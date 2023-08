LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Petra Vlhova non si ferma più! Holdener e Swenn Larsson sul podio, inforca Shiffrin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LE PAGELLE DELLE GARE DI OGGI

SOFIA GOGGIA: CALENDARIO FAVOREVOLE, MA IL GIGANTE E’ UNA ZAVORRA

LA CRONACA DELLO SLALOM DI KRANJSKA GORA

LA CRONACA DELLO SLALOM DI ADELBODEN

VIDEO LA CLAMOROSA INFORCATA DI MIKAELA SHIFFRIN

VIDEO LA RIMONTA DI ALEX VINATZER, SENZA ERRORE AVREBBE VINTO?

ALEX VINATZER: “PRIMA MANCHE DA TURISTA, PECCATO L’ERRORE FINALE”

ALEX VINATZER: “PECCATO PER L’ERRORE, HO PERSO 6-7 DECIMI”

GIULIANO RAZZOLI: “SONO CONTENTO, NON SAPEVO A CHE PUNTO FOSSI”

LA SECONDA GIOVINEZZA DI GIULIANO RAZZOLI: 3 TOP-10 IN 3 SLALOM, OLIMPIADI VICINE

MIKAELA SHIFFRIN INFORCA DOPO 4 ANNI, LA QUARTA IN DIECI ANNI!

REFERTO LUCA DE ALIPRANDINI: DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA, ALLE OLIMPIADI CI SARA’!

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO MASCHILE

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO FEMMINILE

13.33: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, appuntamento a martedì per un altro slalom speciale sulla mitica pista di schladming in Austria. Buona domenica!

13.32: Questa la classifica di Coppa del Mondo:

1 SHIFFRIN Mikaela USA 866

2 VLHOVA Petra SVK 831

3 GOGGIA Sofia ITA 657

4 HECTOR Sara SWE 568

5 HOLDENER Wendy SUI 408

6 BRIGNONE Federica ITA 407

7 GISIN Michelle SUI 385

8 SIEBENHOFER Ramona AUT 353

9 GUT-BEHRAMI Lara SUI 343

10 MOWINCKEL Ragnhild NOR 336

13.29: Questa la classifica della Coppa del Mondo di slalom:

1 VLHOVA Petra SVK 580

2 SHIFFRIN Mikaela USA 340

3 HOLDENER Wendy SUI 321

4 LIENSBERGER Katharina AUT 262

5 DUERR Lena GER 252

6 GISIN Michelle SUI 187

7 SWENN LARSSON Anna SWE 182

8 BUCIK Ana SLO 169

9 HECTOR Sara SWE 161

10 TRUPPE Katharina AUT 157

13.26: Questa la classifica finale dello slalom di Kranjska Gora:

1 VLHOVA Petra SVK 1:44.29

2 HOLDENER Wendy SUI 1:44.52 +0.23

3 SWENN LARSSON Anna SWE 1:45.35 +1.06

4 DUERR Lena GER 1:45.58 +1.29

5 BUCIK Ana SLO 1:45.94 +1.65

6 NULLMEYER Ali CAN 1:46.44 +2.15

7 TRUPPE Katharina AUT 1:46.75 +2.46

8 GALLHUBER Katharina AUT 1:46.79 +2.50

9 MIELZYNSKI Erin CAN 1:46.92 +2.63

10 HECTOR Sara SWE 1:46.96 +2.67

13.24: Terza inforcata per Shiffrin nell’arco degli ultimi nove anni. L’ultima volta era stata a Lenzerheide nel 2018. Per Vlhova, invece, si tratta della quinta vittoria stagionale su sei slalom disputati che avvicina la slovacca sempre più alla vittoria della Coppa di specialità

13.21: L’uscita di Shiffrin apre una porta importante a Sofia Goggia in chiave Coppa del Mondo. L’azzurra ha a disposizione ora tante gare di velocità e la statunitense non ha fatto la differenza nella fase densa di gare tecniche

13.20: Primo posto per la slovacca Vlhova, seconda piazza per la svizzera Holdener, terzo posto per la svedese Swenn Larsson. Questo il podio dello slalom di Kranjska Gor che nella seconda manche ha regalato lo spettacolo che era mancato nella prima

