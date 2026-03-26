Sei posti fissi per l’Italia nella Coppa del Mondo di sci alpino grazie alla Coppa Europa: Pazzaglia mattatrice

La stagione dello sci alpino si è conclusa a livello internazionale, ora gli atleti tireranno un po’ il fiato (salvo alcuni impegni nei vari Campionati Nazionali che animano le battute iniziali della primavera) e poi si concentreranno sulla lunga preparazione in ghiacciaio e in Sudamerica, che condurrà verso la prossima annata agonistica (bisognerà aspettare la fine di ottobre con i consueti giganti di Soelden, in attesa dell’ufficializzazione del calendario da parte della FIS).

Il regolamento prevede che i primi tre classificati della Coppa Europa in ogni singola specialità acquisiscano il cosiddetto posto fisso per la prossima stagione di Coppa del Mondo. Quali sono gli italiani che si sono meritati il biglietto garantito per la propria disciplina nel massimo circuito internazionale itinerante? Si tratta di una rappresentanza nutrita, visto che gli azzurri si sono ben distinti nel circuito minore, ottenendo una serie di risultati degni di nota che li hanno proiettati ai vertici delle graduatorie.

Alice Pazzaglia ha alzato al cielo il trofeo generale (quarta italiana a riuscire nell’impresa a livello femminile), trionfando anche in slalom e chiudendo al terzo posto in gigante. Sara Allemand ha festeggiato in superG, mentre Giulia Valleriani e Sophie Mathiou sono state seconde rispettivamente in slalom e in gigante. Posto fisso anche per Sara Thaler (terza in discesa libera, dove ha vinto la svizzera Stefanie Grob) e Tommaso Saccardi (terzo in slalom, dove ha primeggiato il francese Hugo Desgrippes).

ITALIANI POSTO FISSO IN COPPA DEL MONDO GRAZIE A COPPA EUROPA

Alice Pazzaglia, prima in slalom e terza in gigante (dietro alla svizzera Dania Allenbach e a Giulia Valleriani).

Sara Allemand, prima in superG.

Giulia Valleriani, seconda in slalom dietro ad Alice Pazzaglia.

Sophie Mathiou, seconda in gigante dietro alla svizzera Dania Allenbach.

Sara Thaler, terza in discesa libera alle spalle della svizzera Stefanie Grob e dell’austriaca Anna Schilcher.

Tommaso Saccardi, terzo in slalom dietro ai francesi Hugo Desgrippes e Auguste Aulnette.