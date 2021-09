MotoGP, Francesco Bagnaia da sogno! Marc Marquez sconfitto in una sfida epica: prima vittoria in carriera ad Aragon!

Francesco Bagnaia si sblocca e lo fa davvero nel migliore dei modi, sconfiggendo Marc Marquez in un duello epico ed imponendosi nel Gran Premio di Aragon 2021, tredicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. “Pecco” porta a casa così la sua prima vittoria della carriera nella classe regina, sfruttando il passo falso del leader iridato Fabio Quartararo (oggi 8°) e restando virtualmente in corsa per il titolo.

Completa il podio di giornata la Suzuki di un solido Joan Mir, che ha preceduto al traguardo l’Aprilia di Aleix Espargarò e la Ducati ufficiale di Jack Miller. Miglior gara dell’anno per il rookie italiano Enea Bastianini, capace di rimontare fino al 6° posto con una bellissima gara. Disastroso Valentino Rossi, solo 19° e penultimo tra i piloti giunti all’arrivo (davanti al fratello Luca Marini).

Quartararo resta comunque saldamente in testa al campionato con 53 punti di vantaggio su Bagnaia e 57 su Mir, mentre Zarco crolla a -77 ed è ormai fuori dai giochi quando mancano cinque round al termine della stagione.

LA GARA

Ottimo spunto al via di Bagnaia, che conserva la prima posizione in curva 1 davanti a Marquez e Miller, mentre Quartararo esce con le ossa rotte dal primo giro e scivola fino al settimo posto anche alle spalle di Aleix Espargarò (4°), Mir (5°) e Martin (6°). Da segnalare nelle battute iniziali le cadute senza conseguenze di Alex Marquez e Jake Dixon.

Bagnaia impone un buon ritmo in testa alla gara e prova a scremare il gruppo, mentre Rins rimonta forte con la Suzuki dal fondo della griglia ed è già 13° dopo poche tornate. In estrema difficoltà Valentino Rossi, 20° e ultimo tra i piloti ancora in gara.

I primi due hanno un passo insostenibile per il resto della concorrenza e guadagnano progressivamente terreno sul gruppetto di inseguitori capitanato da Miller e chiuso da Martin (6°), mentre Quartararo fa fatica e viene scavalcato anche dalle KTM di Lecuona e Binder, sprofondando in nona piazza.

A metà gara Miller commette un errore alla staccata dell’ultima curva e va troppo lungo, cedendo due posizioni e scivolando in quinta piazza alle spalle di Mir (3°) e Aleix Espargarò (4°). Questo episodio consente alla coppia Bagnaia-Marquez di accumulare oltre 3″ sugli inseguitori.

Quartararo perde anche le ruote delle KTM e deve difendersi strenuamente dagli attacchi di Bastianini e Nakagami, per provare a salvare almeno la top10. Lecuona sbaglia a 7 giri dalla bandiera a scacchi e finisce alle spalle di questo terzetto, facendo scalare il Diablo in ottava piazza.

Marquez continua a seguire Bagnaia senza provare il sorpasso in vista delle ultime cinque tornate, staccando definitivamente il terzetto di inseguitori composto da Mir, Aleix Espargarò e Miller. Da registrare il sorpasso di Binder su un Martin in grande affanno per la sesta posizione.

A tre giri dalla fine Marquez rompe gli indugi e comincia ad attaccare Bagnaia, il quale riesce però a reagire prontamente con l’incrocio di traiettorie alla curva 5 e nel cambio di direzione della 14-15. Stesso copione e medesimo risultato al penultimo giro, ma lo spagnolo non si dà per vinto e prova a sorprendere Pecco anche in altri punti nel corso dell’ultima tornata.

L’azzurro gestisce alla perfezione ogni singolo tentativo di Marquez e provoca il suo errore alla staccata di curva 12, dove va troppo lungo e finisce fuori dal tracciato, salvando comunque la piazza d’onore. Bagnaia vince dunque per la prima volta in carriera, mentre completa il podio Mir. Bel finale di Bastianini, 6°, mentre è 8° Quartararo. Solo 19° Valentino Rossi.

CLASSIFICA MOTOGP GP ARAGON 2021

1 63 F. BAGNAIA 41:44.422 2 93 M. MARQUEZ +0.673 3 36 J. MIR +3.911 4 41 A. ESPARGARO +9.269 5 43 J. MILLER +11.928 6 23 E. BASTIANINI +13.757 7 33 B. BINDER +14.064 8 20 F. QUARTARARO +16.575 9 89 J. MARTIN +16.615 10 30 T. NAKAGAMI +16.904

Credit: MotoGP.com Press