13.18: VINCE ANCORA PETRA VLHOVA! Holdener ha disputato un’ottima manche ma nella seconda parte le è mancata la brillantezza per vincere. La svizzera è seconda a 23 centesimi dalla slovacca. Continua la maledizione della vittoria per la svizzera

13.17: All’intermedio Holdener ha 7 centesimi di vantaggio

13.16: L’ennesima zampata di Petra Vlhova che va al comando con 1″06 di vantaggio du Swenn Larsson. Non è stata perfetta Vlhova. Vediamo Holdener

13.15: All’intermedio Vlhova ha 1″05 di vantaggio

13.14: INCREDIBILE! Inforca Mikaela Shiffrin subito prima dell’ultimo rilevamento. Avrebbe potuto vincerla. Pochissimi i casi di inforcata per la statunitense. Ora Vlhova

13.13: Shiffrin rischiatutto, ha un vantaggio di 1″07 all’intermedio

13.12: Fatica nella seconda parte di gara la tedesca Duerr che si inserisce in seconda posizione a 23 centesimi da Swenn Larsson. Ora Shiffrin

13.12: Duerr all’intermedio ha un vantaggio di 23 centesimi

13.10: Inforca subito dopo l’intermedio la austriaca Liensberger. Ora Duerr, quarta nella prima manche

13.10: Liensberger all’intermedio ha 13 centesimi di ritardo

13.09: Precisa, dinamica e velocissima la svedese Swenn Larsson che mette da parte una prima manche non brillantissima e va al comando con 59 centesimi di vantaggio su Bucik. Miglior tempo della seconda manche per la scandinava. Ora Liensberger

13.09: Swenn Larsson all’intermedio ha 46 centesimi di vantaggio

13.08: In ritardo di linea, lontana dal palo la canadese Smart che accumula 1″28 di ritardo ed è nona, rovinando quanto di buono fatto finora. E’ comunque il miglior risultato in carriera per la canadese. Ora Swenn Larsson

13.07: Smart all’intermedio ha 38 centesimi di ritardo

13.06: Grande prova della slovena Bucik che nel finale pennella e chiude con mezzo secondo esatto di vantaggio su Nullmeyer. Ora la sorpresa Smart

13.05: Questa la classifica dopo 22 discese. Tra poco Bucik:

1 NULLMEYER Ali CAN 1:46.44

2 TRUPPE Katharina AUT 1:46.75 +0.31

3 GALLHUBER Katharina AUT 1:46.79 +0.35

4 MIELZYNSKI Erin CAN 1:46.92 +0.48

5 HECTOR Sara SWE 1:46.96 +0.52

13.02: Che ritmo per la canadese Nullmeyer che è la grande sorpresa di questa fase di stagione! E’ prima con 31 centesimi di vantaggio e può rimontare ancora!

13.01: Commette qualche errore la austriaca Truppe che però si salva attaccando dall’inizio alla fine. E’ prima con 4 centesimi di vantaggio. Ora Nullmeyer

12.59: Irruenza, tanti rischi, qualche imprecisione per la svedese Hector che si inserisce al terzo posto a 17 centesimi dalla testa. Ora Truppe

12.58: Gestisce molto bene il vantaggio l’austriaca Gallhuber che riesce a tenere 13 centesimi di vantaggio sulla canadese e va al comando. Ora Hector

12.56: Perde tutto il vantaggio nella parte finale la austriaca Huber che è seconda a 11 centesimi da Mielzynski. Ora Gallhuber

12.55: C’è una nuova leader a Kranjska Gora! E’ la canadese Mielzynski che riesce a trovare una buona manche, limita i danni nel muro finale e va al comando con 24 centesimi di vantaggio. Ora Huber

12.53: E’ seconda la statunitense Moltzan che perde qualcosa di troppo nel finale e chiude alla pari con Aichner a 6 centesimi. Ora Mielzynski

12.52: Questa la classifica parziale dopo le prime 15 discese:

