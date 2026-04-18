Superbike, Bulega doma anche la pioggia e trionfa in gara-1 ad Assen. Nuovo allungo in classifica

Non si ferma l’incredibile striscia di risultati di Nicolò Bulega. Il centauro della Ducati ha trionfato in gara-1 del GP d’Olanda 2026, terzo appuntamento del Mondiale Superbike 2026, conquistando il settimo successo consecutivo stagionale (contando anche le Superpole Race) e l’undicesimo di fila, mettendo nel mirino il record di 14 vittorie di Razgatlioglu. Neanche la pioggia nel finale ed un Lekuona in crescendo hanno fermato Bulega, che allunga ancora nella generale con 149 punti (61 in più rispetto a Lekuona).

Alla prima curva Lekuona si trova in testa con Bulega costretto subito ad inseguire. Il reggiano impiega pochi giri a superare il compagno di squadra, prendendosi la testa della corsa ed iniziando pian piano a creare un gap sufficiente sugli avversari. Lo spagnolo inizialmente resta a mezzo secondo dal centauro italiano ma con il passare dei giri cede indubbiamente terreno.

A sei giri dalla fine, quando le prime tre posizioni sembravano congelate, sul circuito olandese è arrivata la pioggia. Bulega ha improvvisamente rallentato e Lekuona ne ha subito approfittato portandosi in testa. Ne è nato un duello tra i due ducatisti con l’azzurro che ne è uscito vincitore, riuscendo anche ad allungare negli ultimi giri.

Si deve accontentare nuovamente della seconda posizione Iker Lekuona (a 1.618) mentre completa il podio tutto Ducati Sam Lowes (terzo a 2.923), nettamente il più veloce dietro alle moto ffficiali. Quindi quarto Alvaro Bautista (Ducati, a 6.376), quinto Alex Lowes (Bimota, a 11.775). Primo degli altri italiani Andrea Locatelli, in sesta piazza (Yamaha, a 17.167). In top-10 anche Lorenzo Baldassari, ottavo (Ducati, a 18.550).