Valentino Rossi si è purtroppo dovuto accontentare di disputare una gara anonima nel GP di Aragon 2021, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del MotorLand in Spagna. Il Dottore ha concluso al 19mo posto, penultimo tra i centauri giunti al traguardo (alle sue spalle soltanto il fratello Luca Marini). Il nove volte Campione del Mondo era scattato dalla 21ma piazzola e non è riuscito a risalire la china come si auspicava, faticando con l’usura degli pneumatici e concludendo ancora una volta fuori dalla zona punti.

L’alfiere della Yamaha Petronas, che in stagione vanta l’ottavo posto in Austria come miglior risultato, ha sofferto per l’ennesima volta in questa sfortunata annata agonistica e si avvicina sempre più alla conclusione della propria carriera nel Motomondiale, visto che a fine anno si ritirerà. I problemi sono stati un po’ i consueti, tra gomme e ingresso curva non si riesce a cavare il ragno dal buco e si fatica a essere competitivi per le posizioni che contano. Si spera in un riscatto settimana prossima a Misano, dove tra l’altro rientrerà il compagno di squadra Franco Morbidelli dopo l’operazione chirurgica.

Valentino Rossi ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Una giornata difficile dopo un weekend complicato per tutta la Yamaha: ho cercato di non forzare all’inizio per non bruciare le gomme ma è andata male lo stesso“. Il centauro di Tavullia ha fatto i complimenti a Francesco Bagnaia per la sua bellissima vittoria: “Sono felicissimo per Pecco, prima sul piano personale perché è un amico stretto e passiamo tanto tempo insieme, poi perché se lo merita. Quello della prima vittoria è un momento che un pilota non dimentica mai, ma riuscirci dopo una battaglia così è grandioso. Sta guidando la Ducati in modo fantastico, a volte è stato sfortunato con le gomme, a volte ha fatto strane decisioni con le mescole, ma stavolta è stato superbo. È una vittoria da 10 e lode: ha fatto la pole, è stato sempre in testa fin dalla prima curva e poi ha vinto con una lotta all’ultimo sangue nei giri finali“.

Valentino Rossi ha poi proseguito: “Sono fiero di come è cresciuto con noi nella VR46 Riders Academy: lo abbiamo preso che era in Moto3 e lo abbiamo aiutato a portarlo a questo livello. Il destino è nelle mani di ciascuno di loro, ma io sono felice di aver cresciuto nell’Academy, sia lui, sia Franco Morbidelli. Credo che Bagnaia e Morbidelli siano due dei top rider in griglia e sarà bello vederli l’anno prossimo entrambi su moto ufficiali, uno sulla Ducati e l’altro in Yamaha“.

Foto: MotoGP.com Press