1 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 1:47.16

2 AICHER Emma GER 1:47.22 +0.06

3 NOENS Nastasia FRA 1:47.31 +0.15

4 SPORER Marie- Therese AUT 1:47.43 +0.27

5 GUEST Charlie GBR 1:47.47 +0.31

12.50: La pista adesso si sta segnando, forse questo è il momento peggiore. La canadese st-Germain perde progressivamente ed è nona a 73 centesimi da Holtmann. Dopo la sosta Moltzan

12.48: Si torna al trend precedente con la svedese Saefvenberg che guadagna in alto e perde tantissimo dal secondo rilevamento cronometrico in avanti e soprattutto nel finale: 1″24 di ritardo, è decima. Ora St-Germain

12.47: Fa il contrario di chi l’ha preceduta la francese Noens ma il risultato è simile: non bene in alto, meglio nella parte bassa, 15 centesimi di ritardo e terzo posto per lei. Ora Saefvenberg

12.45: Non basta una prova solida alla tedesca Aicher per strappare la leadership a Holtmann. Perde tanto nell’ultima parte ed è seconda a 6 centesimi. Ora Noens

12.44: Anche per Guest fatale la seconda parte di gara prima dell’intermedio dopo un buon avvio. Discreta nel finale, è terza con 31 centesimi di ritardo. Ora Aichner

12.42: Gara in altalena della croata Popovic che guadagna in alto e perde nella parte centrale. Chiude con 55 centesimi di ritardo, è quarta. Ora Guest

12.41: Brutto errore dell’austriaca Sporer nella parte centrale di gara. E’ seconda a 27 centesimi di Holtmann. Ora Popovic

12.40: La norvegese Holtmann con un grande finale si riprende la testa della classifica che rischiava di perdere. 44 centesimi di vantaggio per lei. La notizia è che tiene bene la pista. Ora Sporer

12.38: Interpreta bene la prima parte la svizzera Good che poi commette qualche errore e chiude terza a 36 centesimi dalla testa. Ora Holtmann

12.37: Perde tutto in alto l’austriaca Stoffel rispetto alla compagna Mair e chiude al secondo posto a 25 centesimi dalla testa. Ora Good

12.36: Buona manche per la austriaca Mair che aumenta progressivamente il suo vantaggio. E’ prima con 81 centesimi. Ora Stoffel

12.34: Manche di buon livello per la statunitense O’Brien che va in testa con 69 centesimi di vantaggio su Ljutic. Non è la manche perfetta ma va bene. Ora Mair

12.33: Bene in alto, qualche sbavatura nella parte centrale per la francese Lacheb che è seconda a 24 centesimi dalla croata. Ora O’Brien

12.32: Un errore nella parte centrale per la statunitense Hensien che fatica anche nel finale e chiude a 49 centesimi dalla croata. Ora Lacheb

12.31: Crono di 1’49″10 per la croata Ljutic che ha potuto usufruire di un’ottima pista. Al via Hensien

12.29: Sulla carta manche più varia e più veloce rispetto alla prima, questa seconda. La speranza è una sola: che la pista tenga

12.27: Cielo nuvoloso su Kranjska Gora, non nevica, -2° in partenza

12.23: Il tracciatore della seconda manche è l’allenatore austriaco Hannes Zoechling

12.19: La battaglia per la vittoria sembra circoscritta alle prime tre della classe che sono quelle che hanno sciato meglio nella prima manche: Holdener, Vlhova e Shiffrin. Già Duerr è staccata di oltre mezzo secondo ma soprattutto è scesa con la pista intonsa, con il numero 2, grazie all’uscita immediata di Gisin con l’1

12.15: Non ci sono azzurre al via nella seconda manche. E’ la prima volta che accade in stagione ma bisogna ricordare che, fra assenze varie, erano solo tre le italiane al via e le condizioni della pista non aiutavano certo chi partiva con numeri alti

12.11: Questa la classifica della prima manche dello slalom femminile di Kranjska Gora:

