Jannik Sinner si allena a Madrid: chi ha affrontato e un lunedì di fuoco. Prima il sorteggio, poi lo show dei Laureus…

Jannik Sinner non ha ancora sciolto a tutti gli effetti le riserve sulla sua presenza al Masters 1000 di Madrid, ma tutto lascia pensare al fatto che il fuoriclasse altoatesino prenderà parte al torneo in programma sulla terra rossa della capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Il numero 1 del mondo si è presentato alla Caja Magica nella giornata odierna e nel pomeriggio ha disputato una sessione di allenamento, tra l’altro il suo arrivo presso l’impianto è stato accompagnato da un video pubblicato sui profili social degli organizzatori del torneo.

Il fuoriclasse altoatesino è sceso in campo insieme all’argentino Thiago Agustin Tirante, 25enne numero 74 del ranking ATP contro cui il nostro portacolori non ha mai giocato sul circuito maggiore. Il sudamericano ha postato su Instagram una foto con i due team: “Grande inizio a Madrid con un allenamento di alto livello. Grazie a Jannik e al suo team per tutto“.

Quali saranno i prossimi passi di Jannik Sinner a Madrid? Alle ore 11.00 di lunedì 20 aprile è previsto il sorteggio del tabellone principale e scopriremo così quale saranno gli avversari e il cammino dell’azzurro. In serata, sempre a Madrid, verranno consegnati i Laureus Awards, i cosiddetti Oscar dello Sport (si riferiscono al 2025): il nostro portacolori è in lizza per il premio di miglior uomo dell’anno insieme al grande rivale Carlos Alcaraz, al ciclista Tadej Pogacar, all’astista Armand Duplantis, al motociclista Marc Marquez e al calciatore Ousmane Dembelè.