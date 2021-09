MotoGP oggi, GP Aragon 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, domenica 12 settembre, andrà in scena il GP di Aragon, prova valida per il Motomondiale 2021. Sul tracciato iberico si prevede una domenica particolarmente emozionante tutta da vivere.

Nella classe MotoGP Francesco “Pecco” Bagnaia andrà a caccia della sua prima vittoria in top-class. Il piemontese, in pole-position, vorrà imporre il grande ritmo visto nel corso delle prove libere, sfatando il tabù e rovinando la festa al francese della Yamaha Fabio Quartaro, che non ha nel circuito iberico uno dei layout che predilige. La Ducati crede in “Pecco” e il centauro nostrano getterà il cuore oltre l’ostacolo per centrare l’obiettivo.

Attenzione però a Marc Marquez. Lo spagnolo, grande interprete di questa pista su cui ha vinto in sei circostanze, è una minaccia concreta per quanto ha fatto vedere nel corso delle prove e pertanto sul passo è uno dei più veloci. Dovranno tenerne conto Bagnaia e Quartararo in particolare, anche se il rendimento della Honda è sempre un’incognita.

Sarà una gara difficile per Valentino Rossi. Il campione di Tavullia dall’ultima fila dovrà prodursi in una grande rimonta, anche se il feeling con la Yamaha è tutt’altro che buono, mentre Enea Bastianini vorrà far vedere grandi cose dopo un ottimo time-attack chiuso in nona piazza.

Di seguito il programma della domenica e come seguirla in tv:

PROGRAMMA GP ARAGON 2021

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.10-9.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

PROGRAMMA GP ARAGON 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutto il programma domenicale

PROGRAMMA SKY SPORT

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 18: Race Anatomy MotoGP

PROGRAMMA TV8

DOMENICA 12 SETTEMBRE

17.30 Moto3, GARA – Differita

18.40 Moto2, GARA – Differita

20.30 MotoGP, GARA – Differita

Credit: MotoGP.com Press