1 HOLDENER Wendy SUI 51.49

2 VLHOVA Petra SVK 51.57 +0.08

3 SHIFFRIN Mikaela USA 51.74 +0.25

4 DUERR Lena GER 52.02 +0.53

5 LIENSBERGER Katharina AUT 52.34 +0.85

6 SWENN LARSSON Anna SWE 52.40 +0.91

7 SMART Amelia CAN 52.48 +0.99

8 BUCIK Ana SLO 52.87 +1.38

9 NULLMEYER Ali CAN 52.90 +1.41

9 TRUPPE Katharina AUT 52.90 +1.41

11 HECTOR Sara SWE 53.01 +1.52

12.07: Detto questo le più forti sono davanti e si giocheranno la vittoria del sesto slalom della stagione. Vlhova va in cerca del quinto successo stagionale, Shiffrin del secondo, Holdener del primo in carriera in Coppa del Mondo, difficile pensare ad altri inserimenti per la vittoria, a meno che la pista non presenti tali problemi da rendere impossibili le discese attorno al numero 30

12.04: La speranza è di assistere ad uno spettacolo di livello superiore alla prima manche. Praticamente tutte le atlete al via hanno dovuto fare i conti con una pista che ha presentato segni evidenti già dopo la prima discesa e vedere campionesse che si barcamenano tra un buco e l’altro non è propriamente uno spettacolo accattivante

12.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live dello slalom di Kranjska Gora valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022

10.43: Grazie per averci seguito. L’appuntamento è per le 12.30 per la seconda manche. Buona giornata!

10.42: Si chiude qui. Questa la classifica della prima manche dello slalom femminile di Kranjska Gora:

1 HOLDENER Wendy SUI 51.49

2 VLHOVA Petra SVK 51.57 +0.08

3 SHIFFRIN Mikaela USA 51.74 +0.25

4 DUERR Lena GER 52.02 +0.53

5 LIENSBERGER Katharina AUT 52.34 +0.85

6 SWENN LARSSON Anna SWE 52.40 +0.91

7 SMART Amelia CAN 52.48 +0.99

8 BUCIK Ana SLO 52.87 +1.38

9 NULLMEYER Ali CAN 52.90 +1.41

9 TRUPPE Katharina AUT 52.90 +1.41

11 HECTOR Sara SWE 53.01 +1.52

36 GULLI Anita ITA 54.80 +3.31

44 MATHIOU Sophie ITA 55.84 +4.35

49 ROSSETTI Marta ITA 59.64 +8.15

10.39: Bella impresa della francese Lacheb che è 28ma a 2″69

10.35: Niente da fare anche per l’azzurra Gulli che si illude fino all’ultimo rilevamento cronometrico e poi si inserisce al 35mo posto con 3″31 di ritardo. Non ci saranno azzurre nella seconda manche

10.32: Scende la svizzera Good e si inserisce al 24mo posto a 2″47. Due secondi in meno di Mathiou. C’è più di qualcosa che non va nel lavoro che viene svolto in casa azzurra. E’ evidente

10.30: Un disastro la discesa dell’azzurra Mathiou: 4″35 di ritardo, perde due secondi nel muro finale. le italiane sono le ultime due in classifica

10.27: La statunitense Hensien si è inserita al 27mo posto a 2″86, la croata Komsic è 29ma a 2″99, fuori dalle 30 la neozelandese Hudson

10.23: La croata Ljutic 27ma a 2″93, la svedese Rask è 30ma a 3″35

10.22: La svizzera Stoffel è 24ma a 2″52, fantastica prova per la canadese Amelia Smart che chiude con 99 centesimi di ritardo e si inserisce al settimo posto!

10.21: Prende un buco ed esce di pista Rossetti, che poi riparte e subisce 8″15 di ritardo

10.20: Rossetti all’intermedio ha un ritardo di 1″84

10.18: Tra poco le azzurre. Al momento questa la classifica della prima manche:

1 HOLDENER Wendy SUI 51.49

2 VLHOVA Petra SVK 51.57 +0.08

3 SHIFFRIN Mikaela USA 51.74 +0.25

4 DUERR Lena GER 52.02 +0.53

5 LIENSBERGER Katharina AUT 52.34 +0.85

6 SWENN LARSSON Anna SWE 52.40 +0.91

7 BUCIK Ana SLO 52.87 +1.38

8 NULLMEYER Ali CAN 52.90 +1.41

8 TRUPPE Katharina AUT 52.90 +1.41

10 HECTOR Sara SWE 53.01 +1.52

10.17: 24mo posto anche per la statunitense O’Brien che ha un ritardo di 2″63

10.16: La slovena Hrovat accumula un ritardo di 3″11, 24mo posto per lei

10.15: Perde tanto nella seconda parte la tedesca Aichner, 18ma a 2″26

10.13: Ritardo pesante per la giapponese Ando che chiude con 3″76 di distacco, 24ma

10.12: La svedese Saefvenberg limita i danni e subisce un ritardo di 2″16 che significa 16mo posto

10.11: Buona la prestazione dell’austriaca Sporer che in alcuni tratti viaggia sul ritmo delle prima ma alla fine paga 2″42, perdendo un secondo sul muro, ed è 19ma

10.10: Prova da dimenticare per la slovena Dvornik che accumula un ritardo di 3″21, è 21ma. Qualificazione difficile per la seconda manche

10.08: La britannica Guest commette diversi errori e limita i danni: 2″33 di ritardo, 17mo posto

10.07: Questa la classifica parziale quando sono scese le prime 22 atlete:

1 HOLDENER Wendy SUI 51.49

2 VLHOVA Petra SVK 51.57 +0.08

3 SHIFFRIN Mikaela USA 51.74 +0.25

4 DUERR Lena GER 52.02 +0.53

5 LIENSBERGER Katharina AUT 52.34 +0.85

6 SWENN LARSSON Anna SWE 52.40 +0.91

7 BUCIK Ana SLO 52.87 +1.38

8 NULLMEYER Ali CAN 52.90 +1.41

8 TRUPPE Katharina AUT 52.90 +1.41

10 HECTOR Sara SWE 53.01 +1.52

10.05: Sciata in difesa per la norvegese Holtmann che chiude a 2″42 dalla testa, 18ma

10.03: Cade prima dell’ultimo muro la norvegese Tviberg

10.02: La francese Noens che aveva fatto bene a Zagabria, accumula un ritardo di 2″16 ed è 16ma al traguardo

10.01: La migliore delle canadesi e anche delle ultime scese è Nullmeyer che conferma di essere in grande condizione e crescita: 1″41 di ritardo e ottavo posto

9.59: Resta sotto i 2 secondi di distacco la canadese Mielzynski che è 12ma a 1″92 dalla testa. Lo spettacolo è un’altra cosa

9.57: La croata Popovic accumula un ritardo di 2″37 e si inserisce in 14ma posizione

9.56: Per la situazione attuale prova tutto sommato positiva della austriaca Huber che chiude 11ma a 1″82 dalla vetta

9.54: Questa la classifica parziale dopo le prime 15 discese:

1 HOLDENER Wendy SUI 51.49

2 VLHOVA Petra SVK 51.57 +0.08

3 SHIFFRIN Mikaela USA 51.74 +0.25

4 DUERR Lena GER 52.02 +0.53

5 LIENSBERGER Katharina AUT 52.34 +0.85

9.52: Si difende in qualche modo la canadese St-Germain che però nel finale perde tanto ed è 12ma a 2″11

9.51: Linee larghissime per la austriaca Mair che è dodicesima a 2″53 da Holdener. E’ un’altra pista rispetto a quella che hanno affrontato le prime

9.50: Qualche sbavatura di troppo per la statunitense Moltzan che chiude a 2″04 dalla testa, è undicesima

9.47: Adesso si fa davvero fatica a restare vicino al palo e impostare le giuste traiettorie. Anche l’austriaca Gallhuber soffre tanto e chiude decima a 1″67

9.46: Prova non all’altezza delle aspettative per la austriaca Truppe che si inserisce all’ottavo posto con un ritardo di 1″41

9.44: Inforca nella parte finale la ceca Dubovska che esce di scena

9.44: All’intermedio Dubovska ha un ritardo di 1″30

9.43: Perde progressivamente la slovena Bucik che chiude al settimo posto con 1″38 di ritardo da Holdener

9.42: Bucik all’intermedio ha un ritardo di 77 centesimi

9.41: Perde tanto nella parte finale la trionfatrice di ieri, la svedese Sara Hector che chiude con un ritardo di 1″52, settima

9.40: Non è ancora la migliore Shiffrin, soprattutto nella parte iniziale, ma nella seconda parte si rivedono sprazzi della statunitense che chiude a 25 centesimi, terza

9.39: Shiffrin all’intermedio ha 57 centesimi di ritardo

9.38: Manche parallela per Vlhova rispetto a Holdener. La slovacca non riesce ad andare in testa, è seconda a 8 centesimi dalla svizzera

9.37: Vlhova ha 6 centesimi di vantaggio all’intermedio

9.36: Primo posto per la svizzera Holdener che riesce a fare bene anche nella parte bassa dove i segni sono già evidenti, soprattutto nella prima parte del muro. Vantaggio di 53 centesimi

9.36: Holdener all’intermedio ha 44 centesimi di vantaggio

9.35: La pista è già rovinata, specialmente nella parte bassa. L’austriaca Liensberger combatte ma subisce un ritardo di 32 centesimi, è seconda

9.34: All’intermedio Liensberger ha un ritardo di 16 centesimi

9.33: Continua a perdere anche nella seconda parte di gara la svedese Swenn Larsson che chiude seconda con 38 centesimi di ritardo

9.33: All’intermedio Swenn Larsson ha 18 centesimi di ritardo

9.31: Qualche frenata di troppo per Lena Duerr soprattutto nella parte alta. 52″02 il primo tempo di riferimento per la tedesca

9.30: Esce alla terza porta Michelle Gisin. Inforcata classica per l’elvetica

9.29: Nuvole sul cielo di Kranjska Gora, minaccia neve, -5° in partenza

9.28: La prima manche sarà tracciata dal tecnico di Petra Vlhova Mauro Pini, la seconda dal tecnico austriaco Hannes Zoechling

9.27: Questa la lista delle partenti dello slalom di Kranjska Gora:

1 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

2 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

3 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

4 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

5 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

6 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

9 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

10 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl

11 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

12 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

13 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

14 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Voelkl

15 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

16 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

17 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

18 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic

19 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

20 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

21 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

22 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

23 225518 GUEST Charlie 1993 GBR Fischer

24 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

25 56344 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic

26 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol

27 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

28 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

29 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

30 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

31 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

32 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar

33 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

34 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

35 507018 RASK Sara 2000 SWE Rossignol

36 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

37 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic

38 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

39 486028 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS Rossignol

40 507049 CEDER Liv 2001 SWE Rossignol

41 6536851 ZIMMERMANN Zoe 2002 USA

42 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol

43 6536626 RESNICK Allie 2001 USA

44 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

45 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

46 56427 LORENZ Bernadette 1998 AUT Voelkl

47 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment

48 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl

49 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

50 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE

51 516522 MACHERET Valentine 1998 SUI Voelkl

52 197931 LACHEB Kenza 1998 FRA Salomon

53 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

54 565384 DVORNIK Pika 1992 SLO

55 565501 OPLOTNIK Anja 2002 SLO

56 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

57 185497 HENRIKSSON Charlotte 2003 FIN Atomic

9.25: Le tre azzurre al via, dunque, scenderanno in pista tutte dopo il numero 30, con l’obiettivo di qualificarsi per la seconda manche. Marta Rossetti con il 31, Sophie Mathiou con il 42, Anita Gulli con il 48.

9.23: L’Italia, che già deve fare a meno di Martina Peterlini, la migliore delle azzurre finora, che prima di Natale si è procurata un grave infortunio e salterà il resto della stagione, non avrà al via Federica Brignone alle prese con qualche problema fisico e Lara Della Mea che ha annunciato ieri pomeriggio il forfait per una non indisposizione

9.21: “Situazione non sostenibile, non da Coppa del Mondo! Questo il commento di Petra Vlhova sulle condizioni della pista di Kranjska Gora che ancora una volta hanno sollevato tante polemiche. Preparazione della neve non all’altezza secondo tanti atleti e tecnici, un problema che andrà affrontato al più presto

9.18: Un fattore molto importante sarà quello delle assenze a causa del Covid e non solo. All’appello mancheranno le svizzere Meillard, Danioth e Rast, la norvegese Stjernesund, le austriache Gritsch e Brunner, la slovena Slokar, le statunitensi O’Brien e Hurt, la canadese Remme, le svedesi Fermbaeck, Fjallstroem, Bostroem Mussener e Aronsson Elfman e l’azzurra Vera Tschurtschenthaler

9.14: Sulla carta le altre, ancora una volta, lotteranno per il terzo gradino del podio, a partire da Wendy Holdener che ha allungato a Zagabria la serie di podi senza vittoria in Coppa del Mondo, fino ad arrivare alle outsider di lusso Lena Duerr, Katarina Liensberger, Michelle Gisin, Katharina Truppe o Sara Hector.

9.10: Questa la classifica della Coppa del Mondo di speciale femminile:

1. Petra Vlhova (Slovacchia) 480

2. Mikaela Shiffrin (USA) 340

3. Katharina Liensberger (Austria) 262

4. Wendy Holdener (Svizzera) 241

5. Lena Duerr (Germania) 202

9.06: Si rinnova la sfida ad altissimo livello tra la leader della coppa di specialità Petra Vlhova che ha vinto quattro dei cinque slalom fin qui disputati e mantiene un’ottima condizione di forma e la statunitense Mikaela Shiffrin, rientrata alla grande con il secondo posto a Zagabria dopo lo stop imposto dal Covid che l’ha costretta a saltare le due gare di Lienz.

9.03: Le specialiste delle porte strette saranno in azione sulle nevi slovene della “Podgoren 3” per lo slalom che andrà a chiudere il programma della due giorni slovena, allestita in sostituzione del week end di Maribor

9.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom di Kranjska Gora valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022

I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI OGGI

Programma, orari, tv, streaming e pettorali di partenza dello slalom di Kranjska Gora – La presentazione dello slalom di Kranjska Gora – La classifica della Coppa del Mondo femminile – Le convocate dell’Italia – La cronaca del gigante di Kranjska Gora – I precedenti delle azzurre a Kranjska Gora – L’assalto di Sofia Goggia alla Coppa del Mondo – Cancellato lo slalom di Flachau, si disputerà a Schladming – L’assenza di Lara della Mea

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Kranjska Gora valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Le specialiste saranno in azione sulle nevi slovene della “Podgoren 3” per lo slalom che andrà a chiudere il programma della due giorni slovena, allestita in sostituzione del week end di Maribor. Tante le assenze tra infortuni e atlete che sono state fermate dal Covid-19.

E’ il leit motiv di questa fase della stagione, costellata di gare tecnica, la sfida ad altissimo livello tra la leader della coppa di specialità Petra Vlhova che ha vinto quattro dei cinque slalom fin qui disputati e mantiene un’ottima condizione di forma e la statunitense Mikaela Shiffrin, rientrata alla grande con il secondo posto a Zagabria dopo lo stop imposto dal Covid che l’ha costretta a saltare le due gare di Lienz. Sulla carta le altre, ancora una volta, lotteranno per il terzo gradino del podio, a partire da Wendy Holdener che ha allungato a Zagabria la serie di podi senza vittoria in Coppa del Mondo, fino ad arrivare alle outsider di lusso Lena Duerr, Katarina Liensberger, Michelle Gisin, Katharina Truppe o Sara Hector.

Un fattore molto importante sarà quello delle assenze a causa del Covid e non solo. All’appello mancheranno le svizzere Meillard, Danioth e Rast, la norvegese Stjernesund, le austriache Gritsch e Brunner, le statunitensi O’Brien e Hurt, la canadese Remme e le svedesi Fermbaeck, Fjallstroem, Bostroem Mussener e Aronsson Elfman.

L’Italia, che già deve fare a meno di Martina Peterlini, la migliore delle azzurre finora, che prima di Natale si è procurata un grave infortunio e salterà il resto della stagione, non avrà al via Federica Brignone alle prese con qualche problema fisico e Lara Della Mea che ha annunciato ieri pomeriggio il forfait per una non indisposizione. Le tre azzurre al via, dunque, scenderanno in pista tutte dopo il numero 30, con l’obiettivo di qualificarsi per la seconda manche. Marta Rossetti con il 31, Sophie Mathiou con il 42, Anita Gulli con il 48.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom speciale di Kranjska Gora valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco. La prima manche scatterà alle 9.300, la seconda alle 12.30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse