14 Pierre GASLY AlphaTauri+12.753 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+13.246 1

16 Lance STROLL Aston Martin+13.824 1

17 Alexander ALBON Williams+14.353 1

22° giro/50 Perez ha fatto passare di proposito Sainz dopo l’episodio in uscita dai box, dunque per evitare una penalità.

22° giro/50 Hamilton è 7°, ma non ha ancora effettuato la sosta ai box.

21° giro/50 SAAAAAAAAAAAAAAAAINZ! Grande sorpasso all’interno su Perez, è terzo!

21° giro/50 Leclerc riesce a tenere la posizione su Verstappen.

20° giro/50 Sta per rientrare ai box la Safety Car. Leclerc deve assolutamente difendersi da Verstappen ora…

20° giro/50 Pare che Sainz avesse diritto di precedenza nei confronti di Perez in uscita dai box: vedremo cosa decideranno i commissari.

19° giro/50 I pit-stop della Ferrari sono stati veloci: 2″6 per Leclerc, 2″7 per Sainz.

19° giro/50 E’ un rischio pensare di arrivare al traguardo con queste gomme hard, potrebbero anche scoppiare.

19° giro/50 Sainz, quando è uscito dai box, si è ritrovato in lotta con Perez per il terzo posto. Il messicano ha quasi spinto lo spagnolo contro il muro. L’episodio è stato notato dai commissari.

18° giro/50 La classifica dopo i pit-stop:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.766 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.302 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+3.176 1

5 George RUSSELL Mercedes+5.012 1

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+6.530 – –

7 Lewis HAMILTON Mercedes+8.532 – –

8 Fernando ALONSO Alpine+9.333 1

9 Nico HULKENBERG Aston Martin+10.063 – –

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+10.657 1

11 Esteban OCON Alpine+11.522 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren+15.644 1

13 Lando NORRIS McLaren+17.106 1

14 Pierre GASLY AlphaTauri+18.041 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+22.679 1

16 Lance STROLL Aston Martin+26.545 1

17 Alexander ALBON Williams+35.957 1

18 Nicholas LATIFI Williams–

18° giro/50 Le due Ferrari e le due Red Bull hanno montato gomme medie: la gara è ancora lunghissima, riusciranno a terminare la gara con queste mescole? In teoria occorreva effettuare il primo pit-stop intorno al ventesimo giro…

17° giro/50 Sfortunato invece Sainz, che ha dovuto frenare ai box per non andare addosso a Verstappen che stava rientrando dopo aver cambiato le gomme.

17° giro/50 Un pizzico di fortuna per la Ferrari. La Virtual Safety Car fa sì che il tempo perso per la sosta ai box si dimezzi. Per questo Leclerc si è ritrovato davanti a Perez (ma anche Verstappen).

17° giro/50 Ora è Safety Car vera e propria. CHARLES LECLERC AL COMANDO!

17° giro/50 Pit-stop per le due Ferrari e per Verstappen.

16° giro/50 VIRTUAL SAFETY CAR! Latifi finisce contro il muro!

16° giro/50 Perez è rientrato in pista alle spalle di Russell.

16° giro/50 E’ davvero una partita a scacchi…I meccanici della Ferrari avevano richiamato ai box Leclerc via radio, ma il monegasco è rimasto in pista: era una finta…

16° giro/50 Colpo di scena! Il primo a fermarsi è Sergio Perez, che dunque anticipa l’undercut della Ferrari!

15° giro/50 Al momento il degrado delle gomme per Red Bull e Ferrari appare molto simile.

15° giro/50 Scatenato Hamilton, passa anche Gasly ed è 10°: la Mercedes avrà problemi, ma l’orgoglio ed il talento sono immutati.

14° giro/50 Bottas (Alfa Romeo) svernicia Ocon e si prende la settima piazza.

14° giro/50 Ora Leclerc guadagna mezzo secondo in un colpo solo e si porta a 2″3 da Perez.

13° giro/50 5 secondi di penalità per Zhou: ha guadagnato terreno con un taglio di chicane.

13° giro/50 Perez sta disputando una delle gare migliori della carriera. Porta a 2″8 il gap nei confronti di Leclerc. Vedremo se la Ferrari proverà la strategia dell’undercut. Ma bisogna fare anche attenzione a Verstappen…

12° giro/50 Prosegue la battaglia rabbiosa tra le Alpine di Ocon ed Alonso: è evidente come non si amino. Per niente…

12° giro/50 Hamilton infila Norris ed è 11°, ai margini della zona punti.

