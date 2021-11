LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: risultati batterie, ottimi Zazzeri e Paltrinieri. Alle 16.30 le finali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

RISULTATI E CRONACA BATTERIE DEL MATTINO

MIGLIOR TEMPO PER GREGORIO PALTRINIERI NEI 1500 SL

9.30: Nel pomeriggio sono in programma anche le finali dei100 rana femminili con Arianna Castiglioni e Martina Carraro, dei 50 dorso uomini con Michele Lamberti e Lorenzo Mora, dei 100 farfalla uomini con Michele Lamberti, dei 50 stile libero donne con Silvia Di Pietro e degli 800 stile libero con Simona Quadarella e Martina Caramignoli.

9.29: Costanza Cocconcelli con il sesto tempo è entrata nelle semifinali dei 100 misti, mentre la 4×50 mista uomini sarà in finale questo pomeriggio con il secondo miglior tempo

9.38. Ilaria Bianchi (ottavo tempo) e Alessia Polieri (13mo tempo) saranno in semifinale nei 200 farfalla, Nicolò Martinenghi, secondo crono, e Fabio Scozzoli, quinto tempo, disputeranno le semifinali dei 100 rana

9.37: Qualificate per le semifinali dei 200 dorso Margherita Panziera (quarto tempo) e Federica Toma (12mo tempo). Nei 50 stile libero uomini miglior tempo in batteria per Lorenzo zazzeri, qualificato alla semifinale assieme al veterano Marco Orsi, settimo tempo

9.36: Apparentemente soddisfatto Paltrinieri che ha chiuso un’altra ottima mattinata per l’Italnuoto. In finale assieme a lui nei 1500 stile libero ci sarà con il terzo crono Acerenza

9.34: Questi i finalisti dei 1500 stile libero uomini, finale in programma domani pomeriggio: Paltrinieri, Wellbrock, Acerenza, Joly, Egorov, Schwarz, Christiansen, Martynychev

9.33: Gregorio Paltrinieri conquista la finale dei 1500 stile libero con il miglior tempo! Chiude in 14’27″35, secondo Acerenza in 14’32″56, che significa finale con il terzo tempo assoluto

9.31: Ai 1200 metri Paltrinieri primo in 11’32″34, Acerenza secondo, terzo Schwarz

9.29: A due terzi di gara (1000 metri) Paltrinieri torna sui due secondi di vantaggio sul tempo di Wellbrock. In totale controllo l’azzurro che tocca in 9’36″02, secondo Acerenza in 9’39″69, staccatissimi gli altri

9.25: Ai 700 metri si riduce a un secondo il vantaggio virtuale di Paltrinieri su Wellbrock: 6’41″66, bene Acerenza, terzo Betlehem

9.23: A un terzo di gara Paltrinieri 4’44″92, Acerenza, Betlehem

9.22. Ai 400 metri Paltrinieri in testa con 3’46″85, due secondi meno di Wellbrock, Acerenza, Betlehem

9.20: Ai 200 Paltrinieri, Betlehem, Acerenza

9.17: Ci sono Paltrinieri e Acerenza al via nella seconda e ultima batteria dei 1500 stile libero

9.16: Tutto facile per Wellbrock nella prima batteria. Il tedesco si impone in 14’29″59, solo un secondo in più rispetto al personale che potrà sbriciolare in finale visto che nella seconda parte di gara ha tolto il piede dall’acceleratore. Secondo posto per Joly con 14’35″98, terzo per Egorov, quarto per Christiansen

9.13: Cala ampiamente il ritmo Wellbrock nella seconda parte di gara: 11’35″07 per il tedesco ai 1200

9.09: Il tedesco Wellbrock in fuga a metà gara, davanti a Joly e Egorov. Sono quarto Christiansen ma potrebbe bastare per la finale

9.03: Ci sono Christiansen e Wellbrock al via della prima delle due batterie dei 1500 stile libero che qualificano direttamente alla finale i primi otto. Nella seconda ci sono Paltrinieri e Acerenza

9.01: Queste le nazionali finaliste della 4×50 mista maschile: Russia, Italia, Turchia, Olanda, Svezia, Francia, Austria, Israele

9.00: La Russia vince con 1’32″69 la seconda batteria davanti a Olanda e Svezia. Italia in finale con il secondo miglior tempo

8.58: Non parte la Norvegia nella seconda batteria

8.57: Bella rimonta di Deplano nel finale: l’Italia vince la prima batteria in 1’32″98 davanti a Turchia e Francia

8.56: A metà gara Turchia, Italia, Francia

8.55: Ora Mora, Poggio, ceccon e Deplano a caccia della finale della 4×50 mista uomini

