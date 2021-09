DIRETTA MotoGP, Gara GP Aragon LIVE: Bagnaia insegue la prima vittoria, Valentino Rossi punta alla top15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEL GP D’ITALIA DI F1 A MONZA DALLE 15.00

Come seguire il warm-up e la gara in tv – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Aragon, tappa del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito spagnolo assisteremo a una corsa molto sentita e dal pronostico incerto.

La grande occasione di Francesco “Pecco” Bagnaia. Il pilota della Ducati, in pole-position per la prima volta su questo tracciato e per la seconda volta in carriera in top-class, va a caccia del sui primo successo nella massima cilindrata. Per un motivo o per un altro la vittoria della singola corsa è sempre sfuggita all’alfiere di Borgo Panigale. Il primo tempo nel warm-up è sinonimo che la velocità ci sia.

Da par suo Fabio Quartararo, leader del campionato, potrà correre anche di conserva avendo un margine importante su Bagnaia in classifica generale, consapevole delle difficoltà di una pista che mai è stata troppo gradita per caratteristiche. Tuttavia, il transalpino cercherà di fare il massimo e di portarsi a casa più punti possibili perché non è il tipo da gareggiare in modalità “ragioniere”.

Da osservare con attenzione Marc Marquez. L’iberico, grande interprete di questo tracciato su cui ha vinto in sei circostanze, potrebbe essere la mina vagante della gara, avendo fatto vedere un passo decisamente interessante. Il pilota della Honda, dunque, è da considerare per la top-3. Valentino Rossi cercherà di risalire la china dal fondo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Aragon, tappa del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.00. Buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press