12° giro/50 Perez continua ad essere il più veloce in pista. Guadagna 2 decimi su Leclerc, 4 su Verstappen e Sainz. Al momento il messicano prenderebbe anche il punto di bonus per il giro veloce.

11° giro/50 Hamilton è risalito al 12° posto, ora dinanzi a sé ha un osso duro: Lando Norris.

11° giro/50 Ora Leclerc guadagna 2 decimi e si porta a 2″2 da Perez.

10° giro/50 Ora i primi quattro stanno girando sugli stessi tempi. Russell (Mercedes) paga circa un secondo al giro da Red Bull e Ferrari.

9° giro/50 La classifica aggiornata:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER – –

2 Charles LECLERC Ferrari+2.448 – –

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.869 – –

4 Carlos SAINZ Ferrari+7.017 – –

5 George RUSSELL Mercedes+15.724 – –

6 Fernando ALONSO Alpine+21.277 – –

7 Esteban OCON Alpine+21.420 – –

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+21.992 – –

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+22.712 – –

10 Pierre GASLY AlphaTauri+25.340 – –

11 Lando NORRIS McLaren+27.711 – –

12 Lance STROLL Aston Martin+29.299 – –

13 Daniel RICCIARDO McLaren+29.819 – –

14 Lewis HAMILTON Mercedes+30.257 – –

15 GuanyuZHOU Alfa Romeo+31.354 – –

16 Nico HULKENBERG Aston Martin+34.115 – –

17 Alexander ALBON Williams+36.252 – –

18 Nicholas LATIFI Williams+37.526 – –

8° giro/50 Ocon attacca Alonso, ma finisce lungo in staccata e deve restituire la posizione.

8° giro/50 Verstappen fa sapere via radio alla squadra di aver notato un problema sulla Ferrari di Leclerc.

7° giro/50 Alonso attacca Ocon e lo supera all’esterno con una manovra decisa: è stato duello vero tra compagni di squadra.

7° giro/50 Allunga ancora Perez, 2″5 su Leclerc.

6° giro/50 Verstappen si trova ad appena 1″3 da Leclerc.

6° giro/50 Ferrari in grande difficoltà. Leclerc perde in un colpo solo 7 decimi da Perez e 4 da Verstappen.

5° giro/50 Scappa Perez. 1″8 su Leclerc. Battaglia incredibile tra le Alpine di Alonso e Ocon per il 6° posto: lo spagnolo ha rischiato di tamponare il compagno di squadra.

4° giro/50 Perez è più veloce di Leclerc in questo avvio, guadagna anche nel primo settore che, in prova, aveva visto le Rosse spadroneggiare.

4° giro/50 Russell attacca all’interno Ocon e lo supera: il britannico della Mercedes è quinto.

3° giro/50 Perez guida con 1″4 su Leclerc, 2″9 su Verstappen e 3″9 su Sainz. 5° Ocon a 7″4.

2° giro/50 Perez scatenato in questo avvio, ha già 1″3 di vantaggio su Leclerc.

2° giro/50 Hamilton viene attaccato da Albon per il 14° posto.

2° giro/50 Perez è partito bene, è andato subito a chiudere la traiettoria interna per proteggersi da Leclerc. Non ideale l’avvio di Sainz, infilato in staccata da Verstappen alla prima curva.

1° giro/50 La classifica dopo la partenza:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER – –

2 Charles LECLERC Ferrari+0.999 – –

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.968 – –

4 Carlos SAINZ Ferrari+2.501 – –

5 Esteban OCON Alpine+3.496 – –

6 George RUSSELL Mercedes+4.063 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+4.985 – –

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+5.431 – –

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+5.736 – –

10 Pierre GASLY AlphaTauri+6.149 – –

11 Lando NORRIS McLaren+6.622 – –

12 Lance STROLL Aston Martin+7.072 – –

13 Daniel RICCIARDO McLaren+7.349 – –

14 Lewis HAMILTON Mercedes+7.791 – –

15 Alexander ALBON Williams+8.256 – –

16 Nico HULKENBERG Aston Martin+8.849 – –

17 Nicholas LATIFI Williams+9.418 – –

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+9.760

1° giro/50 Perez tiene la testa davanti a Leclerc, Verstappen scavalca Sainz ed è 3°.

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di Arabia Saudita 2022 di F1!

19.02 I piloti vanno a schierarsi sulla griglia di partenza…Ci siamo!

19.01 E’ possibile dunque che Ferrari e Red Bull decidano di andare per una sosta sola, montando le gomme hard nella seconda parte di gara. Questo sulla carta…

19.00 Giro di ricognizione!

18.58 Gomme medie per tutti, tranne per Hamilton, Hulkenberg e Magnussen che montano le hard.

18.57 Nel giro di ricognizione scopriremo le gomme montate dai piloti.

18.55 Sarà una gara dove serviranno pazienza e, soprattutto, capacità di saper reagire con prontezza agli imprevisti che, su questa pista così angusti, sono ampiamente prevedibili (leggasi Safety Car o bandiere rosse…).

18.53 Saranno 50 i giri da percorrere.

18.52 C’è anche Alex Del Piero a vedere la gara a Jeddah.

18.51 Questa la nuova griglia di partenza al netto delle assenze di Schumacher e Tsunoda e della penalità inflitta a Ricciardo:

1 Sergio Perez (Red Bull) Q3

2 Charles Leclerc (Ferrari) Q3

3 Carlos Sainz (Ferrari) Q3

4 Max Verstappen (Red Bull) Q3

5 Esteban Ocon (Alpine) Q3

6 George Russell (Mercedes) Q3

7 Fernando Alonso (Alpine) Q3

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing) Q3

9 Pierre Gasly (AlphaTauri) Q3

10 Kevin Magnussen (Haas) Q3

11 Lando Norris (McLaren) Q2

12 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing) Q2 (una posizione guadagnata)

13 Lance Stroll (Aston Martin) Q2 (due posizioni guadagnate)

14 Daniel Ricciardo (McLaren) Q2 * (tre posizioni di penalità, di cui una recuperata per il forfait di Schumacher)

15 Lewis Hamilton (Mercedes) Q1 (una posizione guadagnata)

16 Alex Albon (Williams) Q1 (una posizione guadagnata)

17 Nico Hulkenberg (Aston Martin) Q1 (una posizione guadagnata)

18 Nicholas Latifi (Williams) Q1 (una posizione guadagnata)

18.49 Tsunoda sarebbe partito ultimo, dunque la griglia di partenza di fatto non cambia.

18.46 Lo sguardo (sollevato?) di Carlos Sainz:

Carlos is on the grid and in the zone ????#SaudiArabianGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/IOwonximfG — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

18.44 Inno nazionale dell’Arabia Saudita.

18.41 Ricordiamo che c’è scelta libera per i team sulle gomme da utilizzare in partenza. Da regolamento occorre però montare almeno due mescole diverse, dunque ad esempio soft-medie o medie-hard.

18.40 Chris Horner a SkySport: “Perez ieri ha fatto un giro fantastico, speriamo che possa partire alla grande: sarà una battaglia molto ravvicinata con le Ferrari. Le Rosse sono molto veloci e dure da battere, noi vogliamo vedere la bandiera a scacchi. Verstappen non ha bisogno di dare tutto alla prima curva, la gara è lunga“.

18.37 Mattia Binotto a SkySport: “Problema risolto per Sainz, siamo tranquilli. Nulla di particolare, quando queste cose succedono prima della partenza c’è un po’ di preoccupazione, ma ora è a posto e siamo tranquilli. E’ una gara con tantissime insidie, alte velocità, muretti, le Red Bull: sarà una partita a scacchi sulle strategie, dovremo agire e reagire nel modo giusto. Abbiamo ragionato su tutte le strategie, però poi la gara è sempre un’altra storia. Siamo pronti e faremo del nostro meglio. L’importante è finire e fare più punti possibili“.

18.35 Carlos Sainz in pit-lane ha la faccia provata, sembra che abbia visto le streghe…Non sono stati minuti facili, di sicuro.