8.54: Queste le qualificate alle semifinali dei 100 misti: Sjoestroem, Shvaeva, Steenbergen, Kameneva, Busch, Cocconcelli, Ugolkova, Shkurdai, Tchorz, Kreundl, Fast, Pammel, Rypestoel, Munoz del Campo, Lahtinen, Potocka

8.53: Shvaeva vince l’ultima batteria dei 100 misti con 58″99 davanti a Steenbergen e Kameneva. Cocconcelli in semifinale col sesto tempo

8.51: La bielorussa Shkurdai vince in 59″54 la terza batteria davanti a Tchorz e Kreundl. Cocconcelli già in semifinale

8.48: Buona prova per Costanza Cocconcelli che chiude terza in 59″30 alle spalle di Sjoestroem (58″65) e Busch (59″29)

8.46: la slovena Segel si aggiudica la prima batteria dei 100 misti donne con 1’00″71. Ora Cocconcelli, unica azzurra, al via della seconda batteria a caccia di un posto in semifinale. C’è anche Sjoestroem

8.44: Questi i qualificati per le semifinali dei 100 rana uomini: Shymanovich, Martinenghi, Kamminga, Semyaninov, Scozzoli, Kostin, Sakci, Persson, Viquerat, Zabojnik, Reitshammer, Ogretir, Stevens, McKee, Kokko e Koch

8.41: Qualche problema al cronometraggio. Shymanovich ha dominato la batteria chiudendo in 56″04, secondo posto per Pinzuti a cui non basta il crono di 57″58 per qualificarsi alla semifinale, dove l’Italia sarà rappresentata da Martinenghi (secondo tempo) e Scozzoli (quinto tempo)

8.38: Martinenghi in testa dal primo all’ultimo metro ma apparentemente anche in controllo. E’ suo il miglior tempo provvisorio con 56″39, secondo posto per Semyaninov, terzo per Kostin, quarto per Sakci. Solo nono Poggio in 58″38, eliminato. Ora Alessandro Pinzuti

8.36: L’olandese Kamminga vince la seconda batteria in 56″42, secondo posto per l’azzurro Scozzoli che chiude con un buon 56″93. Ora Poggio e Martinenghi

8.34: L’israeliano Pitschugin vince la prima batteria dei 100 rana uomini in 58″11. Ora Scozzoli e Kamminga nella seconda batteria

8.31: Chimrova, Bach, Hufnagl, Jakabos, Fain, Pudar, Koehler, Bianchi, Uestundag, Salikhianova, Lahtinen, Crevar, Polieri, Kullmann, Shteyman, Ruohoniemi sono qualificate per le semifinali dei 200 farfalla donne

8.30: La russa Chimrova vince una seconda batteria molto più veloce della prima in 2’05″63 davanti a Bach e Hufnagl

8.27: La bosniaca Pudar vince la batteria in 2’10″00, davanti a Kohler e Bianchi in 2’11″24, sesta Polieri in 2’13″29. Il ritiro della portoghese Monteiro qualifica già le azzurre alla semifinale visto che ci sarà una sola eliminata

8.25: Ora Bianchi e Polieri al via della prima di due batterie dei 200 farfalla

8.24: Zazzeri in semifinale con il miglior tempo. Gli altri qualificati: De Boer, Szabo, Puts, Juraszek, Morozov, Orsi, Kolesnikov, Aerents, Gigler, Zaitsev, Coll Marti, Sakci, Lia, Lentz, Eliaksson

8.23: Marco Orsi strappa il pass per la semifinale chiudendo secondo a pari merito con Morozov in 21″23. Vince l’olandese Simons in 21″22 ma resta fuori

8.22: Zazzeri si conferma in gran forma e vince la quinta batteria con 20″92, miglior tempo finora, davanti a Szabo e Juraszek. Non bene gli altri due azzurri: Miressi sesto in 21″41, a rischio qualificazione, Deplano settimo in 21″47, già eliminato. Ora Orsi nell’ultima batteria

8.20: Tris olandese nella quarta batteria. De Boer vince in 21″02 davanti a Puts in 21″12. Ora tre azzurri: Zazzeri, Miressi e Deplano

8.18: Buon tempo per lo spagnolo Coll Marti che vince la terza batteria in 21″41, davanti al bosniaco Muratovic in 21″91. Ora la quarta batteria con al via tre olandesi campioni d’Europa nella staffetta

8.16: L’israeliano Maraana vince la seconda batteria dei 50 stile con il tempo di 22″49

8.15: La prima batteria dei 50 stile uomini va allo svedese Hoff in 22″46

8.12: Queste le atlete qualificate per le semifinali dei 200 dorso: Toussaint, Grabowski, Loeyning, Panziera, Burian, Szabo, Peda, Ustinova, Bernat, Avramova, Toma, Klyarovskaya, Rosvall, Potocka, Mensing, Nystrand

8.11: Margherita Panziera, senza dannarsi troppo l’anima, domina l’ultima batteria, vincendo con 1’06″64. A rappresentare l’Italia in semifinale ci sarà Federica Toma che chiude sesta con 2’07″71 e fa meglio di Gaetani, chiudendo al 12mo posto assoluto contro il 16mo della compagna-rivale

8.09: Gaetani è nona al momento e potrebbe rientrare in semifinale qualora Toma (o, più difficile, Panziera) non facciano meglio di lei nella terza e ultima batteria che prende il via ora

8.07: La olandese Toussaint si aggiudica la seconda batteria con 2’06″17, secondo posto per l’austriaca Grabowski e terzo per l’ungherese Burian 1’06″67

8.04: La vittoria nella prima batteria va alla norvegese Loeyning con 2’06″22, quinto posto per Erika Gaetani con 2’08″48, basterà per entrare fra le prime sedici ma soprattutto per vincere la concorrenza interna?

8.00: C’è Erika Gaetani al via della prima di tre batterie dei 200 dorso. In semifinale le prime 16 ma una delle tre azzurre resterà fuori

7.58: In chiusura di programma Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza daranno la caccia al posto in finale nei 1500 stile libero.

7.56: Saranno Mora, Poggio, Ceccon e Deplano a cercare la qualificazione azzurra nella finale della 4×50 mista, in attesa che nel pomeriggio entrino in vasca i big

7.54: Costanza Cocconcelli sarà l’unica italiana al via nei 100 misti donne, dove proverà a rifarsi dopo un inizio di Europeo non brillantissimo nella giornata di ieri, quando è stata impegnata nei 50 stile libero e nella staffetta 4×50

7.52: Nelle batterie dei 100 rana uomini saranno in partenza Fabio Scozzoli, capitano azzurro che ritorna, a due anni da Glasgow, in un evento internazionale, Federico Poggio, Nicolò Martinenghi, bronzo olimpico della specialità, e Alessandro Pinzuti.

7.50: Ci sono Ilaria Bianchi, doppio argento nelle ultime due edizioni, e Alessia Polieri, quarta ieri nei 400 misti, al via per l’Italia nelle batterie dei 200 farfalla donne

7.48: Si prosegue con i 50 stile libero uomini con al via tre dei quattro specialisti d’argento ieri nella staffetta: Marco Orsi, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi, assieme a Leonardo Deplano.

7.45: Si parte con le batterie dei 200 dorso e con Margherita Panziera che punta a confermare il titolo continentale di Glasgow. Assieme a lei due giovani molto interessanti: Erika Gaetani e Federica Toma

7.43: In arrivo un’altra giornata densa d’azzurro dopo quella inaugurale che ha già regalato all’Italia ben quattro podi (tre argenti e un bronzo)

7.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan. Ha preso il via con ben quattro podi azzurri (tre argenti e un bronzo) la manifestazione continentale in Russia, primo appuntamento di un triennio che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si parte alle 08:00 italiane (le 10:00 locali) con le batterie dei 200 dorso donne che vedono in vasca la campionessa in carica Margherita Panziera, affiancata da due giovanissime come Federica Toma ed Erika Gaetani. Si prosegue con i 50 stile libero uomini con al via tre dei quattro specialisti d’argento ieri nella staffetta: Marco Orsi, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi, assieme a Leonardo Deplano.

Ci sono Ilaria Bianchi e Alessia Polieri al via delle batterie dei 200 farfalla donne, mentre nelle batterie dei 100 rana uomini saranno in partenza Fabio Scozzoli, Federico Poggio, Nicolò Martinenghi, bronzo olimpico della specialità, e Alessandro Pinzuti. Costanza Cocconcelli sarà l’unica italiana al via nei 100 misti donne. Italia al via nella prima batteria della 4×50 mista maschile e, in chiusura, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza daranno la caccia al posto in finale nei 1500 stile libero.

Nel pomeriggio sono in programma le finali dei100 rana femminili con Arianna Castiglioni e Martina Carraro, dei 50 dorso uomini con Michele Lamberti e Lorenzo Mora, dei 100 farfalla uomini con Michele Lamberti, dei 50 stile libero donne con Silvia Di Pietro e degli 800 stile libero con Simona Quadarella e Martina Caramignoli.