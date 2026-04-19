Bulega trionfa in gara-2 e completa il monologo ad Assen. Eguagliato il record di Razgatlioglu!

Una storia già vista, ed in questo caso già scritta. Un incontenibile Nicolò Bulega si è imposto anche in gara-2, completando così il monologo di vittorie al GP di Olanda, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Superbike andato in scena questo fine settimana sul circuito di Assen. Un successo oltremodo significativo per il ducatista che, adesso, ha incasellato il tredicesimo trionfo consecutivo, eguagliando così il record dell’ex rivale Toprak Razgatlioglu ma con concrete chance di segnarne uno nuovo, il quattordicesimo, a maggio sul tracciato di Balaton.

Al contrario di quanto successo questa mattina nella Superpole Race, il centauro si è reso artefice di una partenza tutt’altro che eccezionale con cui è scivolato in terza posizione alle spalle del compagno di squadra Iker Lecuona e Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) avversari sorpassati dopo appena tre giri, preludio della solita fuga in solitaria, che l’ha portato a tagliare il traguardo con la bellezza di 2.724 di margine sul primo inseguitore, appunto Lecuona, secondo precedendo Sam Lowes, terzo a 5.257.

La quarta posizione è stata invece arpionata da Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), il quale si è accomodato davanti al compagno di scuderia Yari Montella, quinto. Da segnalare poi la presenza di Lorenzo Baldassarri (Team GOeleven), Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) e Danilo Petrucci (Rokit BMW Motorrad World SBK Team), rispettivamente sesto, ottavo e nono.

In virtù di quanto successo Bulega ha allungato ulteriormente nella classifica piloti, dove comanda ovviamente le operazioni a quota 186 punti. Secondo posto per Lecuona a 117, terzo per Sam Lowes a 82. Il prossimo appuntamento andrà in scena Balatòn per il GP dell’Ungheria dal 1 al 3 maggio.

CLASSIFICA GARA-2 GP OLANDA SUPERBIKE

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 1’33.162 298,3 1’32.144 290,3

2 2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 2.724 2.724 1’33.394 298,3 1’32.567 294,3

3 3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 5.257 2.533 1’33.499 294,3 1’32.473 287,2

4 4 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 8.941 3.684 1’33.939 300,8 1’33.013 290,3

5 8 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 9.845 0.904 1’33.916 300,0 1’33.258 291,1

6 10 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 21 12.872 3.027 1’34.009 296,7 1’33.108 288,0

7 6 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 17.363 4.491 1’34.224 296,7 1’32.946 288,8

8 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 18.294 0.931 1’34.362 295,9 1’33.079 288,8

9 7 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 19.054 0.760 1’34.063 297,5 1’32.921 291,1

10 14 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 21 21.924 2.870 1’34.369 299,2 1’33.352 291,1

11 5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 22.304 0.380 1’34.065 295,1 1’32.960 288,8

12 13 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 24.570 2.266 1’34.143 304,2 1’33.304 291,1

13 17 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 25.291 0.721 1’34.520 297,5 1’33.756 288,8

14 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 25.391 0.100 1’34.490 295,9 1’33.229 287,2

15 20 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 25.394 0.003 1’34.493 295,1 1’34.213 285,7

16 12 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 21 26.979 1.585 1’34.587 296,7 1’33.231 291,9

17 15 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 30.923 3.944 1’34.413 299,2 1’33.452 292,7

18 16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 21 31.060 0.137 1’34.752 300,0 1’33.575 292,7

19 18 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 21 36.230 5.170 1’34.503 293,5 1’33.856 287,2

20 19 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 38.452 2.222 1’35.023 292,7 1’34.013 285,7

21 21 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 49.397 10.945 1’34.986 292,7 1’34.360 286,5

22 22 85 T. SMITS NED Team Apreco Yamaha YZF R1 IND 21 56.266 6.869 1’35.892 286,5 1’34.969 282,0