18.33 Ed ecco invece Tsunoda rimasto a piedi:

You have to feel for Yuki ???? Looks like his race is over before it’s begun #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/fXw22u4h9A — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

18.32 Ecco i meccanici della Ferrari al lavoro sulla macchina di Carlos Sainz, che è poi riuscito ad entrare in pista.

Carlos Sainz’s side of the Ferrari garage was busy before the pit lane opened, but the Spaniard is out on track ????#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/79eWH7E53j — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

18.30 Ricapitoliamo quanto accaduto sinora. Intorno alle 18.00 si è vista grande agitazione al box della Ferrari, con quasi tutti i meccanici alle prese con la macchina di Carlos Sainz. Si è scoperto un problema di cablaggio, che è stato tuttavia risolto in pochi minuti. Lo spagnolo è sceso in pista regolarmente. E’ già finito invece il GP per Tsunoda, lasciato a piedi dal motore dell’AlphaTauri (che è lo stesso della Red Bull).

18.27 ALTRO COLPO DI SCENA! Si ferma a bordo pista l’AlphaTauri di Tsunoda durante il giro di installazione. “Ho perso il motore”, il suo team-radio. Sarà un GP con 18 macchine, ricordando anche il forfait di Mick Schumacher.

18.22 Tutte le auto si stanno regolarmente portando in pista. Prove di partenza in questo momento in fondo alla corsia dei box. Ricordiamo che vi è un tempo per portarsi sulla griglia.

18.20 Mancano 40 minuti al via, inizia la procedura di schieramento. Sainz esce regolarmente dalla pit lane! Sembrano scongiurati i problemi per la Rossa #55.

18.17 Piccoli problemi d’elettronica sulla vettura di Carlos Sainz. Non dovrebbe essere a rischio il terzo posto dell’iberico che tra poco deve schierarsi in griglia con i diretti avversari.

18.15 Cielo sereno a Jeddah, i riflettori sono già accesi per quella che di fatto è la seconda gara in notturna dell’anno. Dovremo poi attendere fino a Singapore

per avere una nuova corsa al termine della giornata.

18.12 Problemi per Carlos Sainz! Non ci sono novità in merito dal box della Rossa stando a quanto riporta Sky Sport F1. La terza casella dello spagnolo potrebbe essere a rischio

18.09 La pista è la medesima dello scorso inverno. Alcuni muri sono stati spostati al fine di aumentare la visibilità, l’ultima curva ha avuto un ampliamento di oltre un metro e mezzo per ragioni di sicurezza.

18.06 Il Jeddah Corniche Circuit è stato costruito lo scorso dicembre. Ha una metratura di 6.174 km, intervallati da ben 27 curve. Si tratta dell’impianto non permanente più veloce al mondo, l’obiettivo degli organizzatori era quello di abbattere il primato di Monza, una missione non riuscita.

18.03 Tutto è pronto in quel di Jeddah per la seconda edizione del GP arabo che a differenza dello scorso anno apre l’anno agonistico. Ricordiamo infatti che la prima sfida della storia di questa corsa si tenne a dicembre con una settimana d’anticipo rispetto al championship decider di Abu Dhabi.

18.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo atto del Mondiale F1 2022. Tra pochi minuti si parte!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Arabia Saudita, secondo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino di Jeddah prepariamoci ad assistere a una gara dall’esito non scontato.

Sarà il messicano della Red Bull Sergio Perez a partire in pole-position: l’alfiere di Milton Keynes ha stupito tutti ieri e con un giro semplicemente perfetto, ha preceduto la coppia Ferrari formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz e il suo team-mate Max Verstappen. Dopo 215 GP disputati, Checo ha trovato la sua grande soddisfazione nel time-attack. Si prospetta per questo una corsa appassionante.

Le due Rosse di Leclerc e di Sainz si sono dimostrate nel corso del fine-settimana particolarmente veloci nelle curve, per via anche di una scelta d’assetto, mentre le due RB18 di Perez e di Verstappen sono velocissime in rettilineo. Chi avrà avuto ragione? Lo scopriremo.

Da capire che gara potranno fare le Mercedes. Il britannico George Russell partirà dalla sesta casella, mentre Lewis Hamilton, clamorosamente escluso nella Q1, sarà in 15ma avendo guadagnato un posto per via della rinuncia del tedesco Mick Schumacher, coinvolto in un bruttissimo e fortunatamente senza conseguenze incidente. Lewis confida in una corsa folle, cosa non lontana dalla realtà parlando di un cittadino dove la Safety Car può entrare in gioco.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Arabia Saudita, secondo round del Mondiale 2022 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 19.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse